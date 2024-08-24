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Новини Війна
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РФ прагнула окупувати Суми. Операцією в Курській області ми зірвали ці плани, - Зеленський

Зеленський пояснив мету операції на Курщині

Операція ЗСУ в Курській області йде за планом, це був превентивний удар для зупинення ворога на півночі нашої країни. Росіяни хотіли окупувати Сумщину та Суми.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу з нагоди Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ.

"Операція складна, але вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції. Не всі я можу говорити. Насамперед - обмінний фонд. Це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється", - зазначив він.

Ще одним результатом операції Сил оборони на Курщині Зеленський назвав зупинення російської операції на півночі України, оскільки РФ мала намір окупувати Суми.

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"Превентивний удар. І наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню нашої частини Сумської області та бажанню окупувати місто Суми", - наголосив Зеленський.

Водночас глава держави заперечив, що мета наступу на Курщину - "розіграти карти" для переговорів.

"Ми не розігруємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з партнерами та розповіли як дипломатично йдемо до справедливого миру і до закінчення війни, та всіх запросили на майданчик Формули миру або Саміту миру. Ми змінювати цей процес не будемо", - пояснив Зеленський.

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"Одна з цілей цієї операції - показати реальність, хто такий Путін, і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на територію нашої держави, думаю, що вони вже зрозуміли. І показати, що для нього дорожче: окупація території України або захист свого населення", - зауважив Зеленський.

Президент додав, що Путін досі думає, як утримати захоплені українські території, і не думає, як правильно захищати своїх людей.

"Закінчення війни може бути тільки з відновленням територіальної цілісності України й запобіганням повторної агресії Путіна та агресії РФ", - резюмував Зеленський.

Також читайте: Російська влада вирішила ігнорувати присутність ЗСУ у Курській області, - естонська розвідка

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Суми (810) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+13
Чем они собирались окупувати Суми, если у них даже нет войск защитить Курск. Почему он все время лжет.
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24.08.2024 16:14
+13
Придумав нарешті. Орки зосередили для окупації міста Суми 2000 пацанів строковиків. Геніальний Головнокомандувач кинув проти них кращі бригади ЗСУ. Хоча знав, що втрати в наступі під ударами касетних бомб, будуть напевно вище, ніж в обороні.
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24.08.2024 16:25
+12
Що ВОНО несе?!

Кажи вже не про Суми , а про наміри окупувати Київ та Львів!

Єрмак , годі розбавляти порошок ... хіба ти не бачиш - до чого приводить ця економія ?!
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24.08.2024 16:11
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Що ВОНО несе?!

Кажи вже не про Суми , а про наміри окупувати Київ та Львів!

Єрмак , годі розбавляти порошок ... хіба ти не бачиш - до чого приводить ця економія ?!
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24.08.2024 16:11 Відповісти
Покровськ !
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24.08.2024 16:54 Відповісти
Об с самого начала говорили, что разведка сработала, узнали что русня готовит нападение на Сумы. И сработали на опере
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24.08.2024 17:03 Відповісти
Да-да гаварілі-гаварілі, слизняк падаляковський.
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24.08.2024 18:09 Відповісти
наступ на Курськ був гарнии - ніхто не проговорився -- кацапи не ждали
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24.08.2024 16:12 Відповісти
Для чого тоді воно виправдовується?
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24.08.2024 16:22 Відповісти
Насипає
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24.08.2024 16:26 Відповісти
Більш схоже на "нюхає"!
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24.08.2024 16:32 Відповісти
Чем они собирались окупувати Суми, если у них даже нет войск защитить Курск. Почему он все время лжет.
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24.08.2024 16:14 Відповісти
А все тому, що "китайські добровольці" https://patrioty.org.ua/blogs/kytaiski-dobrovoltsi-*************-nabahato-krashche-rosiian-u-merezhi-pokazaly-meniu-u-viiskovomu-shtabi-v-kursku-foto-525952.html харчуються набагато краще, ніж кацапи.
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24.08.2024 16:38 Відповісти
це опція, вбудована з народження
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25.08.2024 08:16 Відповісти
Він родився таким!
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25.08.2024 10:00 Відповісти
×уйловська валізка вдячна за Курську область ))
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24.08.2024 16:15 Відповісти
Перший шах путіну...
Пртія шахів і матів...

Деб'ют програний..
На сраці рана...

Росія давно вже в обіймах Ахмату...
Та підорів...

Замість Чингіз-Хана...
Що Русь доїв...

Кадирів...
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24.08.2024 16:17 Відповісти
Придумав нарешті. Орки зосередили для окупації міста Суми 2000 пацанів строковиків. Геніальний Головнокомандувач кинув проти них кращі бригади ЗСУ. Хоча знав, що втрати в наступі під ударами касетних бомб, будуть напевно вище, ніж в обороні.
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24.08.2024 16:25 Відповісти
Ска... коли воно брехати перестане?
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24.08.2024 16:26 Відповісти
Так почекайте, я записую..
1. Поповнення обмінного фонду
2. Зміцення позиції на переговорах (яких і де - не ясно)
3. Перенесення бойових дій на територію противника
4. Запобігання окупації Сум

Наступне буде.
5. Якби союзники нам дали більше, то операція пройшлаб більш вдало.
6. Ми готові обміняти Харківській плацдарм на курський.
7. Курський плацдарм це підготовка для звільнення всієї України.
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24.08.2024 16:31 Відповісти
Ти БАРАН курва ти можеш хоч трохи помовчати ну тормоз.
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24.08.2024 16:36 Відповісти
Вероятно был план оттянуть значительные силы противника с Дамбаса, что не произошло. Дальнейшее ухудшение будет оправдываться "зато Сумы спасли".
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24.08.2024 16:36 Відповісти
Ну план якийсь був. Але орки вже не такі ідіоти, не повелись. Поки що все більш-менш оптимістичненько. Але може настати такий період, що ця частина курщини стане чемоданом без ручки. Нести неможливо, а кинути жаль. По факту так вже і сталось.
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24.08.2024 18:04 Відповісти
Оркі, ніколи і не були ідіотами якими їх робить пропаганда *************
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24.08.2024 18:06 Відповісти
Бедоносец гигаВатный.
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24.08.2024 16:38 Відповісти
Пишуть, що рашисти лише за дві тижні звели лінію оборони біля Курчатова у Курській області. На інших рубежах оборони вже розпочато роботу.
От би Зеленському повчитись у ворога, як потрібно облаштовувати оборонні рубежі довкола стратегічних населених пунктів.

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24.08.2024 16:38 Відповісти
задіяли техніку і нарили. а чи воно там оббите опалубкою, чи зісунеться після доброго дощу невідомо. але тим не менш нам дійсно треба повчитися.
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24.08.2024 16:40 Відповісти
Для чого Зеленському якісь траншеї, всі ж в наступ
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24.08.2024 21:47 Відповісти
А йому це не вигідно, продажна влада робить все по москальському плану!
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25.08.2024 09:58 Відповісти
тоді там має бути дофіга московитських палених свиней, а не задрипаних строковиків. а ще і техніка для наступу! вони би ввязалися в бої! шось у вас ус атклєілся
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24.08.2024 16:38 Відповісти
Зеля ти тормоз
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24.08.2024 16:38 Відповісти
Навіщо зєля зняв Залужного? І навіщо зєля перед операцією зняв керівника бригади, яка висунулась на Курськ? І чому всі менти Курський обл. зникли перед наступом? Це росіяни не знали про наступ? Брехня на брехні і брехньою поганає
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24.08.2024 16:42 Відповісти
Не повірите, але і він ТЕЖ може "показать четьіре позиции, показать на карте"...
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24.08.2024 16:48 Відповісти
"Похід на Курськ" може виявитися "операцією прикриття" здачі Донецької області. З Курська ми вийдемо легко самі згідно Міжнародного Права. А от повертати втрачені міста та села на Донетчині буде важко... ***** потрібен український літій, а не занедбаний та убогий Курськ...
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24.08.2024 16:51 Відповісти
Згодна з вами на всі 100%, я вже давно це казала!
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25.08.2024 09:55 Відповісти
напевно он хотел сказать,шо русскіє хотіли окупувати суші-бар,але подкажчік всьота кі поправив містера Нєтряпку...)))
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24.08.2024 16:55 Відповісти
Правда? Ота шпана у хформі мала окупувати Суми? Яку дурне. Хто йому тексти пише? Навмисно акцентуе на його розумі?
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24.08.2024 17:44 Відповісти
Який розум?
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25.08.2024 09:54 Відповісти
Квартальний.
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25.08.2024 10:22 Відповісти
Вот ана што міхалич. Всьо а народе думаєш,атдахнуть тєбє нада.
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24.08.2024 18:07 Відповісти
«рф прагнула окупувати Суми, ми навіть оборонні споруди для цього не будували, а кляті вкраїнчики все зірсували.
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24.08.2024 21:00 Відповісти
"А зараз я покажу, звідки готувався напад..." (с) Бульбофюрер
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24.08.2024 22:07 Відповісти
Палководець, ти хоть в курсі, нащо перетнули кордон? А може і в курсі, план путіна виконував, щоби Донеччину віддати під шумок!
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25.08.2024 09:53 Відповісти
 
 