Путин призвал не винить его в прорыве на Курщине, это проблемы силовиков, - Politico

Российский диктатор Владимир Путин возложил ответственность за прорыв границы на "силовые структуры".

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Путин обратился к российскому региону, где Украина захватила более 1000 квадратных километров территории: "Не обвиняйте меня".

Выступая в режиме видеоконференции на совещании российских политиков, в частности губернаторов Курской, Белгородской и Брянской областей, Путин сказал, что "вопросы безопасности", которые возникли в Курске, являются "проблемами, за которые отвечают силовики", - говорится в материале.

Путин сказал, что Москва будет работать с "местными и региональными властями" и "силовыми структурами", чтобы "способствовать достижению тех целей, которые мы перед собой ставим".

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