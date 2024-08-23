Вибух пролунав у Сумах: Ворог запустив ракету
Вдень 23 серпня у Сумах пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"У Сумах було чути вибух", - йдеться в повідомленні.
"Швидкісна ціль через Сумщину у напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили.
Триває активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.
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правда спокойных ночей нет, как впрочем и дней...
Вот и сейчас был просто хлопок...