УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5389 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 027 43

Путін закликав не звинувачувати його у прориві на Курщині, це проблеми силовиків, - Politico

Путін не вважає себе винним у прориві на Курщині

Російський диктатор Володимир Путін поклав відповідальність за прорив кордону на "силові структури".

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Володимир Путін звернувся до російського регіону, де Україна захопила понад 1000 квадратних кілометрів території: "Не звинувачуйте мене".

Виступаючи в режимі відеоконференції на нараді російських політиків, зокрема губернаторів Курської, Бєлгородської та Брянської областей, Путін сказав, що "питання безпеки", які виникли в Курську, є "проблемами, за які відповідають силовики", - йдеться в матеріалі.

Путін сказав, що Москва працюватиме з "місцевою і регіональною владою" і "силовими структурами", щоб "сприяти досягненню тих цілей, які ми перед собою ставимо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Негативне ставлення росіян до Путіна зросло після початку операції ЗСУ на Курщині, - The New York Times

Автор: 

путін (23750) росія (64911) Курськ (1084)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
О! У нас теж винуватий не сцарь, який особисто освячував розміновування прифронтових територій, руйнування фортифікацій, зупинку підприємств ВПК, а виключно військові.

2019 рік. Радіє розмінуванню.



показати весь коментар
23.08.2024 11:27
+23
Тобто силовики - окремо, а ***** - окремо. Йому тільки хлопчиків у пузіко цьомати
показати весь коментар
23.08.2024 11:25
+23
а були ж гарні варіанти, так нє...
показати весь коментар
23.08.2024 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бу-га-га
показати весь коментар
23.08.2024 11:24 Відповісти
десь за кулісами блиснула "табакєрка"
показати весь коментар
23.08.2024 11:29 Відповісти
- Шайгу, Герасимов! Где курская область!!!???
показати весь коментар
23.08.2024 11:34 Відповісти
зараз бледоусов та герич
но питання в другому - а ліліпутін що уже не головнокомандувач?
... і навіть МЕРТВІ з согил ВСТАНУТЬ щоб показати Гаазького педофіла ліліпутіна що винний у ВСІХ бідах війни бо у ВСІХ бідіх війни ЗАВЖДИ винний АГРЕСОР - головнокомандувач ліліпутін
Паднімітє Мнє Векі!!!!
показати весь коментар
23.08.2024 11:47 Відповісти
***** вже перед підлеглими виправдовується
показати весь коментар
23.08.2024 11:40 Відповісти
Путин на глазах всего мира,превращается с царя россии в ***** мазандаранскую.
показати весь коментар
23.08.2024 12:15 Відповісти
Це таке буде i в Гаазi молоть-я не давав приказ
напасти на Украiну-то силовi структури...
Ублюдок!
показати весь коментар
23.08.2024 13:09 Відповісти
Тобто силовики - окремо, а ***** - окремо. Йому тільки хлопчиків у пузіко цьомати
показати весь коментар
23.08.2024 11:25 Відповісти
Нікого вам х..йло з проханням "не звинувачувати" не нагадує?..
показати весь коментар
23.08.2024 11:25 Відповісти
Закон нехай напише "О дискредитації Верховного Сцаря".
І покарання аж до розстрілу.
показати весь коментар
23.08.2024 11:26 Відповісти
Нігуя собі - переклав - а ше винувате плем"я мая і ацтеки
показати весь коментар
23.08.2024 11:26 Відповісти
ну да, ахмат чай виноват
показати весь коментар
23.08.2024 11:26 Відповісти
а були ж гарні варіанти, так нє...
показати весь коментар
23.08.2024 11:26 Відповісти
Прямо як наш Бубасік. Усі винні, окрім нього.
показати весь коментар
23.08.2024 11:27 Відповісти
О! У нас теж винуватий не сцарь, який особисто освячував розміновування прифронтових територій, руйнування фортифікацій, зупинку підприємств ВПК, а виключно військові.

2019 рік. Радіє розмінуванню.



показати весь коментар
23.08.2024 11:27 Відповісти
Это очень хорошо, начинает оправдываться. А еще это видят силовики, и прекрасно понимают что ***** их всех сдаст. Что именно он замутил СВО, а чуть что - сам в кусты - а их под пулеметы.
показати весь коментар
23.08.2024 11:28 Відповісти
"царь нє настаящій", "вова ужє нє тот", "пора убірать". Щось з цього перевірено часом списку може статися. Було б добре.
показати весь коментар
23.08.2024 11:32 Відповісти
так уже здав. скільки генералів-подільників шойги під слідством?
показати весь коментар
23.08.2024 11:57 Відповісти
міль у всьому копіює гітлера
показати весь коментар
23.08.2024 11:29 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2024 11:29 Відповісти
Нє віноватая я. Он сам прішол (с)
показати весь коментар
23.08.2024 11:34 Відповісти
У Путина появилась шикарная возможность не дотянуть до американских выборов,так как кремлевская элита только за последние дни потеряла сотни миллионов долларов из-за обстрелов и наступления ВСУ.
показати весь коментар
23.08.2024 11:34 Відповісти
ви недооцінюєте інерцію. так само як і Київ за три дні і Україна ну максимум за 3 місяці.
тому, звичайно, до виборів вони доживуть. питання в тому, чи оголошувати нову непопулярну мобілізацію. а якшо і оголошувати, то на чому вони будуть воювати. забезпечення нинішніх бойових підрозділів другого ешелону (ну тих, шо були на курщині) уже на рівні 30%. далі буде гірше. навіть на чому вести бойові дії нинішнім підрозділам в кампанії 25-го року - неясно.
показати весь коментар
23.08.2024 12:03 Відповісти
Про якого путіна пишете ? Схоже, їх там кілька. 😂
показати весь коментар
23.08.2024 12:18 Відповісти
В курятнику безладдя... .
показати весь коментар
23.08.2024 11:38 Відповісти
😁😂👍 Гарно написали-курятник так i е...
показати весь коментар
23.08.2024 13:14 Відповісти
Що і потребувало доказати..пох )(уйлу.
показати весь коментар
23.08.2024 11:40 Відповісти
Утю- тю- тю. Яке воно ска жалюгідне ))
показати весь коментар
23.08.2024 11:40 Відповісти
Надо же. Все шло па плану а теперь вдруг обосрался не он а виноваты силовики которые не вовремя чемодан ему подставили
показати весь коментар
23.08.2024 11:40 Відповісти
Крихітка Цахес: все позитиве, що хтось зробів - це я, це я. А якщо сам всравсь, - то хтось, он невістчіна плахта висить!
Треба в нього видрати ті три золотих волоска, може й омана спаде.

Цікаво, що це не тільки про пуйла. Таких Цахесів вже черга стоїть...
показати весь коментар
23.08.2024 11:44 Відповісти
- Пацани унивают, нада тібє атвєт діржать !
показати весь коментар
23.08.2024 11:44 Відповісти
тепер м'яч на стороні лаптєй аладіна.
показати весь коментар
23.08.2024 11:45 Відповісти
Протупил Вова. Нужно было сказать, что это хитрый план, многоходовочка, мы их заманили..
показати весь коментар
23.08.2024 11:46 Відповісти
Цікаво, йому у дупу лопату запхають, або граблі (при чому не черенком). Я за граблі голосую. Для двійників і лопата піде.
показати весь коментар
23.08.2024 11:48 Відповісти
Це ж він для кого каже? Для своїх підданих, щоб підтвердити "царь хороший, бояре плохие", нічого нового. Щоб ця прикрість (кємська волость курвська область) не заважала зомбованим бабкам волати "путін прізідєнт міііірааа".
показати весь коментар
23.08.2024 11:51 Відповісти
то есть єто не следствие того, что лично ты там что-то аннексировал полуостров какой-то, присоединил, кусок Харьковской на днях оккупировал... То другоє?
показати весь коментар
23.08.2024 12:03 Відповісти
хто чув, хто згадає про Іллю Пономарьова, колишнього депутата держдури? Який отримав українське громадянство?
Так от він зараз перебуває в США, через своїх знайомих просить Держдеп "натиснути" на ЕрЗе, щоб щоб йому і його команді дозволили очолити ВЦА на Курщині
показати весь коментар
23.08.2024 12:06 Відповісти
Пономарьов виглядає нормальним притомним чуваком. І деяка логіка в його діях є. Але дуже сумніваюся, що вийде.
показати весь коментар
23.08.2024 12:18 Відповісти
Вони випадково не якісь дальні родичі з нашим Оплескозалежним? Дуже вже всі кроки в них схожі.
показати весь коментар
23.08.2024 12:08 Відповісти
Путин петушара конченный,ему торба однозначно.
показати весь коментар
23.08.2024 12:10 Відповісти
росияне , да он у вас СУМАШЕДШИЙ !!! завтра он скажет вам ,что он вас в Украину не посылал !!!!(((
показати весь коментар
23.08.2024 12:11 Відповісти
Вони вже називають рейд ЗСУ у Курській області "вилазкою"
показати весь коментар
23.08.2024 12:15 Відповісти
Понять и простить? Поймать и повесить...
показати весь коментар
23.08.2024 12:29 Відповісти
 
 