Росія зіткнулася із кризою на "українському напрямку", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін визнав кризу у війні проти України.

Про це він заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Azertag.

"Ясно і всім добре відомо, що і Росія стикається з кризами, зокрема й насамперед, звичайно, на українському напрямку", - сказав він.

Далі диктатор продовжив коментувати ситуацію на Південному Кавказі.

"Історична причетність Росії до ситуації на Південному Кавказі, та й протягом останніх кількох років, диктує нам необхідність участі у цих подіях. Звичайно ж, в тій частині, в якій цього вимагають сторони", - додав Путін.

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