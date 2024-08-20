Вигаданий статус Путіна, який "ніколи не помиляється", стає нестійким, - The Times

Початок операції ЗСУ в Курській області РФ став серйозним викликом для російського диктатора Владіміра Путіна, підірвавши його образ лідера на міжнародній арені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

Автор статті наголошує, що в минулому Путіну вдавалося уникати криз і прорахунків майже без особливих зусиль, але з моменту ухвалення рішення про вторгнення в Україну в лютому 2022 року він зазнав низки невдач, включаючи міжнародну ізоляцію.

Насамперед, "його вигаданий статус людини, яка ніколи не помиляється, стає все більш нестійким".

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Зазначається, що оборонні споруди на кордоні з Україною, які, за словами Путіна, були побудовані за останні два роки, виявилися недостатніми.

Крім того, підряди на будівництво протитанкових укріплень типу "зуби дракона" та інших подібних загороджень отримували його друзі, а гроші часто просто розкрадалися.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська контролюють понад 1250 км² території в Курській області та 92 населені пункти.

Російський диктатор Володимир Путін визнав кризу у війні проти України.

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