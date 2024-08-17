До двох зросла кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Сумах, горіли автівки. ФОТО (оновлено)

Російські війська вранці, 17 серпня, завдали удару по Сумах, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.

"Є влучання в районі проспекту Свободи. Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що пошук постраждалих триває, однак наразі вже відомо про одну людину, якій надано допомогу.



За його словами, розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків. Через годину можна буде подати заявку.

Також повідомляється, що рух на перехресті просп. Свободи та вул. Української Народної Республіки (Катерини Зеленко) ускладнено

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Оновлена інформація щодо обстрілу

У МВС повідомили, що за оновленою інформацією, відомо про двох постраждалих унаслідок удару росіян по цивільній інфраструктурі міста. На місці працюють всі профільні служби.





