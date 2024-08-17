До двух выросло количество пострадавших в результате авиаудара по Сумам, горели автомобили. ФОТО (обновлено)

Российские войска утром, 17 августа, нанесли удар по Сумам, есть пострадавший.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть попадания в районе проспекта Свободы. Много поврежденных окон, немало горит автомобилей. Работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Он отметил, что поиск пострадавших продолжается, однако сейчас уже известно об одном человеке, которому оказана помощь.



По его словам, разворачивается оперативный штаб по ликвидации последствий. Через час можно будет подать заявку.

Также сообщается, что движение на перекрестке просп. Свободы и ул. Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко) затруднено

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Обновленная информация об обстреле

В МВД сообщили, что по обновленной информации, известно о двух пострадавших в результате удара россиян по гражданской инфраструктуре города.На месте работают все профильные службы.





