Російський ракетний удар по Сумах: Рятувальники показали наслідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ракетного удару російських військ у Сумах.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальникам знадобилось менше години щоб ліквідувати пожежу, яка виникла через ворожий ракетний удар нанесений по Сумах", - розповіли у ДСНС.

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"17 серпня весь день рятувальники надавали всебічну допомогу громадянам, житло яких пошкодило ударною хвилею від ворожої атаки по обласному центру. Залучалась спеціальна техніка для здійснення висотних робіт по демонтажу аварійних конструкцій. За допомогою плит ОСБ та плівки, проводились роботи по відновленню пошкоджених вікон", - додали у ДСНС.









