Путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Азербайджан
В воскресенье, 18 августа, диктатор РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Это первый его визит в эту страну с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом пишет азербайджанская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что глава РФ будет находиться в Азербайджане два дня - 18 и 19 августа. По информации Кремля, во время визита будет обсуждаться развитие союзнического и стратегического сотрудничества между РФ и Азербайджаном.
Кроме этого, ожидается, что Путин обсудит с президентом Ильхамом Алиевым "азербайджано-армянский мирный процесс".
"После изоляции Запада из-за аннексии украинских земель Владимир Путин пытается укрепить отношения со своими союзниками и наладить новые", - пишет BBC.
Также издание добавляет, что несмотря на то, что правительство Азербайджана поддерживает хорошие отношения с Украиной и Западом, оно никогда не отворачивалось от Путина.
"Этот государственный визит также является возможностью для российского лидера продемонстрировать миру, что людей с ним не мало", - добавляет издание.
Напомним, что в июне этого года российский диктатор Путин совершил визиты в КНДР и Вьетнам.
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Те шо потечуть пробита діра в санкціях по поставках газу у Європу?
Те що потечуть ріки грошей на Московію?
Те що путінські шістки в Європі і в Україні отримають додаткове фінансування? - нам уже давно по новинах у вуха срали що будуть поставляти у Європу азербайджанський газ. Я тоді писав що це маячня для двббв-зесифілітіків.
Азербайджан бачить Штати своїм ворогом - вороги наших союзників є нашими ворогами.
Росія не пропустить азербайджанського газу через свою систему.
А от псевдоугода що Росія продає газ для "внутрішнього" споживання Азербайджану а Азербайджан продає свій газ через російську систему на Європу.
Коротше - коли потече через расєюшку і Україну "азербайджанський" газ на Європу - тоді подивишся.
А что не так сейчас с мирным процесом что ***** хочет его обговорить? Слишком тихо между Азербайджаном и Арменией после вывода рашистских войск? Нужно опять чиркнуть спичкой чтобы опять война началась и внимание от Украины отвлекала?
Може бути підписаний документ про постачання російського газу до Азербайджану в обмін на збільшення обсягів експорту азербайджанського газу до Європи. Тобто російський газ можна використовувати для внутрішнього ринку.
- ***** робить собі обрізання
- ***** приймає Іслам.
Після прийняття ісламу та обрізання йому пряма дорога до мечеті Ель-Акса
🤪
так оно готовится к остановке транзита через Украину.
что может случиться раньше запланированного срока, через бомбёжку Суджи и других прифронтовых территорий где проложена труба
з фуйла зроблять вівцю..
"Пропаганда - це брехня - у правду завернута А та правда навиворіт викручена" Саме так виглядить твій коментар!
"Как пагодка в Мацкве?"
в гостях була швидка Настя
- Немедленно обеспечить права местного населения!
Мотнулись по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», по-армянски не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…