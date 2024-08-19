УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10637 відвідувачів онлайн
Новини Війна
22 522 85

Після наступу ЗСУ в Курській області жодних перемовин Москви і Києва бути не може, - Лавров

Лавров про премовини і операцію в Курську

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкинув можливість проведення мирних перемовин між Росією та Україною після того, як українська армія розпочала бойові дії в Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пишуть пропагандистські агентства ТАСС і "РИА Новости".

"Президент РФ чітко сказав, що про жодні переговори з Києвом після вторгнення в Курську область не може бути й мови", - заявив Лавров.

Також очільник МЗС країни-агресора назвав чутками твердження про будь-які контакти для переговорів з Києвом.

Інформація про такі контакти, за словами Лаврова, - це продовження конференції щодо України у Швейцарії, де було ухвалено рішення про створення робочих груп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не здатний швидко відповісти на операцію України в Курській області, - WP

Однак, як наголосив Лавров, для Москви цей процес неприйнятний, тому що його єдина мета – просування ультиматуму під назвою "формула Зеленського".

Нагадаємо, нещодавно у The Washington Post вийшла стаття про те, що у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Однак операція України в Курській області ці таємні перемовини.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) перемовини (2861) Курськ (1099)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+75
Лошадь,я тобі скажу більше,навіть до наступу на курщину ніяких перемовин бути не могло.

показати весь коментар
19.08.2024 20:10
+49
А чого ж так, коняко? Ви шта, нє хатітє міра?
показати весь коментар
19.08.2024 20:09
+40
Добре, далі - Воронежська, Білгородська, Смоленська.
показати весь коментар
19.08.2024 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого ж так, коняко? Ви шта, нє хатітє міра?
показати весь коментар
19.08.2024 20:09 Відповісти
То може це і була основна мета курської операції, щоб США і т.п. не схиляло до мирних переговорів?
показати весь коментар
20.08.2024 11:01 Відповісти
На все свій час
час розкидати каміння
час збирати каміння
час воювати
час миритись
...і так далі в Еклезіаста...Час миритись ще не настав.Внизу мають не захотіти,наверху мають не змогти - і це обидві сторони.Поки що і хочуть і можуть.І так буде ще два-три роки...або до смерті *****...
показати весь коментар
20.08.2024 12:42 Відповісти
Лошадь,я тобі скажу більше,навіть до наступу на курщину ніяких перемовин бути не могло.

показати весь коментар
19.08.2024 20:10 Відповісти
А що бачить твій черевик?
А він бачить те...
До чого ти звик...

Немиті ноги...
Не прані шкарпетки...
Мозолі болі...

Грошові позики...

Кілометри проспектів...
Затоптані почуття...

Сопів слизь...

Танці на могилах предків...

Вони наскрізь ...
Бачуть Твоє Життя...
показати весь коментар
19.08.2024 20:51 Відповісти
Гібон.
показати весь коментар
19.08.2024 20:10 Відповісти
Гібони з Габону старі друзяки Дерьмака
показати весь коментар
19.08.2024 21:59 Відповісти
Добре, далі - Воронежська, Білгородська, Смоленська.
показати весь коментар
19.08.2024 20:10 Відповісти
Може Донбас для початку? А тоді можна і Смоленську.
показати весь коментар
19.08.2024 20:21 Відповісти
Моя відповідь була старому коню. Ваше запитання скоріше до пана Сирського.
показати весь коментар
19.08.2024 20:25 Відповісти
Донбас добре захищений
самі віддадуть потім
показати весь коментар
20.08.2024 06:14 Відповісти
Так смоленська це і є обхід Донбасу з флангу.
показати весь коментар
20.08.2024 07:38 Відповісти
Це точно. Харків має бути в безпеці. Та й інші міста та села також. Тож треба створювати буферну зону 100+ км протягом усього кордону з ************* та й з бєлорашкою також.
показати весь коментар
19.08.2024 20:41 Відповісти
Мирні переговори по - конячому - це по Дніпру?
показати весь коментар
19.08.2024 20:10 Відповісти
Пошти, але по кордону с Польшею....
показати весь коментар
19.08.2024 21:41 Відповісти
а після всього що накоїла росія можуть?
показати весь коментар
19.08.2024 20:11 Відповісти
Хух, відлягло, дякую. "А так дишал"...
показати весь коментар
19.08.2024 20:12 Відповісти
Ми дивуємость тупісті пересичного гівна під назвою "росіяні", а чому дивуватись як шо у них голова МЗС та навіть сам діктатор тупі як латопь.
показати весь коментар
19.08.2024 20:12 Відповісти
Цей не тупий - він у команді!
показати весь коментар
19.08.2024 21:48 Відповісти
Ніяких перемовин, тільки смерть кацапії.
показати весь коментар
19.08.2024 20:13 Відповісти
Тупорилу стару клячу ніхто і не питає
показати весь коментар
19.08.2024 20:13 Відповісти
Питаюь, питають. Вона відповідає. Тоталитарные правительства могут промолчать. Демократическим приходится врать.
Захарову спрашивали о возможных переговорах в Катаре.
Почему наш отмалчивается? Нашим журналистам не на часі?
показати весь коментар
19.08.2024 20:34 Відповісти
Лавров просто кінь
показати весь коментар
19.08.2024 20:14 Відповісти
Так і запишемо: коняка згодна на капітуляцію.
показати весь коментар
19.08.2024 20:14 Відповісти
Смокчи болт коняка, бо з вашим кодлом ніяких переговорів не буде.
показати весь коментар
19.08.2024 20:14 Відповісти
Вічний презедент. Справу зроблено.
показати весь коментар
19.08.2024 20:17 Відповісти
По суті так.
ЗЄ війна необхідна для утримання влади також, як і *****.
показати весь коментар
19.08.2024 20:26 Відповісти
может статься так, что и командовать-то уже будет некем да и нечем....
показати весь коментар
20.08.2024 09:56 Відповісти
які можуть бути перемовини з цими 3,14-рами, які поставили собі за мету знищити українців,
але якщо лавров чи путлєр потраплять до українських рук, треба їх шматувати так, щоб їм аукалася у кожний момент покарання кожна безневинно вбита цими покидьками душа
показати весь коментар
19.08.2024 20:18 Відповісти
Перемовини з кацапами можливі лише після звільнення окупованих територій стосовно репарацій. Крапка. В усіх інших варіантах отримаємо "Сахалін" - це як нафталін для збереження стану війни на десятки років. Якщо якийсь вишкребок з Печерських пагорбів домовиться з ****** про припинення бойових дій і залишення окупованих територій в складі ********** ми його вб'ємо. Якщо це не вдасться, то отримаємо масову еміграцію та знелюднення країни - жінки не будуть народжувати дітей не для щастя, а для смерті на полі бою...
показати весь коментар
19.08.2024 20:19 Відповісти
Я вас маю трохи розчарувати - "точки неповернення" в центрі європейського континенту не існує.
показати весь коментар
19.08.2024 21:18 Відповісти
розмріявся
показати весь коментар
20.08.2024 06:16 Відповісти
тобто зелені таки потайки вели перемовини з кацапньою?
показати весь коментар
19.08.2024 20:21 Відповісти
Так так так!!!!
При владі зелене ХУпсо ( хуцпа + іпсо)
показати весь коментар
19.08.2024 20:53 Відповісти
А хто ж Луку з ізолятора випустив?

Тільки не кажіть, що то він сам придумав, про пепеговори говорити.
показати весь коментар
19.08.2024 20:25 Відповісти
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
МЕНЯЮ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В МОСКВЕ НА ОДНОКОМНАТНУЮ В СУДЖЕ!
С ДОПЛАТОЙ!
показати весь коментар
19.08.2024 20:27 Відповісти
Ютуб буде, санкционка ета пгаклятая буде)))
Головне - зареєструватися а Комендатурі та мати аусвайс НЄбрат'єв НЕграждан . Їм то що, ані ж палітікой нє інтірісуются.
показати весь коментар
19.08.2024 20:52 Відповісти
У Лаврова вже є квартірка в Пхеньяні. Про всяк випадок.

показати весь коментар
19.08.2024 21:29 Відповісти
Та да 🤡зеленьскому та дермаку ,наше ЗСУ ,кольйоні підбили ,тепер "всьооо пропало " в ОПі ..кремль так і сказав
показати весь коментар
19.08.2024 20:27 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2024 20:28 Відповісти
Схоже коняка свої губи зжер.
Нервує кляча.
показати весь коментар
19.08.2024 20:34 Відповісти
А шо случилось?

Всё же хорошо было, по-домашнему....
показати весь коментар
19.08.2024 20:33 Відповісти
Як влучно сказав один з воїнів УПА, всі перемовини з цими покидьками не довше автоматної черги
показати весь коментар
19.08.2024 20:33 Відповісти
А як же Григорович там щось лепетав ? Він сам по собі таке не зробить , тільки по команді ***** .
показати весь коментар
19.08.2024 20:33 Відповісти
Это будет в истории первая лошадь повешенная по приговору трибунала.
показати весь коментар
19.08.2024 20:35 Відповісти
Може краплю никотину? Гуманіше якось...
показати весь коментар
19.08.2024 21:51 Відповісти
Да давненько щось коня не було чути,а це заржав,мабуть овса свіжого підвезли.
показати весь коментар
19.08.2024 20:41 Відповісти
Президент миру теж різко перестав говорити про мир, а раніше кожен день балакав.
показати весь коментар
19.08.2024 20:42 Відповісти
А я говорив що воно тупе брехло.
показати весь коментар
19.08.2024 20:46 Відповісти
Це і було ХУпсо ( хуцпа + іпсо) , щоб задурити "голови" глядачам марахвону. Наче б то Захід вимагає миритися
показати весь коментар
19.08.2024 20:49 Відповісти
Пора рвать когти...
показати весь коментар
19.08.2024 20:44 Відповісти
"Кто етот мощний старік?"
показати весь коментар
19.08.2024 21:56 Відповісти
Йєс!! Не може бути!!
А то арахамоя вже майже все попідписували - а тут бац, здати тероторії не вийшло. І Марахвон даремно гундів про "запад прінуждаєт к уступкам, і воопщє сохраніть Кієв єто уже пабєда"!
показати весь коментар
19.08.2024 20:48 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2024 20:50 Відповісти
Во выдал конь в ратиновом пальто---а то до этого предложения о мире пёрли чувалами, чемоданами! Хотя ляпнул конечно зря.
показати весь коментар
19.08.2024 20:51 Відповісти
Нах...й-це туди коняка!
показати весь коментар
19.08.2024 21:05 Відповісти
"Никогда! Никогда ещё Воробьянинов не протягивал руки!.."😁
показати весь коментар
19.08.2024 21:05 Відповісти
А якщо нападемо з рошен-рейху а не з терріторії України, то це не буде причиною відмови від переговорів ?
показати весь коментар
19.08.2024 21:37 Відповісти
Треба б було з "сєвєров", по Інісєю ділити... Але чи є ще пара "вільних" бригад?
показати весь коментар
19.08.2024 21:58 Відповісти
Да а а а. З Катаром у гофмаршала і Хламідії вийшов повний обсирон.
показати весь коментар
19.08.2024 22:02 Відповісти
После наступления ВСУ в Курской области никаких переговоров Москвы и Киева быть не может, - Лавров Источник:
============
Авжеж не може. Тільки капітуряція орків
показати весь коментар
19.08.2024 22:13 Відповісти
Абіділісь.
показати весь коментар
19.08.2024 22:15 Відповісти
А не пох ли? По-моему, пох.
показати весь коментар
20.08.2024 12:22 Відповісти
Інспектор кінних перебігів раптом побачив ,як тренер шось дає коню, не турбуйте то канхфетка,розповів тренер. Сам таку з'їм і вас пригощу.Ес ,укусна канхветка подумав інспектор, а потім тренер інстроктував жокея, :тримайся ззаду , на фініші рви вперед, якщо тебе хто і обжене то а бо я, а бо інспектор.
показати весь коментар
19.08.2024 22:55 Відповісти
бот сраний
показати весь коментар
20.08.2024 06:17 Відповісти
Це плюралізм думок, дебіл, чи думіаєш тут всі Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
показати весь коментар
24.08.2024 04:01 Відповісти
Подивимось через місяць що воно заговорить.
показати весь коментар
19.08.2024 23:31 Відповісти
Так а сенс?
Потім ще й за Білгородську нр, брянську, таганроську домовлятись..
Потім вже за усі разом...)))
показати весь коментар
20.08.2024 00:10 Відповісти
Осенью поговорим за переговоры, ближе к выборам в США
показати весь коментар
20.08.2024 01:10 Відповісти
И-ГО-ГО! Унылый лошадь закукарекал!
показати весь коментар
20.08.2024 01:30 Відповісти
А шо сталося? Бігали як обісрані з негайними переговорами, а тут напевно переговорка зламалась. І шістьорка Орбан щось перестав ротом пердіти про негайне перемирья. А може у Орбана з'явилась надія, що ЗСУ незабаром звільнять ісконно угорські території. Тай у Трампа пішло щось не по плану.
показати весь коментар
20.08.2024 05:08 Відповісти
вони просто чекають щоб наші захопили всю курську область
показати весь коментар
20.08.2024 05:16 Відповісти
война будет продолжаться, пока у власти над кацапами находится фашистский путинский режим.
гитлеровский сынок давно нагнул рабский народ, надёжно и устойчиво поставил их в коленно-локктевую позу, сделал путинососами и постепенно отправляет на забой ради своего развлечения.
а переговоры с маньяком невозможны.
враньё и предательство это основа путинизма.
показати весь коментар
20.08.2024 06:22 Відповісти
Ну не хочете перемовин з Києвом то побалакайте з Бердичевом. Чи Шепетівкою. Які проблеми,коняка?
показати весь коментар
20.08.2024 06:55 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform (схоже, це сайт авторів, наближених до Яценюка або Гройсмана) від 19.‎08.‎2024:

"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді привезе Зеленському послання президента РФ Путіна, в якому він викладе свої вимоги до України. Бути посередником в переговорах Росії і України Моді категорично відмовився. "
показати весь коментар
20.08.2024 08:01 Відповісти
тю, а чого це вяликая держава за українцями повторює? самий головний папуга повторив за Зеленським і Порощенко.
показати весь коментар
20.08.2024 09:03 Відповісти
То что надо! Только КАПИТУЛЯЦИЯ *********
показати весь коментар
20.08.2024 09:56 Відповісти
О, кєнтавр '''закукарєкал''. Напевне добряче підгорає.
показати весь коментар
20.08.2024 11:30 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2024 11:34 Відповісти
Можна подумати, що ДО курської офензиви могли бути якісь перемовини між Україною і кацапією.
показати весь коментар
20.08.2024 12:25 Відповісти
як в анекдоті про хервсраці, і у тебе і у мене, але є нюанс... раніше перемовинеи були неможліві, того що Україна не виводить віська з України, а тепер, того що не виводить війська з росії, навіть лошадь цей нюанс має розумуміти
показати весь коментар
20.08.2024 14:00 Відповісти
 
 