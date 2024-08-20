Операція у Курській області: ЗСУ хочуть помститися російським військовим якомога сильніше, - The Independent

Українські війська пошкодили або зруйнували три мости в Курській області Росії, прагнучи перерізати найважливіші шляхи постачання ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус, про це пише видання The Independent.

"Це було неймовірне відчуття - усвідомлювати, що цього разу ми вторгаємося до них, і ми сміялися як божевільні, копаючи окопи на ворожій землі, на російській землі", - сказав солдат із позивним "Ляша".

28-річний "Ляша" і його товариші товаришів з мотострілецького підрозділу брали участь в операції в Курській області з самого початку. Вони пройшли повз Суджу, яка є важливим вузлом для магістрального газопроводу з Росії до Західної Європи, а також залізничним вузлом, просунулися щонайменше на 20 кілометрів углиб території РФ.

Повідомляють, що там вони окопалися, тоді як інші підрозділи просувалися на 3-4 напрямках, зокрема в бік Курська.

Як розповів "Ляша", вони щойно повернулися в Україну і збираються відпочити чотири або п'ять днів, перш ніж перетнути кордон і повернутися в Курську область.

Солдат із позивним "Афон" розповів, що удари ЗСУ по мостах означають, що наступ ЗСУ в Курській області триватиме ще деякий час.

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"Ляша" розповів, що росіяни на початку операції були дуже здивовані та навіть шоковані. Багато хто здавався в полон, адже не хотів помирати.

"Там також були підрозділи чеченських солдатів, що базувалися навколо Суджі, і вони були дійсно налякані. Вони творили жахливі речі в Україні та боялися, що ми будемо катувати й страчувати їх, так само як вони робили це з українськими громадянами й військовими", - розповів він.

"Афон" же розповів, що російських полонених не катували, не били.

"Вони потрібні нам живими, тому що їх обміняють на наших людей, яких утримують росіяни. Але ми так не поводимося. Жоден із мирних жителів або солдатів, які здалися, не зазнавав жорстокого поводження з боку будь-кого з нашого підрозділу. Для нас справа честі показати світу, що ми відрізняємося від росіян. Ми цивілізовані, а вони варвари", - зазначив військовий.

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Видання пише, що "Афон" і "Ляша" - це досвідчені солдати, які б'ються з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

"Афон" розповів, що бої в Курській області були менш запеклими, ніж у самій Україні.

"Ми знаємо, це тому, що більшість із тих, із ким ми зіткнулися, були нещодавно покликаними або погано навченими людьми, які ніколи раніше не брали участі в бою", - сказав він.

За його словами, українські військові знають, що очільник Кремля Володимир Путін розлючений, він почувається приниженим і захоче помститися. Він відправить тисячі людей і бронетехніки протягом наступних днів.

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"Ми не знаємо, як усе обернеться, але ми всі думаємо, що це краще, ніж місяцями сидіти в окопах, наражатися на удари потужних російських планерних бомб, артилерії, ракет і спостерігати, як наші друзі помирають або отримують поранення", - сказав він.

За його словами, українські війська вийшли з глухого кута. І моральний дух у них дуже високий.