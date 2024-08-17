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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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До двух выросло количество пострадавших в результате авиаудара по Сумам, горели автомобили. ФОТО (обновлено)

Российские войска утром, 17 августа, нанесли удар по Сумам, есть пострадавший.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть попадания в районе проспекта Свободы. Много поврежденных окон, немало горит автомобилей. Работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Удар по Сумах 17 серпня

Он отметил, что поиск пострадавших продолжается, однако сейчас уже известно об одном человеке, которому оказана помощь.

По его словам, разворачивается оперативный штаб по ликвидации последствий. Через час можно будет подать заявку.

Также сообщается, что движение на перекрестке просп. Свободы и ул. Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко) затруднено

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиаудар по Сумах 11 августа: ранены два человека, поврежден объект критической инфраструктуры

Обновленная информация об обстреле

В МВД сообщили, что по обновленной информации, известно о двух пострадавших в результате удара россиян по гражданской инфраструктуре города.На месте работают все профильные службы.

Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах

Автор: 

обстрел (27129) Сумы (1146)


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Топ комментарии
+4
От куди треба італійських журналістів присилать! Хоча світ уже руїнами українських міст не здивуєш - вони їх бомбили цілеспрямовано з першого дня нападу
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17.08.2024 07:45
+4
Я про це вже казав: якщо ми будемо діять методами кацапів - чим ми будемо від них відрізняться? Лише кольором прапора! То для чого тоді верещать про "цивілізацію" та "демократію"? Фаріон "з трусів вискакувала, проповідуючи насильницькі методи українізації Отримала те ж насилля!
А "щит" той нічого не дасть - кацапи їх уб"ють, обстрілюючи наших людей А цих убитих оголосять "мучениками за русский мир"
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17.08.2024 08:35
+3
Одне з офіційних виправдань курвської операції - це створити "санітарну зону" для обласного центру міста Суми, аби унеможливити його обстріли. Зараз обласний центр і близькі до кордону території ******** сильніше, ніж пару тижнів тому. Нічого так "санітарна зона". Був цього ранку приліт у житловому районі. Чудом не втрапили в багатоповерхіву, а влучили по паркінгу із десятками автомобілів, які вигоріли цілковито. Сусідні будівлі зазнали уражень. Удар потужним засобом (видно по вирві), ще не бачив коментарів щодо цього. Поки про постраждалих повідомлень не було, тільки одній людині надали меддопомогу. Надіюся, що це все. Ні, я ніколи не допускаю тез, що "якби ми русню не рухали, то й вона б нас не чіпала". Це якраз риторика zеленої поторочі від Арєстовічя й Подоляка і далі. По Сумах вони били й раніше, і доки мають змогу, битимуть і надалі. Але не треба брехати, що операкція на Курщині гарантує якісь "санітарні зони" й порятунок Сум від обстрілів. Це, як бачимо, брехня. Ну, давайте наступні аргументи. До речі, в західних виданнях спадає ентузіазм щодо "видатних результатів", пішли критичніші оцінки.
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17.08.2024 11:48
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От куди треба італійських журналістів присилать! Хоча світ уже руїнами українських міст не здивуєш - вони їх бомбили цілеспрямовано з першого дня нападу
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17.08.2024 07:45 Ответить
заселить курських і
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17.08.2024 08:25 Ответить
білгородських біженців. евакуювати і щитом поставити.
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17.08.2024 08:27 Ответить
Я про це вже казав: якщо ми будемо діять методами кацапів - чим ми будемо від них відрізняться? Лише кольором прапора! То для чого тоді верещать про "цивілізацію" та "демократію"? Фаріон "з трусів вискакувала, проповідуючи насильницькі методи українізації Отримала те ж насилля!
А "щит" той нічого не дасть - кацапи їх уб"ють, обстрілюючи наших людей А цих убитих оголосять "мучениками за русский мир"
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17.08.2024 08:35 Ответить
Та ти толстовєц...«Непротивление злу силою» не означает слабость. Толстой говорит, что смысл в том, чтобы не уподобляться злу, не позволять ему захватить тебя. Так можно способствовать тому, чтобы количество зла в мире не возрастало. Сила не в том, чтобы наказать обидчика, а в том, чтобы не уподобляться ему.
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17.08.2024 10:56 Ответить
У тебе "з головою - порядок"? Чим винні ВСІ військовослужбовці 155-ї бригади в тому що кілька мудаків з їх числа показали себе середньовічними дикунами? Я пишу про те що карать треба дійсно винних в цьому - а не всіх без розбору!
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17.08.2024 11:04 Ответить
Це я про Фаріон.
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17.08.2024 11:05 Ответить
А який стосунок я маю до "толстовців" чи Фаріон ? І вони і вона - два крайні полюси А я займаю позицію посередині Тобто вибираю демократичний та раціональний підхід до оцінки діяльності оточуючих!
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17.08.2024 11:19 Ответить
Тут таке - чи можна грати за правилами х тим, хто не дотримується правил?...а Фаріон фактично казала, що комплекс вини повинен бути не в українців перед російськомовними, а в російськомовних перед українцями.
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17.08.2024 12:00 Ответить
А я тобі так скажу : не можна бороться з дикунами дикунськими методами - бо сам стаєш таким самим дикуном! Знаєш як адмірал Деніц врятував свою шию від мотузки? Він просто виклав у Нюрнберзі доводи того що більшість злочинів які були вчинені підлеглими йому підводниками - вчинялися і союзниками І потоплення цивільних суден противника і розстріл екіпажів суден що рятувалися з потопленого корабля Не думай що я такий "толстовець" (як ти мене назвав) Я просто продумую наперед долю Гаагського трибуналу для Путіна і "кремлівських" Щоб не "викрутилися"
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17.08.2024 13:20 Ответить
А якими методами Ізраїль бореться з дикунами?
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17.08.2024 16:00 Ответить
Ізраїль розстрілює військовополонених?
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17.08.2024 16:10 Ответить
Не знаю...я не про розстріли, а про те, чи дотримується Ізраїль міжнародних законів ведення війни.
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17.08.2024 16:13 Ответить
А я про те щоб робить так щоб "кремлівські" від трибуналу не "відпетляли"!
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17.08.2024 16:15 Ответить
Захопи особисто всю 155 бригаду дикунів в полон. А потім СБУ з кожним особисто розбереться. Головне захопи.
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17.08.2024 11:09 Ответить
Телепню! Одна справа - убивать у бою! І зовсім інша - вбивать тих що здаються чи здалися в полон! А тут саме до цього деякі ідіоти закликають! Саме про це я і пишу!
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17.08.2024 11:16 Ответить
Це пишуть тi, хто не розумiе або жестокосерднi люди, бо це великий стрес вбити людину-навiть ворога...
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17.08.2024 12:52 Ответить
Таню! Коли я в молодості перший раз стріляв по людині - у мене руки потім тряслися А оці "жорстокосердні" - це звичайні "протирателі диванів" - які війну тільки по телевізору бачили! Набачився я в житті на таких На людях "ГЕРОЇ" А коли доходить до реальних речей - "блюють далі ніж бачать Або свідомість втрачають Або стоять у "ступорі" очі вирячивши - навіть коли кров бачать Про розірвані артерії чи вивалені нутрощі вже не кажу
Справді сильна людина жорстокості не проявляє Бо вона і так розуміє що вона сильніша противника Жорстокість проявляють неврівноважені психічно люди - які невпевнені в собі І тією показною жорстокістю вони просто самостверджуються у своїх очах Кара повинна буть справедливою - саме за вчинене А не показовою - щоб лише застрахать І повинна торкаться лише дійсно винної особи - а не тих хто до цього непричетний!
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17.08.2024 13:06 Ответить
Згодна-сильна людина жорстокостi не проявляе! 🤝😊
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17.08.2024 14:27 Ответить
Это ты летаешь непонятно где...Слышал такое-коллективная ответственность??Этих пидаров из 155,нужно епашить всех жестко, без разбора,в назидание....во избежание повторения этой дичи по отношению к будующим пленным.Чтоб свои же ******,ставили на место своих же пидаров неадекватов,опасаясь впоследствии кары для всего подразделения..И страшной кары,не меньшей,чем сотворили они...Иначе-не дойдет...Иначе, это будет повторяться по замкнутому кругу,что в принципе и происходит.Дикари-понимают только силу...и ничего больше
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17.08.2024 11:21 Ответить
"Не всіх дурних війна вбила!" Я чув про "колективну відповідальність" А ще читав міжнародні конвенції - які її заперечують та вважають проявом дикунства та нецивілізованості! Ворога треба знищувать - поки він тобі протистоїть зі зборєю в руках А не вбивать полонених А такі як ти - саме до цього і закликають
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17.08.2024 11:26 Ответить
Я закликаю не вбивати полонених,а просто підарів зі 155 не брати в полон ні в якому разі.Ковенціі-сходи кацапам покажи,може тебе послухають та не будуть бійцям голови відрізать...
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17.08.2024 11:32 Ответить
А якщо людина відкинула зброю та підняла руки догори - який у неї статус? Противник? Чи "людина що здається в полон"? Так що ж з нею робить? Стрілять? Головою думать треба - для цього вона людині і дана!
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17.08.2024 11:38 Ответить
Знаешь,ты эту толерастическую куйню-сходи кацапам расскажи.Из за таких вот толерастов,предателей и просто невероятной терпимости Украины к своим врагам(которые толпой ходили с 14года по раде,по телевидению,создавали здесь партии и т.д) мы ******** больше 20% территорий и миллионы людей стали "бомжами" в прямом смысле этого слова. Военнопленным "тело" становится лишь тогда,когда его доставили в расположение удаленное от линии боевого соприкосновения.Поднял там кто то руки,или ноги...это не важно.Если со 155-никакого плена...Головой нужно думать тем,кто отрезает головы и тем,кто это снимает,заливает видео,молча наблюдает над расправой...Колективная отвественность...Еще раз...Вот если бы они ********* тех кто это сделал,записали видео-сказали,вот эти твари,мы сами их наказали..Мы не в ответе за этих подонков..Тогда да...Но это вариант не реальный...Поэтому.....Зло должно быть наказано.
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17.08.2024 11:49 Ответить
І чим ти тоді від кацапа відрізняєшся? Навіть мова та сама! А прапорець може буть яким-завгодно - кацапні і в Україні вистачає!
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17.08.2024 12:56 Ответить
кацапам своїх не жалько, зато менше прийде їх до нас. гуманність має свої межі, як надія і як і терпіння.
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17.08.2024 13:43 Ответить
Кацапам похєр на своє ж біосміття .
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17.08.2024 10:46 Ответить
А украiнцям не **"** на життя людини, навiть ворога чи тваринки, бо ми ЛЮДИ!!! I тим ми вiдрiзнямось вiд оркiв!
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17.08.2024 12:59 Ответить
ну тоді не ний, коли курянин прийде тебе вбивати. бо путя його в армію загріб
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17.08.2024 13:45 Ответить
Нам iх верещучка збирается завозить "шатлами"...😏😠 Ось тiльки чим це для них, курян, це обiрнеться....🙄😏😠😠
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17.08.2024 14:22 Ответить
добривом
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17.08.2024 14:30 Ответить
Італійських журналісів?! Ці макаронники лише вміють брехню надприроднього рівня вигадувати і поширювати по світу. Вони сидять на двох стільцях і лише думають, - аби не прогадати з переможцем у віні!!!
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17.08.2024 08:26 Ответить
Весь прикол в том, что в рашке если раздолбать два завода, она не сможет производить управляемые ракеты и бомбы. И это не огромные предприятия. Это буквально всего несколько зданий на територии, где даже удачное попадание беспилотником, может остановить все процессы. Но мы почему то атакуем склады уже с готовой продукцией...
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17.08.2024 11:13 Ответить
там ракети потрібні, які нам "союзники" не дають
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18.08.2024 02:00 Ответить
Одне з офіційних виправдань курвської операції - це створити "санітарну зону" для обласного центру міста Суми, аби унеможливити його обстріли. Зараз обласний центр і близькі до кордону території ******** сильніше, ніж пару тижнів тому. Нічого так "санітарна зона". Був цього ранку приліт у житловому районі. Чудом не втрапили в багатоповерхіву, а влучили по паркінгу із десятками автомобілів, які вигоріли цілковито. Сусідні будівлі зазнали уражень. Удар потужним засобом (видно по вирві), ще не бачив коментарів щодо цього. Поки про постраждалих повідомлень не було, тільки одній людині надали меддопомогу. Надіюся, що це все. Ні, я ніколи не допускаю тез, що "якби ми русню не рухали, то й вона б нас не чіпала". Це якраз риторика zеленої поторочі від Арєстовічя й Подоляка і далі. По Сумах вони били й раніше, і доки мають змогу, битимуть і надалі. Але не треба брехати, що операкція на Курщині гарантує якісь "санітарні зони" й порятунок Сум від обстрілів. Це, як бачимо, брехня. Ну, давайте наступні аргументи. До речі, в західних виданнях спадає ентузіазм щодо "видатних результатів", пішли критичніші оцінки.
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17.08.2024 11:48 Ответить
 
 