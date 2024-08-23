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Новини
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На півночі Харківщині у районі Вовчанська тривають важкі бої. Ворог намагається пробитися до річки Вовча, - ОТУ "Харків"

руїни,вовчанськ

З початку поточної доби у районі Вовчанська триває два боєзіткнення. Противник намагається вести штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, намагається розширити зону контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Основним зусиллям і основою задачею є зараз пробитися до берега річки Вовча і саме на цьому він сконцентрував свої основні зусилля, - зазначив Саранцев.

Окрім того, ворог намагається здійснювати активні штурмові дії ворог також на флангах Вовчанського напрямку в районах населених пунктів Стариця і Тихе.

"Втім, йому це не вдається, всі атаки противника відбиваються і всі його спроби просунутися вперед успіху не мають. Втрат наших позицій не допущено. Ми надійно тримаємо оборону", - наголосив Саранцев. 

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Харківщина (6054) бойові дії (3681) Вовчанськ (413)


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Там нещодавно командувати ОТУ призначили совкового самодура, то він якраз накомандує.
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23.08.2024 13:13 Відповісти
Незламний Бахмут, незламна Авдіїївка, незламний Вовчанськ...Скоро, мабуть, буде незламний Покровськ...
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23.08.2024 14:02 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.08.2024 13:54 Відповісти
 
 