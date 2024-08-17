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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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До двох зросла кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Сумах, горіли автівки. ФОТО (оновлено)

Російські війська вранці, 17 серпня, завдали удару по Сумах, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.

"Є влучання в районі проспекту Свободи. Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Удар по Сумах 17 серпня

Він зазначив, що пошук постраждалих триває, однак наразі вже відомо про одну людину, якій надано допомогу.

За його словами, розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків. Через годину можна буде подати заявку.

Також повідомляється, що рух на перехресті просп. Свободи та вул. Української Народної Республіки (Катерини Зеленко) ускладнено

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіаудар по Сумах 11 серпня: поранено двох людей, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Оновлена інформація щодо обстрілу

У МВС повідомили, що за оновленою інформацією, відомо про двох постраждалих унаслідок удару росіян по цивільній інфраструктурі міста. На місці працюють всі профільні служби.

Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах

Автор: 

обстріл (28472) Суми (884)


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Топ коментарі
+4
От куди треба італійських журналістів присилать! Хоча світ уже руїнами українських міст не здивуєш - вони їх бомбили цілеспрямовано з першого дня нападу
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17.08.2024 07:45
+4
Я про це вже казав: якщо ми будемо діять методами кацапів - чим ми будемо від них відрізняться? Лише кольором прапора! То для чого тоді верещать про "цивілізацію" та "демократію"? Фаріон "з трусів вискакувала, проповідуючи насильницькі методи українізації Отримала те ж насилля!
А "щит" той нічого не дасть - кацапи їх уб"ють, обстрілюючи наших людей А цих убитих оголосять "мучениками за русский мир"
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17.08.2024 08:35
+3
Одне з офіційних виправдань курвської операції - це створити "санітарну зону" для обласного центру міста Суми, аби унеможливити його обстріли. Зараз обласний центр і близькі до кордону території ******** сильніше, ніж пару тижнів тому. Нічого так "санітарна зона". Був цього ранку приліт у житловому районі. Чудом не втрапили в багатоповерхіву, а влучили по паркінгу із десятками автомобілів, які вигоріли цілковито. Сусідні будівлі зазнали уражень. Удар потужним засобом (видно по вирві), ще не бачив коментарів щодо цього. Поки про постраждалих повідомлень не було, тільки одній людині надали меддопомогу. Надіюся, що це все. Ні, я ніколи не допускаю тез, що "якби ми русню не рухали, то й вона б нас не чіпала". Це якраз риторика zеленої поторочі від Арєстовічя й Подоляка і далі. По Сумах вони били й раніше, і доки мають змогу, битимуть і надалі. Але не треба брехати, що операкція на Курщині гарантує якісь "санітарні зони" й порятунок Сум від обстрілів. Це, як бачимо, брехня. Ну, давайте наступні аргументи. До речі, в західних виданнях спадає ентузіазм щодо "видатних результатів", пішли критичніші оцінки.
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17.08.2024 11:48
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От куди треба італійських журналістів присилать! Хоча світ уже руїнами українських міст не здивуєш - вони їх бомбили цілеспрямовано з першого дня нападу
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17.08.2024 07:45 Відповісти
заселить курських і
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17.08.2024 08:25 Відповісти
білгородських біженців. евакуювати і щитом поставити.
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17.08.2024 08:27 Відповісти
Я про це вже казав: якщо ми будемо діять методами кацапів - чим ми будемо від них відрізняться? Лише кольором прапора! То для чого тоді верещать про "цивілізацію" та "демократію"? Фаріон "з трусів вискакувала, проповідуючи насильницькі методи українізації Отримала те ж насилля!
А "щит" той нічого не дасть - кацапи їх уб"ють, обстрілюючи наших людей А цих убитих оголосять "мучениками за русский мир"
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17.08.2024 08:35 Відповісти
Та ти толстовєц...«Непротивление злу силою» не означает слабость. Толстой говорит, что смысл в том, чтобы не уподобляться злу, не позволять ему захватить тебя. Так можно способствовать тому, чтобы количество зла в мире не возрастало. Сила не в том, чтобы наказать обидчика, а в том, чтобы не уподобляться ему.
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17.08.2024 10:56 Відповісти
У тебе "з головою - порядок"? Чим винні ВСІ військовослужбовці 155-ї бригади в тому що кілька мудаків з їх числа показали себе середньовічними дикунами? Я пишу про те що карать треба дійсно винних в цьому - а не всіх без розбору!
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17.08.2024 11:04 Відповісти
Це я про Фаріон.
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17.08.2024 11:05 Відповісти
А який стосунок я маю до "толстовців" чи Фаріон ? І вони і вона - два крайні полюси А я займаю позицію посередині Тобто вибираю демократичний та раціональний підхід до оцінки діяльності оточуючих!
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17.08.2024 11:19 Відповісти
Тут таке - чи можна грати за правилами х тим, хто не дотримується правил?...а Фаріон фактично казала, що комплекс вини повинен бути не в українців перед російськомовними, а в російськомовних перед українцями.
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17.08.2024 12:00 Відповісти
А я тобі так скажу : не можна бороться з дикунами дикунськими методами - бо сам стаєш таким самим дикуном! Знаєш як адмірал Деніц врятував свою шию від мотузки? Він просто виклав у Нюрнберзі доводи того що більшість злочинів які були вчинені підлеглими йому підводниками - вчинялися і союзниками І потоплення цивільних суден противника і розстріл екіпажів суден що рятувалися з потопленого корабля Не думай що я такий "толстовець" (як ти мене назвав) Я просто продумую наперед долю Гаагського трибуналу для Путіна і "кремлівських" Щоб не "викрутилися"
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17.08.2024 13:20 Відповісти
А якими методами Ізраїль бореться з дикунами?
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17.08.2024 16:00 Відповісти
Ізраїль розстрілює військовополонених?
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17.08.2024 16:10 Відповісти
Не знаю...я не про розстріли, а про те, чи дотримується Ізраїль міжнародних законів ведення війни.
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17.08.2024 16:13 Відповісти
А я про те щоб робить так щоб "кремлівські" від трибуналу не "відпетляли"!
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17.08.2024 16:15 Відповісти
Захопи особисто всю 155 бригаду дикунів в полон. А потім СБУ з кожним особисто розбереться. Головне захопи.
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17.08.2024 11:09 Відповісти
Телепню! Одна справа - убивать у бою! І зовсім інша - вбивать тих що здаються чи здалися в полон! А тут саме до цього деякі ідіоти закликають! Саме про це я і пишу!
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17.08.2024 11:16 Відповісти
Це пишуть тi, хто не розумiе або жестокосерднi люди, бо це великий стрес вбити людину-навiть ворога...
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17.08.2024 12:52 Відповісти
Таню! Коли я в молодості перший раз стріляв по людині - у мене руки потім тряслися А оці "жорстокосердні" - це звичайні "протирателі диванів" - які війну тільки по телевізору бачили! Набачився я в житті на таких На людях "ГЕРОЇ" А коли доходить до реальних речей - "блюють далі ніж бачать Або свідомість втрачають Або стоять у "ступорі" очі вирячивши - навіть коли кров бачать Про розірвані артерії чи вивалені нутрощі вже не кажу
Справді сильна людина жорстокості не проявляє Бо вона і так розуміє що вона сильніша противника Жорстокість проявляють неврівноважені психічно люди - які невпевнені в собі І тією показною жорстокістю вони просто самостверджуються у своїх очах Кара повинна буть справедливою - саме за вчинене А не показовою - щоб лише застрахать І повинна торкаться лише дійсно винної особи - а не тих хто до цього непричетний!
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17.08.2024 13:06 Відповісти
Згодна-сильна людина жорстокостi не проявляе! 🤝😊
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17.08.2024 14:27 Відповісти
Это ты летаешь непонятно где...Слышал такое-коллективная ответственность??Этих пидаров из 155,нужно епашить всех жестко, без разбора,в назидание....во избежание повторения этой дичи по отношению к будующим пленным.Чтоб свои же ******,ставили на место своих же пидаров неадекватов,опасаясь впоследствии кары для всего подразделения..И страшной кары,не меньшей,чем сотворили они...Иначе-не дойдет...Иначе, это будет повторяться по замкнутому кругу,что в принципе и происходит.Дикари-понимают только силу...и ничего больше
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17.08.2024 11:21 Відповісти
"Не всіх дурних війна вбила!" Я чув про "колективну відповідальність" А ще читав міжнародні конвенції - які її заперечують та вважають проявом дикунства та нецивілізованості! Ворога треба знищувать - поки він тобі протистоїть зі зборєю в руках А не вбивать полонених А такі як ти - саме до цього і закликають
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17.08.2024 11:26 Відповісти
Я закликаю не вбивати полонених,а просто підарів зі 155 не брати в полон ні в якому разі.Ковенціі-сходи кацапам покажи,може тебе послухають та не будуть бійцям голови відрізать...
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17.08.2024 11:32 Відповісти
А якщо людина відкинула зброю та підняла руки догори - який у неї статус? Противник? Чи "людина що здається в полон"? Так що ж з нею робить? Стрілять? Головою думать треба - для цього вона людині і дана!
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17.08.2024 11:38 Відповісти
Знаешь,ты эту толерастическую куйню-сходи кацапам расскажи.Из за таких вот толерастов,предателей и просто невероятной терпимости Украины к своим врагам(которые толпой ходили с 14года по раде,по телевидению,создавали здесь партии и т.д) мы ******** больше 20% территорий и миллионы людей стали "бомжами" в прямом смысле этого слова. Военнопленным "тело" становится лишь тогда,когда его доставили в расположение удаленное от линии боевого соприкосновения.Поднял там кто то руки,или ноги...это не важно.Если со 155-никакого плена...Головой нужно думать тем,кто отрезает головы и тем,кто это снимает,заливает видео,молча наблюдает над расправой...Колективная отвественность...Еще раз...Вот если бы они ********* тех кто это сделал,записали видео-сказали,вот эти твари,мы сами их наказали..Мы не в ответе за этих подонков..Тогда да...Но это вариант не реальный...Поэтому.....Зло должно быть наказано.
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17.08.2024 11:49 Відповісти
І чим ти тоді від кацапа відрізняєшся? Навіть мова та сама! А прапорець може буть яким-завгодно - кацапні і в Україні вистачає!
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17.08.2024 12:56 Відповісти
кацапам своїх не жалько, зато менше прийде їх до нас. гуманність має свої межі, як надія і як і терпіння.
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17.08.2024 13:43 Відповісти
Кацапам похєр на своє ж біосміття .
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17.08.2024 10:46 Відповісти
А украiнцям не **"** на життя людини, навiть ворога чи тваринки, бо ми ЛЮДИ!!! I тим ми вiдрiзнямось вiд оркiв!
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17.08.2024 12:59 Відповісти
ну тоді не ний, коли курянин прийде тебе вбивати. бо путя його в армію загріб
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17.08.2024 13:45 Відповісти
Нам iх верещучка збирается завозить "шатлами"...😏😠 Ось тiльки чим це для них, курян, це обiрнеться....🙄😏😠😠
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17.08.2024 14:22 Відповісти
добривом
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17.08.2024 14:30 Відповісти
Італійських журналісів?! Ці макаронники лише вміють брехню надприроднього рівня вигадувати і поширювати по світу. Вони сидять на двох стільцях і лише думають, - аби не прогадати з переможцем у віні!!!
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17.08.2024 08:26 Відповісти
Весь прикол в том, что в рашке если раздолбать два завода, она не сможет производить управляемые ракеты и бомбы. И это не огромные предприятия. Это буквально всего несколько зданий на територии, где даже удачное попадание беспилотником, может остановить все процессы. Но мы почему то атакуем склады уже с готовой продукцией...
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17.08.2024 11:13 Відповісти
там ракети потрібні, які нам "союзники" не дають
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18.08.2024 02:00 Відповісти
Одне з офіційних виправдань курвської операції - це створити "санітарну зону" для обласного центру міста Суми, аби унеможливити його обстріли. Зараз обласний центр і близькі до кордону території ******** сильніше, ніж пару тижнів тому. Нічого так "санітарна зона". Був цього ранку приліт у житловому районі. Чудом не втрапили в багатоповерхіву, а влучили по паркінгу із десятками автомобілів, які вигоріли цілковито. Сусідні будівлі зазнали уражень. Удар потужним засобом (видно по вирві), ще не бачив коментарів щодо цього. Поки про постраждалих повідомлень не було, тільки одній людині надали меддопомогу. Надіюся, що це все. Ні, я ніколи не допускаю тез, що "якби ми русню не рухали, то й вона б нас не чіпала". Це якраз риторика zеленої поторочі від Арєстовічя й Подоляка і далі. По Сумах вони били й раніше, і доки мають змогу, битимуть і надалі. Але не треба брехати, що операкція на Курщині гарантує якісь "санітарні зони" й порятунок Сум від обстрілів. Це, як бачимо, брехня. Ну, давайте наступні аргументи. До речі, в західних виданнях спадає ентузіазм щодо "видатних результатів", пішли критичніші оцінки.
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17.08.2024 11:48 Відповісти
 
 