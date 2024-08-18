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В Сумах раздался взрыв: россияне атакуют баллистикой

вибух

Днем 18 августа в Сумах прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении.

В регионе с 9.44 продолжается воздушная тревога, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на Сумщине.

ракета,на,сумщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумах раздался взрыв. Работала ПВО, - ОВА (обновлено)

Автор: 

взрыв (6728) Сумы (1074)


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Я не помітив.Якраз дивився як окупанту кінцівкі відірвало
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18.08.2024 14:48 Ответить
А курскіх бєженцев сумчани помітять? Чи зустрінуть хлібом -сіллю..?
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18.08.2024 15:05 Ответить
А сумчан ніхто і питати не буде.Розсілять зараз,а расхльобувать - згодом...
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18.08.2024 15:13 Ответить
Не вірю про сумчан. Чи, мабуть, у 2022 були якісь інші сумчани, які відстОяли своє місто?
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18.08.2024 15:17 Ответить
Коли ворог буде навпроти-то і зараз відстоюватимуть.
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18.08.2024 15:18 Ответить
нащадки Ковпака і партизанів?
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18.08.2024 16:04 Ответить
нові...
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18.08.2024 19:12 Ответить
 
 