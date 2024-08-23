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На севере Харьковщины в районе Волчанска продолжаются тяжелые бои. Враг пытается пробиться к реке Волчья, - ОТГ "Харьков"

руїни,вовчанськ

С начала текущих суток в районе Волчанска продолжается два боестолкновения. Противник пытается вести штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, пытается расширить зону контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

"Основным усилием и основной задачей является сейчас пробиться к берегу реки Волчья и именно на этом он сконцентрировал свои основные усилия, - отметил Саранцев.

Кроме того, враг пытается осуществлять активные штурмовые действия враг также на флангах Волчанского направления в районах населенных пунктов Старица и Тихое.

"Впрочем, ему это не удается, все атаки противника отбиваются и все его попытки продвинуться вперед успеха не имеют. Потерь наших позиций не допущено. Мы надежно держим оборону", - подчеркнул Саранцев.

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Харьковщина (5577) боевые действия (3926) Волчанск (383)


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Там нещодавно командувати ОТУ призначили совкового самодура, то він якраз накомандує.
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23.08.2024 13:13 Ответить
Незламний Бахмут, незламна Авдіїївка, незламний Вовчанськ...Скоро, мабуть, буде незламний Покровськ...
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23.08.2024 14:02 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.08.2024 13:54 Ответить
 
 