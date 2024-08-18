В Сумах раздался взрыв. Работала ПВО, - ОВА (обновлено)
В Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Суспільне Новини, передает Цензор.НЕТ.
"В Сумах прогремел взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении.
Позже Сумская ОВА отметила, что прогремевшие взрывы - работа ПВО.
"Сумщина: оперативная обстановка по состоянию на 23:00, 17 августа. Мощные взрывы, которые недавно слышали жители областного центра - это работа наших подразделений противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таня М
показать весь комментарий17.08.2024 23:22 Ответить Мне нравится 3
G.I. Jane 777
показать весь комментарий17.08.2024 23:41 Ответить Мне нравится 3
Олена Сидоренко #593119
показать весь комментарий18.08.2024 00:31 Ответить Мне нравится 1
Алексей Алексеевич #377576
показать весь комментарий18.08.2024 01:00 Ответить Мне нравится 2
Олена Сидоренко #593119
показать весь комментарий18.08.2024 07:47 Ответить Мне нравится 0
G.I. Jane 777
показать весь комментарий18.08.2024 05:07 Ответить Мне нравится 1
G.I. Jane 777
показать весь комментарий18.08.2024 05:14 Ответить Мне нравится 2
Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий18.08.2024 07:28 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль