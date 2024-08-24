РФ стремилась оккупировать Сумы. Операцией в Курской области мы сорвали эти планы, - Зеленский
Операция ВСУ в Курской области идет по плану, это был превентивный удар для остановки врага на севере нашей страны. Россияне хотели оккупировать Сумскую область и Сумы.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга по случаю Дня Независимости, информирует Цензор.НЕТ.
"Операция сложная, но она идет по нашему плану. Есть несколько результатов этой операции. Не обо всех я могу говорить. Прежде всего - обменный фонд. Это то, о чем можно говорить открыто. Он пополняется", - отметил он.
Еще одним результатом операции Сил обороны на Курщине Зеленский назвал остановку российской операции на севере Украины, поскольку РФ намеревалась оккупировать Сумы.
"Превентивный удар. И наша операция выполнила эту задачу. Мы предотвратили окружение нашей части Сумской области и желание оккупировать город Сумы", - подчеркнул Зеленский.
В то же время глава государства возразил, что цель наступления на Курщину - "разыграть карты" для переговоров.
"Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с партнерами и рассказали как дипломатично идем к справедливому миру и к окончанию войны, и всех пригласили на площадку Формулы мира или Саммита мира. Мы менять этот процесс не будем", - пояснил Зеленский.
"Одна из целей этой операции - показать реальность, кто такой Путин, и те государства, которые еще не поняли, зачем он пришел с оккупацией на территорию нашего государства. Думаю, что они уже поняли. И показать, что для него дороже - оккупация территории Украины или защита своего населения", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что Путин до сих пор думает, как удержать захваченные украинские территории, и не думает, как правильно защищать своих людей.
"Окончание войны может быть только с восстановлением территориальной целостности Украины и предотвращением повторной агрессии Путина и агрессии РФ", - резюмировал Зеленский.
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Кажи вже не про Суми , а про наміри окупувати Київ та Львів!
Єрмак , годі розбавляти порошок ... хіба ти не бачиш - до чого приводить ця економія ?!
Пртія шахів і матів...
Деб'ют програний..
На сраці рана...
Росія давно вже в обіймах Ахмату...
Та підорів...
Замість Чингіз-Хана...
Що Русь доїв...
Кадирів...
1. Поповнення обмінного фонду
2. Зміцення позиції на переговорах (яких і де - не ясно)
3. Перенесення бойових дій на територію противника
4. Запобігання окупації Сум
Наступне буде.
5. Якби союзники нам дали більше, то операція пройшлаб більш вдало.
6. Ми готові обміняти Харківській плацдарм на курський.
7. Курський плацдарм це підготовка для звільнення всієї України.
От би Зеленському повчитись у ворога, як потрібно облаштовувати оборонні рубежі довкола стратегічних населених пунктів.