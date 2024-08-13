Україна перехопила ініціативу у війні та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що Україна "перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави"

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз усім нам в Україні потрібно діяти так само обʼєднано та ефективно, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Зараз ми зробили так само: ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань – здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на сто відсотків використати наші досягнення. Так і буде.

Зберігаємо увагу до кожного напрямку захисту нашої держави. До всіх фронтових напрямків. Донеччина – Покровський, Торецький, Краматорський. Харківщина. Південь. Окрема увага – Курській області, а отже, захисту всіх наших прикордонних громад поруч. Чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Російська держава повинна відповідати за те, що вона наробила. І вона відповідає", - підкреслив глава держави.

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