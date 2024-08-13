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Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви Кащюнасом в Києві. ВIДЕО

13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

На зустрічі обговорювали  розвиток оборонно-промислового комплексу і першочергові оборонні потреби України.

"Ми вдячні Литві за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І сподіваємося, що ви будете з нами до її завершення і нашої перемоги. Для нас це дуже важливо", - підкреслив Зеленський.

Дивіться: Україна перехопила ініціативу у війні та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Литва (2397)


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Яка краще лопата...
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13.08.2024 21:28 Відповісти
Раз два три чотири п'ять, з дитинства з рифмою я дружу.
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13.08.2024 21:50 Відповісти
Можеш зі мною зіграти?

Гра проста...

Називається батл)))

Як ні--- Іди в ***** писати...
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13.08.2024 21:52 Відповісти
Міністр оборони Литви розповів у Києві Зеленському, що РФ вивела частину підрозділів з Калінінграда, щоб стримати наступ ЗСУ на Курщині.

І ми навіть називаємо це "демілітаризацією Калінінграда", яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових", - зазначив він.
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13.08.2024 22:22 Відповісти
Кащюнас додав, що "наступним хорошим кроком" був би дозвіл західних партнерів Україні на використання далекобійних озброєнь по території РФ. "Ми лобіюємо це, і я впевнений, що ми маємо це робити", - наголосив він.
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13.08.2024 22:24 Відповісти
зеленський взагалі розуміє що світ його опускає до рівня плінтуса , в США його приймають на рівні губернаторів , Литва на рівні міністра ...
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13.08.2024 22:58 Відповісти
 
 