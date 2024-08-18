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У Сумах пролунав вибух: росіяни атакують балістикою

вибух

Вдень 18 серпня у Сумах пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Сумах було чутно вибух", - йдеться в повідомленні.

У регіоні з 9.44 триває повітряна тривога, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Сумщині.

ракета,на,сумщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сумах пролунав вибух. Працювала ППО, - ОВА (оновлено)

Автор: 

вибух (4440) Суми (812)


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Я не помітив.Якраз дивився як окупанту кінцівкі відірвало
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18.08.2024 14:48 Відповісти
А курскіх бєженцев сумчани помітять? Чи зустрінуть хлібом -сіллю..?
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18.08.2024 15:05 Відповісти
А сумчан ніхто і питати не буде.Розсілять зараз,а расхльобувать - згодом...
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18.08.2024 15:13 Відповісти
Не вірю про сумчан. Чи, мабуть, у 2022 були якісь інші сумчани, які відстОяли своє місто?
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18.08.2024 15:17 Відповісти
Коли ворог буде навпроти-то і зараз відстоюватимуть.
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18.08.2024 15:18 Відповісти
нащадки Ковпака і партизанів?
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18.08.2024 16:04 Відповісти
нові...
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18.08.2024 19:12 Відповісти
 
 