В Сумах раздался взрыв: россияне атакуют баллистикой
Днем 18 августа в Сумах прогремел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении.
В регионе с 9.44 продолжается воздушная тревога, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на Сумщине.
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