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Новини
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Операція у Курській області: ЗСУ хочуть помститися російським військовим якомога сильніше, - The Independent

Курськ

Українські війська пошкодили або зруйнували три мости в Курській області Росії, прагнучи перерізати найважливіші шляхи постачання ЗС РФ.

Як  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус, про це пише видання The Independent.

"Це було неймовірне відчуття - усвідомлювати, що цього разу ми вторгаємося до них, і ми сміялися як божевільні, копаючи окопи на ворожій землі, на російській землі", - сказав солдат із позивним "Ляша".

28-річний "Ляша" і його товариші товаришів з мотострілецького підрозділу брали участь в операції в Курській області з самого початку. Вони пройшли повз Суджу, яка є важливим вузлом для магістрального газопроводу з Росії до Західної Європи, а також залізничним вузлом, просунулися щонайменше на 20 кілометрів углиб території РФ.

Повідомляють, що там вони окопалися, тоді як інші підрозділи просувалися на 3-4 напрямках, зокрема в бік Курська.

Як розповів "Ляша", вони щойно повернулися в Україну і збираються відпочити чотири або п'ять днів, перш ніж перетнути кордон і повернутися в Курську область.

Солдат із позивним "Афон" розповів, що удари ЗСУ по мостах означають, що наступ ЗСУ в Курській області триватиме ще деякий час.

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"Ляша" розповів, що росіяни на початку операції були дуже здивовані та навіть шоковані. Багато хто здавався в полон, адже не хотів помирати.

"Там також були підрозділи чеченських солдатів, що базувалися навколо Суджі, і вони були дійсно налякані. Вони творили жахливі речі в Україні та боялися, що ми будемо катувати й страчувати їх, так само як вони робили це з українськими громадянами й військовими", - розповів він.

"Афон" же розповів, що російських полонених не катували, не били.

"Вони потрібні нам живими, тому що їх обміняють на наших людей, яких утримують росіяни. Але ми так не поводимося. Жоден із мирних жителів або солдатів, які здалися, не зазнавав жорстокого поводження з боку будь-кого з нашого підрозділу. Для нас справа честі показати світу, що ми відрізняємося від росіян. Ми цивілізовані, а вони варвари", - зазначив військовий.

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Видання пише, що "Афон" і "Ляша" - це досвідчені солдати, які б'ються з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

"Афон" розповів, що бої в Курській області були менш запеклими, ніж у самій Україні.

"Ми знаємо, це тому, що більшість із тих, із ким ми зіткнулися, були нещодавно покликаними або погано навченими людьми, які ніколи раніше не брали участі в бою", - сказав він.

За його словами, українські військові знають, що очільник Кремля Володимир Путін розлючений, він почувається приниженим і захоче помститися. Він відправить тисячі людей і бронетехніки протягом наступних днів.

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"Ми не знаємо, як усе обернеться, але ми всі думаємо, що це краще, ніж місяцями сидіти в окопах, наражатися на удари потужних російських планерних бомб, артилерії, ракет і спостерігати, як наші друзі помирають або отримують поранення",  - сказав він.

За його словами, українські війська вийшли з глухого кута. І моральний дух у них дуже високий.

Автор: 

бойові дії (3745) ЗСУ (7519) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+19
"...Ми цивілізовані, а вони варвари" - та скільки вже можна перейматись, що ж про нас у світі подумають, чи може це така відмовка? Кацапам пох, що про них подумають, вони лиш бояться, що з ними зроблять теж саме, що вони роблять иншим, саме тому вони бояться чечнців, бо ті з ними не церемоняться, а тут ми - не такі, нас можна шматувати та глумитись, а ми будемо чемно з нашими вбивцями та катами поводитись, може побачивши доброту зміняться на краще і тоді ми разом напечем печива та заспіваєм кумбая, - як писав американський генерал: ненавчаємі аборигени.
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20.08.2024 08:45
+7
колись давно племена варварів захопили цивілізований Рим, можливо тому що римляни не буду адекватно жорстокими.
З путіністами не варто панькались. Честь воїна, шляхетність то не для них.
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20.08.2024 09:22
+3
Потрібно було десяток на кіл посадить і виставитьщо тікали суки за північне коло
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20.08.2024 09:29
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Заишли на куражі - кацапи в ахуі
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20.08.2024 08:27 Відповісти
"...Ми цивілізовані, а вони варвари" - та скільки вже можна перейматись, що ж про нас у світі подумають, чи може це така відмовка? Кацапам пох, що про них подумають, вони лиш бояться, що з ними зроблять теж саме, що вони роблять иншим, саме тому вони бояться чечнців, бо ті з ними не церемоняться, а тут ми - не такі, нас можна шматувати та глумитись, а ми будемо чемно з нашими вбивцями та катами поводитись, може побачивши доброту зміняться на краще і тоді ми разом напечем печива та заспіваєм кумбая, - як писав американський генерал: ненавчаємі аборигени.
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20.08.2024 08:45 Відповісти
колись давно племена варварів захопили цивілізований Рим, можливо тому що римляни не буду адекватно жорстокими.
З путіністами не варто панькались. Честь воїна, шляхетність то не для них.
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20.08.2024 09:22 Відповісти
Римляне стали очень богатыми и ленивыми, постепенно нанимая рабов из колоний в свою армию, что мы и наблюдаем на московии. После превышения критической массы в армии, рабы поубивали хозяев и раздеребанили несметные богатства. Любая империя именно так и разваливается, если вовремя не уйти, как уходят англичане или штаты)
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20.08.2024 10:02 Відповісти
А куди там Штати ушлі?
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20.08.2024 10:37 Відповісти
северяне ушлі із южніх штатов.
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20.08.2024 11:02 Відповісти
вот в этих крестиках виден уровень развития мышления современного большинства людей) глубже гугла, ютуба и википедии их мозг перешагнуть не в состоянии
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20.08.2024 12:13 Відповісти
Римську імперію вбила інфляція і дворцові перевороти. Через інфляцію бідніла армія, і вони стали нацмати варварів в ауксилью. З часом варвари стали самі захоплювати землю як Франки, або прориватись як Готи і Вандали.
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20.08.2024 13:49 Відповісти
От коли в нас буде своя зброя, якою ми зможемо забезпечувати більшість потреб та залізні гарантії від союзників - можна буде творити з русосвинями що завгодна.
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20.08.2024 10:08 Відповісти
Тисяча та одна відмовка щоб не образити свою братушку, жодного разу не бачив і не чув щоб хтось нам погрожував не надати зброю, якщо цапів не будем в сраку цьомати, та після того, що вони накоїли та роблять нас зрозуміє навіть самий останній рожевий поні. Дивився коли-небудь Гру Ендера? Там був такий епізод: якийсь шльоцик виріш, що можна познущатись над Ендором, бо малий, а шльоцик здоровий бичок, але не все сталось як гадалось, Ендер переміг, ситуація цього не вимагала але хлопчина взяв і розбив табло бичку в м'ясо, і зробив це Ендер не тому, що він садист котрий насолоджується чужим болем, а тому щоб, якщо комусь ще прийде в голову до нього полізти він бачив, що на нього чекає. Чечени це розуміють, кацапи це розуміють, тільки телятка мекають, що вони не такі. А які? Терпіли яких можна безкарно мучити та вбивати? Ось це світ і бачить. Відкрию тобі таємницю: у світі поважають та бояться силу, а не слимаків котрі виправдовують свою безхребетність, саме тому до цапів, попри їхні злочини, підлещуються, а об вас ног
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20.08.2024 11:03 Відповісти
потужна філософія пацана, шо виріс на цитатах стетхема? )))
А на практиці нам ввели обмеження того року навіть після "невинної" з точки зору сьогодення засади на кацапольопи під Черніговом.
Те що ти пропонуєш називається "понти з голою сракою", і раз так любиш аналогії то пропоную тобі нагуглити бородатий анекдот про ворону і вовка в літаку, які вирішило "повийопуватись" і чим це закінчилось (спойлер: поважати більше нікого не стали, але наслідки були суттєвими)
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27.08.2024 11:20 Відповісти
Он воно як, не послухались дядьків та тіток і трошки позбивали кацапів і через це "вийопування" вас перестали поважати, ну то сидіть на своїй сраці рівно і не видіться на провокації, тобто кацапів не можна мочити на їхній території, бо це буде образа панів, виходить, що операцією в курськів області обісрали та обісцяли благодійників. Як тепер далі жити? Страшне. Коротче, голосракі залежні, не іпіть людям мозок і не скигліть.
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27.08.2024 15:36 Відповісти
"і через це "вийопування" вас перестали поважати"

мені якось до сраки та повага, а от те шо ракет для Петріотів стало менше то є проблема яку ти ніякими виїпонами не вирішиш
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28.08.2024 13:58 Відповісти
Офігенні союзнички, нічого не скажеш.
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28.08.2024 15:09 Відповісти
я теж у захваті
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28.08.2024 15:58 Відповісти
Нелюди ніколи не оцінять доброго з ними поводження у відповідь. Бо їх мозок розуміє лише силу.
Це пошук миру в очах пуйла тільки в загальнонаціональній інтерпритації.
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20.08.2024 13:47 Відповісти
Дійсно так!Росіянина куди не цілуй-всюди срака
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20.08.2024 13:58 Відповісти
Если это так, то получается командование - психически не уравновешенное. Какие могут быть эмоции у командования на войне ...
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20.08.2024 08:48 Відповісти
Той самий The Independent Лебедєва, який під санкціями, і його сина, барона Євгена Лебедєва, члена Палати лордів парламенту Великобританії. Барона Хемптона і Сибіру (це не жарт) на довічне перство в парламенті висунув прем'єр Борис Джонсон.
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20.08.2024 08:57 Відповісти
Все можно купить. В капиталистическом мире это не считается зазорным.
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20.08.2024 09:14 Відповісти
Десь зачаїлась секта свідків "розтягування/відволікання сил ЗСУ"...
Експерти сектанти, де ви?
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20.08.2024 09:01 Відповісти
Потрібно було десяток на кіл посадить і виставитьщо тікали суки за північне коло
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20.08.2024 09:29 Відповісти
Чому б не помститись під Покровськом? Хтось розуміє?..
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20.08.2024 12:17 Відповісти
 
 