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Путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Азербайджан

Путін вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну прибув до Азербайджану

В воскресенье, 18 августа, диктатор РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Это первый его визит в эту страну с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет азербайджанская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава РФ будет находиться в Азербайджане два дня - 18 и 19 августа. По информации Кремля, во время визита будет обсуждаться развитие союзнического и стратегического сотрудничества между РФ и Азербайджаном.

Кроме этого, ожидается, что Путин обсудит с президентом Ильхамом Алиевым "азербайджано-армянский мирный процесс".

"После изоляции Запада из-за аннексии украинских земель Владимир Путин пытается укрепить отношения со своими союзниками и наладить новые", - пишет BBC.

Также читайте: Беларусь тайно снабжала оружие Азербайджану, что привело к намерению Армении выйти из ОДКБ, - Politico

Также издание добавляет, что несмотря на то, что правительство Азербайджана поддерживает хорошие отношения с Украиной и Западом, оно никогда не отворачивалось от Путина.

"Этот государственный визит также является возможностью для российского лидера продемонстрировать миру, что людей с ним не мало", - добавляет издание.

Напомним, что в июне этого года российский диктатор Путин совершил визиты в КНДР и Вьетнам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не посетит Армению и Азербайджан в марте. Баку отменил визит, - СМИ

Автор: 

Азербайджан (791) визит (3073) путин владимир (31224)


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Топ комментарии
+29
Памятаєте як ми всі підтримували Азербайджан у питанні Карабаху? Так ось цей скот Алієв на крові українців повернув Карабах. І це бидло запрошує психопата з Кремля.
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18.08.2024 22:23
+29
Вместе с великой россией.
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18.08.2024 22:35
+26
Поїхав затверджувати щоб під виглядом азербайджанського газу зе-гниди качали до європи кацапський...
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18.08.2024 22:22
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Правила форума Совет форумчан
Обращайте внимание на почечные мешки под глазами этого двойника Ху#ла.
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18.08.2024 22:19 Ответить
Аизери не бояться заплямуватися?
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18.08.2024 22:19 Ответить
Послухають Покивають головами - та й по тому! Азербайджанці не забувають - ХТО спровокував війну на їх землі та підтримував окупантів!
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18.08.2024 22:37 Ответить
Візит - вже кровава пляма, від української крові, що на руках цього ката...
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18.08.2024 22:55 Ответить
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18.08.2024 22:20 Ответить
Поїхав затверджувати щоб під виглядом азербайджанського газу зе-гниди качали до європи кацапський...
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18.08.2024 22:22 Ответить
А ви бачите якусь альтернативу захистити українську ГТС від ракетних ударів чим прокачка орківського газу... без ГТС ляже вся економіка а зимою з відсутністю достатньої генерації електроенергії ще й буде гуманітарна катастрофа з опаленням, та і взагалі електричні мережі не розраховані щоб всі включили електричне опалення замість газового
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19.08.2024 00:02 Ответить
Скоріше за все поїхав за зброєю, від тяжкої до легкої ну і **********!!!
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19.08.2024 01:27 Ответить
ну так все в одному - газ на зброю обміняє - і зброю отримає, і газ спихне, і зе-гнид підкормить...
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19.08.2024 01:41 Ответить
А навіщо азерам газ вони самі його продають!!!
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19.08.2024 13:01 Ответить
А хто йому її дасть? Азербайджан недавно війну закінчив - йому запаси поповнювать треба самому А заводів по їх випуску немає Вони ще думають- чим прикрить свої нафто-газові бурові на Каспійському шельфі - від тієї ж кацапської загрози Тому шукають берегові комплекси ПКР А наші вже непогано себе зарекомендували
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19.08.2024 08:15 Ответить
... хитродупий Ердоган дасть все що їм потрібно і ще й від себе додасть...
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19.08.2024 09:06 Ответить
Дасть КОМУ? Азербайджан для турків - це "важіль впливу" на Кавказі та в Каспійському регіоні Це "вікно" в Середню Азію Тобто (в першу чергу) - в Казахстан та Туркменію А Туркменія - це ГАЗ А Казахстан - нафта газ та зерно (про інші корисні копалини не говорю - довго перераховувать треба) ТОму турки будуть посилювать Азербайджан
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19.08.2024 09:12 Ответить
Саме так - для посилення Азербайджану все це й діється...

Час покаже ...
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19.08.2024 09:24 Ответить
Так хіба ж це "погано"? В тому числі й для нас?
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19.08.2024 09:28 Ответить
Шо непогано?!!

Те шо потечуть пробита діра в санкціях по поставках газу у Європу?
Те що потечуть ріки грошей на Московію?
Те що путінські шістки в Європі і в Україні отримають додаткове фінансування? - нам уже давно по новинах у вуха срали що будуть поставляти у Європу азербайджанський газ. Я тоді писав що це маячня для двббв-зесифілітіків.

Азербайджан бачить Штати своїм ворогом - вороги наших союзників є нашими ворогами.
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19.08.2024 09:40 Ответить
Ти "з дуба впав"? Що це ти "намолов"? Азербайджан - КОНКУРЕНТ Росії у нафтогазовій сфері!
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19.08.2024 09:50 Ответить
Азербайджан - КОНКУРЕНТ Росії - ну і шо?

Росія не пропустить азербайджанського газу через свою систему.
А от псевдоугода що Росія продає газ для "внутрішнього" споживання Азербайджану а Азербайджан продає свій газ через російську систему на Європу.

Коротше - коли потече через расєюшку і Україну "азербайджанський" газ на Європу - тоді подивишся.
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19.08.2024 10:01 Ответить
"Телятко ще не вродилося - а він вже з довбнею бігає!"
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19.08.2024 10:07 Ответить
як був ти совком - так і залишився тупуватим совком, перевіреним і вірним будівником комунізму...
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19.08.2024 10:28 Ответить
ТО - твоє власне бачення! Тобі ж з "Великобританії" "видніше - що твориться в Україні та на Кавказі
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19.08.2024 11:05 Ответить
Реплікант 15 pro edition putin прибув в Азербайджан, бо настоящий Ху*ло навіть від шойги ховався за 15-метровим столом
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18.08.2024 22:23 Ответить
Указом путіна всі клони путіна являються рівноправними та легітимними.
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18.08.2024 23:18 Ответить
Памятаєте як ми всі підтримували Азербайджан у питанні Карабаху? Так ось цей скот Алієв на крові українців повернув Карабах. І це бидло запрошує психопата з Кремля.
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18.08.2024 22:23 Ответить
Коли ви вже нарешті зрозумієте що таке "Велика політика"? Як діти малі носитеся за своїм наївним ідеалізмом і пхаете його туди де його бути не може.
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19.08.2024 00:58 Ответить
Хто-б ще говорив про "ідеалізм"! Одна "трампоманія" чого варта!
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19.08.2024 08:16 Ответить
Трамп - реаліст. А не мрійник.
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19.08.2024 23:45 Ответить
Реалісти шість раз підряд у банкротство не потрапляють Їм і одного разу вистачає - щоб почать реально дивиться на світ А Трамп живе одномоментними "хотєлками" І не має стратегічного мислення, яке дозволяє глянуть наперед А це - головне для будь-якого політика його рангу
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20.08.2024 05:03 Ответить
Причому тут іделізм,ми повернулись до часів коли знищення сотні тисяч людей є нормою.Ця норма мовчки узаконена багатьма країнами.Мати справу з психопатом який нищить дитячу лікарню не думаю що є нормою.Індійський лідер якраз відвідував психопата в день удару по лікарні.Знаєш чим розважався з психопатом? Виходом коней на арену,не вистарчало тільки гладіаторів як в Римі
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19.08.2024 11:16 Ответить
Ой, *****. Ну які ж ви наївні, це політика. Там мають справи за тим з ким вигідно. І так було завжди. І буде.
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19.08.2024 23:48 Ответить
Велика політика має бути чесною і справедливою інакше в ній немає сенсу
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22.08.2024 21:47 Ответить
Ага, в паралельному всесвіті. Ніколи політика не була честною і справедливою.
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22.08.2024 21:55 Ответить
Ну треба зробити ні?
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25.08.2024 11:58 Ответить
Алиев его специально не запрашивал, оно само напросилось, надо показать электорату что всё идёт по плану, а поехать сейчас особенно некуда. Алиев просто не стал отказывать, встретятся, побеседуют и разойдутся, а не раше-ТВ будут несколько дней обсасывать "успешный и прорывной визит"
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19.08.2024 01:17 Ответить
Я добре пам'ятаю бо я тоді писав, що не варто так однозначно ставитися щодо Азербайджану і Вірменії і що все дуже скоро може змінитися...
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19.08.2024 07:25 Ответить
Путін обговорить з президентом Ільхамом Алієвим "азербайджано-вірменський мирний процес
А что не так сейчас с мирным процесом что ***** хочет его обговорить? Слишком тихо между Азербайджаном и Арменией после вывода рашистских войск? Нужно опять чиркнуть спичкой чтобы опять война началась и внимание от Украины отвлекала?
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18.08.2024 22:25 Ответить
Азеры жмут ху*лу руку и улыбаются ему в рыло.
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18.08.2024 22:27 Ответить
Падлюки продажні .
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18.08.2024 23:54 Ответить
Основні цілі нинішнього візиту пуkіна до Азербайджану пов'язані з економічними і, в першу чергу, енергетичними питаннями.

Може бути підписаний документ про постачання російського газу до Азербайджану в обмін на збільшення обсягів експорту азербайджанського газу до Європи. Тобто російський газ можна використовувати для внутрішнього ринку.
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18.08.2024 22:27 Ответить
Приїхав до "чурок" на поклон?
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18.08.2024 22:29 Ответить
Вместе с великой россией.
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18.08.2024 22:35 Ответить
Сальвадор Далі по кацапські Шикарно
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18.08.2024 22:40 Ответить
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18.08.2024 22:52 Ответить
Хоче достукатися через Ердогана
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18.08.2024 22:41 Ответить
Та яке.Думаю чучело хоче через азейбарджан ганяти свою нафту і газ на експорт,таку собі многоходовочку замутити,я типу вам за транзит свого газу доплачувати буду, але ви будете все продавати як ніби то ваш газ і нафта,і з вирученої валюти я вам відкашляю певний процент!Шось таке думаю воно хоче замутити,бо треба газпром рятувати,інакше просто свердловини закопувати навічно,те саме з нафтою. сша відрізає фінанси від рашки а куйлу потрібні долари на війну..
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18.08.2024 22:48 Ответить
Відчуваю, що Алієв буде доїти пиню по повній!! Як комун-"кітай" ( "кнр") , та Ердоган. Йому ринка збуту майже немає, буде погоджуватись на рекордні знижки
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19.08.2024 00:45 Ответить
Еще султану на словах шо передать, натравить теперь азербайджанцев на отвернувшихся армян, много ходов очка *****.
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19.08.2024 06:27 Ответить
В наступних серіях:
- ***** робить собі обрізання
- ***** приймає Іслам.
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18.08.2024 22:47 Ответить
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18.08.2024 23:04 Ответить
- ***** приймає Іслам, їде в Ізраїль і плаче біля Стіни Плачу.
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18.08.2024 23:09 Ответить
Якось дивно у вас вийшло змішати іслам зі Стіною плачу 😁
Після прийняття ісламу та обрізання йому пряма дорога до мечеті Ель-Акса
🤪
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19.08.2024 09:27 Ответить
Х* йло іслам прийняв давно ...це знає вся руснява еліта ...бо татарстан і всі тюрські республіки ,він би не втримав без прийннятя ісламу ...тому і Ердоган з ним ручкається ...
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18.08.2024 23:38 Ответить
Так ***** ж єврей. Як він міг прийняти іслам?
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19.08.2024 10:26 Ответить
Велика влада ,великі гроші , вимагають трансформації ...повірте бізнес між євреями та арабами спокійно процвітав та процвітає і досі
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19.08.2024 12:00 Ответить
***** шукає підарасів, і, це нажаль йому вдається.
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18.08.2024 22:49 Ответить
Путін прибув до Азербайджану. Вірмени напружилися.
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18.08.2024 23:01 Ответить
гитлеровский анальный выродок будет продолжать войну.
так оно готовится к остановке транзита через Украину.
что может случиться раньше запланированного срока, через бомбёжку Суджи и других прифронтовых территорий где проложена труба
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18.08.2024 23:03 Ответить
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18.08.2024 23:12 Ответить
Старіє падлюка, от би здох раптово . Як би світ зрадів . Місяць би гуляли люди , святкували кінець стани.
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19.08.2024 00:00 Ответить
Вашi слова - та до Бога. АМIНЬ !!!
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19.08.2024 07:35 Ответить
Що? Всі ШЕСТЕРО одночасно?!!!
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19.08.2024 08:19 Ответить
Алієв завдяки фуйлу і при його підтримці став царем Азербайджану. І його батько був головою КДБ та починав з НКВД. Так що не шукайте там щось людське. Алієв планує після себе також залишити сина.
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19.08.2024 00:00 Ответить
Він буде доїти пуйла на максимальні знижки!! Як Ердоган і комутант Сі-Пісіц цинь
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19.08.2024 00:46 Ответить
може в Азербайджані
з фуйла зроблять вівцю..
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19.08.2024 00:16 Ответить
вирішив допомоги просити: алієв допоможи
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19.08.2024 00:31 Ответить
Кремль слил Армению и отдал часть Сирии под контроль туркам.А в замен Турция стала крупнейшим транзетером газа и нефти.И ни разу не были атакованы газопроводы,заводы по производсву сжижаного газа,танкеры,нефтепроводы и Т.д.Турция явный союзник рф.Также ЗСУ не атаковали заводы по произсодству сжижаного газа в лененградской обл.,основным покупателем их продукции являются Нидерланды.(потому они наверное поставили ф16 самыми первыми?)Вот он мерзкий бизнес на крови украинцев.
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19.08.2024 01:03 Ответить
Не гнуси! Ач - який "жалітель крові українців" знайшовся Написав "вроде правду" А під кінець - "висрався" про "мерзкий бизнес на крови" Своїм бізнесом поцікався - "внутріМКАДовським" Бо ти ним теж займаєшся - нам провокації підсовуєш
"Пропаганда - це брехня - у правду завернута А та правда навиворіт викручена" Саме так виглядить твій коментар!
"Как пагодка в Мацкве?"
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19.08.2024 08:29 Ответить
карабах відійшов айзерам тільки дякуючи нам. І ця бидлота приймає путіна, який весь цей час підтримував армяшек і їми окуповану територію айзербаджану?
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19.08.2024 02:49 Ответить
ХЙ ЕМУ В ЖОПУ )))
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19.08.2024 04:22 Ответить
Алиев не встречал, и тот который вышел с самолёта и здоровкается со всеми явно не оригинальный *****. С самого начала опустили придурка https://t.me/Crimeanwind/65747
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19.08.2024 04:45 Ответить
.. от тут Ви поцілили на всі 100 відсотків! Зустрічати по дипломатичним правилам при держвізиті голову такої держави ..як смердяча рашка, повинен був особисто Алієв. Він особисто зустрічав Ердогана і навпаки.. коли Алієв був у Туреччині... А тут явно ***** показали, що його місце біля параші...і ***** це проковтнуло.
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19.08.2024 08:10 Ответить
Судячи зі всього, у приймаючої сторони, коли прибув літак
в гостях була швидка Настя
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19.08.2024 08:32 Ответить
Не дасть Алієв йому зброї, не треба заздалегідь кіпішувати бо у них немає війни і їм так не болить.. Він це знає і треба щось інше. Якщо прийдеться то рано чи пізно і наші поїдуть в нейтральну країну з ними на переговори. Це політика, спостерігаємо далі що буде.
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19.08.2024 05:13 Ответить
А разве они не выбили его с Нагорного Карабаха? Или это ничо?
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19.08.2024 06:29 Ответить
Хто кого "вибив"? Хто це - "они"?
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19.08.2024 08:31 Ответить
Не надо его "задерживать" - просто раздавите эту мразь как таракана
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19.08.2024 06:40 Ответить
"васіліч" приїхав вирішити питання постачання свого газу у Європу під виглядом азербайджанського.
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19.08.2024 07:59 Ответить
.. Алієв не такий дурний, щоб підставитися перед Європою. Йому вигідніше на фоні падіння продажів кацапських ресурсів просувати продаж своїх... Тим більш, що Азербайджан має дуже багато ресурсів на експорт...а ліміт на постачання значно нижчий можливостям. А тут вони настільки дурні, що почнуть під видом азербайджанського гнати кацапсячий газ у Европу?! Газ та нафта... сьогодні реальна зброя... і достатній важель тиску на інші країни. Тому ***** Алієв точно не помічник. Тим більше... що його при офіційному визиті Алієв навіть не зустрічав. А це вже не дзвіночок..а реальний заупокійни бій дзвонів...!!!
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19.08.2024 08:26 Ответить
Решила миссия ООН проверить состояние соблюдения прав человека в Нагорном Карабахе, со стороны Азербайджана - в отношении армянского населения. Сообщили в Баку . Там дают команду:

- Немедленно обеспечить права местного населения!

Мотнулись по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», по-армянски не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…
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19.08.2024 08:34 Ответить
 
 