Путін вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну прибув до Азербайджану
У неділю, 18 серпня, диктатор РФ Володимир Путін прибув із офіційним візитом до Азербайджану. Це перший його візит до цієї країни від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це пише азербайджанська служба BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що керманич РФ перебуватиме в Азербайджані два дні - 18 та 19 серпня. За інформацією Кремля, під час візиту обговорюватиметься розвиток союзницького та стратегічного співробітництва між РФ та Азербайджаном.
Крім цього, очікується, що Путін обговорить з президентом Ільхамом Алієвим "азербайджано-вірменський мирний процес".
"Після ізоляції Заходу через анексію українських земель Володимир Путін намагається зміцнити відносини зі своїми союзниками та налагодити нові", - пише BBC.
Також видання додає, що попри те, що уряд Азербайджану підтримує добрі стосунки з Україною та Заходом, він ніколи не відвертався від Путіна.
"Цей державний візит також є можливістю для російського лідера продемонструвати світові, що людей з ним не мало", - додає видання.
Нагадаємо, що у червні цьогоріч російський диктатор Путін здійснив візити до КНДР та В'єтнаму.
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Те шо потечуть пробита діра в санкціях по поставках газу у Європу?
Те що потечуть ріки грошей на Московію?
Те що путінські шістки в Європі і в Україні отримають додаткове фінансування? - нам уже давно по новинах у вуха срали що будуть поставляти у Європу азербайджанський газ. Я тоді писав що це маячня для двббв-зесифілітіків.
Азербайджан бачить Штати своїм ворогом - вороги наших союзників є нашими ворогами.
Росія не пропустить азербайджанського газу через свою систему.
А от псевдоугода що Росія продає газ для "внутрішнього" споживання Азербайджану а Азербайджан продає свій газ через російську систему на Європу.
Коротше - коли потече через расєюшку і Україну "азербайджанський" газ на Європу - тоді подивишся.
А что не так сейчас с мирным процесом что ***** хочет его обговорить? Слишком тихо между Азербайджаном и Арменией после вывода рашистских войск? Нужно опять чиркнуть спичкой чтобы опять война началась и внимание от Украины отвлекала?
Може бути підписаний документ про постачання російського газу до Азербайджану в обмін на збільшення обсягів експорту азербайджанського газу до Європи. Тобто російський газ можна використовувати для внутрішнього ринку.
- ***** робить собі обрізання
- ***** приймає Іслам.
Після прийняття ісламу та обрізання йому пряма дорога до мечеті Ель-Акса
🤪
так оно готовится к остановке транзита через Украину.
что может случиться раньше запланированного срока, через бомбёжку Суджи и других прифронтовых территорий где проложена труба
з фуйла зроблять вівцю..
"Пропаганда - це брехня - у правду завернута А та правда навиворіт викручена" Саме так виглядить твій коментар!
"Как пагодка в Мацкве?"
в гостях була швидка Настя
- Немедленно обеспечить права местного населения!
Мотнулись по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», по-армянски не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…