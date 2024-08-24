РФ прагнула окупувати Суми. Операцією в Курській області ми зірвали ці плани, - Зеленський

Операція ЗСУ в Курській області йде за планом, це був превентивний удар для зупинення ворога на півночі нашої країни. Росіяни хотіли окупувати Сумщину та Суми.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу з нагоди Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ.

"Операція складна, але вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції. Не всі я можу говорити. Насамперед - обмінний фонд. Це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється", - зазначив він.

Ще одним результатом операції Сил оборони на Курщині Зеленський назвав зупинення російської операції на півночі України, оскільки РФ мала намір окупувати Суми.

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"Превентивний удар. І наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню нашої частини Сумської області та бажанню окупувати місто Суми", - наголосив Зеленський.

Водночас глава держави заперечив, що мета наступу на Курщину - "розіграти карти" для переговорів.

"Ми не розігруємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з партнерами та розповіли як дипломатично йдемо до справедливого миру і до закінчення війни, та всіх запросили на майданчик Формули миру або Саміту миру. Ми змінювати цей процес не будемо", - пояснив Зеленський.

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"Одна з цілей цієї операції - показати реальність, хто такий Путін, і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на територію нашої держави, думаю, що вони вже зрозуміли. І показати, що для нього дорожче: окупація території України або захист свого населення", - зауважив Зеленський.

Президент додав, що Путін досі думає, як утримати захоплені українські території, і не думає, як правильно захищати своїх людей.

"Закінчення війни може бути тільки з відновленням територіальної цілісності України й запобіганням повторної агресії Путіна та агресії РФ", - резюмував Зеленський.

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