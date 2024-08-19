РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9442 посетителя онлайн
Новости Война
6 165 34

Путин не способен быстро ответить на операцию Украины в Курской области, - WP

Володимир Путін

Российский диктатор Владимир Путин в кризисных ситуациях часто реагирует очень медленно.

Об этом пишет международный корреспондент газеты The Washington Post Робин Диксон, передает Цензор.НЕТ.

"Медленный, незаметный военный ответ Москвы на неожиданную оккупацию Украиной части западной Курской области является последним примером того, что глава Кремля не смог ответить быстрыми, решительными действиями, чтобы соответствовать его воинственной риторике", - говорится в сообщении.

По ее словам, операция на Курщине является четвертым серьезным ударом по власти Путина после его вторжения в Украину в феврале 2022 года и подчеркивает слабые стороны автократического режима.

Смотрите: Два кадыровца грабят магазин мобильной связи в селе Глушково на Курщине. Видео с камер наблюдения

В каждом случае, или после неудачи РФ в свержении украинского правительства в начале вторжения, или после бунта наемников ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина, или после теракта в "Крокус Сити Холл" - реакция Кремля была медленной.

Путин ждал 24 часа или больше, чтобы выступить с публичным комментарием.

"Через четыре дня после того, как Путин поручил российской армии вытеснить украинские войска, стало ясно, что атака, сначала воспринятая как краткосрочная неприятность, или же "провокация" по словам Путина, - скорее всего, потребует от российских сил недели или месяцы, для реагирования", - пишет корреспондентка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть очередное пополнение обменного фонда на Курщине: Зеленский заслушал доклад Сырского

Автор: 

россия (95413) Курск (1087)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
А хто сказав, що йому треба "швидко відповісти"?
показать весь комментарий
19.08.2024 15:46
+2
ну що ж, тоді треба кекнути ще один міст у Кекіно, і готувати організацію КуНР до нового року. Тоді і подивимось, як воно ні на що не вплине.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:41
+2
Історія крихітки Цахеса Цинобера повторюється.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не здатний, бо воно ху@ло.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:34 Ответить
Скажи це кацапердам. Вони ж чуть не лопаються від рюської величі. Гойда!!!
показать весь комментарий
19.08.2024 15:39 Ответить
для того щоб той шматок "в'ялився" для початку треба зупинити просування українських військ. А якщо наші обмеженими силами захоплюють по декілька десятків квадратних кілометрів на день, а оборона кацапів має точковий характер - до "в'ялення" там ще дуже і дуже далеко. І чим більше часу втрачають кацарилі - тим важче їм буде зупинити наш наступ.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:43 Ответить
Щосьш не так...
З мордою путіна...
То курська вона...
То білгородська...

Чекає на себе...
Конвульсій...
Распутіна...

У водах Невських...
показать весь комментарий
19.08.2024 15:40 Ответить
ну що ж, тоді треба кекнути ще один міст у Кекіно, і готувати організацію КуНР до нового року. Тоді і подивимось, як воно ні на що не вплине.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:41 Ответить
Електрика туди тягніть, вони ж відключили.
показать весь комментарий
19.08.2024 16:10 Ответить
Тільки частково, по більшості там, де пошкоджені ПС, або критичні лінії..
показать весь комментарий
19.08.2024 16:18 Ответить
Вони не подають самі електрику
У вас є там ЛЕП ?
показать весь комментарий
19.08.2024 16:42 Ответить
Навіщо кацапам електрика? Це не скрєпно. Будуть при свічках сидіти. А в наших генератори є.
показать весь комментарий
19.08.2024 17:13 Ответить
наступаючим не потрібна ?
тобто з собою батарейки возити ?
показать весь комментарий
19.08.2024 17:19 Ответить
ви мабуть дійсно йшли повз, і сьогодні вирішули задати питання, які виглядають щонайменше смішно.
Так, наступаючі підрозділи возять з собою батарейки - у кожного військового є пауербанк, є пауербанки для зарядки акумуляторів радіостанцій та ПНБ, майже в кожному транспортному засобі є інвертор, майже кожний підрозділ має екофлоу різної потужності, в залежності від чисельності підрозділу і його задач. Потім згодом з тилу підтягуються генератори. Військові не мають залежати від цивільного енергопостачання.
показать весь комментарий
19.08.2024 18:48 Ответить
У мене у Києві ЛЕП є. Впевнений, що і в курській області теж ЛЕП є, бо інакше двісті вісімдесят ПС області без ЛЕП не могли би фунцкіонувати.
показать весь комментарий
19.08.2024 18:37 Ответить
від України до РФ ?
показать весь комментарий
19.08.2024 18:41 Ответить
ви тут виглядаєте як недолугий троль.
в Курській області є своя енергосистема, і навіть атомна електростанція. Вона називається Курська АЕС.
показать весь комментарий
19.08.2024 18:51 Ответить
відступаючи, вони відключають електрику.

це навіть в роликах помітно, там його немає.
показать весь комментарий
19.08.2024 18:58 Ответить
ще раз - військовим на це *****
показать весь комментарий
19.08.2024 22:10 Ответить
зараз не 19 століття і електрику потрібно завжди, як і паливо

від цього залежить глибина проникнення.

ось русняві насамперед її простягають, виходить пункт дислокації.з комфортом і забезпечення всім необхідним, мобільних груп.

ти ж все підстанції вважаєш у ворога, так прикинь як забезпечити захоплені території електроенергією.
показать весь комментарий
19.08.2024 22:24 Ответить
свої пункти управління енергією ми забезпечимо. Що там буде робити населення без електрики - нам на перший час *****. Ніхто ж особливо не переймається, як існує цивільне неселення на ТОТ України без електроенергії, централізованого водопостачання, опалення і зв'язку. Ось і ви якось зиму переживете. Звикайте.
показать весь комментарий
19.08.2024 23:20 Ответить
помаються пару тижнів без води і світла, та поїдуть.
показать весь комментарий
20.08.2024 00:08 Ответить
то і добре, хай їдуть до воронєжа. Менше цивільних - простіше воювати, менше очей - безпечніше для військових.
показать весь комментарий
20.08.2024 00:15 Ответить
Історія крихітки Цахеса Цинобера повторюється.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:41 Ответить
Розв'язка сюжету - прозріння народу і смерть Цахеса у срібному нічному горщику. Фінал трагікомічний. Цахес високо піднісся і низько впав. Сам він не доклав жодних зусиль ні д свого піднесення, ні до свого падіння. Різкими змінами у своїй долі він зобов'язаний оточенню. Цахеса спочатку обожнювали, а потім стали переслідувати.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:52 Ответить
А хто сказав, що йому треба "швидко відповісти"?
показать весь комментарий
19.08.2024 15:46 Ответить
та тому що всі думали, зніме війська з Донбасу і кине рятувати Курщину.
показать весь комментарий
19.08.2024 16:17 Ответить
Хто це "всі"? Бабусі біля під'їзду?. Диванні експерти? Генштаб ЗСУ?
показать весь комментарий
19.08.2024 16:27 Ответить
Та ніхто, просто 1200 км кв окупували - нема куди поспішати, можна контртерористичну операцію об'явити зі строковиками і батальйонами охорони космодромів, а тим часом до Алієва в гості дременути. А кацапи хай собі вищать и скиглять чому їх рідна держава кинули через болт
показать весь комментарий
19.08.2024 17:15 Ответить
Не згоден.
1. Стратегії у нас немає від слова "зовсім" і "ніякий".
2. Не можна сказати прорахувалися чи не прорахувалися, т.к. целі курскою операції не озвучувалися. Воно й зрозуміло - у нас із 2023 р. на фронті суцільні ****** та провали. Підстаховуються
3. Зараз у курськвої операції плюсів більше, ніж мінусів. Далі подивимося.
4. "Розмін" там дуже сильно на нашу користь.
5. Строковикі - чудовий обмінний фонд. Наших у полоні понад 5000. А в нас були лише колишні зеки та забита алкашня з "Мухосранськів". Думаю, буде обмін на Азовців найближчим часом. Але таємний та непублічний.
показать весь комментарий
19.08.2024 18:39 Ответить
Не співайте диферамби а готуйтесь буде дуже тяжко
І ніколи не рахуй себе самим розумним
Противник дуже швидко вчиться
Це потрібно враховувати
Тоді буде все гарно
показать весь комментарий
19.08.2024 16:25 Ответить
При світлі лампи за зеленим сукном.... Так Гудеріан іронічно відзивався про стратегів і їх схоластичні висновки. Інститут війни спочатку війни всі карти відмічаючи рух бабуїнів заливав червоним кольором, не мовби показуючи всім , що така графіка йде від ГШ рашки. Тепер всі взялися рахувати села, площу і таки винайшли індикатор затухання наступу - копання окопів, протитанкових ровів, облаштування взводно-ротних опорників.
Як завжди стверджували практики військової справи - з першим залпом всі плани летять в корзину.
показать весь комментарий
19.08.2024 18:30 Ответить
Один із оперативних офіцерів штабу бронетанкових сил Вермахта за часів керівництва штабом Гудеріана описував як народжувалась тактика наступу ТД, яких ще не було. Визначали структуру ударних груп, порядок руху,граничні віддалі,взаємодію родів військ, управління. І вже потім цим користувались усі. Таких термінів, як развєдка боєм, прощупиваніє оборони противника, захват теріторії в природі не було. Як і пафосних найменувань-батальонні (полкові) бронегрупи.
показать весь комментарий
19.08.2024 18:58 Ответить
 
 