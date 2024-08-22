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Новости Война
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3-я ОШБр продвинулась вглубь фронта почти на два кв. км во время наступательных действий на Харьковщине

штурм,бій

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продвинулись вглубь фронта почти на два кв. км и взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, на Харьковщине.

Об этом пишут в телеграм-канале 3 ОШБр, передает Цензор.НЕТ.

"ОФИЦИАЛЬНО: Третья штурмовая наступает на Харьковщине, возвращаем территории!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км2.

Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу противника. Плюс вражеские силы поддержки.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20-й армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена", - рассказал командир бригады, полковник Андрей Белецкий.

За четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

Смотрите также: 3-я ОШБр произвела успешные наступательные действия на Харьковщине, - Жорин. ВИДЕО

"Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь – штурмовики", - объяснил Белецкий.

Отмечается, что штурмовые действия отвели удар врага в направлении Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

"Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной арты. Противник пытается вернуть утраченное. Но 3-я штурмовая держит рубежи!" - говорится в сообщении 3 ОШБр.

Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр отбили штурм оккупантов и ликвидировали врага из FPV-дронов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) 3-я Отдельная штурмовая бригада (405)


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Топ комментарии
+21
Героям Слава !!!

і живим, і мертвим !
помстіться за загиблих Воїнів, хлопці !
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22.08.2024 20:02
+19
Третя штурмова бригада оголосила про початок наступу в Харківській області🙏
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22.08.2024 20:06
+18
Велика подяка нашим бійцям і командирам.
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22.08.2024 20:07
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Героям Слава !!!

і живим, і мертвим !
помстіться за загиблих Воїнів, хлопці !
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22.08.2024 20:02 Ответить
нам нужна ракетная арта, от ОТРК до модернизированных Градов... в ********** количествах...иначе...
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22.08.2024 20:03 Ответить
Слава ЗСУ!
Слава 3 ОШБр....!
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22.08.2024 20:04 Ответить
Третя штурмова бригада оголосила про початок наступу в Харківській області🙏
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22.08.2024 20:06 Ответить
Білецький вже полковник?
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23.08.2024 00:59 Ответить
Що тобі не подобається?
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23.08.2024 02:22 Ответить
Велика подяка нашим бійцям і командирам.
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22.08.2024 20:07 Ответить
Віримо в повне звільнення харківщини в найближчому часі та знищення усіх окупантів на цій території!
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22.08.2024 20:09 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.08.2024 20:31 Ответить
Цвіт української нації !!!
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22.08.2024 20:45 Ответить
Молодці Воїни! От якби ще й редакція працювала так же вправно, що не було оце - "просунулись вглиб на... квадратні кілометри". Пояснюю для тих, хто геометрію в початкових класах зкурив, відстань вимірюється метрами, кілометрами, а площа квадратними...
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22.08.2024 20:52 Ответить
Чим відповість Маґура?)АЗОВ-СТАЛЬ та Едельвейси? 110-та? БУРЕВІЙ? КРАКЕНа давно не було!! К-2, Птахів Мадяра, RUSORIZA, і багато-багато наших захісників!!! Не мовчите - ми всіх маємо чути й бачити!!!!
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Віримо у ЗСУ!]@
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22.08.2024 22:17 Ответить
Військові операції ******* тишу! Бо вже добалакались про той "контрнаступ", що звучав з кожної праски. І недолугі "іксперди" у ефірі радісно озвучували усі варіанти того наступу, включно з оперативними. Розголос був однією з помилок, що призвели до провалу контрнаступу. Бо не вийшло ані зненацька, ані раптом.
.
Нехай мовчать, аби свінопси дохли та відступали з наших територій.
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23.08.2024 04:14 Ответить
Найкращі!
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23.08.2024 02:21 Ответить
Чому 3-ї окремої десантно-штурмової бригади не було в Покровському, де бої були більш інтенсивними.
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23.08.2024 08:53 Ответить
Неможливо просунутись на 2 квадратних кілометра.Площа параметр скалярний.
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23.08.2024 09:13 Ответить
Як можуть бути 2,5 особи? Бігає два ******** та ще половинка поруч?
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23.08.2024 09:23 Ответить
Люблю вас, хлопці!!
Син мого товариша в Трііїчці і зараз під Харковом. Героям слава!!
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23.08.2024 10:19 Ответить
Якщо показати, це відео зі штурмом, людям, які не стежать за війною, вони подумають, що це якийсь напівфантастичний голівудський бойовик, бо важко уявити мужність і професіоналізм тих воїнів, які в реальності можуть так воювати. Напівфантастичний тому, що тут не видно хіба лазерних променів з очей, а все інше навіть на більш високому рівні ніж в будь-якому кіно. Як ці герої таке витримують, це в голові не вкладається. Але, шкода, що більшість людей, навіть в Україні, до цього ставляться, як до чогось буденного і забули про те, що там доводиться витримувати нашим героям, щоб усім спалося спокійно і відпочивалося на вихідних. Слава Героям!
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23.08.2024 11:07 Ответить
 
 