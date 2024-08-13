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Україна перехопила ініціативу у війні та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що Україна "перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави"

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз усім нам в Україні потрібно діяти так само обʼєднано та ефективно, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Зараз ми зробили так само: ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань – здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на сто відсотків використати наші досягнення. Так і буде.

Зберігаємо увагу до кожного напрямку захисту нашої держави. До всіх фронтових напрямків. Донеччина – Покровський, Торецький, Краматорський. Харківщина. Південь. Окрема увага – Курській області, а отже, захисту всіх наших прикордонних громад поруч. Чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Російська держава повинна відповідати за те, що вона наробила. І вона відповідає", - підкреслив глава держави.

Дивіться: Під контролем України 74 населені пункти у Курській області, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604)


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Топ коментарі
+34
ти яскравий приклад, як можна медійно засрати макітру що вже ніхто не памʼятає, хто привів війну в країну, хто здав 5 частину країни ворогу, хто забув евакуювати людей з Бучі, Гостомеля, Ірпеня, хто підставив Азов під удар, хто злив спецоперацію по захопленню вагнерівців тощо...

просто достатньо записати побєдоносний відосік і все - перед нами національний гєрой-визволитель!
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13.08.2024 20:31
+32
Вже почали хвилюватися - чому цей гороховий шут не піариться на курській опреації?
Чи не прихворав?
Аж тут - фух, піар пішов, аж задимів.
Тільки дарма Зеленський поєднав у одно "ми, українці" - бо він таки же українець, як Єрмак балерина.
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13.08.2024 20:21
+26
Путін прийшов з війною, а Зеленський війну привів, і ворота відчинив. Те, що путін війну розв'язав, це не обговорюється, ніхто не заперечує. Але у нього є спільник в Україні, і це якраз Зеленський. І якщо блазню вилизувати сраку, це не знімає з нього відповідальності за смерть сотень тисяч українців, а тільки додає лизунів у спільники злочинцю.
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13.08.2024 20:48
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Та ти, болєзний, тут за трьох справляєшся. Мабуть надбавку за інтенсивність зєльонолєпних висерів отримуєш регулярно
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13.08.2024 23:00 Відповісти
Боже! Допомагай!!!
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13.08.2024 20:30 Відповісти
Ну все, підвезли свіжий кокс і Остапа понесло
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13.08.2024 20:33 Відповісти
Та ти задовбав 🤡 !твої інтереси це маніпуляція !вертай пас* удо землі українські !
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13.08.2024 20:42 Відповісти
Майте повагу, хейтери мамкині...Я розумію, що електорат на цьому сайті оппозиційний до діючого Президента...Але вже на голову не налазить...території просрав...де Залужний...квартал 95...Єрмак агент кремля...Не набридло? Ні щоб ворога по всім фронтам "мочити", то вони Президента України обсирають...Тьфу🤮
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13.08.2024 20:43 Відповісти
Не "президента" здесь "обсирают", а шута обдолбанного, убийцу сотен тысяч украинцев называют тем, чем эта тварь на самом деле является.
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13.08.2024 20:52 Відповісти
Це не хейт, це констатацiя фактiв.
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13.08.2024 20:53 Відповісти
Так це все кацапська ботоферма !
Прикидається українцями і гавкають на укрвїнську владу
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13.08.2024 20:54 Відповісти
упоротий зелебобік
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13.08.2024 21:20 Відповісти
Кому і #уйло президент
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13.08.2024 20:54 Відповісти
****** папкін, "здеся тобі не тута". Нормальні люди розмову ведуть про зебидло , а не вилизють земразям дупи...
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13.08.2024 20:55 Відповісти
Образити у вас мене не вийде...Трансформуйте свою неадекватну агресію в інше русло... Для вас нормальні люди - це однодумці, з якими можна "почухати язики" і покритикувати діючу владу і Президента України? Вам не соромно, Валєра Стрюков? Ви ж чоловік...мабуть...
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13.08.2024 21:06 Відповісти
Президента обсирають заслужено бо він не відповідає своїй посаді
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13.08.2024 21:10 Відповісти
Порошенка обсирали...не такий...Зеленського...не такий..."бо він не відповідає своїй посаді"...Це дуже експертне заключення з вашого боку...Особливо у цей час і в цю хвилину...
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13.08.2024 21:14 Відповісти
Не звертайте , на них , увагу - всі , хто під час війни гавкає на Президента і державну владу - працюють на ворога !
Тим більше , що більшість з них з РФії , ховаються під проксі за іноземними прапорцями
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13.08.2024 21:26 Відповісти
🤝
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13.08.2024 21:36 Відповісти
Що все-таки гени дуполиза перемогли?) Ви я бачу коріфана собі найшли, скоро мабуть в честь піськограя будете один одному шахти прочищати))))
Красиво) молодці....
П.С - можна дізнатись що значить : "Не звертайте , на них , увагу - всі , хто під час війни гавкає на Президента і державну владу - працюють на ворога !"? Тобто ви вважаєте, що не потрібно ні критики, ні національної думки? Пропонуєте всім дружно встати і піти нам юнітами, щоб наш маленький піськограй бубочка награвся в "козаки", бо в молодості він бідака немав ПК?
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14.08.2024 08:20 Відповісти
Коли президент зрадник, якій привів війну у країну, та якій тримає на державних посадах щурів, і коли ничого не робить із мародерами (бо там його частка) - він однозначно працює на ворога. Воно тупе, наркозалежна створіння, яке вже в Омані здав країну. А зараз грає роль пабєдуна. ***** його привів до влади і він його влаштовує. І вас, ждунов, теж все влаштовує, бо ви ненавидите Україну як і ваш наркОманський, якій усе життя висміював країну і робив усе можливе, щоб здесь панував рюзький мир
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14.08.2024 08:49 Відповісти
діючий президент ? Був до травня. Сьогодні він узурпатор, якому народ не давав ДОБРО на виконання обов'язків. Чесна людина по закінченню повноважень йде геть. А цей вчепився у крісло аж зубами.
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13.08.2024 22:24 Відповісти
Це вже, "уважаємий таваріщ", нам в Україні вирішувати - легітимний чи ні...Якщо дає "вашому брату" по рилі, значить наший...легітимний...
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13.08.2024 22:31 Відповісти
"Образити у вас мене не вийде..." Бо я - бендеровець. І це я буду вирішувати, а не "хахочуюча мама з-за куліс 95" хто цей Зеля сьогодні й завтра. Але вчора він був лузер, який просрав "подівіться пукіну в глаза". Мужик сказав - мужик зробив. Казав, що триматись за крісло після строку він не буде ? - казав ! Значить не мужик. І не баба. А хто він? **** кацапська.
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13.08.2024 22:50 Відповісти
"Кому і кобила нєвєста", а для тебе прострочений дурачок аж цельний тіпа прєзідєнт. Запам'ятай нарешті, що прєзідєнт - то єлдак, а зєльонскій, то помилка загального виборчого права, шестьорка єлдака
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13.08.2024 23:08 Відповісти
Звідки така агресія у вас...На особистості та образи перейшли...Знаєте, що це - комплекс неповноцінності та невпевненності. Але все ок...
В.О.Зеленський, якби і кому б він не подобався (особисто вважаю, що це цілеспрямоване "підспівування" ворожим наративам) - президент України, який воює з переважаючою ресурсами, країною.Крапка!
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13.08.2024 23:23 Відповісти
ого)) а ви цікавий екземпляр.... Напевне спадковий раб)))...
Можна запитати? Наскільки потрібно вважати себе лайном, щоб підтримувати це піськограйне хрипате опудало? Скільки ще крові вам потрібно, щоб до такого генетичного раба як ви хоть щось колись дойшло?
П.С - доречі, а не можете ви як істинний спадковий дуполиз (підозрюю ваші батьки підлизували партії з особливим завзяттям. Це ж таке виховання правда?), що ж значить ваша фраза: "...який воює...."? Це відколи піськограй воякою став?
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14.08.2024 08:14 Відповісти
Ой, дурень, невиліковний, аж страшно.
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14.08.2024 09:53 Відповісти
Здогадуюсь, соромлюсь такої недостойної поведінки, але побороти власні комплекси поки що не можу. Розумію, що робота у вас така - маніпулятивну дурню писати, бо щирі дурні, які вірять в декларовану вами маячню на Цензор не заходять.
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14.08.2024 13:04 Відповісти
Птітца гаварун атліцаєца умом і саабразітельнастю.
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13.08.2024 20:44 Відповісти
Кожного дня ворог просувається...то про яку ініціативу йдеться?
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13.08.2024 20:50 Відповісти
Він казав раніше що пішли потужні доповіді, може це на його думку основний критерій
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13.08.2024 21:11 Відповісти
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13.08.2024 21:09 Відповісти
Схоже, йому доповідають, що ми воюємо вже в Курську тому, що в Україні всіх перемогли. Тосу на Покровський напрямок дрони і інше постачає волонтер Юсупова. На жаль, людські ресурси і ********** вона постачпти не може. Якщо Курськ - то просто авантюра на "слабо" для пуцина, то поки схоже, ставка не спрацьовує.
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13.08.2024 20:57 Відповісти
24 канал та інші лизоблюди вже захопили АЕС, Курськ і пруть на мацкву. Вислоухі виборці 95 кварталу знову локшину збирають на вухах.
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13.08.2024 22:20 Відповісти
Багато хто в українських військових колах задається питанням, чи дійсно це той регіон, який можна довго утримувати. Як працюватиме логістика, чи можна буде постачати українських солдатів там, поставляти їм амуніцію і таке інше.?
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13.08.2024 21:21 Відповісти
Сирський помилився. Козломорді не зняли війська з Донеччини. І наступають. А Курськ нам не по зубах. Лідор вхопився в цю новину як потопаючий за соломинку. ЗДРЯ він це зробив
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13.08.2024 22:17 Відповісти
Розкажи це хлопцям на Покровському напрямку...
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13.08.2024 21:22 Відповісти
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13.08.2024 21:25 Відповісти
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13.08.2024 22:16 Відповісти
Судячи з пропорцій у військах і озброєнні зрозуміло, хто якими фігурами грає
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14.08.2024 07:28 Відповісти
Це Зеленський заставив 56 % бути проти вступу НАТО,це Зеленський бігав по Донбасу з транспорантами путин памаги ,хочю расейзкую пенсию ,це Зеленський роками заставляв ваших дідусей і бабусь голосувати за комуністів,тимошенко ,януковича і іншу проросійську наволоч,це Зеленський відмовився від третього в світі ядерного потенціалу, загіпнотузував кучму мабуть,це Зеленський порізав стратегічні літаки і ракети до них віддав путіну ,заставив знову кучму мабуть,це Зеленський розпродав усю армію , мабуть і на Ющенко мав вплив,це Зеленський роками розказував жителям Донбасу як бандерівці вішали євреїв, українців і росіян з поляками ,а росіяни найбільші визволителі із визволителів
І все мимо каси ,хочете дізнатися хто винен у війні подивіться на своїх батьків і на себе в дзеркало
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13.08.2024 21:26 Відповісти
Це зєля готувався до шашликів, коли США прямо в ОЧІ сказали йому: " Війна почнеться в лютому!" Це, він **** розмінував Чонгар. Він бригаду відправив за два дні до війни на Донбас з Гостомеля. Це він здав Марік, Лисичанськ, Бахмут. Це він просрав визволення Донбасу у кінці 2022 після Харківщини. Це він, курва,, втратив можливість вступити в НАТО в червні цього року. Все це в ЯБЛУЧКО.
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13.08.2024 22:14 Відповісти
Зєля бігав не по Донбасу, а по Москві. Доречі там і жив.
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14.08.2024 07:30 Відповісти
Знов передоз.
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13.08.2024 21:29 Відповісти
Бачу, тупорилих зебілів навіть два з гаком року кривавої війни до розуму не привели, продовжують сраку Гундосому Іуді вилизувати. Невиліковні імбецили. А хтось ще питає, чому в України немає майбутнього? Бо в неї 73% абсолютних ідіотів!
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13.08.2024 21:47 Відповісти
Питання, скільки отих "абсолютних ідіотів" зараз в окопах захищають твій смердючий рот?
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14.08.2024 03:14 Відповісти
Особисто в мене питання в іншому, а саме: " скільки мойш на передовій захищають Україну від кацапні? ". Скільки їх сидить у владних кабінетах добре відомо.
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14.08.2024 09:56 Відповісти
Ну то хто вам дохтор, що ви їх обираєте, та ще й садите у владні кабінети?
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14.08.2024 15:14 Відповісти
На Курську територію беруть ЗСУ,а у Донецьку ми її губимо.
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13.08.2024 21:49 Відповісти
Ну все, все ішак прийшов до тями. Тепер буде тріпатись по кілька разів на день.
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13.08.2024 22:04 Відповісти
Після Торецька знову буде в депресії. І спілкуватись виключно з іноземцями
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13.08.2024 22:25 Відповісти
Стратех. Знову промазав. Через тиждень шмарклі в Торецьку та Покровську буде вішати.
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13.08.2024 22:26 Відповісти
Операція "курськ" безумовно була затверджена Зє, що лише підтверджує наявність у останнього хуцпи. Він навіть уявлення не має до чого це призведе і тепер судомно намагається "додумати" до кінця сценарій в якому він сам є "лішнєє звєно".
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13.08.2024 22:34 Відповісти
Зеленський молодець ! Добряче в підкацапників припікає
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13.08.2024 23:03 Відповісти
Як тільки Залежного та генералітет звільнив, так у Зеленського справи пішли краще.
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13.08.2024 23:03 Відповісти
ЗАЛУЖНИЙ! ПИШИ ПРАВИЛЬНО ДОДІК.................
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14.08.2024 09:31 Відповісти
Янелох расскахи что творится на торецко-покровском направление.. ЗСУ наступает на курском направление, а оккупанты на покровском... Договорничком попахивает...
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13.08.2024 23:40 Відповісти
Росіяни зрозуміли, що всі резерви задіяні на демонстрацію потужності під Курськом і тому почали давити на Донбасі с останніх сил, які раніше ще тримали в резерві на випадок контратак ЗСУ.
Так шо ще невідомо зто на шпагат став!
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14.08.2024 09:08 Відповісти
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