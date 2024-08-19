После наступления ВСУ в Курской области никаких переговоров Москвы и Киева быть не может, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг возможность проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после того, как украинская армия начала боевые действия в Курской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандистские агентства ТАСС и "РИА Новости".
"Президент РФ четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть и речи", - заявил Лавров.
Также глава МИД страны-агрессора назвал слухами утверждения о каких-либо контактах для переговоров с Киевом.
Информация о таких контактах, по словам Лаврова, - это продолжение конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о создании рабочих групп.
Однако, как подчеркнул Лавров, для Москвы этот процесс неприемлем, потому что его единственная цель - продвижение ультиматума под названием "формула Зеленского".
Напомним, недавно в The Washington Post вышла статья о том, что в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако операция Украины в Курской области эти тайные переговоры сорвала.
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час розкидати каміння
час збирати каміння
час воювати
час миритись
...і так далі в Еклезіаста...Час миритись ще не настав.Внизу мають не захотіти,наверху мають не змогти - і це обидві сторони.Поки що і хочуть і можуть.І так буде ще два-три роки...або до смерті *****...
А він бачить те...
До чого ти звик...
Немиті ноги...
Не прані шкарпетки...
Мозолі болі...
Грошові позики...
Кілометри проспектів...
Затоптані почуття...
Сопів слизь...
Танці на могилах предків...
Вони наскрізь ...
Бачуть Твоє Життя...
самі віддадуть потім
Захарову спрашивали о возможных переговорах в Катаре.
Почему наш отмалчивается? Нашим журналистам не на часі?
ЗЄ війна необхідна для утримання влади також, як і *****.
але якщо лавров чи путлєр потраплять до українських рук, треба їх шматувати так, щоб їм аукалася у кожний момент покарання кожна безневинно вбита цими покидьками душа
При владі зелене ХУпсо ( хуцпа + іпсо)
Тільки не кажіть, що то він сам придумав, про пепеговори говорити.
МЕНЯЮ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В МОСКВЕ НА ОДНОКОМНАТНУЮ В СУДЖЕ!
С ДОПЛАТОЙ!
Головне - зареєструватися а Комендатурі та мати аусвайс
НЄбрат'євНЕграждан . Їм то що, ані ж палітікой нє інтірісуются.
Нервує кляча.
Всё же хорошо было, по-домашнему....
А то арахамоя вже майже все попідписували - а тут бац, здати тероторії не вийшло. І Марахвон даремно гундів про "запад прінуждаєт к уступкам, і воопщє сохраніть Кієв єто уже пабєда"!
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Авжеж не може. Тільки капітуряція орків
Потім ще й за Білгородську нр, брянську, таганроську домовлятись..
Потім вже за усі разом...)))
гитлеровский сынок давно нагнул рабский народ, надёжно и устойчиво поставил их в коленно-локктевую позу, сделал путинососами и постепенно отправляет на забой ради своего развлечения.
а переговоры с маньяком невозможны.
враньё и предательство это основа путинизма.
"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді привезе Зеленському послання президента РФ Путіна, в якому він викладе свої вимоги до України. Бути посередником в переговорах Росії і України Моді категорично відмовився. "