Путин не способен быстро ответить на операцию Украины в Курской области, - WP
Российский диктатор Владимир Путин в кризисных ситуациях часто реагирует очень медленно.
Об этом пишет международный корреспондент газеты The Washington Post Робин Диксон, передает Цензор.НЕТ.
"Медленный, незаметный военный ответ Москвы на неожиданную оккупацию Украиной части западной Курской области является последним примером того, что глава Кремля не смог ответить быстрыми, решительными действиями, чтобы соответствовать его воинственной риторике", - говорится в сообщении.
По ее словам, операция на Курщине является четвертым серьезным ударом по власти Путина после его вторжения в Украину в феврале 2022 года и подчеркивает слабые стороны автократического режима.
В каждом случае, или после неудачи РФ в свержении украинского правительства в начале вторжения, или после бунта наемников ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина, или после теракта в "Крокус Сити Холл" - реакция Кремля была медленной.
Путин ждал 24 часа или больше, чтобы выступить с публичным комментарием.
"Через четыре дня после того, как Путин поручил российской армии вытеснить украинские войска, стало ясно, что атака, сначала воспринятая как краткосрочная неприятность, или же "провокация" по словам Путина, - скорее всего, потребует от российских сил недели или месяцы, для реагирования", - пишет корреспондентка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З мордою путіна...
То курська вона...
То білгородська...
Чекає на себе...
Конвульсій...
Распутіна...
У водах Невських...
У вас є там ЛЕП ?
тобто з собою батарейки возити ?
Так, наступаючі підрозділи возять з собою батарейки - у кожного військового є пауербанк, є пауербанки для зарядки акумуляторів радіостанцій та ПНБ, майже в кожному транспортному засобі є інвертор, майже кожний підрозділ має екофлоу різної потужності, в залежності від чисельності підрозділу і його задач. Потім згодом з тилу підтягуються генератори. Військові не мають залежати від цивільного енергопостачання.
в Курській області є своя енергосистема, і навіть атомна електростанція. Вона називається Курська АЕС.
це навіть в роликах помітно, там його немає.
від цього залежить глибина проникнення.
ось русняві насамперед її простягають, виходить пункт дислокації.з комфортом і забезпечення всім необхідним, мобільних груп.
ти ж все підстанції вважаєш у ворога, так прикинь як забезпечити захоплені території електроенергією.
1. Стратегії у нас немає від слова "зовсім" і "ніякий".
2. Не можна сказати прорахувалися чи не прорахувалися, т.к. целі курскою операції не озвучувалися. Воно й зрозуміло - у нас із 2023 р. на фронті суцільні ****** та провали. Підстаховуються
3. Зараз у курськвої операції плюсів більше, ніж мінусів. Далі подивимося.
4. "Розмін" там дуже сильно на нашу користь.
5. Строковикі - чудовий обмінний фонд. Наших у полоні понад 5000. А в нас були лише колишні зеки та забита алкашня з "Мухосранськів". Думаю, буде обмін на Азовців найближчим часом. Але таємний та непублічний.
І ніколи не рахуй себе самим розумним
Противник дуже швидко вчиться
Це потрібно враховувати
Тоді буде все гарно
Як завжди стверджували практики військової справи - з першим залпом всі плани летять в корзину.