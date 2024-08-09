"Президент Мексики Обрадор заявив, що не зможе арештувати Путіна під час його візиту"

Чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що не зможе заарештувати кремлівського диктатора Володимира Путіна, якщо той приїде на інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум у жовтні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", - сказав Обрадор.

Що передувало

Нагадаємо, днями Мексика запросила російського диктатора Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум. Згодом Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум, оскільки країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Слідом за цим Європейський Союз також попросив Мексику заарештувати російського правителя Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум.

Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт Путіна ще минулого року через депортацію українських дітей до РФ. Таким чином він може бути заарештований у країнах-учасницях Римського статуту.

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