Вибух пролунав у Сумах: Ворог запустив ракету

Вдень 23 серпня у Сумах пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Сумах було чути вибух", - йдеться в повідомленні.

"Швидкісна ціль через Сумщину у напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили.

Триває активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

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