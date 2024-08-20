После переговоров с Умеровым, Остин "лучше понял" цели операции в Курской области, - Пентагон

Состоялись переговоры между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом проинформировала заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Она отметила, что Остин пообщался с Умеровым по военным операциям Украины и обсудил постоянную поддержку со стороны союзников для обеспечения насущных военных потребностей Украины.

"Президент Зеленский (на днях) говорил об украинских целях в Курской операции, поэтому я не имею ничего, чтобы предоставить больше, чем это. От разговора с министром Умеровым секретарь действительно лучше понял, чего они там пытаются достичь. Но я не могу предоставить больше деталей", - пояснила Сингх.

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