Після переговорів з Умєровим Остін "краще зрозумів" цілі операції ЗСУ в Курській області, - Пентагон

Відбулись переговори між міністром оборони США Ллойдом Остіном та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це поінформувала заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вона зазначила, що Остін поспілкувався з Умєровим щодо військових операцій України та обговорив постійну підтримку з боку союзників задля забезпечення нагальних військових потреб України.

"Президент Зеленський (днями) говорив про українські цілі в Курській операції, тому я не маю нічого, щоб надати більше, ніж це. Від розмови з міністром Умєровим секретар справді краще зрозумів, чого вони там намагаються досягти. Але я не можу надати більше деталей", - пояснила Сінгх.

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