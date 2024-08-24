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Враг нанес авиаудар по инфраструктуре Сум: ранены 7 человек, 2 - в тяжелом состоянии (обновлено)

вибух

Вечером 24 августа российская авиация нанесла удар по Сумах.

Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 августа враг совершил авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. На месте работают все необходимые службы. Предварительно, есть раненые. Последствия вражеской атаки уточняются", - отмечают в ОВА.

Обновленная информация

По состоянию на 23:00 местные власти сообщили о 7 раненых в результате удара. Двое – в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 августа, оккупанты обстреляли село Котлино Покровской громады Донецкой области. Погиб мужчина, еще один получил ранения.

Также читайте: РФ стремилась оккупировать Сумы. Операцией в Курской области мы сорвали эти планы, - Зеленский

Автор: 

обстрел (26928) Сумы (1073)


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рашистські мерзенні вбивці горіти вам всім у пеклі...
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24.08.2024 22:09 Ответить
нема нiякого пекла.
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24.08.2024 22:50 Ответить
Буде
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24.08.2024 22:52 Ответить
для тих, хто голосував 73%.
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24.08.2024 22:58 Ответить
😁
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24.08.2024 23:05 Ответить
думаєш,тебе мине?
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24.08.2024 23:07 Ответить
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24.08.2024 23:34 Ответить
 
 