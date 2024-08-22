3-я ОШБр продвинулась вглубь фронта почти на два кв. км во время наступательных действий на Харьковщине
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продвинулись вглубь фронта почти на два кв. км и взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, на Харьковщине.
Об этом пишут в телеграм-канале 3 ОШБр, передает Цензор.НЕТ.
"ОФИЦИАЛЬНО: Третья штурмовая наступает на Харьковщине, возвращаем территории!" – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км2.
Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу противника. Плюс вражеские силы поддержки.
"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20-й армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена", - рассказал командир бригады, полковник Андрей Белецкий.
За четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.
"Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь – штурмовики", - объяснил Белецкий.
Отмечается, что штурмовые действия отвели удар врага в направлении Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.
"Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной арты. Противник пытается вернуть утраченное. Но 3-я штурмовая держит рубежи!" - говорится в сообщении 3 ОШБр.
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Слава 3 ОШБр....!
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Віримо у ЗСУ!]@
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Нехай мовчать, аби свінопси дохли та відступали з наших територій.
Син мого товариша в Трііїчці і зараз під Харковом. Героям слава!!