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Президент Мексики Обрадор заявив, що не зможе арештувати Путіна під час його візиту

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

Чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що не зможе заарештувати кремлівського диктатора Володимира Путіна, якщо той приїде на інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум у жовтні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", - сказав Обрадор.

Що передувало

Нагадаємо, днями Мексика запросила російського диктатора Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум. Згодом Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум, оскільки країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Слідом за цим Європейський Союз також попросив Мексику заарештувати російського правителя Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум.

Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт Путіна ще минулого року через депортацію українських дітей до РФ. Таким чином він може бути заарештований у країнах-учасницях Римського статуту.

Читайте: Путіну доповіли про ситуацію в Курській області: Жителів прикордоння вивозять

Автор: 

арешт (2520) Мексика (115) путін володимир (23761)


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Топ коментарі
+20
Правильно каже мекс, якщо скаже , що арестує , то він не прилетить, а так ... хто його знає.
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09.08.2024 00:36
+19
"*****" в ********** це посада. Будь хто може її займати і творити *****.
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09.08.2024 00:52
+14
тоді хто до вас приїде, крім канібалів Африки ?
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09.08.2024 00:34
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тоді хто до вас приїде, крім канібалів Африки ?
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09.08.2024 00:34 Відповісти
Правильно каже мекс, якщо скаже , що арестує , то він не прилетить, а так ... хто його знає.
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09.08.2024 00:36 Відповісти
+++
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09.08.2024 10:36 Відповісти
Кнопочки маленькие, прошу предыдущий пост считать недействительным

+++
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09.08.2024 10:37 Відповісти
та не хвилюся, ти головне його тільки замани до себе.
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09.08.2024 00:38 Відповісти
Нікуди сцикливе старе ***** не приїде, воно тільки "сміливе" з бункера іньших вбивати чужими руками. А дегенератів кацапів у нього ще достатньо на м'ясні штурми.
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09.08.2024 01:30 Відповісти
Так і сталося. Сьогодні сцикло заявило, що до Мексики не поїде.
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20.09.2024 13:43 Відповісти
Нах..й тоді такого президента Мексики - принесіть іншого...
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09.08.2024 00:42 Відповісти
шольця? чи завтра у вас буде інший? вам то яке діло ухилянтам?
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09.08.2024 01:07 Відповісти
Ти теж ухилянт, тільки я - зовнішній, а ти - внутрішній. Різниці нема.
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09.08.2024 03:35 Відповісти
Нас більше хвилює наш т.з. президент, а не мексиканський.
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09.08.2024 08:10 Відповісти
Спецназ Нев-Йорка не засцить допомогти! Та й ГУР десь вештатиметься... Нвггер, латінос - їм по-касабьськи.
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09.08.2024 00:47 Відповісти
А смысл двойника, тройника или четвертника арестовывать? Арест выдали на )(уйло, а оно давно сдохло
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09.08.2024 00:48 Відповісти
"*****" в ********** це посада. Будь хто може її займати і творити *****.
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09.08.2024 00:52 Відповісти
тоді приїдуть ввічливі хлопці з Курської республіки
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09.08.2024 00:49 Відповісти
*****-Пуліо, бьянвенідо а Мехіко!

Ми вас не будемо арештовувати ( для цього є інші люди))
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09.08.2024 00:52 Відповісти
"Президент Мексики Обрадор заявив, що не зможе арештувати Путіна під час його візиту"

Так пристрели это говно!
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09.08.2024 00:54 Відповісти
Можна примусово посадити пуцінський літак. Десь над Північною Атлантикою...
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09.08.2024 08:17 Відповісти
Та не полетить воно, засцить по любому. Максимум - сумну конячку лаврова відправлять.
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09.08.2024 09:07 Відповісти
Лох...
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09.08.2024 01:05 Відповісти
лОбрадор...
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09.08.2024 08:09 Відповісти
Ху@ло в Мексику ніколи не приїде,це ж через океан треба летіти,обхідними шляхами (бо санкції діють),через африканські країни,а там всяке може бути: туареги-бандерівці,буданівські акули-русофобки,комарі-нацисти з американських біолабораторій...
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09.08.2024 01:22 Відповісти
А что от вас зависит? Наверное поетому мексиканцы и лезут как обезьяны через забор или под забором как собаки в США. ***** еще научит мексиканцев палками и ножами бросать в американских пограничников как на польской границе
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09.08.2024 01:38 Відповісти
Це ж треба щоб усі 3 чи 5 путінів прилетіли всі разом - мексиканець тут правий. А заарештувати манекен - це викликати гомеричний регіт у бункерах .... Треба мочити саму рашку.
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09.08.2024 01:50 Відповісти
Це уловка. Там його і пов'яжуть. Або картель випадково нафарширує 2000 тисячами пуль...."мечты сбываются"
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09.08.2024 01:56 Відповісти
>>> Президент Мексики Обрадор заявив, що не зможе арештувати Путіна під час його візиту

А Васiлiча зможе?
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09.08.2024 01:59 Відповісти
навіщо тоді його запрошували в гості ?

шейнбаум після обрадора - це як харіс після байдена - призначенка, хоч і науковець

що пристойная єврейсько-мексиканська мамочка хоче почути від вбивці українських дітей путіна ?
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09.08.2024 02:35 Відповісти
Супергерой Сивочу вже попрасував костюм кактуса!
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09.08.2024 03:31 Відповісти
єврейка шейнбаум єврею пукіну-шаломову око не виклюне?
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09.08.2024 03:49 Відповісти
Це якийсь жарт...хіба серйозні справи так роблять?
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09.08.2024 04:01 Відповісти
Ок тоді заарештуйте хтось дєрьмака
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09.08.2024 04:04 Відповісти
Оце тема правильна
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09.08.2024 04:44 Відповісти
все ясно, ти маЧМО ,

доведеться звернутися до хоробрих хлопців з картелю, живим х..ла не брать ,
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09.08.2024 05:21 Відповісти
МКС,то така сама уйня,як ООН,ніякої користі,тільки заяви та занепокоєння!
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09.08.2024 05:45 Відповісти
Мексика не диктатура. Обрадор не зможе, то суддя зможе.
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09.08.2024 05:56 Відповісти
Мексика підписала і ратифікувала Римський статут.
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09.08.2024 06:20 Відповісти
Если зависит не от них!? То от кого? От соседей через границу? Ну те точно не разрешат арестовывать керманыча ядерной страны
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09.08.2024 07:06 Відповісти
А міг би вписати своє призвіще в Історію золотими літерами
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09.08.2024 07:17 Відповісти
обрадор не обрадовал.
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09.08.2024 07:46 Відповісти
"Ми не можемо цього зробити. У мене лапки", - сказав Обрадор
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09.08.2024 08:53 Відповісти
 
 