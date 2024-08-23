Путін закликав не звинувачувати його у прориві на Курщині, це проблеми силовиків, - Politico
Російський диктатор Володимир Путін поклав відповідальність за прорив кордону на "силові структури".
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Володимир Путін звернувся до російського регіону, де Україна захопила понад 1000 квадратних кілометрів території: "Не звинувачуйте мене".
Виступаючи в режимі відеоконференції на нараді російських політиків, зокрема губернаторів Курської, Бєлгородської та Брянської областей, Путін сказав, що "питання безпеки", які виникли в Курську, є "проблемами, за які відповідають силовики", - йдеться в матеріалі.
Путін сказав, що Москва працюватиме з "місцевою і регіональною владою" і "силовими структурами", щоб "сприяти досягненню тих цілей, які ми перед собою ставимо".
Топ коментарі
+27 Алла Новосад #194524
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+23 Ростислав #492700
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+23 Urs
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но питання в другому - а ліліпутін що уже не головнокомандувач?
... і навіть МЕРТВІ з согил ВСТАНУТЬ щоб показати Гаазького педофіла ліліпутіна що винний у ВСІХ бідах війни бо у ВСІХ бідіх війни ЗАВЖДИ винний АГРЕСОР - головнокомандувач ліліпутін
Паднімітє Мнє Векі!!!!
напасти на Украiну-то силовi структури...
Ублюдок!
І покарання аж до розстрілу.
2019 рік. Радіє розмінуванню.
тому, звичайно, до виборів вони доживуть. питання в тому, чи оголошувати нову непопулярну мобілізацію. а якшо і оголошувати, то на чому вони будуть воювати. забезпечення нинішніх бойових підрозділів другого ешелону (ну тих, шо були на курщині) уже на рівні 30%. далі буде гірше. навіть на чому вести бойові дії нинішнім підрозділам в кампанії 25-го року - неясно.
Треба в нього видрати ті три золотих волоска, може й омана спаде.
Цікаво, що це не тільки про пуйла. Таких Цахесів вже черга стоїть...
кємська волостькур вська область) не заважала зомбованим бабкам волати "путін прізідєнт міііірааа".
Так от він зараз перебуває в США, через своїх знайомих просить Держдеп "натиснути" на ЕрЗе, щоб щоб йому і його команді дозволили очолити ВЦА на Курщині