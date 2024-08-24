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Новости Война
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РФ стремилась оккупировать Сумы. Операцией в Курской области мы сорвали эти планы, - Зеленский

Зеленський пояснив мету операції на Курщині

Операция ВСУ в Курской области идет по плану, это был превентивный удар для остановки врага на севере нашей страны. Россияне хотели оккупировать Сумскую область и Сумы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга по случаю Дня Независимости, информирует Цензор.НЕТ.

"Операция сложная, но она идет по нашему плану. Есть несколько результатов этой операции. Не обо всех я могу говорить. Прежде всего - обменный фонд. Это то, о чем можно говорить открыто. Он пополняется", - отметил он.

Еще одним результатом операции Сил обороны на Курщине Зеленский назвал остановку российской операции на севере Украины, поскольку РФ намеревалась оккупировать Сумы.

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"Превентивный удар. И наша операция выполнила эту задачу. Мы предотвратили окружение нашей части Сумской области и желание оккупировать город Сумы", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства возразил, что цель наступления на Курщину - "разыграть карты" для переговоров.

"Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с партнерами и рассказали как дипломатично идем к справедливому миру и к окончанию войны, и всех пригласили на площадку Формулы мира или Саммита мира. Мы менять этот процесс не будем", - пояснил Зеленский.

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"Одна из целей этой операции - показать реальность, кто такой Путин, и те государства, которые еще не поняли, зачем он пришел с оккупацией на территорию нашего государства. Думаю, что они уже поняли. И показать, что для него дороже - оккупация территории Украины или защита своего населения", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Путин до сих пор думает, как удержать захваченные украинские территории, и не думает, как правильно защищать своих людей.

"Окончание войны может быть только с восстановлением территориальной целостности Украины и предотвращением повторной агрессии Путина и агрессии РФ", - резюмировал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Сумы (1073) Курск (1075)


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Топ комментарии
+13
Чем они собирались окупувати Суми, если у них даже нет войск защитить Курск. Почему он все время лжет.
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24.08.2024 16:14
+13
Придумав нарешті. Орки зосередили для окупації міста Суми 2000 пацанів строковиків. Геніальний Головнокомандувач кинув проти них кращі бригади ЗСУ. Хоча знав, що втрати в наступі під ударами касетних бомб, будуть напевно вище, ніж в обороні.
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24.08.2024 16:25
+12
Що ВОНО несе?!

Кажи вже не про Суми , а про наміри окупувати Київ та Львів!

Єрмак , годі розбавляти порошок ... хіба ти не бачиш - до чого приводить ця економія ?!
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24.08.2024 16:11
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Що ВОНО несе?!

Кажи вже не про Суми , а про наміри окупувати Київ та Львів!

Єрмак , годі розбавляти порошок ... хіба ти не бачиш - до чого приводить ця економія ?!
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24.08.2024 16:11 Ответить
Покровськ !
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24.08.2024 16:54 Ответить
Об с самого начала говорили, что разведка сработала, узнали что русня готовит нападение на Сумы. И сработали на опере
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24.08.2024 17:03 Ответить
Да-да гаварілі-гаварілі, слизняк падаляковський.
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24.08.2024 18:09 Ответить
наступ на Курськ був гарнии - ніхто не проговорився -- кацапи не ждали
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24.08.2024 16:12 Ответить
Для чого тоді воно виправдовується?
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24.08.2024 16:22 Ответить
Насипає
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24.08.2024 16:26 Ответить
Більш схоже на "нюхає"!
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24.08.2024 16:32 Ответить
Чем они собирались окупувати Суми, если у них даже нет войск защитить Курск. Почему он все время лжет.
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24.08.2024 16:14 Ответить
А все тому, що "китайські добровольці" https://patrioty.org.ua/blogs/kytaiski-dobrovoltsi-*************-nabahato-krashche-rosiian-u-merezhi-pokazaly-meniu-u-viiskovomu-shtabi-v-kursku-foto-525952.html харчуються набагато краще, ніж кацапи.
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24.08.2024 16:38 Ответить
це опція, вбудована з народження
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25.08.2024 08:16 Ответить
Він родився таким!
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25.08.2024 10:00 Ответить
×уйловська валізка вдячна за Курську область ))
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24.08.2024 16:15 Ответить
Перший шах путіну...
Пртія шахів і матів...

Деб'ют програний..
На сраці рана...

Росія давно вже в обіймах Ахмату...
Та підорів...

Замість Чингіз-Хана...
Що Русь доїв...

Кадирів...
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24.08.2024 16:17 Ответить
Придумав нарешті. Орки зосередили для окупації міста Суми 2000 пацанів строковиків. Геніальний Головнокомандувач кинув проти них кращі бригади ЗСУ. Хоча знав, що втрати в наступі під ударами касетних бомб, будуть напевно вище, ніж в обороні.
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24.08.2024 16:25 Ответить
Ска... коли воно брехати перестане?
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24.08.2024 16:26 Ответить
Так почекайте, я записую..
1. Поповнення обмінного фонду
2. Зміцення позиції на переговорах (яких і де - не ясно)
3. Перенесення бойових дій на територію противника
4. Запобігання окупації Сум

Наступне буде.
5. Якби союзники нам дали більше, то операція пройшлаб більш вдало.
6. Ми готові обміняти Харківській плацдарм на курський.
7. Курський плацдарм це підготовка для звільнення всієї України.
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24.08.2024 16:31 Ответить
Ти БАРАН курва ти можеш хоч трохи помовчати ну тормоз.
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24.08.2024 16:36 Ответить
Вероятно был план оттянуть значительные силы противника с Дамбаса, что не произошло. Дальнейшее ухудшение будет оправдываться "зато Сумы спасли".
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24.08.2024 16:36 Ответить
Ну план якийсь був. Але орки вже не такі ідіоти, не повелись. Поки що все більш-менш оптимістичненько. Але може настати такий період, що ця частина курщини стане чемоданом без ручки. Нести неможливо, а кинути жаль. По факту так вже і сталось.
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24.08.2024 18:04 Ответить
Оркі, ніколи і не були ідіотами якими їх робить пропаганда *************
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24.08.2024 18:06 Ответить
Бедоносец гигаВатный.
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24.08.2024 16:38 Ответить
Пишуть, що рашисти лише за дві тижні звели лінію оборони біля Курчатова у Курській області. На інших рубежах оборони вже розпочато роботу.
От би Зеленському повчитись у ворога, як потрібно облаштовувати оборонні рубежі довкола стратегічних населених пунктів.

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24.08.2024 16:38 Ответить
задіяли техніку і нарили. а чи воно там оббите опалубкою, чи зісунеться після доброго дощу невідомо. але тим не менш нам дійсно треба повчитися.
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24.08.2024 16:40 Ответить
Для чого Зеленському якісь траншеї, всі ж в наступ
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24.08.2024 21:47 Ответить
А йому це не вигідно, продажна влада робить все по москальському плану!
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25.08.2024 09:58 Ответить
тоді там має бути дофіга московитських палених свиней, а не задрипаних строковиків. а ще і техніка для наступу! вони би ввязалися в бої! шось у вас ус атклєілся
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24.08.2024 16:38 Ответить
Зеля ти тормоз
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24.08.2024 16:38 Ответить
Навіщо зєля зняв Залужного? І навіщо зєля перед операцією зняв керівника бригади, яка висунулась на Курськ? І чому всі менти Курський обл. зникли перед наступом? Це росіяни не знали про наступ? Брехня на брехні і брехньою поганає
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24.08.2024 16:42 Ответить
Не повірите, але і він ТЕЖ може "показать четьіре позиции, показать на карте"...
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24.08.2024 16:48 Ответить
"Похід на Курськ" може виявитися "операцією прикриття" здачі Донецької області. З Курська ми вийдемо легко самі згідно Міжнародного Права. А от повертати втрачені міста та села на Донетчині буде важко... ***** потрібен український літій, а не занедбаний та убогий Курськ...
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24.08.2024 16:51 Ответить
Згодна з вами на всі 100%, я вже давно це казала!
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25.08.2024 09:55 Ответить
напевно он хотел сказать,шо русскіє хотіли окупувати суші-бар,але подкажчік всьота кі поправив містера Нєтряпку...)))
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24.08.2024 16:55 Ответить
Правда? Ота шпана у хформі мала окупувати Суми? Яку дурне. Хто йому тексти пише? Навмисно акцентуе на його розумі?
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24.08.2024 17:44 Ответить
Який розум?
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25.08.2024 09:54 Ответить
Квартальний.
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25.08.2024 10:22 Ответить
Вот ана што міхалич. Всьо а народе думаєш,атдахнуть тєбє нада.
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24.08.2024 18:07 Ответить
«рф прагнула окупувати Суми, ми навіть оборонні споруди для цього не будували, а кляті вкраїнчики все зірсували.
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24.08.2024 21:00 Ответить
"А зараз я покажу, звідки готувався напад..." (с) Бульбофюрер
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24.08.2024 22:07 Ответить
Палководець, ти хоть в курсі, нащо перетнули кордон? А може і в курсі, план путіна виконував, щоби Донеччину віддати під шумок!
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25.08.2024 09:53 Ответить
 
 