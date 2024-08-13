Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви Кащюнасом в Києві. ВIДЕО
13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
На зустрічі обговорювали розвиток оборонно-промислового комплексу і першочергові оборонні потреби України.
"Ми вдячні Литві за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І сподіваємося, що ви будете з нами до її завершення і нашої перемоги. Для нас це дуже важливо", - підкреслив Зеленський.
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