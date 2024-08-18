У Сумах пролунав вибух. Працювала ППО, - ОВА (оновлено)

У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Суспільне Новини, передає Цензор.НЕТ.

"У Сумах пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше Сумська ОВА зазначила, що вибухи, які пролунали - робота ППО.

"Сумщина: оперативна обстановка станом на 23.00, 17 серпня. Потужні вибухи, які нещодавно чули жителі обласного центру – це робота наших підрозділів протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.