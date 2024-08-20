Після переговорів з Умєровим Остін "краще зрозумів" цілі операції ЗСУ в Курській області, - Пентагон
Відбулись переговори між міністром оборони США Ллойдом Остіном та міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Про це поінформувала заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Вона зазначила, що Остін поспілкувався з Умєровим щодо військових операцій України та обговорив постійну підтримку з боку союзників задля забезпечення нагальних військових потреб України.
"Президент Зеленський (днями) говорив про українські цілі в Курській операції, тому я не маю нічого, щоб надати більше, ніж це. Від розмови з міністром Умєровим секретар справді краще зрозумів, чого вони там намагаються досягти. Але я не можу надати більше деталей", - пояснила Сінгх.
Топ коментарі
+17 Dmitry Klaus
показати весь коментар20.08.2024 01:47
+5 Urs
показати весь коментар20.08.2024 02:06
+4 Urs
показати весь коментар20.08.2024 01:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Атож. Як казала Шахерезада, "дошло до мєня, о вєлікій царь!" (с)
Розмова Сирського з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном (англ. Charles Q. Brown Jr.) не склалась з самого початку. Браун з порогу відмів всі спроби "координувати зусилля" і заявив, що " ... the operation is carried out in the interests of Ukraine and will be carried out until the set goals are achieved" (операція проводиться в інтересах України і здійснюватиметься до досягнення поставлених цілей). Про це і доповів Зеленському Сирський, заодно поцікавившись, що робити з Баргілевичем, який "... на все забил" (розмова ВГК і ГК ЗСУ відбувалась на російській мові). Відповідь Зеленського була нецензурна.