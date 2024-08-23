На півночі Харківщині у районі Вовчанська тривають важкі бої. Ворог намагається пробитися до річки Вовча, - ОТУ "Харків"
З початку поточної доби у районі Вовчанська триває два боєзіткнення. Противник намагається вести штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, намагається розширити зону контролю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.
"Основним зусиллям і основою задачею є зараз пробитися до берега річки Вовча і саме на цьому він сконцентрував свої основні зусилля, - зазначив Саранцев.
Окрім того, ворог намагається здійснювати активні штурмові дії ворог також на флангах Вовчанського напрямку в районах населених пунктів Стариця і Тихе.
"Втім, йому це не вдається, всі атаки противника відбиваються і всі його спроби просунутися вперед успіху не мають. Втрат наших позицій не допущено. Ми надійно тримаємо оборону", - наголосив Саранцев.
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