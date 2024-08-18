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Новости
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В Сумах раздался взрыв. Работала ПВО, - ОВА (обновлено)

Вибух

В Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Суспільне Новини, передает Цензор.НЕТ.

"В Сумах прогремел взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении.

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Суспільне про вибух у Сумах

Позже Сумская ОВА отметила, что прогремевшие взрывы - работа ПВО.

"Сумщина: оперативная обстановка по состоянию на 23:00, 17 августа. Мощные взрывы, которые недавно слышали жители областного центра - это работа наших подразделений противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Сумська ОВА про вибухи у Сумах

Автор: 

взрыв (6728) Сумы (1074)


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Боже, спаси та збережи Украiну, Сумщину, Суми! 🙏🙏🙏
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17.08.2024 23:22 Ответить
Чергові оманські інвестиції прилетіли в Суми зранку, тепер звечора.. Але не можна нічого про це. Можна тільки про Курськ. Все решта іпсо-фсб-сбу-кацап.
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17.08.2024 23:41 Ответить
То й що! У Харкові вибухаї через кожні пів години. І нічого. Живемо!
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18.08.2024 00:31 Ответить
Той що? Ви так написали, мов тю, можно і ще більше. У Харкові он скільки гепає.
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18.08.2024 01:00 Ответить
А гепає так, що місто поволі перетворюється на руїну. До речі, місто-мільйонник!
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18.08.2024 07:47 Ответить
Називається ваш коментар - вставлю і свої п'ять копійок. .Співчуваю харків'янам, але тут справа у випадку Сум не в тому, щоб мірятися, у кого більше вибухає. Шкода, що не розумієте.
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18.08.2024 05:07 Ответить
Може, декому тут для душевного комфорту треба, щоб у Сумах чи Києві вибухало більше і гинуло більше людей. ? Така огидна малоросійська риса .
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18.08.2024 05:14 Ответить
Якщо ми не БУДЕМО ігнорувати сигнали повітряної тривоги - ми сидітимемо добами з невеликими перервами у сховищах. Було - майже доба тривоги, скачовують на 10 - 15 хвилин, потім знов... так що ховатися не бігає в СУМАХ НІХТО
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18.08.2024 07:28 Ответить
 
 