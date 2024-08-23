Взрыв раздался в Сумах: Враг запустил ракету

Днем 23 августа в Сумах прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении.

"Скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговщины", - сообщили Воздушные силы.

Продолжается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.

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