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Новости Война
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Взрыв раздался в Сумах: Враг запустил ракету

Вибух у Сумах

Днем 23 августа в Сумах прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении.

"Скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговщины", - сообщили Воздушные силы.

Продолжается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.

Вибух у Сумах

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Автор: 

взрыв (6724) Сумы (1072)


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Досить брехати, які вибухи? Артюх голова Сумського ОВА вчора доповів Зе про зниження обстрілів
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23.08.2024 12:23 Ответить
И вообЧе над Сумами ниЧЕво не летае, не бабахает,
правда спокойных ночей нет, как впрочем и дней...
Вот и сейчас был просто хлопок...
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23.08.2024 13:03 Ответить
Так, щось довбануло, був у Чернеччині під час вибуху, стріляли наші, думав у дрон чи що... проте я не знаюся на військових справах.... так що - можливо збили щось, теж можливо. А с тривогами - так - більше, але літає над нами - правда менше, особливо прикордоння, так що артюх не дуже й ззбрехав, там було пекло, зараз спокійніше значно. Будьмо все ж таки об'єктивними трохи
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23.08.2024 15:03 Ответить
 
 