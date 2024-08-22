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Новини Війна
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3 ОШБр просунулась углиб фронту на майже 2 кв. км під час наступальних дій на Харківщині

штурм,бій

Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулись углиб фронту на майже два кв. км та взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, на Харківщині.

Про це пишуть в телеграм-каналі 3 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.

"ОФІЦІЙНО: Третя штурмова наступає на Харківщині, повертаємо території!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км2.

Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", - розповів командир бригади, полковник Андрій Білецький.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового склажу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

Дивіться також: Бійці 3 ОШБр відбили штурм окупантів та ліквідували ворога з FPV-дронів на Харківщині. ВIДЕО

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу - штурмовики", - пояснив Білецький

Зазначається, що штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

"Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі!" - йдеться в повідомленні 3 ОШБр.

Дивіться: 3-тя ОШБр провела успішні наступальні дії на Харківщині, - Жорін. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) 3 Окрема штурмова бригада (417)


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Топ коментарі
+21
Героям Слава !!!

і живим, і мертвим !
помстіться за загиблих Воїнів, хлопці !
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22.08.2024 20:02
+19
Третя штурмова бригада оголосила про початок наступу в Харківській області🙏
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22.08.2024 20:06
+18
Велика подяка нашим бійцям і командирам.
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22.08.2024 20:07
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Героям Слава !!!

і живим, і мертвим !
помстіться за загиблих Воїнів, хлопці !
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22.08.2024 20:02 Відповісти
нам нужна ракетная арта, от ОТРК до модернизированных Градов... в ********** количествах...иначе...
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22.08.2024 20:03 Відповісти
Слава ЗСУ!
Слава 3 ОШБр....!
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22.08.2024 20:04 Відповісти
Третя штурмова бригада оголосила про початок наступу в Харківській області🙏
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22.08.2024 20:06 Відповісти
Білецький вже полковник?
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23.08.2024 00:59 Відповісти
Що тобі не подобається?
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23.08.2024 02:22 Відповісти
Велика подяка нашим бійцям і командирам.
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22.08.2024 20:07 Відповісти
Віримо в повне звільнення харківщини в найближчому часі та знищення усіх окупантів на цій території!
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22.08.2024 20:09 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.08.2024 20:31 Відповісти
Цвіт української нації !!!
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22.08.2024 20:45 Відповісти
Молодці Воїни! От якби ще й редакція працювала так же вправно, що не було оце - "просунулись вглиб на... квадратні кілометри". Пояснюю для тих, хто геометрію в початкових класах зкурив, відстань вимірюється метрами, кілометрами, а площа квадратними...
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22.08.2024 20:52 Відповісти
Чим відповість Маґура?)АЗОВ-СТАЛЬ та Едельвейси? 110-та? БУРЕВІЙ? КРАКЕНа давно не було!! К-2, Птахів Мадяра, RUSORIZA, і багато-багато наших захісників!!! Не мовчите - ми всіх маємо чути й бачити!!!!
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Віримо у ЗСУ!]@
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22.08.2024 22:17 Відповісти
Військові операції ******* тишу! Бо вже добалакались про той "контрнаступ", що звучав з кожної праски. І недолугі "іксперди" у ефірі радісно озвучували усі варіанти того наступу, включно з оперативними. Розголос був однією з помилок, що призвели до провалу контрнаступу. Бо не вийшло ані зненацька, ані раптом.
.
Нехай мовчать, аби свінопси дохли та відступали з наших територій.
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23.08.2024 04:14 Відповісти
Найкращі!
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23.08.2024 02:21 Відповісти
Чому 3-ї окремої десантно-штурмової бригади не було в Покровському, де бої були більш інтенсивними.
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23.08.2024 08:53 Відповісти
Неможливо просунутись на 2 квадратних кілометра.Площа параметр скалярний.
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23.08.2024 09:13 Відповісти
Як можуть бути 2,5 особи? Бігає два ******** та ще половинка поруч?
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23.08.2024 09:23 Відповісти
Люблю вас, хлопці!!
Син мого товариша в Трііїчці і зараз під Харковом. Героям слава!!
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23.08.2024 10:19 Відповісти
Якщо показати, це відео зі штурмом, людям, які не стежать за війною, вони подумають, що це якийсь напівфантастичний голівудський бойовик, бо важко уявити мужність і професіоналізм тих воїнів, які в реальності можуть так воювати. Напівфантастичний тому, що тут не видно хіба лазерних променів з очей, а все інше навіть на більш високому рівні ніж в будь-якому кіно. Як ці герої таке витримують, це в голові не вкладається. Але, шкода, що більшість людей, навіть в Україні, до цього ставляться, як до чогось буденного і забули про те, що там доводиться витримувати нашим героям, щоб усім спалося спокійно і відпочивалося на вихідних. Слава Героям!
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23.08.2024 11:07 Відповісти
 
 