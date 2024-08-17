УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11830 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 683 1

Російський ракетний удар по Сумах: Рятувальники показали наслідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ракетного удару російських військ у Сумах.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальникам знадобилось менше години щоб ліквідувати пожежу, яка виникла через ворожий ракетний удар нанесений по Сумах", - розповіли у ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До двох зросла кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Сумах, горіли автівки. ФОТО (оновлено)

Наслідки удару РФ по Сумах
Наслідки удару РФ по Сумах
Наслідки удару РФ по Сумах
Наслідки удару РФ по Сумах
Наслідки удару РФ по Сумах

"17 серпня весь день рятувальники надавали всебічну допомогу громадянам, житло яких пошкодило ударною хвилею від ворожої атаки по обласному центру. Залучалась спеціальна техніка для здійснення висотних робіт по демонтажу аварійних конструкцій. За допомогою плит ОСБ та плівки, проводились роботи по відновленню пошкоджених вікон", - додали у ДСНС.

Відновлювальні роботи у Сумах після удару РФ
Відновлювальні роботи у Сумах після удару РФ
Відновлювальні роботи у Сумах після удару РФ
Відновлювальні роботи у Сумах після удару РФ
Відновлювальні роботи у Сумах після удару РФ

Автор: 

обстріл (28472) Суми (884) ДСНС (5105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хіба могло бути інакше у відповідь на курськ...а потім вони перекинуть достатньо сил і намагатимуться витіснити за межі курщини, та чи зупиняться на кордоні чи знову повторять рейд по дорозі великого будівництва суми київ...
та, напевне вздовж цієї дороги і поперек її підготовлені лінії оборони і ворог попаде у пастку та капкан..
показати весь коментар
18.08.2024 11:08 Відповісти
 
 