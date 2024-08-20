Операция в Курской области: ВСУ хотят отомстить российским военным как можно сильнее, - The Independent

Украинские войска повредили или разрушили три моста в Курской области России, стремясь перерезать важнейшие пути снабжения ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус, об этом пишет издание The Independent.

"Это было невероятное ощущение - осознавать, что на этот раз мы вторгаемся к ним, и мы смеялись как сумасшедшие, копая окопы на вражеской земле, на русской земле", - сказал солдат с позывным "Ляша".

28-летний "Ляша" и его товарищи из мотострелкового подразделения участвовали в операции в Курской области с самого начала. Они прошли мимо Суджи, которая является важным узлом для магистрального газопровода из России в Западную Европу, а также железнодорожным узлом, продвинулись минимум на 20 километров вглубь территории РФ.

Сообщают, что там они окопались, тогда как другие подразделения продвигались на 3-4 направлениях, в частности в сторону Курска.

Как рассказал "Ляша", они только что вернулись в Украину и собираются отдохнуть четыре или пять дней, прежде чем пересечь границу и вернуться в Курскую область.

Солдат с позывным "Афон" рассказал, что удары ВСУ по мостам означают, что наступление ВСУ в Курской области будет продолжаться еще некоторое время.

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"Ляша" рассказал, что россияне в начале операции были очень удивлены и даже шокированы. Многие сдавались в плен, ведь не хотели умирать.

"Там также были подразделения чеченских солдат, которые базировались вокруг Суджи, и они были действительно напуганы. Они творили ужасные вещи в Украине и боялись, что мы будем пытать и казнить их, так же, как они делали это с украинскими гражданами и военными", - рассказал он.

"Афон" же рассказал, что российских пленных не пытали, не били.

"Они нужны нам живыми, потому что их обменяют на наших людей, которых удерживают россияне. Но мы так не ведем себя. Ни один из мирных жителей или солдат, которые сдались, не подвергался жестокому обращению со стороны кого-либо из нашего подразделения. Для нас дело чести показать миру, что мы отличаемся от россиян. Мы цивилизованные, а они варвары", - отметил военный.

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Издание пишет, что "Афон" и "Ляша" - это опытные солдаты, которые сражаются с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

"Афон" рассказал, что бои в Курской области были менее ожесточенными, чем в самой Украине.

"Мы знаем, это потому, что большинство из тех, с кем мы столкнулись, были недавно призванными или плохо обученными людьми, которые никогда раньше не участвовали в бою", - сказал он.

По его словам, украинские военные знают, что глава Кремля Владимир Путин разъярен, он чувствует себя униженным и захочет отомстить. Он отправит тысячи людей и бронетехники в течение следующих дней.

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"Мы не знаем, как все обернется, но мы все думаем, что это лучше, чем месяцами сидеть в окопах, подвергаться ударам мощных российских планерных бомб, артиллерии, ракет и наблюдать, как наши друзья умирают или получают ранения", - сказал он.

По его словам, украинские войска вышли из тупика. И моральный дух у них очень высокий.