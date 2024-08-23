Негативное отношение россиян к Путину возросло после начала операции ВСУ на Курщине, - The New York Times

Негативное отношение россиян к диктатору Владимиру Путину возросло после начала операции ВСУ на территории Курской области.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Компания FilterLabs AI, которая отслеживает отношение в стране, анализируя социальные сети и другие публикации в Интернете, отметила, что в то время как росСМИ пытались преимущественно положительно оценить развитие войны, сосредотачиваясь на гуманитарной реакции российского правительства, некоторые российские пользователи социальных сетей все же выражают недовольство.

"Многие публикации в Интернете говорят о том, что продвижение Украины является провалом российского правительства, а точнее, Путина.

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Трудно точно оценить общественное мнение в России или любой другой авторитарной стране, поскольку люди, участвующие в опросах, часто дают ответы, которые, по их мнению, нужны правительству. Чтобы устранить этот недостаток, FilterLabs отслеживает комментарии на сайтах социальных сетей, публикации в Интернете и на сайтах новостных СМИ, используя компьютерную модель для анализа настроений, высказанных обычными россиянами", - отмечается в материале.

Ранее положительное отношение к Путину оказалось под ударом в прошлом году, во время восстания лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Но за те дни, когда украинские войска начали вторжение в Курскую область на западе России, изменение настроений стало более резким.

"Ответ Путина на вторжение в лучшем случае был признан неадекватным, а в худшем - оскорбительным", - сказал исполнительный директор FilterLabs Джонатан Теубнер.

Хотя и не так быстро, как в других регионах страны. Анализ показывает, что на окраинах России разочарование Кремлем растет.

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Официальные лица США предупредили, что пока рано говорить, будет ли долгосрочным нанесенный репутации Путина вред. Однако потеря популярности может осложнить способность Кремля вести войну в Украине.

"Настроения в отношении господина Путина резко упали в регионах России, где Кремль сосредоточил свои усилия по вербовке военных. Стратегия вербовки Кремля зависит от его способности управлять восприятием войны", - пишет издание.

FilterLabs AI отмечает, что если престиж и популярность Путина упадут в этих ключевых регионах (особенно если россияне почувствуют, что война идет не по плану), Кремлю может стать труднее пополнять резервы живой силы.

После начала украинского контрнаступления Кремль начал пропагандистскую кампанию, направленную на россиян в приграничных регионах. Кампания, которая напоминала советскую пропаганду, предупреждала, что украинские "психологические операции" направлены против россиян.

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