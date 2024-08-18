У Сумах пролунав вибух: росіяни атакують балістикою

Вдень 18 серпня у Сумах пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Сумах було чутно вибух", - йдеться в повідомленні.

У регіоні з 9.44 триває повітряна тривога, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Сумщині.

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