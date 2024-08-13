Україна перехопила ініціативу у війні та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що Україна "перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави"
Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз усім нам в Україні потрібно діяти так само обʼєднано та ефективно, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Зараз ми зробили так само: ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань – здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на сто відсотків використати наші досягнення. Так і буде.
Зберігаємо увагу до кожного напрямку захисту нашої держави. До всіх фронтових напрямків. Донеччина – Покровський, Торецький, Краматорський. Харківщина. Південь. Окрема увага – Курській області, а отже, захисту всіх наших прикордонних громад поруч. Чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Російська держава повинна відповідати за те, що вона наробила. І вона відповідає", - підкреслив глава держави.
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Прикидається українцями і гавкають на укрвїнську владу
Тим більше , що більшість з них з РФії , ховаються під проксі за іноземними прапорцями
Красиво) молодці....
П.С - можна дізнатись що значить : "Не звертайте , на них , увагу - всі , хто під час війни гавкає на Президента і державну владу - працюють на ворога !"? Тобто ви вважаєте, що не потрібно ні критики, ні національної думки? Пропонуєте всім дружно встати і піти нам юнітами, щоб наш маленький піськограй бубочка награвся в "козаки", бо в молодості він бідака немав ПК?
В.О.Зеленський, якби і кому б він не подобався (особисто вважаю, що це цілеспрямоване "підспівування" ворожим наративам) - президент України, який воює з переважаючою ресурсами, країною.Крапка!
Можна запитати? Наскільки потрібно вважати себе лайном, щоб підтримувати це піськограйне хрипате опудало? Скільки ще крові вам потрібно, щоб до такого генетичного раба як ви хоть щось колись дойшло?
П.С - доречі, а не можете ви як істинний спадковий дуполиз (підозрюю ваші батьки підлизували партії з особливим завзяттям. Це ж таке виховання правда?), що ж значить ваша фраза: "...який воює...."? Це відколи піськограй воякою став?
І все мимо каси ,хочете дізнатися хто винен у війні подивіться на своїх батьків і на себе в дзеркало
Так шо ще невідомо зто на шпагат став!