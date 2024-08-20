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После переговоров с Умеровым, Остин "лучше понял" цели операции в Курской области, - Пентагон

остін,умєров

Состоялись переговоры между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом проинформировала заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Она отметила, что Остин пообщался с Умеровым по военным операциям Украины и обсудил постоянную поддержку со стороны союзников для обеспечения насущных военных потребностей Украины.

"Президент Зеленский (на днях) говорил об украинских целях в Курской операции, поэтому я не имею ничего, чтобы предоставить больше, чем это. От разговора с министром Умеровым секретарь действительно лучше понял, чего они там пытаются достичь. Но я не могу предоставить больше деталей", - пояснила Сингх.

Читайте: Литва и Украина обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников. ФОТО

Автор: 

ВСУ (6564) Остин Ллойд (420) Курск (1088) Умеров Рустем (514)


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Топ комментарии
+17
Умеров належить до того рідкісного типу людей, до яких починаєш відчувати підсвідому відразу і недовіру за першого ж погляду, навіть не знаючи людини.
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20.08.2024 01:47
+5
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20.08.2024 02:06
+4
картоплини на столі розкладали?
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20.08.2024 01:27
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Після переговорів з Умєровим, Остін "краще зрозумів" цілі операції в Курській області

Атож. Як казала Шахерезада, "дошло до мєня, о вєлікій царь!" (с)
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20.08.2024 01:24 Ответить
Но цимес то в следующем: " Президент Зеленський (днями) говорив про українські цілі в Курській операції, тому я не маю нічого, щоб надати більше, ніж це".
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20.08.2024 06:49 Ответить
картоплини на столі розкладали?
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20.08.2024 01:27 Ответить
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20.08.2024 02:06 Ответить
Умєров! ""
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20.08.2024 01:36 Ответить
Може накопичують для контрнаступу?
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20.08.2024 08:12 Ответить
Умеров належить до того рідкісного типу людей, до яких починаєш відчувати підсвідому відразу і недовіру за першого ж погляду, навіть не знаючи людини.
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20.08.2024 01:47 Ответить
А якшо поглянути на його бекграунд, то й поготів.
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20.08.2024 07:54 Ответить
Надеюсь Умеров ничего не разболтал как про прошлогоднее контрнаступление которое провалилось из-за етого на самом начеле. А цель захода в Курскую Народную Республику одна. Если США нам не дает дальнобойное оружие то ЗСУ вынуждено заходить на территорию врага чтобы подвести поближе артиллерию к рашистским аеродромам и складам.
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20.08.2024 02:04 Ответить
ЗАПОРІЖЖЯ І ХЕРСОНЩИНУ ОКУПОВАНІ БУДУТЬ ВИМІНЮВАТИ ЗА КУРЩИНУ.Ю..А ДОНБАС З КРИМОМ ЦЕ СУВЕНІР ХКУЙЛУ...
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20.08.2024 05:32 Ответить
Навпаки, Донецьк пiде в розмiн.
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20.08.2024 06:54 Ответить
Жодних повернень та розмінів не буде за ситуації, що склалася.
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20.08.2024 08:00 Ответить
всі все прекрасно знали і знають про операцію...роблять вигляд що це для них раптово...мабуть скоро стіл переговорів
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20.08.2024 06:28 Ответить
Нарешті ви клавішу кепс-лок знайшли. Вітаю!
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20.08.2024 07:58 Ответить
А схеми умерова Остін зрозумів? Ще Резніков наработав.
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20.08.2024 07:00 Ответить
а що означає зрозумів - тобто догнав і підтримав?
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20.08.2024 09:11 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform (схоже, це сайт авторів, наближених до Яценюка або Гройсмана):

Розмова Сирського з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном (англ. Charles Q. Brown Jr.) не склалась з самого початку. Браун з порогу відмів всі спроби "координувати зусилля" і заявив, що " ... the operation is carried out in the interests of Ukraine and will be carried out until the set goals are achieved" (операція проводиться в інтересах України і здійснюватиметься до досягнення поставлених цілей). Про це і доповів Зеленському Сирський, заодно поцікавившись, що робити з Баргілевичем, який "... на все забил" (розмова ВГК і ГК ЗСУ відбувалась на російській мові). Відповідь Зеленського була нецензурна.
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20.08.2024 07:50 Ответить
Спілкування москальською мовою (не офіційно) то є природньо для буратінки. То його рідна мова.
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20.08.2024 08:06 Ответить
дивлячись на те, що відбувається у курської області досі не зрозуміло що там відбувається. Поки що мета - злив Донбасу, злив резервів, розтрата ресурсів і піар зеленського.
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20.08.2024 08:55 Ответить
Дайте Мар'яні план Чому в Безуглої досі не має плану операції,хто за це понесе відповідальність?
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20.08.2024 09:12 Ответить
 
 