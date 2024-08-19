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Новости Война
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Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении", - Путин

Путін визнав кризу у війні проти України

Российский диктатор Владимир Путин признал кризис в войне против Украины.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Azertag.

"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", - сказал он.

Далее диктатор продолжил комментировать ситуацию на Южном Кавказе.

"Историческая причастность России к ситуации на Южном Кавказе, да и в течение последних нескольких лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях. Конечно же, в той части, в которой этого требуют стороны", - добавил Путин.

Также читайте: Путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Азербайджан

Автор: 

путин владимир (31224) россия (95413)


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Топ комментарии
+51
ЦЕ ПЛАНОВА КРИЗА, НЕ ХВИЛЮЙТЕСЯ.
НА СЬОГОДНІ 600 000 ПОДОЛАНО!
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19.08.2024 15:48
+42
Історична причетність Росії до знищення народів на Південному Кавказі, кількох років, диктує нам необхідність продовжувати це . , - додав фуйло
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19.08.2024 15:50
+32
Капитан очевидность! Простите, дорогие читатели, агент КГБ с позывалом "Моль" пытается залезть обратно в кокон в виде личинки. Но даже у этой личинки на жопе будет выжженое украинцами позывало "*****".
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19.08.2024 16:00
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Правила форума Совет форумчан
"Путін визнав кризу..." - не вірю, це двійник!
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19.08.2024 15:46 Ответить
Це піськов замаскувався під нього. І, як завжди несе "пургу")
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19.08.2024 18:27 Ответить
ЦЕ ПЛАНОВА КРИЗА, НЕ ХВИЛЮЙТЕСЯ.
НА СЬОГОДНІ 600 000 ПОДОЛАНО!
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19.08.2024 15:48 Ответить
Історична причетність Росії до знищення народів на Південному Кавказі, кількох років, диктує нам необхідність продовжувати це . , - додав фуйло
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19.08.2024 15:50 Ответить
Никогда еще путин настолько глубоко не втаптывал в дерьмо союзников россии по ОДКБ.
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19.08.2024 15:55 Ответить
Ильхам, скажу тебе, как президент президенту: мы их в Москву заманиваем, как Кутузов Наполеона. Аккурат к декабрю пройдут Бородино и сожгут Кремль, но потом ударят 40-градусные морозы - и Киев наш!
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19.08.2024 15:56 Ответить
Токо учти шо украинцы это не французы! Им 40-градусные морозы поx!
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19.08.2024 16:26 Ответить
40-градусные морозы зимой в Донецкой и Луганской областяx Украины - это норма! При высокой влажности! Быстрее Маасква вымерзнет, чем ВСУ.
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19.08.2024 16:28 Ответить
Капитан очевидность! Простите, дорогие читатели, агент КГБ с позывалом "Моль" пытается залезть обратно в кокон в виде личинки. Но даже у этой личинки на жопе будет выжженое украинцами позывало "*****".
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19.08.2024 16:00 Ответить
+
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19.08.2024 16:17 Ответить
та це вже не капітан очевіднось))) Це вже адмірал ясєн ***)))
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19.08.2024 16:41 Ответить
Лалалалаллала

https://www.youtube.com/watch?v=1Q54t3-3ZaE
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19.08.2024 16:59 Ответить
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19.08.2024 21:49 Ответить
Криза-це існування мерзоти *****.
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19.08.2024 16:03 Ответить
Не пуйла, а насєлєнія московії.
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19.08.2024 16:45 Ответить
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19.08.2024 16:04 Ответить
Пісец ї нє знав що кацапи його називають "крізіс".
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19.08.2024 16:09 Ответить
Цікаво, що ***** визнає свою причетність до колишнього совка, як не в Україні, то на Кавказі...
А український філософ і блогер Цензора видав ессе на розвал совка:
https://www.liga.net/ua/all/opinion/richnytsia-rozpadu-srsr-osnovni-uroky 19 серпня. В цей день 33 роки тому почався розпад Радянського Союзу .
Імперія здавалася міцною, мала потужний ядерний арсенал та половину країн світу в якості сателітів. П'ять місяців тому відбувся референдум, на якому переважна більшість громадян проголосувала за збереження СРСР. У своїх звітах ЦРУ зазначало, що Радянський Союз незламний, а його керівництво має намір і спроможність подолати всі поточні негаразди.
Через п'ять днів Україна проголосила незалежність.
Через чотири місяці Радянський Союз припинив існувати як політична одиниця та геополітична реальність. Його прапор над Кремлем був спущений, а його президент подав у відставку.
Аналізуючи причини розпаду СРСР, хтось вказує на суб'єктивні фактори на кшталт Горбачова, Кравчука чи Єльцина. Але одна людина чи навіть троє не можуть розвалити могутню імперію, якщо вона дійсно могутня. Очевидно, в основі лежать об'єктивні причини: економічні негаразди, управлінські проблеми, воєнні невдачі, екологічні катастрофи, падіння ідеології, зростання ідентичностей тощо.
Тоді імперія вижила, передусім через небажання Заходу дозволити її повний розпад. Захід тричі рятував російську імперію у ХХ сторіччі, стверджує словацький дослідник Юрай Месік. Національні (тоді автономні) республіки проголосили суверенітет, дві з них - незалежність, але РФ розпочала Чеченську війну, і Захід став на бік імперії, а всі спроби незалежності були задушені силою, погрозами, підкупом еліт.
Нині маємо наступний етап розпаду імперії, сподіваюся, вже останній. Додайте до факторів розпаду те, чого не було у 1991: виснажливу війну, санкції, конфлікт із Заходом, демографічні проблеми, наявність інтернету, позиції сильних гравців на кшталт Китаю та Туреччини, наявність історій успіху націй, що звільнилися у 1991.
Процес розпаду імперії повільний, але невідворотний.
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19.08.2024 16:13 Ответить
Повна маячня. Насправді, на тому референдумі радянський народ проголосував "за" ліквідацію срср - от його й ліквідували, згідно волі народу. Решта така ж маячня.
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19.08.2024 16:22 Ответить
У 1991 у нас було два референдуми - у березні (щодо існування СРСР) і у грудні (незалежність України). У березні більшість проголосувала за збереження СРСР (як оновленої держави...., точне формулювання не згадаю), а у грудні - за суверенітет України.
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19.08.2024 18:50 Ответить
Справа саме в тому, що Ви "не згадаєте точного формулювання". Втім, навели досить точно: "ссср сохранить как" - "оновлену державу". Тепер напружте трохи мозок, та зрозумієте: це не те ж саме, що "просто сохранить ссср". Це як раз й передбачає: ліквідацю ссср, як держави - та створення на цієї ж території, нового утворення, як Ви висловилися: "оновленої держави" - в нікому не відомому форматі, але точно не ідентичну ліквідованому ссср (інакше, в чому, власне, оновлення). Між нами, це була підстава від організаторів референдуму, які таємно прагнули розпаду ссср, і домоглися свого. Наївний народець проголосував за насамперед ліквідацію старого доброго ссср. А в якості оновленої держави йому підсунули СНГ, потім щось пішло не так, але то вже окрема історія. Та оновлена держава є й зараз: Союзноє государство рф та білосрусі, СНД, ОДКБ. А ссср нема. От за це й голосували в березні. А досі думають що за "збереження ссср".
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19.08.2024 21:19 Ответить
На жаль, не знаю, скільки Вам років. Мені 60, у 1991-му було 27, тобто ті події пам'ятаю дуже добре. Ну не міг Горбачов прагнути розвалу СРСР, президентом якого він був (і мав бути ще кілька років). Я пам'ятаю, як влада агітувала, щоб голосували за збереження СРСР. А щодо оновлення - звісно, у старому вигляді зберегти країну було вже неможливо, та й союзний договір збирались підписувати приблизно 11 республік - без Прибалтики та Грузії, та й Україна планувала стати щось на кшталт "асоційованим членом".
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19.08.2024 22:19 Ответить
Навіть якщо Вам 100 років, Ви не можете знати: чого прагнув Горбач насправді, бо він не звітував Вам одверто, в тому числі щодо таємного плану (частиною якого, до речі, є СВО: її в Кремлі замислювали ще до 1991 року - на 2014-й та 2022-й). Але зараз йдеться про те, що в бюлетені відсутній варіант відпровіді: "хочу просто зберегти старий добрий срср, не треба якихось оновлень". Саме тому не можна стверджувати, що "більшість проголосувала за збереження срср" (як брешуть кремлевські пропагандисти та їх агенти в Києві): цього навіть не пропонувалося. А проголосували саме за те, що їм підсунули: за демонтаж срср та замість ньго створення чогось іншого, нікому достеменно невідомого, яке так й не сталося. І збереження срср тим більше не сталося, бо за ньго геть не голосували взагалі. А все що влада розповідала по телебаченню - то суцільна брехня (про збереження ссср, оновлення, асоціацію, договір та інші хотілки). Головне тоді було вальнути срср, і його вальнули, а народ проголосував "за" ліквідацію.
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20.08.2024 06:49 Ответить
Що "оновлений СРСР" було достеменно невідомим - з цим не можна погодитись, бо майбутній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 союзний договір готувався відкрито.
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20.08.2024 10:32 Ответить
Ви, мабуть, не зрозуміли. Йдеться про те, що саме було вказано в тексті бюлетеня для голосування. І це - не "збереження срср". Тим паче - не "чи згодні Ви з текстом союзного договору, що опубліковано в газеті Голос України, номер 5, сторінка 2". Голосували геть не за те. Голосували за те, що написано в бюлетені. А там написано фактично про ліквідацію срср в його нинішньому вигляді. Це - з юридичної точки зору: срср ліквідовано волею народу, вираженою в підсумках березневого референдуму. А паралельно їзділи по вухах якимись геніальними ідеями, проектом союзного договору, за все гарне проти вього поганого. Це - рівень базару, телевізору. Без юридичної складової. Як то кажуть: ніхто вам нічого нє должєн, побалакали та розійшлися. Ето другоє.
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20.08.2024 11:53 Ответить
І що, народ проголосував за ліквідацію СРСР? Про всяк випадок, наводжу точний текст питання (у перекладі на укр., взято https://www.radiosvoboda.org/a/trydtsyat-rokiv-referendumu-pro-zberezhennya-srsr/31155933.html звідси ):
«Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності».
Влада дуже постаралась, щоб питання містило зміни (на яких суспільство наполягало), але при збереженні СРСР як держави, що гарантувало Горбачову ще декілька років влади. І це майже вдалося - завадив серпневий путч.
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20.08.2024 12:11 Ответить
Про всяк випадок ще раз пояснюю, хоча раз Вам 60 років, то це марно, Ви мабуть й вордовського файлу жодного разу не зберігали в компютері. Команда "Сохраніть Как" не тотожна команді "Сохраніть". В другому випадку Ви зберігаєте первісний обєкт, але в першому - знищуєте його, та створюєте новий обєкт з іншими властивостями. Спробуйте зберегти міцубісі паджеро як тойоту камрі. Зберегти квартиру в Києві як квартиру в Бєрдичеві. Якщо "срср зберегти як оновлену федерацію", отже ліквідувати срср, а замість нього створювати щось нове - оту незрозумілу оновлену федерацію, про яку щось казали по телебаченню, в контексті якогось нового союзного договору. Хотіли б зберегти срср - так би й написали: зберегти срср, так чи ні". Але вони спеціально протягнули в бюлетені отаке підступне формулювання: означає ліквідацію срср, але це не впадає в око, ось Ви й досі не зрозуміли: за що саме голосували. Та за оновлену федерацію! То чим Вам СНД+ОДКБ+Союзноє государство рф та білосрусі - не є тою самою "оновленою федерацією", за яку Ви, власне, голосували, а не за збереження срср. От його й не зберегли. А те що Україна вийшла із СНД - поцікавтеся в якому році. То інша, пізніша історія. А ми про березень 1991 року.
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20.08.2024 13:12 Ответить
Мені набридли Ваші образи. Я припиняю відповідати у цій гілці. Усі подальші Ваші пости у цій гілці помічатиму як спам.
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20.08.2024 16:37 Ответить
Я так і сказав: Ви не зрозумієте, бо не працювали на компютері та не бачите відмінностей між операціями "Сохраніть" та "Сохраніть Как". Щодо іншого, ця інформація (з підставою від організаторів референдуму, умисно закрутивших текст питання в бюлєтені) - вона, як то кажуть, широко відома у вузькіх колах. Образити Вас ніхто не бажав, лише відповісти на Ваше питання щодо референдуму. Заразом і перевіримо, чи правда що натискання кнопки спам - веде до блокування опонента, як на ЯПлакал, Фішкі, Пікабу, до рівня яких стримко деградує цензор. Завдяки таким як Ви.
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20.08.2024 16:47 Ответить
*****
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19.08.2024 16:15 Ответить
Заспівав Ільхану пісеньку -єслі радость на всєх одна, на всєх і бєда одна..... а по іншому - присоєдіняйтесь.
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19.08.2024 16:25 Ответить
Азербайджан не входить до одкб
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19.08.2024 16:39 Ответить
На это Ибло просто противно смотреть , это полный дебил мания величия в метр 40. Кацапы в том числе , терпеть и мычать под этого пи*ора не уважать себя, все застебнутые по горло этим идиотом, что можно говорить....Война , атом -ядер , ***** бог , весь девиз ..
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19.08.2024 16:34 Ответить
Акела промахнулся,обделался и подскользнулся и СВО вернулось в родную гавань.
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19.08.2024 16:35 Ответить
"криз у війні" , ще один крилатий висер х..ла
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19.08.2024 16:36 Ответить
Точно, шо висер; криза то є нормальний стан існування кацапні на цій планеті.
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19.08.2024 16:54 Ответить
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19.08.2024 16:50 Ответить
мокшанська гебня перебуває у повній прострації. Був би зара Захід притомним, то знищив би кацапню за 3--4 тижня.
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19.08.2024 16:57 Ответить
Точніше: Росію накрила криза з "українського напрямку".
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19.08.2024 17:09 Ответить
Русских защищать в Азербайджане время еще не пришло? Или Турция не дает?
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19.08.2024 17:14 Ответить
Царь - не настоящий. Потому-то все это ля-ля-ля.
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19.08.2024 17:14 Ответить
А чьо пыня приперся в Азербайджан, может через Алиева будет спихивать свою нефть под хорошие проценты для Айзербайджана? Лучше брать будут, а то каспийская нефть - самая рас.еровейшая в мире, имеет очень большое содержание серы, от которой двигатели гробяться в геометрической прогрессии. Кацапнефть - слегонца лучше, но тоже плохая по характеристикам.
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19.08.2024 17:24 Ответить
з якою кризою? ця криза тільки для зедебілів. Росіяни до нового року Дніпро захоплять, а ви все криза-криза
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19.08.2024 17:37 Ответить
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19.08.2024 21:39 Ответить
путін - зедебіл. Нові перДли від зрадофакерів
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20.08.2024 01:46 Ответить
З кризою жанру ти стикнувся, стендапер-аматор. Після червоних ліній та інтервью Такеру нічого смішного та вартого уваги.
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19.08.2024 17:57 Ответить
СМЕРТЬ *****!
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19.08.2024 18:12 Ответить
так зіткнулася з кризою, що Сумську обл. стали обстрилівать кабами в 10 разів більше, чим ранійше, Донецьке направлення захватують на очах.
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19.08.2024 18:18 Ответить
На Курчатова поставлять ПВО і більше Сумську обл. ніяка кацапня не ьурбуватиме.

А взагалі, твій бос насправді вірить що твої, і подібні твоїм, висери змінять ситуацію?
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19.08.2024 21:43 Ответить
О! Так ти в нас такий прям обізнаний, шо знаєш де і шо поставлять? Чи думаєш, шо ТВОЇ ,,висери" (с) шось змінять на Сумщині? Як там ТВОЇ боси оцінюють ситуацію на Донетчині до речі?
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19.08.2024 22:01 Ответить
ти сам зрозумів що написав, скільки тобі років хлопцику.
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20.08.2024 13:59 Ответить
Й тому ти,***** втік до Азербайжану)Як при прігожинскіх валнєніях))
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19.08.2024 18:38 Ответить
У кризовий гілці цивілізації трапилася криза.
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19.08.2024 18:41 Ответить
Здохни падло батоксне.
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19.08.2024 18:45 Ответить
гитлеровский анальный выродок поставил ультиматум вывести войска с нашей территории, после чего Украина освободила часть Курской буферной зоны, а кацапский вождь сглотнул и злобно кривил морду, как агент Смит.

можно это назвать и "кризисом", но больше похоже на опущенное обосранное всемирное козлячее позорище.
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19.08.2024 19:41 Ответить
як героєм малюватися, то свою образіну пихає; а як з кризою зіткнутись, то вже нехай росія... )
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19.08.2024 20:13 Ответить

Розревают мокшане...
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19.08.2024 20:31 Ответить
пуйло: ця криза була передбачена в плані, який виконується у суворій відповідності до заздалегідь визначених термінів.
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19.08.2024 23:26 Ответить
***** ХОТЕЛ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ А ПОПАЛ В СОРТИР ГДЕ ЕГО И ЗАМОЧАТ
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20.08.2024 02:09 Ответить
Допоки звір конає він може наробити ще до чорта лиха!
Але все ж таки конає і сконає!
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20.08.2024 06:21 Ответить
 
 