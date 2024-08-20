После переговоров с Умеровым, Остин "лучше понял" цели операции в Курской области, - Пентагон
Состоялись переговоры между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Об этом проинформировала заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Она отметила, что Остин пообщался с Умеровым по военным операциям Украины и обсудил постоянную поддержку со стороны союзников для обеспечения насущных военных потребностей Украины.
"Президент Зеленский (на днях) говорил об украинских целях в Курской операции, поэтому я не имею ничего, чтобы предоставить больше, чем это. От разговора с министром Умеровым секретарь действительно лучше понял, чего они там пытаются достичь. Но я не могу предоставить больше деталей", - пояснила Сингх.
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Атож. Як казала Шахерезада, "дошло до мєня, о вєлікій царь!" (с)
Розмова Сирського з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном (англ. Charles Q. Brown Jr.) не склалась з самого початку. Браун з порогу відмів всі спроби "координувати зусилля" і заявив, що " ... the operation is carried out in the interests of Ukraine and will be carried out until the set goals are achieved" (операція проводиться в інтересах України і здійснюватиметься до досягнення поставлених цілей). Про це і доповів Зеленському Сирський, заодно поцікавившись, що робити з Баргілевичем, який "... на все забил" (розмова ВГК і ГК ЗСУ відбувалась на російській мові). Відповідь Зеленського була нецензурна.