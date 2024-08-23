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Новости Война
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Кремль близок к разгрому Покровска, который является жизненно важным для Украины - The Economist

Ситуація в Покровську

Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае подготовили основу для наступления на Покровск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist.

Издание называет Покровск "жизненно важным" для Украины.

"Россия рассматривает его захват как стратегическую цель, открывая наступление на крупные города Днепр и Запорожье. Большая надежда Украины заключалась в том, что неожиданное наступление на Курск ослабит давление. Во всяком случае, продвижение России ускорилось", - говорится в материале.

The Economist отмечает, что украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, враг пускает их в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику - небольшие атаки пехоты, планирующие бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе краха лежит истощение и проблемы с пополнением войска.

Читайте: Покровск является важным стратегическим узлом. Его оккупация позволит РФ идти на Днепропетровщину, - Бутусов

На покровском направлении на одного украинского военного приходится четыре российских.

"Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае подготовили основу для наступления на Покровск. Сейчас Россия находится в 10 км от города", - пишет издание.

Операция в Курской области подняла моральный дух, но это длилось недолго. РФ перебросила войска с других участков восточной линии фронта, но вокруг Покровска только усилилась. В то же время Украина передислоцировала подразделения спецназа в Курск, а покровский фронт латает непроверенными формированиями, отмечает The Economist.

"Когда Покровск раздавят, как Мариуполь, Бахмут и Авдеевку, кажется лишь вопросом времени", - подытожило издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наступление на Покровск: ключевой узел юга Донбасса | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9498) Покровск (570)


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Топ комментарии
+20
Там новий асфальт та свіжовисаджена рожа, не впаде)
У нас досі є мери Маріуполя та Мелітополя та усіх інших захоплених міст та сел, судді, прокурори, голови МВ та РВ УМВС, податківці, митники, працівники різних ДП, в тому числі керівники не уснуючих портів, і усі вони досі отримують платню з бюджету.
Так що з адмінресурсом Покровська все буде добре. Вони накрали там і поїхали красти в іншому місці.
А от звичайним людям пипець, навіть тим що втечуть, бо втратили і домівки і роботу.
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23.08.2024 07:42
+19
За все несе відповідальність президент і його оточення ,зміна вищого військового керівництва ,провал мобілізації і все заради рейтингу ,та відсутність фортефікаційних споруд привели до сумних наслідків і навіть курська операція не зупиняє ворога.
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23.08.2024 07:22
+18
це тобі Єрмак сказав? 🤣🤣🤣
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23.08.2024 06:51
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Покровськ взяти буде дуже важко, кацапоiди зломають там хребта собi
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23.08.2024 06:32 Ответить
це тобі Єрмак сказав? 🤣🤣🤣
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23.08.2024 06:51 Ответить
Йому було бачення!
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23.08.2024 07:10 Ответить
про Бахмут теж так казали..
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23.08.2024 09:40 Ответить
После того, как просрали капитальные укрепления, созданные на том направлении в 2015-2018 годах, я уже ничему не удивляюсь.
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23.08.2024 09:44 Ответить
Выдавали оружия треть от необходимого а теперь только факты констатируют.
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23.08.2024 06:48 Ответить
А де твоє дякую за те, що видали?
І за гроші дякую не забудь.
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23.08.2024 08:43 Ответить
Выдавали? А где наше оружие?
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23.08.2024 09:45 Ответить
Не було належних укріплень ні перед чи подопрозі до.....((
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23.08.2024 06:50 Ответить
Легко бути циніками,коли війна відбувається не у Вашій країні!
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23.08.2024 06:53 Ответить
Нормальний вiк для вiйська 25-50, тi хто молодше ще не можуть, тi хто старше вже не можуть.
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23.08.2024 07:09 Ответить
Фпв дрони на голову ловити можуть всі, не вигадуйте.
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23.08.2024 07:31 Ответить
Зермак своє робить.
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23.08.2024 06:54 Ответить
18-річні це вже дорослі з паспортами.
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23.08.2024 06:56 Ответить
Як сказала одна жінка: це вчорашні діти у них все життя попереду, йдіть і воюйте, а не ховаєтесь за нашими 18-20 літніми дітьми, хай йдуть воюють діти янелоха та його банди, а наших дітей ви не отримаєте.
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23.08.2024 10:22 Ответить
Ми бачимо як кацапи воюють і чого досягають. Не треба нам розповідати про їх м'яко кажучи досягнення у Маріуполі, бахмуті та авдіївці. Що там ще? Безглузде ***** костями ляже під покровськом. Те що воно там просувається нічого не варте.
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23.08.2024 07:09 Ответить
Бачите з охфісу?
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23.08.2024 07:17 Ответить
Я приблизно те саме бачу з Покровська.
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23.08.2024 08:01 Ответить
Те що українці системно нехтували своєю безпекою дається в знаки. Чи не так, розумники? Прийшов час спокути за ваші гріхи проти України. Борітеся, проливайте свою кров, знищуйте ворога на землі, на воді у повітрі, і головне у мізках. А сплатити борги накопичені за 30 років це шляхетна справа.
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23.08.2024 08:52 Ответить
За все несе відповідальність президент і його оточення ,зміна вищого військового керівництва ,провал мобілізації і все заради рейтингу ,та відсутність фортефікаційних споруд привели до сумних наслідків і навіть курська операція не зупиняє ворога.
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23.08.2024 07:22 Ответить
Курська операція то взагалі тупа дурниця, вихід з курщини однако буде, відтягнути орду зі сходу не вдалося, а іншої мети не було.
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23.08.2024 08:00 Ответить
І на кого ж це натяк про "невдалі ротації"і "відхід з Авдіївки"?)) НЕВЖЕ на сонцесяйних? Як ви можете, вони ж стіКи зробили- і мобілізацію спеціально провалювали, і пересратися намагалися з усіма, аби нам нічого не давали зі зброї, і п'яте, і десяте... Це прям наклеп, ніззя ж так)))
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23.08.2024 07:28 Ответить
Ми перемагаємо а вони всі брешуть.Все запретіть!
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23.08.2024 07:43 Ответить
Там новий асфальт та свіжовисаджена рожа, не впаде)
У нас досі є мери Маріуполя та Мелітополя та усіх інших захоплених міст та сел, судді, прокурори, голови МВ та РВ УМВС, податківці, митники, працівники різних ДП, в тому числі керівники не уснуючих портів, і усі вони досі отримують платню з бюджету.
Так що з адмінресурсом Покровська все буде добре. Вони накрали там і поїхали красти в іншому місці.
А от звичайним людям пипець, навіть тим що втечуть, бо втратили і домівки і роботу.
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23.08.2024 07:42 Ответить
В мене враження, що це - іпсо, з метою ввести ворога в оману та заставити втягнутися в багатомісячну ресурсовитратну битву за новий Маріуполь Бахмут Авдос та Годинник Яр. От навіщо йому зараз Покровськ, коли наше МОН вже подумує над навчальними програмами для школярів курської області, керованої комендантом Москальовим. // Географічна важливість Покровська перебільшена. На домбас ведуть три дороги: з Дніпра на Покровськ (вона вже глухий кут), з Запора на Курахово-Вуглєдар, та з Харкова через Славянськ на Торєцьк та Годинник Яр. З дорогами від Харкова та Запора все гаразд.
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23.08.2024 07:48 Ответить
бізнес-листок The Economist взявся аналізувати військові справи? Ну, якщо заплатили, то звісно...
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23.08.2024 08:16 Ответить
Знову годують інсинуаціями
нормальний головнокомандуючий,
плануючи операцію
продумує всі можливі варіанти
і її результати
Вони хочуть згодувати українців думкою,
що вони думали ось так
А вийшло інакше, як у додіків
АБМАНУЛІ ДУРАЧКА
Кому це ниття потрібно?
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23.08.2024 08:18 Ответить
7 місяців **************, заборона бити по тилам в кацапстані і чого на Заході очікують? Всі ці проблеми ми закриваємо тілами солдат
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23.08.2024 08:32 Ответить
Курську аферу організували не партери з Заходу.
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23.08.2024 08:52 Ответить
Наловили кацапських ********, котрих потім обміняють на наших героїв. Наробили галосу на заході. Посварили сцикунів кадировців зі z-бидлом. Обісцяні кацапи дуже смішно тікали.
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23.08.2024 10:13 Ответить
От коли обміняють на Героїв, тоді буде хоч один залік і +.
Поки що нічого суттєвого.

ТАМ ми щодня втрачаємо найдорожче, життя громадян України.

https://x.com/pogrebeckij Сергій Погребецький

На щиті додому повернувся Тарас Володимирович Зілінко із Софіївської громади.
Загинув біля населеного пункту Спальне Курської області.
Бійцю було 42 роки. У загиблого воїна залишилися мама, батько, сестра та рідня.

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23.08.2024 10:21 Ответить
Слава Героям! Яка різниця де вбивати русню, під курськом чи під Донецьком?
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23.08.2024 10:32 Ответить
"Покровськ є важливим стратегічним вузлом. Його окупація дозволить РФ йти на Дніпропетровщину, - Бутусов"

 Джерело:
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23.08.2024 10:48 Ответить
https://x.com/pogrebeckij Сергій Погребецький

Калинівщина знову у скорботі. У Курській області рф загинув житель Великих Кутищ Віталій Максимчук.

У лютому 2023 року Віталій Максимчук зі зброєю у руках став на захист рідної землі.

У Героя залишилися мама, вітчим, троє дітей та два брати, один із яких також воює за Україну.

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23.08.2024 10:23 Ответить
а поки бидло пускає слюні на Курськ
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23.08.2024 08:35 Ответить
Боти скиглять, значить усе вірно робимо.
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23.08.2024 10:08 Ответить
100 %!!!! Дістали вже вояки диванні.
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23.08.2024 10:28 Ответить
яке ти обмеюеже. критику влади від обіжених твої соплєй відрізнити не можеш.
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25.08.2024 02:58 Ответить
Чого такі мінорні настрої? Зєля робить все те, що пообіцяв в Омані. Все йде по плану. А ви як думали?
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23.08.2024 08:41 Ответить
пообіцяв в Омані що? вбити 600 000 москалів та знищити купу москальської військової техніки, авіації та флоту? нічого собі обіцянки! та ху йло за такі обіцянки того патрушева четвертувало би відразу. тож не меліть дурниць, юлєбот ви наш.. таємний візит Вови в Оман був? був. подібних візитів за спиною наших західних партнерів і таємно від свого народу не мало бути? так, не мало бути! чому той візит стався? бо перед тим за кілька тижнів у Нормандії на підпис ху йлу поклали не той документ, який готував Козак із Єрмаком. от саме і по цій причині Вову вивезли в Оман, щоб там вправити йому мізки, що таку фігню робити з ху йлом не можна (домовлятися про одне, а давати на підпис зовсім інше). і по цій причині відразу звільнили Богдана. Чи продавили Вову в Омані? питання. зважаючи на те як відразу ще під час того візиту в мережу злили фото Вови в Омані саме з російського сайту і це фото відразу перепостили наші видання, то напрошується висновок, що патрушев був незадоволений тою стрілкою із Вовою. був би задоволений, то все і далі трималося би в секреті і ніхто ніяких фото Вови з Оману так і не побачив би. тож говорити про якісь там оманські договорняки - це перебільшення. бо насправді Вова завжди був ідейним малоросом і його діяльність відразу після інавгурації відразу поставила дуже багато запитань - розведення військ (точніше одностороннє наше відведення військ), Вагнергейт, анулювання судового спору з Газпромом, віддача Цемаха та ін.. це ж все ще до Оману було..
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23.08.2024 12:20 Ответить
 
 