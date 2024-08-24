РФ стремилась оккупировать Сумы. Операцией в Курской области мы сорвали эти планы, - Зеленский

Операция ВСУ в Курской области идет по плану, это был превентивный удар для остановки врага на севере нашей страны. Россияне хотели оккупировать Сумскую область и Сумы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга по случаю Дня Независимости, информирует Цензор.НЕТ.

"Операция сложная, но она идет по нашему плану. Есть несколько результатов этой операции. Не обо всех я могу говорить. Прежде всего - обменный фонд. Это то, о чем можно говорить открыто. Он пополняется", - отметил он.

Еще одним результатом операции Сил обороны на Курщине Зеленский назвал остановку российской операции на севере Украины, поскольку РФ намеревалась оккупировать Сумы.

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"Превентивный удар. И наша операция выполнила эту задачу. Мы предотвратили окружение нашей части Сумской области и желание оккупировать город Сумы", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства возразил, что цель наступления на Курщину - "разыграть карты" для переговоров.

"Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с партнерами и рассказали как дипломатично идем к справедливому миру и к окончанию войны, и всех пригласили на площадку Формулы мира или Саммита мира. Мы менять этот процесс не будем", - пояснил Зеленский.

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"Одна из целей этой операции - показать реальность, кто такой Путин, и те государства, которые еще не поняли, зачем он пришел с оккупацией на территорию нашего государства. Думаю, что они уже поняли. И показать, что для него дороже - оккупация территории Украины или защита своего населения", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Путин до сих пор думает, как удержать захваченные украинские территории, и не думает, как правильно защищать своих людей.

"Окончание войны может быть только с восстановлением территориальной целостности Украины и предотвращением повторной агрессии Путина и агрессии РФ", - резюмировал Зеленский.

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