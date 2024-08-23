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Російська влада вирішила ігнорувати присутність ЗСУ у Курській області, - естонська розвідка

Курськ

Режим Російської Федерації, очевидно, вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські збройні сили створюють для них вторгненням до Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив  заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн.

"Наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, знаходиться в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області. Наразі, наскільки нам відомо, під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області", - наголосив він.

Кессельманн додав, що знищення мостів через річку Сейм ставить армію РФ перед дилемою: відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції, і тим самим територія перейде під контроль України, або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху.

"Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легко здійсненним для Російської Федерації", - зазначив Кессельманн.

Він  наголосив, що підрозділи РФ створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ.

"Судячи з усього, ЗСУ немає сенсу просуватися в цьому напрямі, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена. Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області", - заявив Кессельман.

Але "схоже, що режим Російської Федерації вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські збройні сили створюють для них у Курській області".

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За словами Кессельманна, ЗСУ змусили Росію використовувати в конфлікті, зокрема, призовників.

"Хоча РФ з початку війни стверджувала, що цього не станеться", - зазначив він.

"Підбиваючи підсумок, можна сказати, що РФ не змогла адекватно відреагувати на дії України в Курській області. Росія, як і раніше, чинить тиск на українські підрозділи на Донецькому напрямку, де тривають напружені бої. Але не видно, щоб Росія наблизилася до стратегічних цілей, про які вона заявляла на початку війни", - підсумував Кессельманн.

Автор: 

Естонія (1596) зовнішня розвідка (463) ЗСУ (7499) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+8
А потім відповідати за техногенну катастрофу міжнародного масштабу? Геніальний план, надійний як швейцарський годинник...
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23.08.2024 15:31
+5
Расєйська влада сидить штани сушить. Вони тупо не знають, що робити та як на захоплення Курвської області взагалі реагувати.
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23.08.2024 15:44
+4
Курька АЕС. Треба нищіти інфоаструктуру.
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23.08.2024 15:16
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Курька АЕС. Треба нищіти інфоаструктуру.
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23.08.2024 15:16 Відповісти
А потім відповідати за техногенну катастрофу міжнародного масштабу? Геніальний план, надійний як швейцарський годинник...
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23.08.2024 15:31 Відповісти
Чому там має статися аварія? Просто АЕС штатно вимкнеться - і пів росії опиниться в темноті.
Максимум згорить декілька сотень трансформаторів.
При зупинені ЗАЕС - не сталася -і там не станеться.
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23.08.2024 17:21 Відповісти
Якщо м изахопимо АЕС, а туди в'їбеться шахед - будемо винні ми, бо ніби як не забезпечили безпеку об'єкту. Тут все просто - хто контролює АЕС - той відповідає за все і всіх
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23.08.2024 17:26 Відповісти
Захопити Курську АЕС - неможливо - це ціле місто.
Да й не треба цього робити.
Да й не потрібно до неї підходити близько.
ДРОНАМИ ПЕРЕБИТИ високовольтні лінії та підстанції що йдуть до АЕС.
Це можна зробити прямо ВЖЕ за день-два - і готово.
Думаю на це просто відсутні політичні рішення. Але час іде.
Друже - на ситуацію тобі потрібно дивитися ширше.
ліліпутіну як кістка поперек горла стоять Атомні станції України.
Восени, думаю, він планува їх атакувати.
Тому загроза для Курської АЕС - це провал планів ліліпутіна на осінь.
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23.08.2024 17:37 Відповісти
Не сталоcя, бо ЗАЕС украiнська, а як обслуговуеться курска, оце питаньячко.🤔😏
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23.08.2024 18:13 Відповісти
А цього слід було очікувати, це тільки зебіли думали що квк ще комусь цікавий...
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23.08.2024 15:17 Відповісти
Вважаєш квн-ом що 150 000 жителів Курщини тепер біженці і бомжі?
І винен в цьому Гаазький педофіл владімір ліліпутін.
Йому достатньо сьогодні вивести війська з України, виплатити репарації, віддати ВСІХ військових злочинців під суд (в тому числі себе) - і ЗСУ залишить Курськ.
Це дуже просто.
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23.08.2024 17:25 Відповісти
Це вже з області фантастики...
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24.08.2024 15:35 Відповісти
естонська розвідка раніше опинилась на Сеймі, ніж британська.
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23.08.2024 15:19 Відповісти
Ну та всі розуміють чим це закінчиться
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23.08.2024 15:31 Відповісти
Таки да, ні чим...
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23.08.2024 15:59 Відповісти
А як же від русру, що ботокс наказав визволити і покарати. Отож бо, дилема є, чекаємо на висновок
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23.08.2024 15:32 Відповісти
Расєйська влада сидить штани сушить. Вони тупо не знають, що робити та як на захоплення Курвської області взагалі реагувати.
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23.08.2024 15:44 Відповісти
Щоб реагувать - треба війська мать! І не "строковиків" та "курків" з рот охорони (які навіть окопи копать не вміють) - а бойові підрозділи А вони всі - на фронті І Путін не дозволяє їх знімать з позицій та перекидать під Курськ - бо його більше цікавить наступ в Україні Літо закінчується - а значних успіхів нема Просто "перемелюється жива сила і техніка!
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23.08.2024 15:52 Відповісти
- Владім Владимич, вас єппут!
- Ігнарірую!
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23.08.2024 15:46 Відповісти
Ну так це ж класно. Значить підкріплень туди не буде і ЗСУ буде окиздюлювати "народну міліцію" і тих невдах, яких туди вже перекинули.
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23.08.2024 16:10 Відповісти
Нова тактика у війні - не помічати, що частина території під контролем чужої армії. Російська влада просто почекає, поки ВСУ образиться на ігнор і піде собі.
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23.08.2024 16:42 Відповісти
Перекинули ровно столько что бы более - менее остановить ВСУ. При том использовали вспомогательные подразделения.
ВСУ чтоб двигаться дальше теперь необходимо перебрасывать откуда то дополнительные силы, при том самые боеспособные.
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23.08.2024 19:37 Відповісти
Цих ізольованих обов'язково треба знищити, поки є можливість
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23.08.2024 19:12 Відповісти
 
 