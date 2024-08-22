3 ОШБр просунулась углиб фронту на майже 2 кв. км під час наступальних дій на Харківщині
Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулись углиб фронту на майже два кв. км та взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, на Харківщині.
Про це пишуть в телеграм-каналі 3 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.
"ОФІЦІЙНО: Третя штурмова наступає на Харківщині, повертаємо території!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км2.
Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.
"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", - розповів командир бригади, полковник Андрій Білецький.
За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового склажу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.
"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу - штурмовики", - пояснив Білецький
Зазначається, що штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.
"Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі!" - йдеться в повідомленні 3 ОШБр.
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Слава 3 ОШБр....!
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Віримо у ЗСУ!]@
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Нехай мовчать, аби свінопси дохли та відступали з наших територій.
Син мого товариша в Трііїчці і зараз під Харковом. Героям слава!!