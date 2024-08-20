Вигаданий статус Путіна, який "ніколи не помиляється", стає нестійким, - The Times
Початок операції ЗСУ в Курській області РФ став серйозним викликом для російського диктатора Владіміра Путіна, підірвавши його образ лідера на міжнародній арені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.
Автор статті наголошує, що в минулому Путіну вдавалося уникати криз і прорахунків майже без особливих зусиль, але з моменту ухвалення рішення про вторгнення в Україну в лютому 2022 року він зазнав низки невдач, включаючи міжнародну ізоляцію.
Насамперед, "його вигаданий статус людини, яка ніколи не помиляється, стає все більш нестійким".
Зазначається, що оборонні споруди на кордоні з Україною, які, за словами Путіна, були побудовані за останні два роки, виявилися недостатніми.
Крім того, підряди на будівництво протитанкових укріплень типу "зуби дракона" та інших подібних загороджень отримували його друзі, а гроші часто просто розкрадалися.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська контролюють понад 1250 км² території в Курській області та 92 населені пункти.
Російський диктатор Володимир Путін визнав кризу у війні проти України.
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Його репутація - це те , як його бачать на заході , а отже - це впливає і на надання нам допомоги
Але заява Тайм - абсурдна.
ЛЮБА людина - НЕ ідеально - тому ЗАВЖДИ помиляється.
Ніколи НЕ помиляється лише Всевишній.
Розумієте посил?
Типовий прихований проплачений кацапський вкид - що ліліпутін типу Бог в людській подобі як мінімум...
Звичайно ліліпутін звичайни смертний що сер*е і пісяє в чемодан і так же здохне і згниє або згорить в крематорії як звичайна людина.
В могилі нема карманів - хіба що в труну ліліпутіна покладуть свіжу Тайм навсяк випадок...
По фатку, Путін захопив в 100 раз більшу площу в Україні, чим ми в Росії.
Санкції провалились. Сухопутної Зброї Росія виробляє більше чим всі країни НАТО разом узяті. КНДР і Іран підключились.
Корупція на Заході узаконена лобістами ВПК, закуповують зброю по завищеним цінам, так що невистачає навіть 1,3 трильйона на оборону країнам НАТО уже. Ще треба трильйон.
Вся Американська високоточна зброя на GPS заглушена, летять на інерціальці. Ескалібур, GLSDB, JDAM, Хаймарс с фугасним БЧ вже давно далеко не стріляє. Логістику не розбиваємо.
Говорять, що новий революційний приймач на GPS NavStorm-M який важко заглушити уже виробляють для ракет і снарядів, но чи передадуть нам ніхто не знає.
Новини такі собі. А американські журналісти в офісі сидять і пишуть пафосні статті для дураків.
Крім того, на іншому напрямку наступу українських військ в КурНР ЗСУ /відучора/ зайняли н.п. Вишневка та готують удар у загальному напрямку на залізничну станцію Глушково.
Є таке дієслово "https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F/ покликАтися " й відповідно іменник "покликАння", тобто "посилання на когось для підтвердження, наводити як доказ".
Ваші аргументи "Поклик серця тощо" - недоречні. Можу привести інші: "послати до магазину", "послати на ..."
Хоча, скоріше, це тупенькі копірайтери в гонитві за преміями та славою авторитетних журналістів пишуть популістсько-пафосне аби що для свого лохторату. А Таймс - це вже не авторитетне видання, а жовті сторінки. Але лохторат схаває.