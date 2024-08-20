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Вигаданий статус Путіна, який "ніколи не помиляється", стає нестійким, - The Times

Російський диктатор Володимир Путін

Початок операції ЗСУ в Курській області РФ став серйозним викликом для російського диктатора Владіміра Путіна, підірвавши його образ лідера на міжнародній арені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

Автор статті наголошує, що в минулому Путіну вдавалося уникати криз і прорахунків майже без особливих зусиль, але з моменту ухвалення рішення про вторгнення в Україну в лютому 2022 року він зазнав низки невдач, включаючи міжнародну ізоляцію.

Насамперед, "його вигаданий статус людини, яка ніколи не помиляється, стає все більш нестійким".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція у Курській області: ЗСУ хочуть помститися російським військовим якомога сильніше, - The Independent

Зазначається, що оборонні споруди на кордоні з Україною, які, за словами Путіна, були побудовані за останні два роки, виявилися недостатніми.

Крім того, підряди на будівництво протитанкових укріплень типу "зуби дракона" та інших подібних загороджень отримували його друзі, а гроші часто просто розкрадалися.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська контролюють понад 1250 км² території в Курській області та 92 населені пункти.

Російський диктатор Володимир Путін визнав кризу у війні проти України.

Також читайте: Путін не здатний швидко відповісти на операцію України в Курській області, - WP

Автор: 

путін володимир (23773) росія (65010) Курськ (1099) The Times (9)


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Топ коментарі
+9
Як повідомляють проукраїнські джерела з покликанням на рашистських мілітарі-блогерів (карти-схеми обстановки - їхні) ЗСУ заволоділи селами Уланок та Нижньомахове та готуються брати під свій контроль район Бєліца-Гір'ї - найважливіший логістичний вузол у цьому районі, з мостом через річку Псел.

Крім того, на іншому напрямку наступу українських військ в КурНР ЗСУ /відучора/ зайняли н.п. Вишневка та готують удар у загальному напрямку на залізничну станцію Глушково.



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20.08.2024 13:39
+5
Дивлячись останні ролики кремлівського карлика можна сказати що він конкретно піддупав.Інтонація не така увєрєна,морда не така нагла і вже не так блищить як котові яйця.Це він поки дістав тільки морально психологічні травми.От якби добавити ще парочку чисто фізичних...прикладом в зуби чи чоботом в чоло...
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20.08.2024 13:41
+3
Абсолютно покуй, на репутацію ху#ла!😁
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20.08.2024 13:35
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Абсолютно покуй, на репутацію ху#ла!😁
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20.08.2024 13:35 Відповісти
Ну і дарма .
Його репутація - це те , як його бачать на заході , а отже - це впливає і на надання нам допомоги
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20.08.2024 14:08 Відповісти
На Заході - репутація ЦЕ БІЛЬШЕ ніж гроші. І ліліпутін це дуже добре знає.
Але заява Тайм - абсурдна.
ЛЮБА людина - НЕ ідеально - тому ЗАВЖДИ помиляється.
Ніколи НЕ помиляється лише Всевишній.
Розумієте посил?
Типовий прихований проплачений кацапський вкид - що ліліпутін типу Бог в людській подобі як мінімум...
Звичайно ліліпутін звичайни смертний що сер*е і пісяє в чемодан і так же здохне і згниє або згорить в крематорії як звичайна людина.
В могилі нема карманів - хіба що в труну ліліпутіна покладуть свіжу Тайм навсяк випадок...
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20.08.2024 16:08 Відповісти
Пафосні американські ліберальні статті про програш Путіна вже читаємо 2,5 роки.

По фатку, Путін захопив в 100 раз більшу площу в Україні, чим ми в Росії.

Санкції провалились. Сухопутної Зброї Росія виробляє більше чим всі країни НАТО разом узяті. КНДР і Іран підключились.

Корупція на Заході узаконена лобістами ВПК, закуповують зброю по завищеним цінам, так що невистачає навіть 1,3 трильйона на оборону країнам НАТО уже. Ще треба трильйон.

Вся Американська високоточна зброя на GPS заглушена, летять на інерціальці. Ескалібур, GLSDB, JDAM, Хаймарс с фугасним БЧ вже давно далеко не стріляє. Логістику не розбиваємо.

Говорять, що новий революційний приймач на GPS NavStorm-M який важко заглушити уже виробляють для ракет і снарядів, но чи передадуть нам ніхто не знає.

Новини такі собі. А американські журналісти в офісі сидять і пишуть пафосні статті для дураків.
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20.08.2024 14:18 Відповісти
ботокнсий недодід денацифікував курщини кусок , шонєясна ?
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20.08.2024 13:38 Відповісти
Як повідомляють проукраїнські джерела з покликанням на рашистських мілітарі-блогерів (карти-схеми обстановки - їхні) ЗСУ заволоділи селами Уланок та Нижньомахове та готуються брати під свій контроль район Бєліца-Гір'ї - найважливіший логістичний вузол у цьому районі, з мостом через річку Псел.

Крім того, на іншому напрямку наступу українських військ в КурНР ЗСУ /відучора/ зайняли н.п. Вишневка та готують удар у загальному напрямку на залізничну станцію Глушково.



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20.08.2024 13:39 Відповісти
Що таке "покликання на блогєрів"? В оригіналі було "призваниє"?
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20.08.2024 15:24 Відповісти
Ви схоже, не до кінця володієте українською мовою.
Є таке дієслово "https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F/ покликАтися " й відповідно іменник "покликАння", тобто "посилання на когось для підтвердження, наводити як доказ".
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20.08.2024 15:49 Відповісти
ні, тут доречно "посилання на блогерів", це "ссьілка" рабссійською. Покликанна - то призванниє. Поклик серця тощо.
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20.08.2024 16:39 Відповісти
Як науковець, який працює з науковою літературою, можу вам сказати, що використовується і "покликатись на роботу", і "посилатись на роботу". Проте укр. філологи більш схильні до слова "поклик", а не "посилання".

Ваші аргументи "Поклик серця тощо" - недоречні. Можу привести інші: "послати до магазину", "послати на ..."
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24.08.2024 17:19 Відповісти
А посилання що Ви надали - неавторитетне джерело, якійсь штучний інтелект
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20.08.2024 16:41 Відповісти
Дивлячись останні ролики кремлівського карлика можна сказати що він конкретно піддупав.Інтонація не така увєрєна,морда не така нагла і вже не так блищить як котові яйця.Це він поки дістав тільки морально психологічні травми.От якби добавити ще парочку чисто фізичних...прикладом в зуби чи чоботом в чоло...
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20.08.2024 13:41 Відповісти
... чи черенок від лопати в ...
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20.08.2024 13:48 Відповісти
Виглядає як переляканий хорьок. Весь лоск полиняв миттєво. Передчуває швабру у дупі перед повішанням.
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20.08.2024 13:50 Відповісти
не ведитесь на таку фігню. Ця гнида це нам життя попортить.
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21.08.2024 01:53 Відповісти
Він за десять років стільки помилок наробив, що вважати шо він "ніколи не помиляється" може тільки повністю відбитий ідіот... З якого хєра "Таймс" на нього навісив такий ярлик?
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20.08.2024 13:47 Відповісти
це їх кумир, як зясувалося. Придурки
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21.08.2024 01:54 Відповісти
Бгг. Легко "не помилятися" маючи покірне стадо кацапів замість народу. Пончик корейський он теж не помиляється...
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20.08.2024 13:51 Відповісти
Уже задолбали етого ***** возвеличивать. Ето всего навсего обычный питерский бандит, обиженный по жизни на всех за то что оно такое. Етот маразматик даже не может само что то придумать и все пытается у кого то украсть. У Украины историю. У Гитлера стратегию...
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20.08.2024 13:53 Відповісти
Статус путіна - лох і муйло !
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20.08.2024 13:53 Відповісти
Якого лідера? - здоровии глузд покинув иого вже давно - продажні журналюги - сказав Трамп
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20.08.2024 14:01 Відповісти
а що не так? для ассада він був лідер. для рушникоголових. для пухлого. для нанюханого водія автобуса. для африканських людожерів. а тапер навіть в очах такого сміття він опущений.
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20.08.2024 14:23 Відповісти
А хто автор статті?Відчувається запах "вєлічія".Таку прутню міг написати тільки ФСБшник Саймон Шустер.
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20.08.2024 14:07 Відповісти
Автор статті і редактор, певно, не вважають окупацію Криму та Донбасу помилкою?
Хоча, скоріше, це тупенькі копірайтери в гонитві за преміями та славою авторитетних журналістів пишуть популістсько-пафосне аби що для свого лохторату. А Таймс - це вже не авторитетне видання, а жовті сторінки. Але лохторат схаває.
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20.08.2024 14:38 Відповісти
 
 