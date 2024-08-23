3 ОШБр про наступ на Харківщині: Тривають стабілізаційні дії, серйозно знищена логістика ворога

На місці контратаки воїнів Третьої окремої штурмової бригади у Харківській області тривають стабілізаційні заходи. У результаті операції бійців досить серйозно знищені позиції й логістика 20-ї армії РФ.

Про це заявив в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) пресофіцер бригади Олександр Бородін, передає Цензор.НЕТ.

Наразі йдуть стабілізаційні дії. В цілому вже закріплення проведені. Тобто досить стабільна ситуація. Один із успіхів – це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію. Наскільки ми можемо розуміти, вони хотіли вступати в бік Макіївки, з одного боку. З іншого боку, вони могли перекидати особовий склад, сили й засоби на інші напрямки фронту по всій країні", - розповів він.

За його словами, наразі окупанти намагаються відновити якісь частини позицій та побудувати нову лінію оборони.

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"Тому що з військового погляду, знищення сил і засобів і порушення планів - це часто буває більш важливим успіхом ніж звільнення територій, якщо говорити військовою мовою", - зауважив Бородін.

Відповідаючи на запитання, чи пов'язана операція 3 ОШБр з операцією Збройних сил України в Курській області, Бородін зауважив, що це був "синхронний успіх".

Він також наголосив, що, попри втрати, зокрема в особовому складі, російська армія має великі резерви на цій ділянці, але вони можуть бути неефективними через ураження логістики.

"Досі, треба розуміти, що їхні резерви великі. У них побудована така система, що в них майже не закінчуються, якщо ми говоримо про піхотні резерви. Велика кількість артилерії й FPV. Кількість і масштаб на їхньому боці. Але плани порушено, порушена логістика і кількість інколи не спрацьовує як перевага, якщо погано працює логістика чи збиваються плани", - додав речник Третьої окремої штурмової бригади.

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Раніше у Третій штурмовій заявили про успішні наступальні дії у Харківській області.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулись углиб фронту на майже два кв. км та взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, на Харківщині.