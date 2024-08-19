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Новости Война
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После наступления ВСУ в Курской области никаких переговоров Москвы и Киева быть не может, - Лавров

Лавров про премовини і операцію в Курську

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг возможность проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после того, как украинская армия начала боевые действия в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандистские агентства ТАСС и "РИА Новости".

"Президент РФ четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть и речи", - заявил Лавров.

Также глава МИД страны-агрессора назвал слухами утверждения о каких-либо контактах для переговоров с Киевом.

Информация о таких контактах, по словам Лаврова, - это продолжение конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о создании рабочих групп.

Читайте также: Путин не способен быстро ответить на операцию Украины в Курской области, - WP

Однако, как подчеркнул Лавров, для Москвы этот процесс неприемлем, потому что его единственная цель - продвижение ультиматума под названием "формула Зеленского".

Напомним, недавно в The Washington Post вышла статья о том, что в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако операция Украины в Курской области эти тайные переговоры сорвала.

Автор: 

Лавров Сергей (2292) переговоры (4922) Курск (1088)


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Топ комментарии
+75
Лошадь,я тобі скажу більше,навіть до наступу на курщину ніяких перемовин бути не могло.

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19.08.2024 20:10
+49
А чого ж так, коняко? Ви шта, нє хатітє міра?
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19.08.2024 20:09
+40
Добре, далі - Воронежська, Білгородська, Смоленська.
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19.08.2024 20:10
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А чого ж так, коняко? Ви шта, нє хатітє міра?
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19.08.2024 20:09 Ответить
То може це і була основна мета курської операції, щоб США і т.п. не схиляло до мирних переговорів?
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20.08.2024 11:01 Ответить
На все свій час
час розкидати каміння
час збирати каміння
час воювати
час миритись
...і так далі в Еклезіаста...Час миритись ще не настав.Внизу мають не захотіти,наверху мають не змогти - і це обидві сторони.Поки що і хочуть і можуть.І так буде ще два-три роки...або до смерті *****...
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20.08.2024 12:42 Ответить
Лошадь,я тобі скажу більше,навіть до наступу на курщину ніяких перемовин бути не могло.

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19.08.2024 20:10 Ответить
А що бачить твій черевик?
А він бачить те...
До чого ти звик...

Немиті ноги...
Не прані шкарпетки...
Мозолі болі...

Грошові позики...

Кілометри проспектів...
Затоптані почуття...

Сопів слизь...

Танці на могилах предків...

Вони наскрізь ...
Бачуть Твоє Життя...
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19.08.2024 20:51 Ответить
Гібон.
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19.08.2024 20:10 Ответить
Гібони з Габону старі друзяки Дерьмака
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19.08.2024 21:59 Ответить
Добре, далі - Воронежська, Білгородська, Смоленська.
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19.08.2024 20:10 Ответить
Може Донбас для початку? А тоді можна і Смоленську.
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19.08.2024 20:21 Ответить
Моя відповідь була старому коню. Ваше запитання скоріше до пана Сирського.
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19.08.2024 20:25 Ответить
Донбас добре захищений
самі віддадуть потім
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20.08.2024 06:14 Ответить
Так смоленська це і є обхід Донбасу з флангу.
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20.08.2024 07:38 Ответить
Це точно. Харків має бути в безпеці. Та й інші міста та села також. Тож треба створювати буферну зону 100+ км протягом усього кордону з ************* та й з бєлорашкою також.
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19.08.2024 20:41 Ответить
Мирні переговори по - конячому - це по Дніпру?
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19.08.2024 20:10 Ответить
Пошти, але по кордону с Польшею....
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19.08.2024 21:41 Ответить
а після всього що накоїла росія можуть?
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19.08.2024 20:11 Ответить
Хух, відлягло, дякую. "А так дишал"...
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19.08.2024 20:12 Ответить
Ми дивуємость тупісті пересичного гівна під назвою "росіяні", а чому дивуватись як шо у них голова МЗС та навіть сам діктатор тупі як латопь.
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19.08.2024 20:12 Ответить
Цей не тупий - він у команді!
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19.08.2024 21:48 Ответить
Ніяких перемовин, тільки смерть кацапії.
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19.08.2024 20:13 Ответить
Тупорилу стару клячу ніхто і не питає
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19.08.2024 20:13 Ответить
Питаюь, питають. Вона відповідає. Тоталитарные правительства могут промолчать. Демократическим приходится врать.
Захарову спрашивали о возможных переговорах в Катаре.
Почему наш отмалчивается? Нашим журналистам не на часі?
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19.08.2024 20:34 Ответить
Лавров просто кінь
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19.08.2024 20:14 Ответить
Так і запишемо: коняка згодна на капітуляцію.
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19.08.2024 20:14 Ответить
Смокчи болт коняка, бо з вашим кодлом ніяких переговорів не буде.
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19.08.2024 20:14 Ответить
Вічний презедент. Справу зроблено.
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19.08.2024 20:17 Ответить
По суті так.
ЗЄ війна необхідна для утримання влади також, як і *****.
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19.08.2024 20:26 Ответить
может статься так, что и командовать-то уже будет некем да и нечем....
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20.08.2024 09:56 Ответить
які можуть бути перемовини з цими 3,14-рами, які поставили собі за мету знищити українців,
але якщо лавров чи путлєр потраплять до українських рук, треба їх шматувати так, щоб їм аукалася у кожний момент покарання кожна безневинно вбита цими покидьками душа
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19.08.2024 20:18 Ответить
Перемовини з кацапами можливі лише після звільнення окупованих територій стосовно репарацій. Крапка. В усіх інших варіантах отримаємо "Сахалін" - це як нафталін для збереження стану війни на десятки років. Якщо якийсь вишкребок з Печерських пагорбів домовиться з ****** про припинення бойових дій і залишення окупованих територій в складі ********** ми його вб'ємо. Якщо це не вдасться, то отримаємо масову еміграцію та знелюднення країни - жінки не будуть народжувати дітей не для щастя, а для смерті на полі бою...
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19.08.2024 20:19 Ответить
Я вас маю трохи розчарувати - "точки неповернення" в центрі європейського континенту не існує.
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19.08.2024 21:18 Ответить
розмріявся
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20.08.2024 06:16 Ответить
тобто зелені таки потайки вели перемовини з кацапньою?
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19.08.2024 20:21 Ответить
Так так так!!!!
При владі зелене ХУпсо ( хуцпа + іпсо)
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19.08.2024 20:53 Ответить
А хто ж Луку з ізолятора випустив?

Тільки не кажіть, що то він сам придумав, про пепеговори говорити.
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19.08.2024 20:25 Ответить
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
МЕНЯЮ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В МОСКВЕ НА ОДНОКОМНАТНУЮ В СУДЖЕ!
С ДОПЛАТОЙ!
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19.08.2024 20:27 Ответить
Ютуб буде, санкционка ета пгаклятая буде)))
Головне - зареєструватися а Комендатурі та мати аусвайс НЄбрат'єв НЕграждан . Їм то що, ані ж палітікой нє інтірісуются.
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19.08.2024 20:52 Ответить
У Лаврова вже є квартірка в Пхеньяні. Про всяк випадок.

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19.08.2024 21:29 Ответить
Та да 🤡зеленьскому та дермаку ,наше ЗСУ ,кольйоні підбили ,тепер "всьооо пропало " в ОПі ..кремль так і сказав
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19.08.2024 20:27 Ответить
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19.08.2024 20:28 Ответить
Схоже коняка свої губи зжер.
Нервує кляча.
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19.08.2024 20:34 Ответить
А шо случилось?

Всё же хорошо было, по-домашнему....
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19.08.2024 20:33 Ответить
Як влучно сказав один з воїнів УПА, всі перемовини з цими покидьками не довше автоматної черги
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19.08.2024 20:33 Ответить
А як же Григорович там щось лепетав ? Він сам по собі таке не зробить , тільки по команді ***** .
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19.08.2024 20:33 Ответить
Это будет в истории первая лошадь повешенная по приговору трибунала.
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19.08.2024 20:35 Ответить
Може краплю никотину? Гуманіше якось...
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19.08.2024 21:51 Ответить
Да давненько щось коня не було чути,а це заржав,мабуть овса свіжого підвезли.
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19.08.2024 20:41 Ответить
Президент миру теж різко перестав говорити про мир, а раніше кожен день балакав.
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19.08.2024 20:42 Ответить
А я говорив що воно тупе брехло.
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19.08.2024 20:46 Ответить
Це і було ХУпсо ( хуцпа + іпсо) , щоб задурити "голови" глядачам марахвону. Наче б то Захід вимагає миритися
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19.08.2024 20:49 Ответить
Пора рвать когти...
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19.08.2024 20:44 Ответить
"Кто етот мощний старік?"
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19.08.2024 21:56 Ответить
Йєс!! Не може бути!!
А то арахамоя вже майже все попідписували - а тут бац, здати тероторії не вийшло. І Марахвон даремно гундів про "запад прінуждаєт к уступкам, і воопщє сохраніть Кієв єто уже пабєда"!
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19.08.2024 20:48 Ответить
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19.08.2024 20:50 Ответить
Во выдал конь в ратиновом пальто---а то до этого предложения о мире пёрли чувалами, чемоданами! Хотя ляпнул конечно зря.
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19.08.2024 20:51 Ответить
Нах...й-це туди коняка!
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19.08.2024 21:05 Ответить
"Никогда! Никогда ещё Воробьянинов не протягивал руки!.."😁
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19.08.2024 21:05 Ответить
А якщо нападемо з рошен-рейху а не з терріторії України, то це не буде причиною відмови від переговорів ?
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19.08.2024 21:37 Ответить
Треба б було з "сєвєров", по Інісєю ділити... Але чи є ще пара "вільних" бригад?
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19.08.2024 21:58 Ответить
Да а а а. З Катаром у гофмаршала і Хламідії вийшов повний обсирон.
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19.08.2024 22:02 Ответить
После наступления ВСУ в Курской области никаких переговоров Москвы и Киева быть не может, - Лавров Источник:
============
Авжеж не може. Тільки капітуряція орків
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19.08.2024 22:13 Ответить
Абіділісь.
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19.08.2024 22:15 Ответить
А не пох ли? По-моему, пох.
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20.08.2024 12:22 Ответить
Інспектор кінних перебігів раптом побачив ,як тренер шось дає коню, не турбуйте то канхфетка,розповів тренер. Сам таку з'їм і вас пригощу.Ес ,укусна канхветка подумав інспектор, а потім тренер інстроктував жокея, :тримайся ззаду , на фініші рви вперед, якщо тебе хто і обжене то а бо я, а бо інспектор.
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19.08.2024 22:55 Ответить
бот сраний
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20.08.2024 06:17 Ответить
Це плюралізм думок, дебіл, чи думіаєш тут всі Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
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24.08.2024 04:01 Ответить
Подивимось через місяць що воно заговорить.
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19.08.2024 23:31 Ответить
Так а сенс?
Потім ще й за Білгородську нр, брянську, таганроську домовлятись..
Потім вже за усі разом...)))
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20.08.2024 00:10 Ответить
Осенью поговорим за переговоры, ближе к выборам в США
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20.08.2024 01:10 Ответить
И-ГО-ГО! Унылый лошадь закукарекал!
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20.08.2024 01:30 Ответить
А шо сталося? Бігали як обісрані з негайними переговорами, а тут напевно переговорка зламалась. І шістьорка Орбан щось перестав ротом пердіти про негайне перемирья. А може у Орбана з'явилась надія, що ЗСУ незабаром звільнять ісконно угорські території. Тай у Трампа пішло щось не по плану.
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20.08.2024 05:08 Ответить
вони просто чекають щоб наші захопили всю курську область
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20.08.2024 05:16 Ответить
война будет продолжаться, пока у власти над кацапами находится фашистский путинский режим.
гитлеровский сынок давно нагнул рабский народ, надёжно и устойчиво поставил их в коленно-локктевую позу, сделал путинососами и постепенно отправляет на забой ради своего развлечения.
а переговоры с маньяком невозможны.
враньё и предательство это основа путинизма.
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20.08.2024 06:22 Ответить
Ну не хочете перемовин з Києвом то побалакайте з Бердичевом. Чи Шепетівкою. Які проблеми,коняка?
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20.08.2024 06:55 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform (схоже, це сайт авторів, наближених до Яценюка або Гройсмана) від 19.‎08.‎2024:

"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді привезе Зеленському послання президента РФ Путіна, в якому він викладе свої вимоги до України. Бути посередником в переговорах Росії і України Моді категорично відмовився. "
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20.08.2024 08:01 Ответить
тю, а чого це вяликая держава за українцями повторює? самий головний папуга повторив за Зеленським і Порощенко.
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20.08.2024 09:03 Ответить
То что надо! Только КАПИТУЛЯЦИЯ *********
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20.08.2024 09:56 Ответить
О, кєнтавр '''закукарєкал''. Напевне добряче підгорає.
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20.08.2024 11:30 Ответить
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20.08.2024 11:34 Ответить
Можна подумати, що ДО курської офензиви могли бути якісь перемовини між Україною і кацапією.
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20.08.2024 12:25 Ответить
як в анекдоті про хервсраці, і у тебе і у мене, але є нюанс... раніше перемовинеи були неможліві, того що Україна не виводить віська з України, а тепер, того що не виводить війська з росії, навіть лошадь цей нюанс має розумуміти
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20.08.2024 14:00 Ответить
 
 