Після наступу ЗСУ в Курській області жодних перемовин Москви і Києва бути не може, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкинув можливість проведення мирних перемовин між Росією та Україною після того, як українська армія розпочала бойові дії в Курській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть пропагандистські агентства ТАСС і "РИА Новости".
"Президент РФ чітко сказав, що про жодні переговори з Києвом після вторгнення в Курську область не може бути й мови", - заявив Лавров.
Також очільник МЗС країни-агресора назвав чутками твердження про будь-які контакти для переговорів з Києвом.
Інформація про такі контакти, за словами Лаврова, - це продовження конференції щодо України у Швейцарії, де було ухвалено рішення про створення робочих груп.
Однак, як наголосив Лавров, для Москви цей процес неприйнятний, тому що його єдина мета – просування ультиматуму під назвою "формула Зеленського".
Нагадаємо, нещодавно у The Washington Post вийшла стаття про те, що у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Однак операція України в Курській області ці таємні перемовини.
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час розкидати каміння
час збирати каміння
час воювати
час миритись
...і так далі в Еклезіаста...Час миритись ще не настав.Внизу мають не захотіти,наверху мають не змогти - і це обидві сторони.Поки що і хочуть і можуть.І так буде ще два-три роки...або до смерті *****...
А він бачить те...
До чого ти звик...
Немиті ноги...
Не прані шкарпетки...
Мозолі болі...
Грошові позики...
Кілометри проспектів...
Затоптані почуття...
Сопів слизь...
Танці на могилах предків...
Вони наскрізь ...
Бачуть Твоє Життя...
самі віддадуть потім
Захарову спрашивали о возможных переговорах в Катаре.
Почему наш отмалчивается? Нашим журналистам не на часі?
ЗЄ війна необхідна для утримання влади також, як і *****.
але якщо лавров чи путлєр потраплять до українських рук, треба їх шматувати так, щоб їм аукалася у кожний момент покарання кожна безневинно вбита цими покидьками душа
При владі зелене ХУпсо ( хуцпа + іпсо)
Тільки не кажіть, що то він сам придумав, про пепеговори говорити.
МЕНЯЮ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В МОСКВЕ НА ОДНОКОМНАТНУЮ В СУДЖЕ!
С ДОПЛАТОЙ!
Головне - зареєструватися а Комендатурі та мати аусвайс
НЄбрат'євНЕграждан . Їм то що, ані ж палітікой нє інтірісуются.
Нервує кляча.
Всё же хорошо было, по-домашнему....
А то арахамоя вже майже все попідписували - а тут бац, здати тероторії не вийшло. І Марахвон даремно гундів про "запад прінуждаєт к уступкам, і воопщє сохраніть Кієв єто уже пабєда"!
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Авжеж не може. Тільки капітуряція орків
Потім ще й за Білгородську нр, брянську, таганроську домовлятись..
Потім вже за усі разом...)))
гитлеровский сынок давно нагнул рабский народ, надёжно и устойчиво поставил их в коленно-локктевую позу, сделал путинососами и постепенно отправляет на забой ради своего развлечения.
а переговоры с маньяком невозможны.
враньё и предательство это основа путинизма.
"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді привезе Зеленському послання президента РФ Путіна, в якому він викладе свої вимоги до України. Бути посередником в переговорах Росії і України Моді категорично відмовився. "