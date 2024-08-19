Путін не здатний швидко відповісти на операцію України в Курській області, - WP

Російський диктатор Володимир Путін у кризових ситуаціях часто реагує дуже повільно.

Про це пише міжнародна кореспондентка газети The Washington Post Робін Діксон, передає Цензор.НЕТ.

"Повільна, непомітна військова відповідь Москви на несподівану окупацію Україною частини західної Курської області є останнім прикладом того, що глава Кремля не зміг відповісти швидкими, рішучими діями, щоб відповідати його войовничій риториці", - йдеться в повідомленні.

За її словами, операція на Курщині є четвертим серйозним ударом по владі Путіна після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року та підкреслює слабкі сторони автократичного режиму.

Дивіться: Два кадирівці грабують магазин мобільного зв’язку у селі Глушково на Курщині. ВIДЕО камер спостереження

У кожному випадку, чи після невдачі РФ у поваленні українського уряду на початку вторгнення, чи то після бунту найманців ПВК "Вагнер" під керівництвом Пригожина, чи після теракту в "Крокус Сіті Хол" - реакція Кремля була повільною.

Путін чекав 24 години або більше, щоб виступити із публічним коментарем.

"Через чотири дні після того, як Путін доручив російській армії витіснити українські війська, стало ясно, що атака, спочатку сприйнята як короткострокова неприємність, або ж "провокація" за словами Путіна, - швидше за все, вимагатиме від російських сил тижні або місяці, для реагування", - пише кореспондентка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є чергове поповнення обмінного фонду на Курщині: Зеленський заслухав доповідь Сирського