Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении", - Путин
Российский диктатор Владимир Путин признал кризис в войне против Украины.
Об этом он заявил во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Azertag.
"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", - сказал он.
Далее диктатор продолжил комментировать ситуацию на Южном Кавказе.
"Историческая причастность России к ситуации на Южном Кавказе, да и в течение последних нескольких лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях. Конечно же, в той части, в которой этого требуют стороны", - добавил Путин.
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А український філософ і блогер Цензора видав ессе на розвал совка:
https://www.liga.net/ua/all/opinion/richnytsia-rozpadu-srsr-osnovni-uroky 19 серпня. В цей день 33 роки тому почався розпад Радянського Союзу .
Імперія здавалася міцною, мала потужний ядерний арсенал та половину країн світу в якості сателітів. П'ять місяців тому відбувся референдум, на якому переважна більшість громадян проголосувала за збереження СРСР. У своїх звітах ЦРУ зазначало, що Радянський Союз незламний, а його керівництво має намір і спроможність подолати всі поточні негаразди.
Через п'ять днів Україна проголосила незалежність.
Через чотири місяці Радянський Союз припинив існувати як політична одиниця та геополітична реальність. Його прапор над Кремлем був спущений, а його президент подав у відставку.
Аналізуючи причини розпаду СРСР, хтось вказує на суб'єктивні фактори на кшталт Горбачова, Кравчука чи Єльцина. Але одна людина чи навіть троє не можуть розвалити могутню імперію, якщо вона дійсно могутня. Очевидно, в основі лежать об'єктивні причини: економічні негаразди, управлінські проблеми, воєнні невдачі, екологічні катастрофи, падіння ідеології, зростання ідентичностей тощо.
Тоді імперія вижила, передусім через небажання Заходу дозволити її повний розпад. Захід тричі рятував російську імперію у ХХ сторіччі, стверджує словацький дослідник Юрай Месік. Національні (тоді автономні) республіки проголосили суверенітет, дві з них - незалежність, але РФ розпочала Чеченську війну, і Захід став на бік імперії, а всі спроби незалежності були задушені силою, погрозами, підкупом еліт.
Нині маємо наступний етап розпаду імперії, сподіваюся, вже останній. Додайте до факторів розпаду те, чого не було у 1991: виснажливу війну, санкції, конфлікт із Заходом, демографічні проблеми, наявність інтернету, позиції сильних гравців на кшталт Китаю та Туреччини, наявність історій успіху націй, що звільнилися у 1991.
Процес розпаду імперії повільний, але невідворотний.
«Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності».
Влада дуже постаралась, щоб питання містило зміни (на яких суспільство наполягало), але при збереженні СРСР як держави, що гарантувало Горбачову ще декілька років влади. І це майже вдалося - завадив серпневий путч.
А взагалі, твій бос насправді вірить що твої, і подібні твоїм, висери змінять ситуацію?
можно это назвать и "кризисом", но больше похоже на опущенное обосранное всемирное козлячее позорище.
Розревают мокшане...
Але все ж таки конає і сконає!