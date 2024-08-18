Путін вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну прибув до Азербайджану

У неділю, 18 серпня, диктатор РФ Володимир Путін прибув із офіційним візитом до Азербайджану. Це перший його візит до цієї країни від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише азербайджанська служба BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що керманич РФ перебуватиме в Азербайджані два дні - 18 та 19 серпня. За інформацією Кремля, під час візиту обговорюватиметься розвиток союзницького та стратегічного співробітництва між РФ та Азербайджаном.

Крім цього, очікується, що Путін обговорить з президентом Ільхамом Алієвим "азербайджано-вірменський мирний процес".

"Після ізоляції Заходу через анексію українських земель Володимир Путін намагається зміцнити відносини зі своїми союзниками та налагодити нові", - пише BBC.

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Також видання додає, що попри те, що уряд Азербайджану підтримує добрі стосунки з Україною та Заходом, він ніколи не відвертався від Путіна.

"Цей державний візит також є можливістю для російського лідера продемонструвати світові, що людей з ним не мало", - додає видання.

Нагадаємо, що у червні цьогоріч російський диктатор Путін здійснив візити до КНДР та В'єтнаму.

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