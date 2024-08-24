Враг нанес авиаудар по инфраструктуре Сум: ранены 7 человек, 2 - в тяжелом состоянии (обновлено)
Вечером 24 августа российская авиация нанесла удар по Сумах.
Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 24 августа враг совершил авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. На месте работают все необходимые службы. Предварительно, есть раненые. Последствия вражеской атаки уточняются", - отмечают в ОВА.
Обновленная информация
По состоянию на 23:00 местные власти сообщили о 7 раненых в результате удара. Двое – в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в субботу, 24 августа, оккупанты обстреляли село Котлино Покровской громады Донецкой области. Погиб мужчина, еще один получил ранения.
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Александр Чуднивец #474549
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