Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви Кащюнасом в Києві. ВIДЕО

13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

На зустрічі обговорювали розвиток оборонно-промислового комплексу і першочергові оборонні потреби України.

"Ми вдячні Литві за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І сподіваємося, що ви будете з нами до її завершення і нашої перемоги. Для нас це дуже важливо", - підкреслив Зеленський.

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