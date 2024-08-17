До двух выросло количество пострадавших в результате авиаудара по Сумам, горели автомобили. ФОТО (обновлено)
Российские войска утром, 17 августа, нанесли удар по Сумам, есть пострадавший.
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, передает Цензор.НЕТ.
"Есть попадания в районе проспекта Свободы. Много поврежденных окон, немало горит автомобилей. Работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Он отметил, что поиск пострадавших продолжается, однако сейчас уже известно об одном человеке, которому оказана помощь.
По его словам, разворачивается оперативный штаб по ликвидации последствий. Через час можно будет подать заявку.
Также сообщается, что движение на перекрестке просп. Свободы и ул. Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко) затруднено
Обновленная информация об обстреле
В МВД сообщили, что по обновленной информации, известно о двух пострадавших в результате удара россиян по гражданской инфраструктуре города.На месте работают все профильные службы.
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А "щит" той нічого не дасть - кацапи їх уб"ють, обстрілюючи наших людей А цих убитих оголосять "мучениками за русский мир"
Справді сильна людина жорстокості не проявляє Бо вона і так розуміє що вона сильніша противника Жорстокість проявляють неврівноважені психічно люди - які невпевнені в собі І тією показною жорстокістю вони просто самостверджуються у своїх очах Кара повинна буть справедливою - саме за вчинене А не показовою - щоб лише застрахать І повинна торкаться лише дійсно винної особи - а не тих хто до цього непричетний!