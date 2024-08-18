В Сумах раздался взрыв. Работала ПВО, - ОВА (обновлено)

В Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Суспільне Новини, передает Цензор.НЕТ.

"В Сумах прогремел взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении.

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Позже Сумская ОВА отметила, что прогремевшие взрывы - работа ПВО.

"Сумщина: оперативная обстановка по состоянию на 23:00, 17 августа. Мощные взрывы, которые недавно слышали жители областного центра - это работа наших подразделений противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.