Литва и Украина обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морским беспилотникам. ФОТО
Глава минобороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился с главой министерства обороны Украины Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.
Об этом пишет пресс-служба литовского Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники обсуждали военную поддержку Украины, инвестиции в оборонную промышленность.
Кроме того, стороны обсудили потенциальное промышленное сотрудничество в сфере технологий разминирования и морских дронов.
Напомним, 13 августа президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.
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