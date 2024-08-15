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Литва та Україна обговорили промислову співпрацю щодо технологій розмінування та морських безпілотників. ФОТО

Глава міноборони Литви Лаурінас Кащюнас зустрівся з очільником міністерства оборони України Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Про це пише пресслужба литовського Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорювали військову підтримку України, інвестиції в оборонну промисловість.

Крім того, сторони обговорили потенційне промислове співробітництво у сфері технологій розмінування та морських дронів.

Рустем Умєров та глава міноборони Литви Лаурінас Кащюнас

Нагадаємо, 13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Читайте: РФ перекидає на Курщину війська з Калінінграда, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Автор: 

Литва (2398) Міноборони (7371) Камишін Олександр (164) Умєров Рустем (611)


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"потенційне промислове співробітництво"
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15.08.2024 02:18 Відповісти
Литві та Латвії з Естонією виробництво морських дронів потрібне в першу чергу Бо "під боком" - Калінінградський анклав Сухопутні сили кацапи звідти вже витягли і перемололи в Україні - але кораблі ще залишилися
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15.08.2024 04:50 Відповісти
Литовці дуже сильні в саперній справі .
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15.08.2024 08:26 Відповісти
 
 