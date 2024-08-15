Литва та Україна обговорили промислову співпрацю щодо технологій розмінування та морських безпілотників. ФОТО

Глава міноборони Литви Лаурінас Кащюнас зустрівся з очільником міністерства оборони України Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Про це пише пресслужба литовського Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорювали військову підтримку України, інвестиції в оборонну промисловість.

Крім того, сторони обговорили потенційне промислове співробітництво у сфері технологій розмінування та морських дронів.

Нагадаємо, 13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Читайте: РФ перекидає на Курщину війська з Калінінграда, - глава Міноборони Литви Кащюнас