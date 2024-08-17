Российский ракетный удар по Сумам: Спасатели показали последствия. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на месте ракетного удара российских войск в Сумах.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"Спасателям понадобилось меньше часа, чтобы ликвидировать пожар, который возник из-за вражеского ракетного удара, нанесенного по Сумам", - рассказали в ГСЧС.
"17 августа весь день спасатели оказывали всестороннюю помощь гражданам, жилье которых повредило ударной волной от вражеской атаки по областному центру. Привлекалась специальная техника для осуществления высотных работ по демонтажу аварийных конструкций. С помощью плит ОСБ и пленки, проводились работы по восстановлению поврежденных окон", - добавили в ГСЧС.
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