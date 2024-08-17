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Российский ракетный удар по Сумам: Спасатели показали последствия. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на месте ракетного удара российских войск в Сумах.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Спасателям понадобилось меньше часа, чтобы ликвидировать пожар, который возник из-за вражеского ракетного удара, нанесенного по Сумам", - рассказали в ГСЧС.

Смотрите также: До двух выросло количество пострадавших в результате авиаудара по Сумам, горели автомобили. ФОТО (обновлено)

Наслідки удару РФ по Сумах
Наслідки удару РФ по Сумах
Наслідки удару РФ по Сумах
Наслідки удару РФ по Сумах
Наслідки удару РФ по Сумах

"17 августа весь день спасатели оказывали всестороннюю помощь гражданам, жилье которых повредило ударной волной от вражеской атаки по областному центру. Привлекалась специальная техника для осуществления высотных работ по демонтажу аварийных конструкций. С помощью плит ОСБ и пленки, проводились работы по восстановлению поврежденных окон", - добавили в ГСЧС.

Відновлювальні роботи у Сумах після удару РФ
Відновлювальні роботи у Сумах після удару РФ
Відновлювальні роботи у Сумах після удару РФ
Відновлювальні роботи у Сумах після удару РФ
Відновлювальні роботи у Сумах після удару РФ

Автор: 

обстрел (27151) Сумы (1146) ГСЧС (4966)


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хіба могло бути інакше у відповідь на курськ...а потім вони перекинуть достатньо сил і намагатимуться витіснити за межі курщини, та чи зупиняться на кордоні чи знову повторять рейд по дорозі великого будівництва суми київ...
та, напевне вздовж цієї дороги і поперек її підготовлені лінії оборони і ворог попаде у пастку та капкан..
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18.08.2024 11:08 Ответить
 
 