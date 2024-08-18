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Путін вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну прибув до Азербайджану

Путін вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну прибув до Азербайджану

У неділю, 18 серпня, диктатор РФ Володимир Путін прибув із офіційним візитом до Азербайджану. Це перший його візит до цієї країни від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише азербайджанська служба BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що керманич РФ перебуватиме в Азербайджані два дні - 18 та 19 серпня. За інформацією Кремля, під час візиту обговорюватиметься розвиток союзницького та стратегічного співробітництва між РФ та Азербайджаном.

Крім цього, очікується, що Путін обговорить з президентом Ільхамом Алієвим "азербайджано-вірменський мирний процес".

"Після ізоляції Заходу через анексію українських земель Володимир Путін намагається зміцнити відносини зі своїми союзниками та налагодити нові", - пише BBC.

Читайте також: Євросоюз слідом за Україною закликав Мексику заарештувати Путіна у разі його візиту

Також видання додає, що попри те, що уряд Азербайджану підтримує добрі стосунки з Україною та Заходом, він ніколи не відвертався від Путіна.

"Цей державний візит також є можливістю для російського лідера продемонструвати світові, що людей з ним не мало", - додає видання.

Нагадаємо, що у червні цьогоріч російський диктатор Путін здійснив візити до КНДР та В'єтнаму.

Читайте також: Президент Мексики Обрадор заявив, що не зможе арештувати Путіна під час його візиту

Автор: 

Азербайджан (855) візит (1576) путін володимир (23772)


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Топ коментарі
+29
Памятаєте як ми всі підтримували Азербайджан у питанні Карабаху? Так ось цей скот Алієв на крові українців повернув Карабах. І це бидло запрошує психопата з Кремля.
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18.08.2024 22:23
+29
Вместе с великой россией.
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18.08.2024 22:35
+26
Поїхав затверджувати щоб під виглядом азербайджанського газу зе-гниди качали до європи кацапський...
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18.08.2024 22:22
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Обращайте внимание на почечные мешки под глазами этого двойника Ху#ла.
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18.08.2024 22:19 Відповісти
Аизери не бояться заплямуватися?
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18.08.2024 22:19 Відповісти
Послухають Покивають головами - та й по тому! Азербайджанці не забувають - ХТО спровокував війну на їх землі та підтримував окупантів!
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18.08.2024 22:37 Відповісти
Візит - вже кровава пляма, від української крові, що на руках цього ката...
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18.08.2024 22:55 Відповісти
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18.08.2024 22:20 Відповісти
Поїхав затверджувати щоб під виглядом азербайджанського газу зе-гниди качали до європи кацапський...
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18.08.2024 22:22 Відповісти
А ви бачите якусь альтернативу захистити українську ГТС від ракетних ударів чим прокачка орківського газу... без ГТС ляже вся економіка а зимою з відсутністю достатньої генерації електроенергії ще й буде гуманітарна катастрофа з опаленням, та і взагалі електричні мережі не розраховані щоб всі включили електричне опалення замість газового
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19.08.2024 00:02 Відповісти
Скоріше за все поїхав за зброєю, від тяжкої до легкої ну і **********!!!
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19.08.2024 01:27 Відповісти
ну так все в одному - газ на зброю обміняє - і зброю отримає, і газ спихне, і зе-гнид підкормить...
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19.08.2024 01:41 Відповісти
А навіщо азерам газ вони самі його продають!!!
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19.08.2024 13:01 Відповісти
А хто йому її дасть? Азербайджан недавно війну закінчив - йому запаси поповнювать треба самому А заводів по їх випуску немає Вони ще думають- чим прикрить свої нафто-газові бурові на Каспійському шельфі - від тієї ж кацапської загрози Тому шукають берегові комплекси ПКР А наші вже непогано себе зарекомендували
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19.08.2024 08:15 Відповісти
... хитродупий Ердоган дасть все що їм потрібно і ще й від себе додасть...
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19.08.2024 09:06 Відповісти
Дасть КОМУ? Азербайджан для турків - це "важіль впливу" на Кавказі та в Каспійському регіоні Це "вікно" в Середню Азію Тобто (в першу чергу) - в Казахстан та Туркменію А Туркменія - це ГАЗ А Казахстан - нафта газ та зерно (про інші корисні копалини не говорю - довго перераховувать треба) ТОму турки будуть посилювать Азербайджан
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19.08.2024 09:12 Відповісти
Саме так - для посилення Азербайджану все це й діється...

Час покаже ...
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19.08.2024 09:24 Відповісти
Так хіба ж це "погано"? В тому числі й для нас?
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19.08.2024 09:28 Відповісти
Шо непогано?!!

Те шо потечуть пробита діра в санкціях по поставках газу у Європу?
Те що потечуть ріки грошей на Московію?
Те що путінські шістки в Європі і в Україні отримають додаткове фінансування? - нам уже давно по новинах у вуха срали що будуть поставляти у Європу азербайджанський газ. Я тоді писав що це маячня для двббв-зесифілітіків.

Азербайджан бачить Штати своїм ворогом - вороги наших союзників є нашими ворогами.
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19.08.2024 09:40 Відповісти
Ти "з дуба впав"? Що це ти "намолов"? Азербайджан - КОНКУРЕНТ Росії у нафтогазовій сфері!
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19.08.2024 09:50 Відповісти
Азербайджан - КОНКУРЕНТ Росії - ну і шо?

Росія не пропустить азербайджанського газу через свою систему.
А от псевдоугода що Росія продає газ для "внутрішнього" споживання Азербайджану а Азербайджан продає свій газ через російську систему на Європу.

Коротше - коли потече через расєюшку і Україну "азербайджанський" газ на Європу - тоді подивишся.
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19.08.2024 10:01 Відповісти
"Телятко ще не вродилося - а він вже з довбнею бігає!"
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19.08.2024 10:07 Відповісти
як був ти совком - так і залишився тупуватим совком, перевіреним і вірним будівником комунізму...
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19.08.2024 10:28 Відповісти
ТО - твоє власне бачення! Тобі ж з "Великобританії" "видніше - що твориться в Україні та на Кавказі
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19.08.2024 11:05 Відповісти
Реплікант 15 pro edition putin прибув в Азербайджан, бо настоящий Ху*ло навіть від шойги ховався за 15-метровим столом
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18.08.2024 22:23 Відповісти
Указом путіна всі клони путіна являються рівноправними та легітимними.
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18.08.2024 23:18 Відповісти
Памятаєте як ми всі підтримували Азербайджан у питанні Карабаху? Так ось цей скот Алієв на крові українців повернув Карабах. І це бидло запрошує психопата з Кремля.
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18.08.2024 22:23 Відповісти
Коли ви вже нарешті зрозумієте що таке "Велика політика"? Як діти малі носитеся за своїм наївним ідеалізмом і пхаете його туди де його бути не може.
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19.08.2024 00:58 Відповісти
Хто-б ще говорив про "ідеалізм"! Одна "трампоманія" чого варта!
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19.08.2024 08:16 Відповісти
Трамп - реаліст. А не мрійник.
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19.08.2024 23:45 Відповісти
Реалісти шість раз підряд у банкротство не потрапляють Їм і одного разу вистачає - щоб почать реально дивиться на світ А Трамп живе одномоментними "хотєлками" І не має стратегічного мислення, яке дозволяє глянуть наперед А це - головне для будь-якого політика його рангу
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20.08.2024 05:03 Відповісти
Причому тут іделізм,ми повернулись до часів коли знищення сотні тисяч людей є нормою.Ця норма мовчки узаконена багатьма країнами.Мати справу з психопатом який нищить дитячу лікарню не думаю що є нормою.Індійський лідер якраз відвідував психопата в день удару по лікарні.Знаєш чим розважався з психопатом? Виходом коней на арену,не вистарчало тільки гладіаторів як в Римі
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19.08.2024 11:16 Відповісти
Ой, *****. Ну які ж ви наївні, це політика. Там мають справи за тим з ким вигідно. І так було завжди. І буде.
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19.08.2024 23:48 Відповісти
Велика політика має бути чесною і справедливою інакше в ній немає сенсу
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22.08.2024 21:47 Відповісти
Ага, в паралельному всесвіті. Ніколи політика не була честною і справедливою.
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22.08.2024 21:55 Відповісти
Ну треба зробити ні?
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25.08.2024 11:58 Відповісти
Алиев его специально не запрашивал, оно само напросилось, надо показать электорату что всё идёт по плану, а поехать сейчас особенно некуда. Алиев просто не стал отказывать, встретятся, побеседуют и разойдутся, а не раше-ТВ будут несколько дней обсасывать "успешный и прорывной визит"
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19.08.2024 01:17 Відповісти
Я добре пам'ятаю бо я тоді писав, що не варто так однозначно ставитися щодо Азербайджану і Вірменії і що все дуже скоро може змінитися...
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19.08.2024 07:25 Відповісти
Путін обговорить з президентом Ільхамом Алієвим "азербайджано-вірменський мирний процес
А что не так сейчас с мирным процесом что ***** хочет его обговорить? Слишком тихо между Азербайджаном и Арменией после вывода рашистских войск? Нужно опять чиркнуть спичкой чтобы опять война началась и внимание от Украины отвлекала?
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18.08.2024 22:25 Відповісти
Азеры жмут ху*лу руку и улыбаются ему в рыло.
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18.08.2024 22:27 Відповісти
Падлюки продажні .
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18.08.2024 23:54 Відповісти
Основні цілі нинішнього візиту пуkіна до Азербайджану пов'язані з економічними і, в першу чергу, енергетичними питаннями.

Може бути підписаний документ про постачання російського газу до Азербайджану в обмін на збільшення обсягів експорту азербайджанського газу до Європи. Тобто російський газ можна використовувати для внутрішнього ринку.
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18.08.2024 22:27 Відповісти
Приїхав до "чурок" на поклон?
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18.08.2024 22:29 Відповісти
Вместе с великой россией.
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18.08.2024 22:35 Відповісти
Сальвадор Далі по кацапські Шикарно
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18.08.2024 22:40 Відповісти
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18.08.2024 22:52 Відповісти
Хоче достукатися через Ердогана
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18.08.2024 22:41 Відповісти
Та яке.Думаю чучело хоче через азейбарджан ганяти свою нафту і газ на експорт,таку собі многоходовочку замутити,я типу вам за транзит свого газу доплачувати буду, але ви будете все продавати як ніби то ваш газ і нафта,і з вирученої валюти я вам відкашляю певний процент!Шось таке думаю воно хоче замутити,бо треба газпром рятувати,інакше просто свердловини закопувати навічно,те саме з нафтою. сша відрізає фінанси від рашки а куйлу потрібні долари на війну..
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18.08.2024 22:48 Відповісти
Відчуваю, що Алієв буде доїти пиню по повній!! Як комун-"кітай" ( "кнр") , та Ердоган. Йому ринка збуту майже немає, буде погоджуватись на рекордні знижки
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19.08.2024 00:45 Відповісти
Еще султану на словах шо передать, натравить теперь азербайджанцев на отвернувшихся армян, много ходов очка *****.
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19.08.2024 06:27 Відповісти
В наступних серіях:
- ***** робить собі обрізання
- ***** приймає Іслам.
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18.08.2024 22:47 Відповісти
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18.08.2024 23:04 Відповісти
- ***** приймає Іслам, їде в Ізраїль і плаче біля Стіни Плачу.
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18.08.2024 23:09 Відповісти
Якось дивно у вас вийшло змішати іслам зі Стіною плачу 😁
Після прийняття ісламу та обрізання йому пряма дорога до мечеті Ель-Акса
🤪
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19.08.2024 09:27 Відповісти
Х* йло іслам прийняв давно ...це знає вся руснява еліта ...бо татарстан і всі тюрські республіки ,він би не втримав без прийннятя ісламу ...тому і Ердоган з ним ручкається ...
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18.08.2024 23:38 Відповісти
Так ***** ж єврей. Як він міг прийняти іслам?
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19.08.2024 10:26 Відповісти
Велика влада ,великі гроші , вимагають трансформації ...повірте бізнес між євреями та арабами спокійно процвітав та процвітає і досі
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19.08.2024 12:00 Відповісти
***** шукає підарасів, і, це нажаль йому вдається.
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18.08.2024 22:49 Відповісти
Путін прибув до Азербайджану. Вірмени напружилися.
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18.08.2024 23:01 Відповісти
гитлеровский анальный выродок будет продолжать войну.
так оно готовится к остановке транзита через Украину.
что может случиться раньше запланированного срока, через бомбёжку Суджи и других прифронтовых территорий где проложена труба
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18.08.2024 23:03 Відповісти
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18.08.2024 23:12 Відповісти
Старіє падлюка, от би здох раптово . Як би світ зрадів . Місяць би гуляли люди , святкували кінець стани.
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19.08.2024 00:00 Відповісти
Вашi слова - та до Бога. АМIНЬ !!!
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19.08.2024 07:35 Відповісти
Що? Всі ШЕСТЕРО одночасно?!!!
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19.08.2024 08:19 Відповісти
Алієв завдяки фуйлу і при його підтримці став царем Азербайджану. І його батько був головою КДБ та починав з НКВД. Так що не шукайте там щось людське. Алієв планує після себе також залишити сина.
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19.08.2024 00:00 Відповісти
Він буде доїти пуйла на максимальні знижки!! Як Ердоган і комутант Сі-Пісіц цинь
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19.08.2024 00:46 Відповісти
може в Азербайджані
з фуйла зроблять вівцю..
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19.08.2024 00:16 Відповісти
вирішив допомоги просити: алієв допоможи
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19.08.2024 00:31 Відповісти
Кремль слил Армению и отдал часть Сирии под контроль туркам.А в замен Турция стала крупнейшим транзетером газа и нефти.И ни разу не были атакованы газопроводы,заводы по производсву сжижаного газа,танкеры,нефтепроводы и Т.д.Турция явный союзник рф.Также ЗСУ не атаковали заводы по произсодству сжижаного газа в лененградской обл.,основным покупателем их продукции являются Нидерланды.(потому они наверное поставили ф16 самыми первыми?)Вот он мерзкий бизнес на крови украинцев.
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19.08.2024 01:03 Відповісти
Не гнуси! Ач - який "жалітель крові українців" знайшовся Написав "вроде правду" А під кінець - "висрався" про "мерзкий бизнес на крови" Своїм бізнесом поцікався - "внутріМКАДовським" Бо ти ним теж займаєшся - нам провокації підсовуєш
"Пропаганда - це брехня - у правду завернута А та правда навиворіт викручена" Саме так виглядить твій коментар!
"Как пагодка в Мацкве?"
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19.08.2024 08:29 Відповісти
карабах відійшов айзерам тільки дякуючи нам. І ця бидлота приймає путіна, який весь цей час підтримував армяшек і їми окуповану територію айзербаджану?
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19.08.2024 02:49 Відповісти
ХЙ ЕМУ В ЖОПУ )))
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19.08.2024 04:22 Відповісти
Алиев не встречал, и тот который вышел с самолёта и здоровкается со всеми явно не оригинальный *****. С самого начала опустили придурка https://t.me/Crimeanwind/65747
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19.08.2024 04:45 Відповісти
.. от тут Ви поцілили на всі 100 відсотків! Зустрічати по дипломатичним правилам при держвізиті голову такої держави ..як смердяча рашка, повинен був особисто Алієв. Він особисто зустрічав Ердогана і навпаки.. коли Алієв був у Туреччині... А тут явно ***** показали, що його місце біля параші...і ***** це проковтнуло.
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19.08.2024 08:10 Відповісти
Судячи зі всього, у приймаючої сторони, коли прибув літак
в гостях була швидка Настя
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19.08.2024 08:32 Відповісти
Не дасть Алієв йому зброї, не треба заздалегідь кіпішувати бо у них немає війни і їм так не болить.. Він це знає і треба щось інше. Якщо прийдеться то рано чи пізно і наші поїдуть в нейтральну країну з ними на переговори. Це політика, спостерігаємо далі що буде.
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19.08.2024 05:13 Відповісти
А разве они не выбили его с Нагорного Карабаха? Или это ничо?
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19.08.2024 06:29 Відповісти
Хто кого "вибив"? Хто це - "они"?
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19.08.2024 08:31 Відповісти
Не надо его "задерживать" - просто раздавите эту мразь как таракана
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19.08.2024 06:40 Відповісти
"васіліч" приїхав вирішити питання постачання свого газу у Європу під виглядом азербайджанського.
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19.08.2024 07:59 Відповісти
.. Алієв не такий дурний, щоб підставитися перед Європою. Йому вигідніше на фоні падіння продажів кацапських ресурсів просувати продаж своїх... Тим більш, що Азербайджан має дуже багато ресурсів на експорт...а ліміт на постачання значно нижчий можливостям. А тут вони настільки дурні, що почнуть під видом азербайджанського гнати кацапсячий газ у Европу?! Газ та нафта... сьогодні реальна зброя... і достатній важель тиску на інші країни. Тому ***** Алієв точно не помічник. Тим більше... що його при офіційному визиті Алієв навіть не зустрічав. А це вже не дзвіночок..а реальний заупокійни бій дзвонів...!!!
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19.08.2024 08:26 Відповісти
Решила миссия ООН проверить состояние соблюдения прав человека в Нагорном Карабахе, со стороны Азербайджана - в отношении армянского населения. Сообщили в Баку . Там дают команду:

- Немедленно обеспечить права местного населения!

Мотнулись по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», по-армянски не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…
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19.08.2024 08:34 Відповісти
 
 