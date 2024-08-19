Путін не здатний швидко відповісти на операцію України в Курській області, - WP
Російський диктатор Володимир Путін у кризових ситуаціях часто реагує дуже повільно.
Про це пише міжнародна кореспондентка газети The Washington Post Робін Діксон, передає Цензор.НЕТ.
"Повільна, непомітна військова відповідь Москви на несподівану окупацію Україною частини західної Курської області є останнім прикладом того, що глава Кремля не зміг відповісти швидкими, рішучими діями, щоб відповідати його войовничій риториці", - йдеться в повідомленні.
За її словами, операція на Курщині є четвертим серйозним ударом по владі Путіна після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року та підкреслює слабкі сторони автократичного режиму.
У кожному випадку, чи після невдачі РФ у поваленні українського уряду на початку вторгнення, чи то після бунту найманців ПВК "Вагнер" під керівництвом Пригожина, чи після теракту в "Крокус Сіті Хол" - реакція Кремля була повільною.
Путін чекав 24 години або більше, щоб виступити із публічним коментарем.
"Через чотири дні після того, як Путін доручив російській армії витіснити українські війська, стало ясно, що атака, спочатку сприйнята як короткострокова неприємність, або ж "провокація" за словами Путіна, - швидше за все, вимагатиме від російських сил тижні або місяці, для реагування", - пише кореспондентка.
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З мордою путіна...
То курська вона...
То білгородська...
Чекає на себе...
Конвульсій...
Распутіна...
У водах Невських...
У вас є там ЛЕП ?
тобто з собою батарейки возити ?
Так, наступаючі підрозділи возять з собою батарейки - у кожного військового є пауербанк, є пауербанки для зарядки акумуляторів радіостанцій та ПНБ, майже в кожному транспортному засобі є інвертор, майже кожний підрозділ має екофлоу різної потужності, в залежності від чисельності підрозділу і його задач. Потім згодом з тилу підтягуються генератори. Військові не мають залежати від цивільного енергопостачання.
в Курській області є своя енергосистема, і навіть атомна електростанція. Вона називається Курська АЕС.
це навіть в роликах помітно, там його немає.
від цього залежить глибина проникнення.
ось русняві насамперед її простягають, виходить пункт дислокації.з комфортом і забезпечення всім необхідним, мобільних груп.
ти ж все підстанції вважаєш у ворога, так прикинь як забезпечити захоплені території електроенергією.
1. Стратегії у нас немає від слова "зовсім" і "ніякий".
2. Не можна сказати прорахувалися чи не прорахувалися, т.к. целі курскою операції не озвучувалися. Воно й зрозуміло - у нас із 2023 р. на фронті суцільні ****** та провали. Підстаховуються
3. Зараз у курськвої операції плюсів більше, ніж мінусів. Далі подивимося.
4. "Розмін" там дуже сильно на нашу користь.
5. Строковикі - чудовий обмінний фонд. Наших у полоні понад 5000. А в нас були лише колишні зеки та забита алкашня з "Мухосранськів". Думаю, буде обмін на Азовців найближчим часом. Але таємний та непублічний.
І ніколи не рахуй себе самим розумним
Противник дуже швидко вчиться
Це потрібно враховувати
Тоді буде все гарно
Як завжди стверджували практики військової справи - з першим залпом всі плани летять в корзину.