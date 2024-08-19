Наші війська контролюють понад 1250 км² території в Курській області та 92 населені пункти, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська контролюють понад 1250 км² території в Курській області та 92 населені пункти.

Про це він сказав на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога", передає Цензор.НЕТ.

"Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо таку операцію, як у Курській області, сказав би, що це нереально і що це перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе: наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти свою територію від таких наших захисних дій дуже красномовні", - заявив Зеленський.

Також він додав, що українські сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти.

"Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають", - підкреслив глава держави.

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