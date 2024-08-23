Кремль близок к разгрому Покровска, который является жизненно важным для Украины - The Economist
Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае подготовили основу для наступления на Покровск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist.
Издание называет Покровск "жизненно важным" для Украины.
"Россия рассматривает его захват как стратегическую цель, открывая наступление на крупные города Днепр и Запорожье. Большая надежда Украины заключалась в том, что неожиданное наступление на Курск ослабит давление. Во всяком случае, продвижение России ускорилось", - говорится в материале.
The Economist отмечает, что украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, враг пускает их в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику - небольшие атаки пехоты, планирующие бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе краха лежит истощение и проблемы с пополнением войска.
На покровском направлении на одного украинского военного приходится четыре российских.
"Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае подготовили основу для наступления на Покровск. Сейчас Россия находится в 10 км от города", - пишет издание.
Операция в Курской области подняла моральный дух, но это длилось недолго. РФ перебросила войска с других участков восточной линии фронта, но вокруг Покровска только усилилась. В то же время Украина передислоцировала подразделения спецназа в Курск, а покровский фронт латает непроверенными формированиями, отмечает The Economist.
"Когда Покровск раздавят, как Мариуполь, Бахмут и Авдеевку, кажется лишь вопросом времени", - подытожило издание.
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І за гроші дякую не забудь.
У нас досі є мери Маріуполя та Мелітополя та усіх інших захоплених міст та сел, судді, прокурори, голови МВ та РВ УМВС, податківці, митники, працівники різних ДП, в тому числі керівники не уснуючих портів, і усі вони досі отримують платню з бюджету.
Так що з адмінресурсом Покровська все буде добре. Вони накрали там і поїхали красти в іншому місці.
А от звичайним людям пипець, навіть тим що втечуть, бо втратили і домівки і роботу.
нормальний головнокомандуючий,
плануючи операцію
продумує всі можливі варіанти
і її результати
Вони хочуть згодувати українців думкою,
що вони думали ось так
А вийшло інакше, як у додіків
АБМАНУЛІ ДУРАЧКА
Кому це ниття потрібно?
Поки що нічого суттєвого.
ТАМ ми щодня втрачаємо найдорожче, життя громадян України.
https://x.com/pogrebeckij Сергій Погребецький
На щиті додому повернувся Тарас Володимирович Зілінко із Софіївської громади.
Загинув біля населеного пункту Спальне Курської області.
Бійцю було 42 роки. У загиблого воїна залишилися мама, батько, сестра та рідня.
Джерело:
Калинівщина знову у скорботі. У Курській області рф загинув житель Великих Кутищ Віталій Максимчук.
У лютому 2023 року Віталій Максимчук зі зброєю у руках став на захист рідної землі.
У Героя залишилися мама, вітчим, троє дітей та два брати, один із яких також воює за Україну.