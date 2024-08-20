УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10059 відвідувачів онлайн
Новини
4 933 22

Після переговорів з Умєровим Остін "краще зрозумів" цілі операції ЗСУ в Курській області, - Пентагон

остін,умєров

Відбулись переговори між міністром оборони США Ллойдом Остіном та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це поінформувала заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вона зазначила, що Остін поспілкувався з Умєровим щодо військових операцій України та обговорив постійну підтримку з боку союзників задля забезпечення нагальних військових потреб України.

"Президент Зеленський (днями) говорив про українські цілі в Курській операції, тому я не маю нічого, щоб надати більше, ніж це. Від розмови з міністром Умєровим секретар справді краще зрозумів, чого вони там намагаються досягти. Але я не можу надати більше деталей", - пояснила Сінгх.

Читайте: Литва та Україна обговорили промислову співпрацю щодо технологій розмінування та морських безпілотників. ФОТО

Автор: 

ЗСУ (7519) Остін Ллойд (521) Курськ (1099) Умєров Рустем (595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Умеров належить до того рідкісного типу людей, до яких починаєш відчувати підсвідому відразу і недовіру за першого ж погляду, навіть не знаючи людини.
показати весь коментар
20.08.2024 01:47
+5
показати весь коментар
20.08.2024 02:06
+4
картоплини на столі розкладали?
показати весь коментар
20.08.2024 01:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після переговорів з Умєровим, Остін "краще зрозумів" цілі операції в Курській області

Атож. Як казала Шахерезада, "дошло до мєня, о вєлікій царь!" (с)
показати весь коментар
20.08.2024 01:24 Відповісти
Но цимес то в следующем: " Президент Зеленський (днями) говорив про українські цілі в Курській операції, тому я не маю нічого, щоб надати більше, ніж це".
показати весь коментар
20.08.2024 06:49 Відповісти
картоплини на столі розкладали?
показати весь коментар
20.08.2024 01:27 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2024 02:06 Відповісти
Умєров! ""
показати весь коментар
20.08.2024 01:36 Відповісти
Може накопичують для контрнаступу?
показати весь коментар
20.08.2024 08:12 Відповісти
Умеров належить до того рідкісного типу людей, до яких починаєш відчувати підсвідому відразу і недовіру за першого ж погляду, навіть не знаючи людини.
показати весь коментар
20.08.2024 01:47 Відповісти
А якшо поглянути на його бекграунд, то й поготів.
показати весь коментар
20.08.2024 07:54 Відповісти
Надеюсь Умеров ничего не разболтал как про прошлогоднее контрнаступление которое провалилось из-за етого на самом начеле. А цель захода в Курскую Народную Республику одна. Если США нам не дает дальнобойное оружие то ЗСУ вынуждено заходить на территорию врага чтобы подвести поближе артиллерию к рашистским аеродромам и складам.
показати весь коментар
20.08.2024 02:04 Відповісти
ЗАПОРІЖЖЯ І ХЕРСОНЩИНУ ОКУПОВАНІ БУДУТЬ ВИМІНЮВАТИ ЗА КУРЩИНУ.Ю..А ДОНБАС З КРИМОМ ЦЕ СУВЕНІР ХКУЙЛУ...
показати весь коментар
20.08.2024 05:32 Відповісти
Навпаки, Донецьк пiде в розмiн.
показати весь коментар
20.08.2024 06:54 Відповісти
Жодних повернень та розмінів не буде за ситуації, що склалася.
показати весь коментар
20.08.2024 08:00 Відповісти
всі все прекрасно знали і знають про операцію...роблять вигляд що це для них раптово...мабуть скоро стіл переговорів
показати весь коментар
20.08.2024 06:28 Відповісти
Нарешті ви клавішу кепс-лок знайшли. Вітаю!
показати весь коментар
20.08.2024 07:58 Відповісти
А схеми умерова Остін зрозумів? Ще Резніков наработав.
показати весь коментар
20.08.2024 07:00 Відповісти
а що означає зрозумів - тобто догнав і підтримав?
показати весь коментар
20.08.2024 09:11 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform (схоже, це сайт авторів, наближених до Яценюка або Гройсмана):

Розмова Сирського з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном (англ. Charles Q. Brown Jr.) не склалась з самого початку. Браун з порогу відмів всі спроби "координувати зусилля" і заявив, що " ... the operation is carried out in the interests of Ukraine and will be carried out until the set goals are achieved" (операція проводиться в інтересах України і здійснюватиметься до досягнення поставлених цілей). Про це і доповів Зеленському Сирський, заодно поцікавившись, що робити з Баргілевичем, який "... на все забил" (розмова ВГК і ГК ЗСУ відбувалась на російській мові). Відповідь Зеленського була нецензурна.
показати весь коментар
20.08.2024 07:50 Відповісти
Спілкування москальською мовою (не офіційно) то є природньо для буратінки. То його рідна мова.
показати весь коментар
20.08.2024 08:06 Відповісти
дивлячись на те, що відбувається у курської області досі не зрозуміло що там відбувається. Поки що мета - злив Донбасу, злив резервів, розтрата ресурсів і піар зеленського.
показати весь коментар
20.08.2024 08:55 Відповісти
Дайте Мар'яні план Чому в Безуглої досі не має плану операції,хто за це понесе відповідальність?
показати весь коментар
20.08.2024 09:12 Відповісти
 
 