Путін закликав не звинувачувати його у прориві на Курщині, це проблеми силовиків, - Politico

Російський диктатор Володимир Путін поклав відповідальність за прорив кордону на "силові структури".

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Володимир Путін звернувся до російського регіону, де Україна захопила понад 1000 квадратних кілометрів території: "Не звинувачуйте мене".

Виступаючи в режимі відеоконференції на нараді російських політиків, зокрема губернаторів Курської, Бєлгородської та Брянської областей, Путін сказав, що "питання безпеки", які виникли в Курську, є "проблемами, за які відповідають силовики", - йдеться в матеріалі.

Путін сказав, що Москва працюватиме з "місцевою і регіональною владою" і "силовими структурами", щоб "сприяти досягненню тих цілей, які ми перед собою ставимо".

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