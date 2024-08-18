В Сумах раздался взрыв: россияне атакуют баллистикой

Днем 18 августа в Сумах прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении.

В регионе с 9.44 продолжается воздушная тревога, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на Сумщине.

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