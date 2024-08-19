После наступления ВСУ в Курской области никаких переговоров Москвы и Киева быть не может, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг возможность проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после того, как украинская армия начала боевые действия в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандистские агентства ТАСС и "РИА Новости".

"Президент РФ четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть и речи", - заявил Лавров.

Также глава МИД страны-агрессора назвал слухами утверждения о каких-либо контактах для переговоров с Киевом.

Информация о таких контактах, по словам Лаврова, - это продолжение конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о создании рабочих групп.

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Однако, как подчеркнул Лавров, для Москвы этот процесс неприемлем, потому что его единственная цель - продвижение ультиматума под названием "формула Зеленского".

Напомним, недавно в The Washington Post вышла статья о том, что в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако операция Украины в Курской области эти тайные переговоры сорвала.