Литва та Україна обговорили промислову співпрацю щодо технологій розмінування та морських безпілотників. ФОТО
Глава міноборони Литви Лаурінас Кащюнас зустрівся з очільником міністерства оборони України Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.
Про це пише пресслужба литовського Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники обговорювали військову підтримку України, інвестиції в оборонну промисловість.
Крім того, сторони обговорили потенційне промислове співробітництво у сфері технологій розмінування та морських дронів.
Нагадаємо, 13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.
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Яр Холодний
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Сергій Малецький
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