На півночі Харківщині у районі Вовчанська тривають важкі бої. Ворог намагається пробитися до річки Вовча, - ОТУ "Харків"

З початку поточної доби у районі Вовчанська триває два боєзіткнення. Противник намагається вести штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, намагається розширити зону контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Основним зусиллям і основою задачею є зараз пробитися до берега річки Вовча і саме на цьому він сконцентрував свої основні зусилля, - зазначив Саранцев.

Окрім того, ворог намагається здійснювати активні штурмові дії ворог також на флангах Вовчанського напрямку в районах населених пунктів Стариця і Тихе.

"Втім, йому це не вдається, всі атаки противника відбиваються і всі його спроби просунутися вперед успіху не мають. Втрат наших позицій не допущено. Ми надійно тримаємо оборону", - наголосив Саранцев.

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