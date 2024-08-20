Вымышленный статус Путина, который "никогда не ошибается", становится неустойчивым, - The Times
Начало операции ВСУ в Курской области РФ стало серьезным вызовом для российского диктатора Владимира Путина, подорвав его образ лидера на международной арене.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.
Автор статьи отмечает, что в прошлом Путину удавалось избегать кризисов и просчетов почти без особых усилий, но с момента принятия решения о вторжении в Украину в феврале 2022 года он потерпел ряд неудач, включая международную изоляцию.
Прежде всего, "его вымышленный статус человека, который никогда не ошибается, становится все более неустойчивым".
Отмечается, что оборонительные сооружения на границе с Украиной, которые, по словам Путина, были построены за последние два года, оказались недостаточными.
Кроме того, подряды на строительство противотанковых укреплений типа "зубы дракона" и других подобных заграждений получали его друзья, а деньги часто просто разворовывались.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска контролируют более 1250 км² территории в Курской области и 92 населенных пункта.
Российский диктатор Владимир Путин признал кризис в войне против Украины.
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Його репутація - це те , як його бачать на заході , а отже - це впливає і на надання нам допомоги
Але заява Тайм - абсурдна.
ЛЮБА людина - НЕ ідеально - тому ЗАВЖДИ помиляється.
Ніколи НЕ помиляється лише Всевишній.
Розумієте посил?
Типовий прихований проплачений кацапський вкид - що ліліпутін типу Бог в людській подобі як мінімум...
Звичайно ліліпутін звичайни смертний що сер*е і пісяє в чемодан і так же здохне і згниє або згорить в крематорії як звичайна людина.
В могилі нема карманів - хіба що в труну ліліпутіна покладуть свіжу Тайм навсяк випадок...
По фатку, Путін захопив в 100 раз більшу площу в Україні, чим ми в Росії.
Санкції провалились. Сухопутної Зброї Росія виробляє більше чим всі країни НАТО разом узяті. КНДР і Іран підключились.
Корупція на Заході узаконена лобістами ВПК, закуповують зброю по завищеним цінам, так що невистачає навіть 1,3 трильйона на оборону країнам НАТО уже. Ще треба трильйон.
Вся Американська високоточна зброя на GPS заглушена, летять на інерціальці. Ескалібур, GLSDB, JDAM, Хаймарс с фугасним БЧ вже давно далеко не стріляє. Логістику не розбиваємо.
Говорять, що новий революційний приймач на GPS NavStorm-M який важко заглушити уже виробляють для ракет і снарядів, но чи передадуть нам ніхто не знає.
Новини такі собі. А американські журналісти в офісі сидять і пишуть пафосні статті для дураків.
Крім того, на іншому напрямку наступу українських військ в КурНР ЗСУ /відучора/ зайняли н.п. Вишневка та готують удар у загальному напрямку на залізничну станцію Глушково.
Є таке дієслово "https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F/ покликАтися " й відповідно іменник "покликАння", тобто "посилання на когось для підтвердження, наводити як доказ".
Ваші аргументи "Поклик серця тощо" - недоречні. Можу привести інші: "послати до магазину", "послати на ..."
Хоча, скоріше, це тупенькі копірайтери в гонитві за преміями та славою авторитетних журналістів пишуть популістсько-пафосне аби що для свого лохторату. А Таймс - це вже не авторитетне видання, а жовті сторінки. Але лохторат схаває.