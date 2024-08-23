3-я ОШБр о наступлении на Харьковщине: Продолжаются стабилизационные действия, серьезно уничтожена логистика врага

На месте контратаки воинов Третьей отдельной штурмовой бригады в Харьковской области продолжаются стабилизационные мероприятия. В результате операции бойцов достаточно серьезно уничтожены позиции и логистика 20-й армии РФ.

Об этом заявил в эфире Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок) пресс-офицер бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас идут стабилизационные действия. В целом уже проведены закрепления. То есть достаточно стабильная ситуация. Один из успехов - это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию. Насколько мы можем понимать, они хотели вступать в сторону Макеевки, с одной стороны. С другой стороны, они могли перебрасывать личный состав, силы и средства на другие направления фронта по всей стране", - рассказал он.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются восстановить какие-то части позиций и построить новую линию обороны.

Читайте также: 3-я ОШБр продвинулась вглубь фронта почти на два кв. км во время наступательных действий на Харьковщине

"Потому что с военной точки зрения, уничтожение сил и средств и нарушение планов - это часто бывает более важным успехом, чем освобождение территорий, если говорить военным языком", - заметил Бородин.

Отвечая на вопрос, связана ли операция 3 ОШБр с операцией Вооруженных сил Украины в Курской области, Бородин отметил, что это был "синхронный успех".

Он также отметил, что, несмотря на потери, в частности - в личном составе, российская армия имеет большие резервы на этом участке, но они могут быть неэффективными из-за поражения логистики.

"До сих пор, надо понимать, что их резервы большие. У них построена такая система, что у них они почти не заканчиваются, если мы говорим о пехотных резервах. Большое количество артиллерии и FPV. Количество и масштаб - на их стороне. Но планы нарушены, нарушена логистика, и количество иногда не срабатывает как преимущество, если плохо работает логистика или сбиваются планы", - добавил спикер Третьей отдельной штурмовой бригады.

Смотрите также: 3-я ОШБр произвела успешные наступательные действия на Харьковщине, - Жорин. ВИДЕО

Ранее в Третьей штурмовой заявили об успешных наступательных действиях в Харьковской области.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись вглубь фронта почти на два кв. км и взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, на Харьковщине.