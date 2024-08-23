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Новости Война
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Путин призвал не винить его в прорыве на Курщине, это проблемы силовиков, - Politico

Путін не вважає себе винним у прориві на Курщині

Российский диктатор Владимир Путин возложил ответственность за прорыв границы на "силовые структуры".

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Путин обратился к российскому региону, где Украина захватила более 1000 квадратных километров территории: "Не обвиняйте меня".

Выступая в режиме видеоконференции на совещании российских политиков, в частности губернаторов Курской, Белгородской и Брянской областей, Путин сказал, что "вопросы безопасности", которые возникли в Курске, являются "проблемами, за которые отвечают силовики", - говорится в материале.

Путин сказал, что Москва будет работать с "местными и региональными властями" и "силовыми структурами", чтобы "способствовать достижению тех целей, которые мы перед собой ставим".

Также читайте: Негативное отношение россиян к Путину возросло после начала операции ВСУ на Курщине, - The New York Times

Автор: 

путин (31203) россия (95352) Курск (1073)


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Топ комментарии
+27
О! У нас теж винуватий не сцарь, який особисто освячував розміновування прифронтових територій, руйнування фортифікацій, зупинку підприємств ВПК, а виключно військові.

2019 рік. Радіє розмінуванню.



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23.08.2024 11:27
+23
Тобто силовики - окремо, а ***** - окремо. Йому тільки хлопчиків у пузіко цьомати
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23.08.2024 11:25
+23
а були ж гарні варіанти, так нє...
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23.08.2024 11:26
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Бу-га-га
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23.08.2024 11:24 Ответить
десь за кулісами блиснула "табакєрка"
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23.08.2024 11:29 Ответить
- Шайгу, Герасимов! Где курская область!!!???
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23.08.2024 11:34 Ответить
зараз бледоусов та герич
но питання в другому - а ліліпутін що уже не головнокомандувач?
... і навіть МЕРТВІ з согил ВСТАНУТЬ щоб показати Гаазького педофіла ліліпутіна що винний у ВСІХ бідах війни бо у ВСІХ бідіх війни ЗАВЖДИ винний АГРЕСОР - головнокомандувач ліліпутін
Паднімітє Мнє Векі!!!!
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23.08.2024 11:47 Ответить
***** вже перед підлеглими виправдовується
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23.08.2024 11:40 Ответить
Путин на глазах всего мира,превращается с царя россии в ***** мазандаранскую.
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23.08.2024 12:15 Ответить
Це таке буде i в Гаазi молоть-я не давав приказ
напасти на Украiну-то силовi структури...
Ублюдок!
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23.08.2024 13:09 Ответить
Тобто силовики - окремо, а ***** - окремо. Йому тільки хлопчиків у пузіко цьомати
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23.08.2024 11:25 Ответить
Нікого вам х..йло з проханням "не звинувачувати" не нагадує?..
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23.08.2024 11:25 Ответить
Закон нехай напише "О дискредитації Верховного Сцаря".
І покарання аж до розстрілу.
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23.08.2024 11:26 Ответить
Нігуя собі - переклав - а ше винувате плем"я мая і ацтеки
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23.08.2024 11:26 Ответить
ну да, ахмат чай виноват
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23.08.2024 11:26 Ответить
а були ж гарні варіанти, так нє...
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23.08.2024 11:26 Ответить
Прямо як наш Бубасік. Усі винні, окрім нього.
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23.08.2024 11:27 Ответить
О! У нас теж винуватий не сцарь, який особисто освячував розміновування прифронтових територій, руйнування фортифікацій, зупинку підприємств ВПК, а виключно військові.

2019 рік. Радіє розмінуванню.



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23.08.2024 11:27 Ответить
Это очень хорошо, начинает оправдываться. А еще это видят силовики, и прекрасно понимают что ***** их всех сдаст. Что именно он замутил СВО, а чуть что - сам в кусты - а их под пулеметы.
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23.08.2024 11:28 Ответить
"царь нє настаящій", "вова ужє нє тот", "пора убірать". Щось з цього перевірено часом списку може статися. Було б добре.
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23.08.2024 11:32 Ответить
так уже здав. скільки генералів-подільників шойги під слідством?
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23.08.2024 11:57 Ответить
міль у всьому копіює гітлера
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23.08.2024 11:29 Ответить
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23.08.2024 11:29 Ответить
Нє віноватая я. Он сам прішол (с)
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23.08.2024 11:34 Ответить
У Путина появилась шикарная возможность не дотянуть до американских выборов,так как кремлевская элита только за последние дни потеряла сотни миллионов долларов из-за обстрелов и наступления ВСУ.
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23.08.2024 11:34 Ответить
ви недооцінюєте інерцію. так само як і Київ за три дні і Україна ну максимум за 3 місяці.
тому, звичайно, до виборів вони доживуть. питання в тому, чи оголошувати нову непопулярну мобілізацію. а якшо і оголошувати, то на чому вони будуть воювати. забезпечення нинішніх бойових підрозділів другого ешелону (ну тих, шо були на курщині) уже на рівні 30%. далі буде гірше. навіть на чому вести бойові дії нинішнім підрозділам в кампанії 25-го року - неясно.
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23.08.2024 12:03 Ответить
Про якого путіна пишете ? Схоже, їх там кілька. 😂
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23.08.2024 12:18 Ответить
В курятнику безладдя... .
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23.08.2024 11:38 Ответить
😁😂👍 Гарно написали-курятник так i е...
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23.08.2024 13:14 Ответить
Що і потребувало доказати..пох )(уйлу.
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23.08.2024 11:40 Ответить
Утю- тю- тю. Яке воно ска жалюгідне ))
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23.08.2024 11:40 Ответить
Надо же. Все шло па плану а теперь вдруг обосрался не он а виноваты силовики которые не вовремя чемодан ему подставили
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23.08.2024 11:40 Ответить
Крихітка Цахес: все позитиве, що хтось зробів - це я, це я. А якщо сам всравсь, - то хтось, он невістчіна плахта висить!
Треба в нього видрати ті три золотих волоска, може й омана спаде.

Цікаво, що це не тільки про пуйла. Таких Цахесів вже черга стоїть...
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23.08.2024 11:44 Ответить
- Пацани унивают, нада тібє атвєт діржать !
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23.08.2024 11:44 Ответить
тепер м'яч на стороні лаптєй аладіна.
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23.08.2024 11:45 Ответить
Протупил Вова. Нужно было сказать, что это хитрый план, многоходовочка, мы их заманили..
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23.08.2024 11:46 Ответить
Цікаво, йому у дупу лопату запхають, або граблі (при чому не черенком). Я за граблі голосую. Для двійників і лопата піде.
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23.08.2024 11:48 Ответить
Це ж він для кого каже? Для своїх підданих, щоб підтвердити "царь хороший, бояре плохие", нічого нового. Щоб ця прикрість (кємська волость курвська область) не заважала зомбованим бабкам волати "путін прізідєнт міііірааа".
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23.08.2024 11:51 Ответить
то есть єто не следствие того, что лично ты там что-то аннексировал полуостров какой-то, присоединил, кусок Харьковской на днях оккупировал... То другоє?
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23.08.2024 12:03 Ответить
хто чув, хто згадає про Іллю Пономарьова, колишнього депутата держдури? Який отримав українське громадянство?
Так от він зараз перебуває в США, через своїх знайомих просить Держдеп "натиснути" на ЕрЗе, щоб щоб йому і його команді дозволили очолити ВЦА на Курщині
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23.08.2024 12:06 Ответить
Пономарьов виглядає нормальним притомним чуваком. І деяка логіка в його діях є. Але дуже сумніваюся, що вийде.
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23.08.2024 12:18 Ответить
Вони випадково не якісь дальні родичі з нашим Оплескозалежним? Дуже вже всі кроки в них схожі.
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23.08.2024 12:08 Ответить
Путин петушара конченный,ему торба однозначно.
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23.08.2024 12:10 Ответить
росияне , да он у вас СУМАШЕДШИЙ !!! завтра он скажет вам ,что он вас в Украину не посылал !!!!(((
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23.08.2024 12:11 Ответить
Вони вже називають рейд ЗСУ у Курській області "вилазкою"
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23.08.2024 12:15 Ответить
Понять и простить? Поймать и повесить...
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23.08.2024 12:29 Ответить
 
 