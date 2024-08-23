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Новини Війна
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Вибух пролунав у Сумах: Ворог запустив ракету

Вибух у Сумах

Вдень 23 серпня у Сумах пролунав вибух. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Сумах було чути вибух", - йдеться в повідомленні.

"Швидкісна ціль через Сумщину у напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили.

Триває активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

Вибух у Сумах

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Автор: 

вибух (4436) Суми (809)


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Досить брехати, які вибухи? Артюх голова Сумського ОВА вчора доповів Зе про зниження обстрілів
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23.08.2024 12:23 Відповісти
И вообЧе над Сумами ниЧЕво не летае, не бабахает,
правда спокойных ночей нет, как впрочем и дней...
Вот и сейчас был просто хлопок...
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23.08.2024 13:03 Відповісти
Так, щось довбануло, був у Чернеччині під час вибуху, стріляли наші, думав у дрон чи що... проте я не знаюся на військових справах.... так що - можливо збили щось, теж можливо. А с тривогами - так - більше, але літає над нами - правда менше, особливо прикордоння, так що артюх не дуже й ззбрехав, там було пекло, зараз спокійніше значно. Будьмо все ж таки об'єктивними трохи
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23.08.2024 15:03 Відповісти
 
 