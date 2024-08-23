Кремль близок к разгрому Покровска, который является жизненно важным для Украины - The Economist

Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае подготовили основу для наступления на Покровск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist.

Издание называет Покровск "жизненно важным" для Украины.

"Россия рассматривает его захват как стратегическую цель, открывая наступление на крупные города Днепр и Запорожье. Большая надежда Украины заключалась в том, что неожиданное наступление на Курск ослабит давление. Во всяком случае, продвижение России ускорилось", - говорится в материале.

The Economist отмечает, что украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, враг пускает их в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику - небольшие атаки пехоты, планирующие бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе краха лежит истощение и проблемы с пополнением войска.

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На покровском направлении на одного украинского военного приходится четыре российских.

"Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае подготовили основу для наступления на Покровск. Сейчас Россия находится в 10 км от города", - пишет издание.

Операция в Курской области подняла моральный дух, но это длилось недолго. РФ перебросила войска с других участков восточной линии фронта, но вокруг Покровска только усилилась. В то же время Украина передислоцировала подразделения спецназа в Курск, а покровский фронт латает непроверенными формированиями, отмечает The Economist.

"Когда Покровск раздавят, как Мариуполь, Бахмут и Авдеевку, кажется лишь вопросом времени", - подытожило издание.

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