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Литва и Украина обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морским беспилотникам. ФОТО

Глава минобороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился с главой министерства обороны Украины Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

Об этом пишет пресс-служба литовского Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсуждали военную поддержку Украины, инвестиции в оборонную промышленность.

Кроме того, стороны обсудили потенциальное промышленное сотрудничество в сфере технологий разминирования и морских дронов.

Рустем Умєров та глава міноборони Литви Лаурінас Кащюнас

Напомним, 13 августа президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перебрасывает в Курскую область войска из Калининграда, – глава Минобороны Литвы Кащюнас

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Литва (2460) Минобороны (9327) Камышин Александр (82) Умеров Рустем (525)


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"потенційне промислове співробітництво"
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15.08.2024 02:18 Ответить
Литві та Латвії з Естонією виробництво морських дронів потрібне в першу чергу Бо "під боком" - Калінінградський анклав Сухопутні сили кацапи звідти вже витягли і перемололи в Україні - але кораблі ще залишилися
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15.08.2024 04:50 Ответить
Литовці дуже сильні в саперній справі .
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15.08.2024 08:26 Ответить
 
 