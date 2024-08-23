Операция ВСУ в Курской области началась традиционно, - Генштаб Эстонии

Курская операция ВСУ была осуществлена традиционным методом: рано утром, при поддержке артиллерийского огня, с применением радиоэлектронной борьбы для уменьшения опасности для своих подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом говорится в сводке Генштаба Сил обороны Эстонии.

В результате этих действий, по данным из открытых карт, к 22 августа под контролем ВСУ находится около 800-900 квадратных километров территории Курской области.

"Россия продолжает перебрасывать свои части в Курскую область. Основное внимание уделяется моторизованным пехотным подразделениям, которые перебрасываются с малоактивных участков фронта.

По данным из открытых источников, подразделения одной и той же части могут располагаться как на Курском, так и на Харьковском направлениях. ВСУ по-прежнему удерживают инициативу в Курской области и продолжают уничтожать и брать в плен российские подразделения, добавляют в Генштабе Эстонии.

По возможности ВСУ перерезают соединительные пути. Так, например, уничтожен уже третий мост через реку Сейм, которая соединяет Рыльск, Курчатов и Курск. Это не только затрудняет маневрирование ВС РФ, но и создает естественное препятствие для защиты флангов ВСУ", - говорится в сводке.

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При этом в Генштабе Сил обороны Эстонии отмечают, что Россия сохраняет инициативу на других участках фронта

"На Донецком направлении оккупационные войска РФ продолжают движение на запад и находятся на расстоянии примерно 11 километров от населенного пункта Покровск, который является одной из возможных целей. Продвижение за последнюю неделю составляет от 2 до 4 километров.

Также предположительно, ВС РФ вошли в окрестности населенного пункта Торецк, который расположен к югу от Часова Яра", - добавляют эстонские военные.