Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкинув можливість проведення мирних перемовин між Росією та Україною після того, як українська армія розпочала бойові дії в Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть пропагандистські агентства ТАСС і "РИА Новости".

"Президент РФ чітко сказав, що про жодні переговори з Києвом після вторгнення в Курську область не може бути й мови", - заявив Лавров.

Також очільник МЗС країни-агресора назвав чутками твердження про будь-які контакти для переговорів з Києвом.

Інформація про такі контакти, за словами Лаврова, - це продовження конференції щодо України у Швейцарії, де було ухвалено рішення про створення робочих груп.

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Однак, як наголосив Лавров, для Москви цей процес неприйнятний, тому що його єдина мета – просування ультиматуму під назвою "формула Зеленського".

Нагадаємо, нещодавно у The Washington Post вийшла стаття про те, що у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Однак операція України в Курській області ці таємні перемовини.