Путин призвал не винить его в прорыве на Курщине, это проблемы силовиков, - Politico
Российский диктатор Владимир Путин возложил ответственность за прорыв границы на "силовые структуры".
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Владимир Путин обратился к российскому региону, где Украина захватила более 1000 квадратных километров территории: "Не обвиняйте меня".
Выступая в режиме видеоконференции на совещании российских политиков, в частности губернаторов Курской, Белгородской и Брянской областей, Путин сказал, что "вопросы безопасности", которые возникли в Курске, являются "проблемами, за которые отвечают силовики", - говорится в материале.
Путин сказал, что Москва будет работать с "местными и региональными властями" и "силовыми структурами", чтобы "способствовать достижению тех целей, которые мы перед собой ставим".
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но питання в другому - а ліліпутін що уже не головнокомандувач?
... і навіть МЕРТВІ з согил ВСТАНУТЬ щоб показати Гаазького педофіла ліліпутіна що винний у ВСІХ бідах війни бо у ВСІХ бідіх війни ЗАВЖДИ винний АГРЕСОР - головнокомандувач ліліпутін
Паднімітє Мнє Векі!!!!
напасти на Украiну-то силовi структури...
Ублюдок!
І покарання аж до розстрілу.
2019 рік. Радіє розмінуванню.
тому, звичайно, до виборів вони доживуть. питання в тому, чи оголошувати нову непопулярну мобілізацію. а якшо і оголошувати, то на чому вони будуть воювати. забезпечення нинішніх бойових підрозділів другого ешелону (ну тих, шо були на курщині) уже на рівні 30%. далі буде гірше. навіть на чому вести бойові дії нинішнім підрозділам в кампанії 25-го року - неясно.
Треба в нього видрати ті три золотих волоска, може й омана спаде.
Цікаво, що це не тільки про пуйла. Таких Цахесів вже черга стоїть...
кємська волостькур вська область) не заважала зомбованим бабкам волати "путін прізідєнт міііірааа".
Так от він зараз перебуває в США, через своїх знайомих просить Держдеп "натиснути" на ЕрЗе, щоб щоб йому і його команді дозволили очолити ВЦА на Курщині