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Операция в Курской области: ВСУ хотят отомстить российским военным как можно сильнее, - The Independent

Курськ

Украинские войска повредили или разрушили три моста в Курской области России, стремясь перерезать важнейшие пути снабжения ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус, об этом пишет издание The Independent.

"Это было невероятное ощущение - осознавать, что на этот раз мы вторгаемся к ним, и мы смеялись как сумасшедшие, копая окопы на вражеской земле, на русской земле", - сказал солдат с позывным "Ляша".

28-летний "Ляша" и его товарищи из мотострелкового подразделения участвовали в операции в Курской области с самого начала. Они прошли мимо Суджи, которая является важным узлом для магистрального газопровода из России в Западную Европу, а также железнодорожным узлом, продвинулись минимум на 20 километров вглубь территории РФ.

Сообщают, что там они окопались, тогда как другие подразделения продвигались на 3-4 направлениях, в частности в сторону Курска.

Как рассказал "Ляша", они только что вернулись в Украину и собираются отдохнуть четыре или пять дней, прежде чем пересечь границу и вернуться в Курскую область.

Солдат с позывным "Афон" рассказал, что удары ВСУ по мостам означают, что наступление ВСУ в Курской области будет продолжаться еще некоторое время.

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"Ляша" рассказал, что россияне в начале операции были очень удивлены и даже шокированы. Многие сдавались в плен, ведь не хотели умирать.

"Там также были подразделения чеченских солдат, которые базировались вокруг Суджи, и они были действительно напуганы. Они творили ужасные вещи в Украине и боялись, что мы будем пытать и казнить их, так же, как они делали это с украинскими гражданами и военными", - рассказал он.

"Афон" же рассказал, что российских пленных не пытали, не били.

"Они нужны нам живыми, потому что их обменяют на наших людей, которых удерживают россияне. Но мы так не ведем себя. Ни один из мирных жителей или солдат, которые сдались, не подвергался жестокому обращению со стороны кого-либо из нашего подразделения. Для нас дело чести показать миру, что мы отличаемся от россиян. Мы цивилизованные, а они варвары", - отметил военный.

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Издание пишет, что "Афон" и "Ляша" - это опытные солдаты, которые сражаются с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

"Афон" рассказал, что бои в Курской области были менее ожесточенными, чем в самой Украине.

"Мы знаем, это потому, что большинство из тех, с кем мы столкнулись, были недавно призванными или плохо обученными людьми, которые никогда раньше не участвовали в бою", - сказал он.

По его словам, украинские военные знают, что глава Кремля Владимир Путин разъярен, он чувствует себя униженным и захочет отомстить. Он отправит тысячи людей и бронетехники в течение следующих дней.

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"Мы не знаем, как все обернется, но мы все думаем, что это лучше, чем месяцами сидеть в окопах, подвергаться ударам мощных российских планерных бомб, артиллерии, ракет и наблюдать, как наши друзья умирают или получают ранения", - сказал он.

По его словам, украинские войска вышли из тупика. И моральный дух у них очень высокий.

Автор: 

боевые действия (3990) ВСУ (6565) Курск (1088)


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Топ комментарии
+19
"...Ми цивілізовані, а вони варвари" - та скільки вже можна перейматись, що ж про нас у світі подумають, чи може це така відмовка? Кацапам пох, що про них подумають, вони лиш бояться, що з ними зроблять теж саме, що вони роблять иншим, саме тому вони бояться чечнців, бо ті з ними не церемоняться, а тут ми - не такі, нас можна шматувати та глумитись, а ми будемо чемно з нашими вбивцями та катами поводитись, може побачивши доброту зміняться на краще і тоді ми разом напечем печива та заспіваєм кумбая, - як писав американський генерал: ненавчаємі аборигени.
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20.08.2024 08:45
+7
колись давно племена варварів захопили цивілізований Рим, можливо тому що римляни не буду адекватно жорстокими.
З путіністами не варто панькались. Честь воїна, шляхетність то не для них.
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20.08.2024 09:22
+3
Потрібно було десяток на кіл посадить і виставитьщо тікали суки за північне коло
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20.08.2024 09:29
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Правила форума Совет форумчан
Заишли на куражі - кацапи в ахуі
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20.08.2024 08:27 Ответить
"...Ми цивілізовані, а вони варвари" - та скільки вже можна перейматись, що ж про нас у світі подумають, чи може це така відмовка? Кацапам пох, що про них подумають, вони лиш бояться, що з ними зроблять теж саме, що вони роблять иншим, саме тому вони бояться чечнців, бо ті з ними не церемоняться, а тут ми - не такі, нас можна шматувати та глумитись, а ми будемо чемно з нашими вбивцями та катами поводитись, може побачивши доброту зміняться на краще і тоді ми разом напечем печива та заспіваєм кумбая, - як писав американський генерал: ненавчаємі аборигени.
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20.08.2024 08:45 Ответить
колись давно племена варварів захопили цивілізований Рим, можливо тому що римляни не буду адекватно жорстокими.
З путіністами не варто панькались. Честь воїна, шляхетність то не для них.
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20.08.2024 09:22 Ответить
Римляне стали очень богатыми и ленивыми, постепенно нанимая рабов из колоний в свою армию, что мы и наблюдаем на московии. После превышения критической массы в армии, рабы поубивали хозяев и раздеребанили несметные богатства. Любая империя именно так и разваливается, если вовремя не уйти, как уходят англичане или штаты)
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20.08.2024 10:02 Ответить
А куди там Штати ушлі?
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20.08.2024 10:37 Ответить
северяне ушлі із южніх штатов.
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20.08.2024 11:02 Ответить
вот в этих крестиках виден уровень развития мышления современного большинства людей) глубже гугла, ютуба и википедии их мозг перешагнуть не в состоянии
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20.08.2024 12:13 Ответить
Римську імперію вбила інфляція і дворцові перевороти. Через інфляцію бідніла армія, і вони стали нацмати варварів в ауксилью. З часом варвари стали самі захоплювати землю як Франки, або прориватись як Готи і Вандали.
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20.08.2024 13:49 Ответить
От коли в нас буде своя зброя, якою ми зможемо забезпечувати більшість потреб та залізні гарантії від союзників - можна буде творити з русосвинями що завгодна.
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20.08.2024 10:08 Ответить
Тисяча та одна відмовка щоб не образити свою братушку, жодного разу не бачив і не чув щоб хтось нам погрожував не надати зброю, якщо цапів не будем в сраку цьомати, та після того, що вони накоїли та роблять нас зрозуміє навіть самий останній рожевий поні. Дивився коли-небудь Гру Ендера? Там був такий епізод: якийсь шльоцик виріш, що можна познущатись над Ендором, бо малий, а шльоцик здоровий бичок, але не все сталось як гадалось, Ендер переміг, ситуація цього не вимагала але хлопчина взяв і розбив табло бичку в м'ясо, і зробив це Ендер не тому, що він садист котрий насолоджується чужим болем, а тому щоб, якщо комусь ще прийде в голову до нього полізти він бачив, що на нього чекає. Чечени це розуміють, кацапи це розуміють, тільки телятка мекають, що вони не такі. А які? Терпіли яких можна безкарно мучити та вбивати? Ось це світ і бачить. Відкрию тобі таємницю: у світі поважають та бояться силу, а не слимаків котрі виправдовують свою безхребетність, саме тому до цапів, попри їхні злочини, підлещуються, а об вас ног
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20.08.2024 11:03 Ответить
потужна філософія пацана, шо виріс на цитатах стетхема? )))
А на практиці нам ввели обмеження того року навіть після "невинної" з точки зору сьогодення засади на кацапольопи під Черніговом.
Те що ти пропонуєш називається "понти з голою сракою", і раз так любиш аналогії то пропоную тобі нагуглити бородатий анекдот про ворону і вовка в літаку, які вирішило "повийопуватись" і чим це закінчилось (спойлер: поважати більше нікого не стали, але наслідки були суттєвими)
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27.08.2024 11:20 Ответить
Он воно як, не послухались дядьків та тіток і трошки позбивали кацапів і через це "вийопування" вас перестали поважати, ну то сидіть на своїй сраці рівно і не видіться на провокації, тобто кацапів не можна мочити на їхній території, бо це буде образа панів, виходить, що операцією в курськів області обісрали та обісцяли благодійників. Як тепер далі жити? Страшне. Коротче, голосракі залежні, не іпіть людям мозок і не скигліть.
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27.08.2024 15:36 Ответить
"і через це "вийопування" вас перестали поважати"

мені якось до сраки та повага, а от те шо ракет для Петріотів стало менше то є проблема яку ти ніякими виїпонами не вирішиш
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28.08.2024 13:58 Ответить
Офігенні союзнички, нічого не скажеш.
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28.08.2024 15:09 Ответить
я теж у захваті
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28.08.2024 15:58 Ответить
Нелюди ніколи не оцінять доброго з ними поводження у відповідь. Бо їх мозок розуміє лише силу.
Це пошук миру в очах пуйла тільки в загальнонаціональній інтерпритації.
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20.08.2024 13:47 Ответить
Дійсно так!Росіянина куди не цілуй-всюди срака
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20.08.2024 13:58 Ответить
Если это так, то получается командование - психически не уравновешенное. Какие могут быть эмоции у командования на войне ...
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20.08.2024 08:48 Ответить
Той самий The Independent Лебедєва, який під санкціями, і його сина, барона Євгена Лебедєва, члена Палати лордів парламенту Великобританії. Барона Хемптона і Сибіру (це не жарт) на довічне перство в парламенті висунув прем'єр Борис Джонсон.
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20.08.2024 08:57 Ответить
Все можно купить. В капиталистическом мире это не считается зазорным.
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20.08.2024 09:14 Ответить
Десь зачаїлась секта свідків "розтягування/відволікання сил ЗСУ"...
Експерти сектанти, де ви?
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20.08.2024 09:01 Ответить
Потрібно було десяток на кіл посадить і виставитьщо тікали суки за північне коло
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20.08.2024 09:29 Ответить
Чому б не помститись під Покровськом? Хтось розуміє?..
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20.08.2024 12:17 Ответить
 
 