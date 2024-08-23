Операція ЗСУ у Курській області розпочалася традиційно, - Генштаб Естонії

Курська операція ЗСУ була здійснена традиційним методом: рано вранці, за підтримки артилерійського вогню, із застосуванням радіоелектронної боротьби для зменшення небезпеки для своїх підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це йдеться у зведенні Генштабу Сил оборони Естонії.

Унаслідок цих дій, за даними з відкритих карт, до 22 серпня під контролем ЗСУ перебувають приблизно 800-900 квадратних кілометрів території Курської області.

"Росія продовжує перекидати свої частини у Курську область. Основна увага приділяється моторизованим піхотним підрозділам, які перекидаються з малоактивних ділянок фронту.

За даними з відкритих джерел, підрозділи однієї і тієї ж частини можуть розташовуватися як на Курському, так і на Харківському напрямках. ЗСУ, як і раніше, утримують ініціативу в Курській області і продовжують знищувати і брати в полон російські підрозділи, додають у Генштабі Естонії.

За можливості ЗСУ перерізають сполучні шляхи. Так, наприклад, знищено вже третій міст через річку Сейм, яка з'єднує Рильськ, Курчатов і Курськ. Це не тільки ускладнює маневрування ЗС РФ, а й створює природну перешкоду для захисту флангів ЗСУ", - йдеться у зведенні.

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При цьому у Генштабі Сил оборони Естонії наголошують, що Росія зберігає ініціативу на інших ділянках фронту

"На Донецькому напрямку окупаційні війська РФ продовжують рух на захід і перебувають на відстані приблизно 11 кілометрів від населеного пункту Покровськ, який є однією з можливих цілей. Просування за останній тиждень становить від 2 до 4 кілометрів.

Також імовірно, ЗС РФ увійшли в околиці населеного пункту Торецьк, що розташований на півдні від Часового Яру", - додають естонські військові.