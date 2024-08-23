Негативне ставлення росіян до Путіна зросло після початку операції ЗСУ на Курщині, - The New York Times

Негативне ставлення росіян до диктатора Володимира Путіна зросло після початку операції ЗСУ на території Курської області.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Компанія FilterLabs AI, яка відстежує ставлення в країні, аналізуючи соціальні мережі та інші публікації в Інтернеті, зазначила, що у той час як росЗМІ намагалися переважно позитивно оцінити розвиток війни, зосереджуючись на гуманітарній реакції російського уряду, деякі російські користувачі соціальних мереж все ж висловлюють невдоволення.

"Багато публікацій в Інтернеті говорять про те, що просування України є провалом російського уряду, а точніше, Путіна.

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Важко точно оцінити громадську думку в Росії чи будь-якій іншій авторитарній країні, оскільки люди, які беруть участь в опитуваннях, часто дають відповіді, які, на їхню думку, потрібні уряду. Щоб усунути цей недолік, FilterLabs відстежує коментарі на сайтах соціальних мереж, публікації в Інтернеті та на сайтах новинних ЗМІ, використовуючи комп’ютерну модель для аналізу настроїв, висловлених звичайними росіянами", - зазначається в матеріалі.

Раніше позитивне ставлення до Путіна опинилося під ударом минулого року, під час повстання лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Але за ті дні, коли українські війська почали вторгнення в Курську область на заході Росії, зміна настроїв стала різкішою.

"Відповідь Путіна на вторгнення в кращому випадку була визнана неадекватною, а в гіршому – образливою", - сказав виконавчий директор FilterLabs Джонатан Теубнер.

Хоча й не так швидко, як в інших регіонах країни. Аналіз свідчить, що на околицях Росії розчарування Кремлем зростає.

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Офіційні особи США попередили, що наразі рано говорити, чи буде довгостроковою завдана репутації Путіна шкода. Однак втрата популярності може ускладнити здатність Кремля вести війну в Україні.

"Настрої щодо пана Путіна різко впали в регіонах Росії, де Кремль зосередив свої зусилля з вербування військових. Стратегія вербування Кремля залежить від його здатності керувати сприйняттям війни", - пише видання.

FilterLabs AI зазначає, що якщо престиж і популярність Путіна впадуть у цих ключових регіонах (особливо якщо росіяни відчують, що війна йде не за планом), Кремлю може стати важче поповнювати резерви живої сили.

Після початку українського контрнаступу Кремль розпочав пропагандистську кампанію, спрямовану на росіян у прикордонних регіонах. Кампанія, яка нагадувала радянську пропаганду, попереджала, що українські "психологічні операції" спрямовані проти росіян.

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