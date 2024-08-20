Вымышленный статус Путина, который "никогда не ошибается", становится неустойчивым, - The Times

Начало операции ВСУ в Курской области РФ стало серьезным вызовом для российского диктатора Владимира Путина, подорвав его образ лидера на международной арене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.

Автор статьи отмечает, что в прошлом Путину удавалось избегать кризисов и просчетов почти без особых усилий, но с момента принятия решения о вторжении в Украину в феврале 2022 года он потерпел ряд неудач, включая международную изоляцию.

Прежде всего, "его вымышленный статус человека, который никогда не ошибается, становится все более неустойчивым".

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Отмечается, что оборонительные сооружения на границе с Украиной, которые, по словам Путина, были построены за последние два года, оказались недостаточными.

Кроме того, подряды на строительство противотанковых укреплений типа "зубы дракона" и других подобных заграждений получали его друзья, а деньги часто просто разворовывались.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска контролируют более 1250 км² территории в Курской области и 92 населенных пункта.

Российский диктатор Владимир Путин признал кризис в войне против Украины.

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