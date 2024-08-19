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Новини Війна
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Наші війська контролюють понад 1250 км² території в Курській області та 92 населені пункти, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська контролюють понад 1250 км² території в Курській області та 92 населені пункти.

Про це він сказав на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога", передає Цензор.НЕТ.

"Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо таку операцію, як у Курській області, сказав би, що це нереально і що це перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе: наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти свою територію від таких наших захисних дій дуже красномовні", - заявив Зеленський.

Також він додав, що українські сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти.

"Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають", - підкреслив глава держави.

Читайте: Після наступу ЗСУ в Курській області жодних перемовин Москви і Києва бути не може, - Лавров

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+36
краще про Покровськ розкажи.
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19.08.2024 20:39
+26
а Донецьку область залишимо...зелений покидьок....
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19.08.2024 20:38
+19
Що ти на кілометри фапаеш?!
У Рашки тих кілометрів дохріна і їй на них, насправді, начхати!
Єдине, що дійсно може окупити Курську операцію, це Курська АЕС.
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19.08.2024 20:41
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Это мы слыхали и 10 дней назад. Никакого продвижения.
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19.08.2024 21:58 Відповісти
А скільки території України захопили кацапи в перші два тижні війни ? Кому потрібне твоє побєдобєсіє , Загальна площа Курської області -30 000 кв.км ,а наші ж контролюють аж 1250 кв.км.
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19.08.2024 22:04 Відповісти
Це приблизно 4% Курської області. Вся Курська область це приблизно 0,2% рф.
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19.08.2024 22:41 Відповісти
твій анусай теж має невелику площу але ти ж не погодишся його сдати у аренду? 😁
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20.08.2024 09:17 Відповісти
Карту території треба показувати,а не локшину вішати на вуха в квадратних кілометрах.
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19.08.2024 23:21 Відповісти
Це ще те питання, хто кого контролює . Бо тепер ці території прийдеться тримати любою ціною, як велике досягнегня простроченого.
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20.08.2024 00:35 Відповісти
***** ХОТЕЛ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ А ПОПАЛ В СОРТИР ГДЕ ЕГО И ЗАМОЧАТ
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20.08.2024 02:00 Відповісти
Надзвичайно! Чудово!
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20.08.2024 03:44 Відповісти
Та не треба нічого контролювати там!
Щоб контролювати 1000 кв.кілометрів треба тисячі бійців, різне озброєння,
А щоб ЗНИЩИТИ 1000 кв.кілометрів лісу - достатньо ОДНОГО СІРНИКА.
Треба хвилею просуватись по території ворога і палити поля, ліси, сховища... знищувати ВСЕ, що швидко можна...І далі.
І знищувати скупчення автівок, заправки... Щоб кожен росіянин матеріально відчув.
Скільки можливостей буде у росіян на фронті, якщо в тилу все буде палати?
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20.08.2024 12:19 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=1uwHlSda4W0 Torreddo: В Курске рады освобождению. В Ростове дефицит бензина. Скандал со срочниками.
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20.08.2024 15:14 Відповісти
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