Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении", - Путин

Российский диктатор Владимир Путин признал кризис в войне против Украины.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Azertag.

"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", - сказал он.

Далее диктатор продолжил комментировать ситуацию на Южном Кавказе.

"Историческая причастность России к ситуации на Южном Кавказе, да и в течение последних нескольких лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях. Конечно же, в той части, в которой этого требуют стороны", - добавил Путин.

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