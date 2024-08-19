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Новини Війна
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Путін не здатний швидко відповісти на операцію України в Курській області, - WP

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін у кризових ситуаціях часто реагує дуже повільно.

Про це пише міжнародна кореспондентка газети The Washington Post Робін Діксон, передає Цензор.НЕТ.

"Повільна, непомітна військова відповідь Москви на несподівану окупацію Україною частини західної Курської області є останнім прикладом того, що глава Кремля не зміг відповісти швидкими, рішучими діями, щоб відповідати його войовничій риториці", - йдеться в повідомленні.

За її словами, операція на Курщині є четвертим серйозним ударом по владі Путіна після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року та підкреслює слабкі сторони автократичного режиму.

Дивіться: Два кадирівці грабують магазин мобільного зв’язку у селі Глушково на Курщині. ВIДЕО камер спостереження

У кожному випадку, чи після невдачі РФ у поваленні українського уряду на початку вторгнення, чи то після бунту найманців ПВК "Вагнер" під керівництвом Пригожина, чи після теракту в "Крокус Сіті Хол" - реакція Кремля була повільною. 

Путін чекав 24 години або більше, щоб виступити із публічним коментарем.

"Через чотири дні після того, як Путін доручив російській армії витіснити українські війська, стало ясно, що атака, спочатку сприйнята як короткострокова неприємність, або ж "провокація" за словами Путіна, - швидше за все, вимагатиме від російських сил тижні або місяці, для реагування", - пише кореспондентка.

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Автор: 

росія (65002) Курськ (1098)


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Топ коментарі
+5
А хто сказав, що йому треба "швидко відповісти"?
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19.08.2024 15:46
+2
ну що ж, тоді треба кекнути ще один міст у Кекіно, і готувати організацію КуНР до нового року. Тоді і подивимось, як воно ні на що не вплине.
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19.08.2024 15:41
+2
Історія крихітки Цахеса Цинобера повторюється.
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19.08.2024 15:41
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Не здатний, бо воно ху@ло.
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19.08.2024 15:34 Відповісти
Скажи це кацапердам. Вони ж чуть не лопаються від рюської величі. Гойда!!!
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19.08.2024 15:39 Відповісти
для того щоб той шматок "в'ялився" для початку треба зупинити просування українських військ. А якщо наші обмеженими силами захоплюють по декілька десятків квадратних кілометрів на день, а оборона кацапів має точковий характер - до "в'ялення" там ще дуже і дуже далеко. І чим більше часу втрачають кацарилі - тим важче їм буде зупинити наш наступ.
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19.08.2024 15:43 Відповісти
Щосьш не так...
З мордою путіна...
То курська вона...
То білгородська...

Чекає на себе...
Конвульсій...
Распутіна...

У водах Невських...
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19.08.2024 15:40 Відповісти
ну що ж, тоді треба кекнути ще один міст у Кекіно, і готувати організацію КуНР до нового року. Тоді і подивимось, як воно ні на що не вплине.
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19.08.2024 15:41 Відповісти
Електрика туди тягніть, вони ж відключили.
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19.08.2024 16:10 Відповісти
Тільки частково, по більшості там, де пошкоджені ПС, або критичні лінії..
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19.08.2024 16:18 Відповісти
Вони не подають самі електрику
У вас є там ЛЕП ?
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19.08.2024 16:42 Відповісти
Навіщо кацапам електрика? Це не скрєпно. Будуть при свічках сидіти. А в наших генератори є.
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19.08.2024 17:13 Відповісти
наступаючим не потрібна ?
тобто з собою батарейки возити ?
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19.08.2024 17:19 Відповісти
ви мабуть дійсно йшли повз, і сьогодні вирішули задати питання, які виглядають щонайменше смішно.
Так, наступаючі підрозділи возять з собою батарейки - у кожного військового є пауербанк, є пауербанки для зарядки акумуляторів радіостанцій та ПНБ, майже в кожному транспортному засобі є інвертор, майже кожний підрозділ має екофлоу різної потужності, в залежності від чисельності підрозділу і його задач. Потім згодом з тилу підтягуються генератори. Військові не мають залежати від цивільного енергопостачання.
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19.08.2024 18:48 Відповісти
У мене у Києві ЛЕП є. Впевнений, що і в курській області теж ЛЕП є, бо інакше двісті вісімдесят ПС області без ЛЕП не могли би фунцкіонувати.
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19.08.2024 18:37 Відповісти
від України до РФ ?
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19.08.2024 18:41 Відповісти
ви тут виглядаєте як недолугий троль.
в Курській області є своя енергосистема, і навіть атомна електростанція. Вона називається Курська АЕС.
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19.08.2024 18:51 Відповісти
відступаючи, вони відключають електрику.

це навіть в роликах помітно, там його немає.
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19.08.2024 18:58 Відповісти
ще раз - військовим на це *****
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19.08.2024 22:10 Відповісти
зараз не 19 століття і електрику потрібно завжди, як і паливо

від цього залежить глибина проникнення.

ось русняві насамперед її простягають, виходить пункт дислокації.з комфортом і забезпечення всім необхідним, мобільних груп.

ти ж все підстанції вважаєш у ворога, так прикинь як забезпечити захоплені території електроенергією.
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19.08.2024 22:24 Відповісти
свої пункти управління енергією ми забезпечимо. Що там буде робити населення без електрики - нам на перший час *****. Ніхто ж особливо не переймається, як існує цивільне неселення на ТОТ України без електроенергії, централізованого водопостачання, опалення і зв'язку. Ось і ви якось зиму переживете. Звикайте.
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19.08.2024 23:20 Відповісти
помаються пару тижнів без води і світла, та поїдуть.
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20.08.2024 00:08 Відповісти
то і добре, хай їдуть до воронєжа. Менше цивільних - простіше воювати, менше очей - безпечніше для військових.
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20.08.2024 00:15 Відповісти
Історія крихітки Цахеса Цинобера повторюється.
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19.08.2024 15:41 Відповісти
Розв'язка сюжету - прозріння народу і смерть Цахеса у срібному нічному горщику. Фінал трагікомічний. Цахес високо піднісся і низько впав. Сам він не доклав жодних зусиль ні д свого піднесення, ні до свого падіння. Різкими змінами у своїй долі він зобов'язаний оточенню. Цахеса спочатку обожнювали, а потім стали переслідувати.
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19.08.2024 15:52 Відповісти
А хто сказав, що йому треба "швидко відповісти"?
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19.08.2024 15:46 Відповісти
та тому що всі думали, зніме війська з Донбасу і кине рятувати Курщину.
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19.08.2024 16:17 Відповісти
Хто це "всі"? Бабусі біля під'їзду?. Диванні експерти? Генштаб ЗСУ?
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19.08.2024 16:27 Відповісти
Та ніхто, просто 1200 км кв окупували - нема куди поспішати, можна контртерористичну операцію об'явити зі строковиками і батальйонами охорони космодромів, а тим часом до Алієва в гості дременути. А кацапи хай собі вищать и скиглять чому їх рідна держава кинули через болт
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19.08.2024 17:15 Відповісти
Не згоден.
1. Стратегії у нас немає від слова "зовсім" і "ніякий".
2. Не можна сказати прорахувалися чи не прорахувалися, т.к. целі курскою операції не озвучувалися. Воно й зрозуміло - у нас із 2023 р. на фронті суцільні ****** та провали. Підстаховуються
3. Зараз у курськвої операції плюсів більше, ніж мінусів. Далі подивимося.
4. "Розмін" там дуже сильно на нашу користь.
5. Строковикі - чудовий обмінний фонд. Наших у полоні понад 5000. А в нас були лише колишні зеки та забита алкашня з "Мухосранськів". Думаю, буде обмін на Азовців найближчим часом. Але таємний та непублічний.
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19.08.2024 18:39 Відповісти
Не співайте диферамби а готуйтесь буде дуже тяжко
І ніколи не рахуй себе самим розумним
Противник дуже швидко вчиться
Це потрібно враховувати
Тоді буде все гарно
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19.08.2024 16:25 Відповісти
При світлі лампи за зеленим сукном.... Так Гудеріан іронічно відзивався про стратегів і їх схоластичні висновки. Інститут війни спочатку війни всі карти відмічаючи рух бабуїнів заливав червоним кольором, не мовби показуючи всім , що така графіка йде від ГШ рашки. Тепер всі взялися рахувати села, площу і таки винайшли індикатор затухання наступу - копання окопів, протитанкових ровів, облаштування взводно-ротних опорників.
Як завжди стверджували практики військової справи - з першим залпом всі плани летять в корзину.
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19.08.2024 18:30 Відповісти
Один із оперативних офіцерів штабу бронетанкових сил Вермахта за часів керівництва штабом Гудеріана описував як народжувалась тактика наступу ТД, яких ще не було. Визначали структуру ударних груп, порядок руху,граничні віддалі,взаємодію родів військ, управління. І вже потім цим користувались усі. Таких термінів, як развєдка боєм, прощупиваніє оборони противника, захват теріторії в природі не було. Як і пафосних найменувань-батальонні (полкові) бронегрупи.
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19.08.2024 18:58 Відповісти
 
 