На севере Харьковщины в районе Волчанска продолжаются тяжелые бои. Враг пытается пробиться к реке Волчья, - ОТГ "Харьков"

С начала текущих суток в районе Волчанска продолжается два боестолкновения. Противник пытается вести штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, пытается расширить зону контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

"Основным усилием и основной задачей является сейчас пробиться к берегу реки Волчья и именно на этом он сконцентрировал свои основные усилия, - отметил Саранцев.

Кроме того, враг пытается осуществлять активные штурмовые действия враг также на флангах Волчанского направления в районах населенных пунктов Старица и Тихое.

"Впрочем, ему это не удается, все атаки противника отбиваются и все его попытки продвинуться вперед успеха не имеют. Потерь наших позиций не допущено. Мы надежно держим оборону", - подчеркнул Саранцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-я ОШБр о наступлении на Харьковщине: Продолжаются стабилизационные действия, серьезно уничтожена логистика врага