У Сумах пролунав вибух. Працювала ППО, - ОВА (оновлено)
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Суспільне Новини, передає Цензор.НЕТ.
"У Сумах пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Сумська ОВА зазначила, що вибухи, які пролунали - робота ППО.
"Сумщина: оперативна обстановка станом на 23.00, 17 серпня. Потужні вибухи, які нещодавно чули жителі обласного центру – це робота наших підрозділів протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
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