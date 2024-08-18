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Новини
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У Сумах пролунав вибух. Працювала ППО, - ОВА (оновлено)

Вибух

У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Суспільне Новини, передає Цензор.НЕТ.

"У Сумах пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.

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Суспільне про вибух у Сумах

Пізніше Сумська ОВА зазначила, що вибухи, які пролунали - робота ППО.

"Сумщина: оперативна обстановка станом на 23.00, 17 серпня. Потужні вибухи, які нещодавно чули жителі обласного центру – це робота наших підрозділів протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Сумська ОВА про вибухи у Сумах

Автор: 

вибух (4440) Суми (811)


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Боже, спаси та збережи Украiну, Сумщину, Суми! 🙏🙏🙏
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17.08.2024 23:22 Відповісти
Чергові оманські інвестиції прилетіли в Суми зранку, тепер звечора.. Але не можна нічого про це. Можна тільки про Курськ. Все решта іпсо-фсб-сбу-кацап.
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17.08.2024 23:41 Відповісти
То й що! У Харкові вибухаї через кожні пів години. І нічого. Живемо!
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18.08.2024 00:31 Відповісти
Той що? Ви так написали, мов тю, можно і ще більше. У Харкові он скільки гепає.
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18.08.2024 01:00 Відповісти
А гепає так, що місто поволі перетворюється на руїну. До речі, місто-мільйонник!
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18.08.2024 07:47 Відповісти
Називається ваш коментар - вставлю і свої п'ять копійок. .Співчуваю харків'янам, але тут справа у випадку Сум не в тому, щоб мірятися, у кого більше вибухає. Шкода, що не розумієте.
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18.08.2024 05:07 Відповісти
Може, декому тут для душевного комфорту треба, щоб у Сумах чи Києві вибухало більше і гинуло більше людей. ? Така огидна малоросійська риса .
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18.08.2024 05:14 Відповісти
Якщо ми не БУДЕМО ігнорувати сигнали повітряної тривоги - ми сидітимемо добами з невеликими перервами у сховищах. Було - майже доба тривоги, скачовують на 10 - 15 хвилин, потім знов... так що ховатися не бігає в СУМАХ НІХТО
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18.08.2024 07:28 Відповісти
 
 