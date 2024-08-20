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Вымышленный статус Путина, который "никогда не ошибается", становится неустойчивым, - The Times

Російський диктатор Володимир Путін

Начало операции ВСУ в Курской области РФ стало серьезным вызовом для российского диктатора Владимира Путина, подорвав его образ лидера на международной арене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.

Автор статьи отмечает, что в прошлом Путину удавалось избегать кризисов и просчетов почти без особых усилий, но с момента принятия решения о вторжении в Украину в феврале 2022 года он потерпел ряд неудач, включая международную изоляцию.

Прежде всего, "его вымышленный статус человека, который никогда не ошибается, становится все более неустойчивым".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция в Курской области: ВСУ хотят отомстить российским военным как можно сильнее, - The Independent

Отмечается, что оборонительные сооружения на границе с Украиной, которые, по словам Путина, были построены за последние два года, оказались недостаточными.

Кроме того, подряды на строительство противотанковых укреплений типа "зубы дракона" и других подобных заграждений получали его друзья, а деньги часто просто разворовывались.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска контролируют более 1250 км² территории в Курской области и 92 населенных пункта.

Российский диктатор Владимир Путин признал кризис в войне против Украины.

Также читайте: Путин не способен быстро ответить на операцию Украины в Курской области, - WP

Автор: 

путин владимир (31225) россия (95420) Курск (1088) The Times (9)


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Топ комментарии
+9
Як повідомляють проукраїнські джерела з покликанням на рашистських мілітарі-блогерів (карти-схеми обстановки - їхні) ЗСУ заволоділи селами Уланок та Нижньомахове та готуються брати під свій контроль район Бєліца-Гір'ї - найважливіший логістичний вузол у цьому районі, з мостом через річку Псел.

Крім того, на іншому напрямку наступу українських військ в КурНР ЗСУ /відучора/ зайняли н.п. Вишневка та готують удар у загальному напрямку на залізничну станцію Глушково.



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20.08.2024 13:39
+5
Дивлячись останні ролики кремлівського карлика можна сказати що він конкретно піддупав.Інтонація не така увєрєна,морда не така нагла і вже не так блищить як котові яйця.Це він поки дістав тільки морально психологічні травми.От якби добавити ще парочку чисто фізичних...прикладом в зуби чи чоботом в чоло...
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20.08.2024 13:41
+3
Абсолютно покуй, на репутацію ху#ла!😁
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20.08.2024 13:35
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Абсолютно покуй, на репутацію ху#ла!😁
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20.08.2024 13:35 Ответить
Ну і дарма .
Його репутація - це те , як його бачать на заході , а отже - це впливає і на надання нам допомоги
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20.08.2024 14:08 Ответить
На Заході - репутація ЦЕ БІЛЬШЕ ніж гроші. І ліліпутін це дуже добре знає.
Але заява Тайм - абсурдна.
ЛЮБА людина - НЕ ідеально - тому ЗАВЖДИ помиляється.
Ніколи НЕ помиляється лише Всевишній.
Розумієте посил?
Типовий прихований проплачений кацапський вкид - що ліліпутін типу Бог в людській подобі як мінімум...
Звичайно ліліпутін звичайни смертний що сер*е і пісяє в чемодан і так же здохне і згниє або згорить в крематорії як звичайна людина.
В могилі нема карманів - хіба що в труну ліліпутіна покладуть свіжу Тайм навсяк випадок...
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20.08.2024 16:08 Ответить
Пафосні американські ліберальні статті про програш Путіна вже читаємо 2,5 роки.

По фатку, Путін захопив в 100 раз більшу площу в Україні, чим ми в Росії.

Санкції провалились. Сухопутної Зброї Росія виробляє більше чим всі країни НАТО разом узяті. КНДР і Іран підключились.

Корупція на Заході узаконена лобістами ВПК, закуповують зброю по завищеним цінам, так що невистачає навіть 1,3 трильйона на оборону країнам НАТО уже. Ще треба трильйон.

Вся Американська високоточна зброя на GPS заглушена, летять на інерціальці. Ескалібур, GLSDB, JDAM, Хаймарс с фугасним БЧ вже давно далеко не стріляє. Логістику не розбиваємо.

Говорять, що новий революційний приймач на GPS NavStorm-M який важко заглушити уже виробляють для ракет і снарядів, но чи передадуть нам ніхто не знає.

Новини такі собі. А американські журналісти в офісі сидять і пишуть пафосні статті для дураків.
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20.08.2024 14:18 Ответить
ботокнсий недодід денацифікував курщини кусок , шонєясна ?
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20.08.2024 13:38 Ответить
Як повідомляють проукраїнські джерела з покликанням на рашистських мілітарі-блогерів (карти-схеми обстановки - їхні) ЗСУ заволоділи селами Уланок та Нижньомахове та готуються брати під свій контроль район Бєліца-Гір'ї - найважливіший логістичний вузол у цьому районі, з мостом через річку Псел.

Крім того, на іншому напрямку наступу українських військ в КурНР ЗСУ /відучора/ зайняли н.п. Вишневка та готують удар у загальному напрямку на залізничну станцію Глушково.



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20.08.2024 13:39 Ответить
Що таке "покликання на блогєрів"? В оригіналі було "призваниє"?
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20.08.2024 15:24 Ответить
Ви схоже, не до кінця володієте українською мовою.
Є таке дієслово "https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F/ покликАтися " й відповідно іменник "покликАння", тобто "посилання на когось для підтвердження, наводити як доказ".
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20.08.2024 15:49 Ответить
ні, тут доречно "посилання на блогерів", це "ссьілка" рабссійською. Покликанна - то призванниє. Поклик серця тощо.
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20.08.2024 16:39 Ответить
Як науковець, який працює з науковою літературою, можу вам сказати, що використовується і "покликатись на роботу", і "посилатись на роботу". Проте укр. філологи більш схильні до слова "поклик", а не "посилання".

Ваші аргументи "Поклик серця тощо" - недоречні. Можу привести інші: "послати до магазину", "послати на ..."
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24.08.2024 17:19 Ответить
А посилання що Ви надали - неавторитетне джерело, якійсь штучний інтелект
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20.08.2024 16:41 Ответить
Дивлячись останні ролики кремлівського карлика можна сказати що він конкретно піддупав.Інтонація не така увєрєна,морда не така нагла і вже не так блищить як котові яйця.Це він поки дістав тільки морально психологічні травми.От якби добавити ще парочку чисто фізичних...прикладом в зуби чи чоботом в чоло...
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20.08.2024 13:41 Ответить
... чи черенок від лопати в ...
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20.08.2024 13:48 Ответить
Виглядає як переляканий хорьок. Весь лоск полиняв миттєво. Передчуває швабру у дупі перед повішанням.
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20.08.2024 13:50 Ответить
не ведитесь на таку фігню. Ця гнида це нам життя попортить.
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21.08.2024 01:53 Ответить
Він за десять років стільки помилок наробив, що вважати шо він "ніколи не помиляється" може тільки повністю відбитий ідіот... З якого хєра "Таймс" на нього навісив такий ярлик?
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20.08.2024 13:47 Ответить
це їх кумир, як зясувалося. Придурки
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21.08.2024 01:54 Ответить
Бгг. Легко "не помилятися" маючи покірне стадо кацапів замість народу. Пончик корейський он теж не помиляється...
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20.08.2024 13:51 Ответить
Уже задолбали етого ***** возвеличивать. Ето всего навсего обычный питерский бандит, обиженный по жизни на всех за то что оно такое. Етот маразматик даже не может само что то придумать и все пытается у кого то украсть. У Украины историю. У Гитлера стратегию...
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20.08.2024 13:53 Ответить
Статус путіна - лох і муйло !
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20.08.2024 13:53 Ответить
Якого лідера? - здоровии глузд покинув иого вже давно - продажні журналюги - сказав Трамп
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20.08.2024 14:01 Ответить
а що не так? для ассада він був лідер. для рушникоголових. для пухлого. для нанюханого водія автобуса. для африканських людожерів. а тапер навіть в очах такого сміття він опущений.
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20.08.2024 14:23 Ответить
А хто автор статті?Відчувається запах "вєлічія".Таку прутню міг написати тільки ФСБшник Саймон Шустер.
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20.08.2024 14:07 Ответить
Автор статті і редактор, певно, не вважають окупацію Криму та Донбасу помилкою?
Хоча, скоріше, це тупенькі копірайтери в гонитві за преміями та славою авторитетних журналістів пишуть популістсько-пафосне аби що для свого лохторату. А Таймс - це вже не авторитетне видання, а жовті сторінки. Але лохторат схаває.
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20.08.2024 14:38 Ответить
 
 