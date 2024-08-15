Литва и Украина обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морским беспилотникам. ФОТО

Глава минобороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился с главой министерства обороны Украины Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

Об этом пишет пресс-служба литовского Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсуждали военную поддержку Украины, инвестиции в оборонную промышленность.

Кроме того, стороны обсудили потенциальное промышленное сотрудничество в сфере технологий разминирования и морских дронов.

Напомним, 13 августа президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

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