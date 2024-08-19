Росія зіткнулася із кризою на "українському напрямку", - Путін
Російський диктатор Володимир Путін визнав кризу у війні проти України.
Про це він заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Azertag.
"Ясно і всім добре відомо, що і Росія стикається з кризами, зокрема й насамперед, звичайно, на українському напрямку", - сказав він.
Далі диктатор продовжив коментувати ситуацію на Південному Кавказі.
"Історична причетність Росії до ситуації на Південному Кавказі, та й протягом останніх кількох років, диктує нам необхідність участі у цих подіях. Звичайно ж, в тій частині, в якій цього вимагають сторони", - додав Путін.
Топ коментарі
+51 Суслик Агроном
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+42 евгений коноваленко #556652
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+32 Сергей Гусаченко #510886
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https://www.youtube.com/watch?v=1Q54t3-3ZaE
А український філософ і блогер Цензора видав ессе на розвал совка:
https://www.liga.net/ua/all/opinion/richnytsia-rozpadu-srsr-osnovni-uroky 19 серпня. В цей день 33 роки тому почався розпад Радянського Союзу .
Імперія здавалася міцною, мала потужний ядерний арсенал та половину країн світу в якості сателітів. П'ять місяців тому відбувся референдум, на якому переважна більшість громадян проголосувала за збереження СРСР. У своїх звітах ЦРУ зазначало, що Радянський Союз незламний, а його керівництво має намір і спроможність подолати всі поточні негаразди.
Через п'ять днів Україна проголосила незалежність.
Через чотири місяці Радянський Союз припинив існувати як політична одиниця та геополітична реальність. Його прапор над Кремлем був спущений, а його президент подав у відставку.
Аналізуючи причини розпаду СРСР, хтось вказує на суб'єктивні фактори на кшталт Горбачова, Кравчука чи Єльцина. Але одна людина чи навіть троє не можуть розвалити могутню імперію, якщо вона дійсно могутня. Очевидно, в основі лежать об'єктивні причини: економічні негаразди, управлінські проблеми, воєнні невдачі, екологічні катастрофи, падіння ідеології, зростання ідентичностей тощо.
Тоді імперія вижила, передусім через небажання Заходу дозволити її повний розпад. Захід тричі рятував російську імперію у ХХ сторіччі, стверджує словацький дослідник Юрай Месік. Національні (тоді автономні) республіки проголосили суверенітет, дві з них - незалежність, але РФ розпочала Чеченську війну, і Захід став на бік імперії, а всі спроби незалежності були задушені силою, погрозами, підкупом еліт.
Нині маємо наступний етап розпаду імперії, сподіваюся, вже останній. Додайте до факторів розпаду те, чого не було у 1991: виснажливу війну, санкції, конфлікт із Заходом, демографічні проблеми, наявність інтернету, позиції сильних гравців на кшталт Китаю та Туреччини, наявність історій успіху націй, що звільнилися у 1991.
Процес розпаду імперії повільний, але невідворотний.
«Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності».
Влада дуже постаралась, щоб питання містило зміни (на яких суспільство наполягало), але при збереженні СРСР як держави, що гарантувало Горбачову ще декілька років влади. І це майже вдалося - завадив серпневий путч.
А взагалі, твій бос насправді вірить що твої, і подібні твоїм, висери змінять ситуацію?
можно это назвать и "кризисом", но больше похоже на опущенное обосранное всемирное козлячее позорище.
Розревают мокшане...
Але все ж таки конає і сконає!