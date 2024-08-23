Российские власти решили игнорировать присутствие ВСУ в Курской области, - эстонская разведка
Режим Российской Федерации, очевидно, решил игнорировать масштабы проблемы, которую украинские Вооруженные силы создают для них вторжением в Курскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн.
"Сейчас стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках Украины благодаря беспрецедентно успешной операции в Курской области. Сейчас, насколько нам известно, под контролем ВСУ находится примерно 900-1300 квадратных километров территории Курской области", - подчеркнул он.
Кессельманн добавил, что уничтожение мостов через реку Сейм ставит армию РФ перед дилеммой: отступить подразделениям, которые потенциально находятся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины, или использовать ресурсы для восстановления связующего пути.
"Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легко осуществимым для Российской Федерации", - отметил Кессельманн.
Он отметил, что подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.
"Судя по всему, ВСУ нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия в настоящее время, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо остановить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области", - заявил Кессельман.
Но "похоже, что режим Российской Федерации решил игнорировать масштабы проблемы, которую украинские Вооруженные силы создают для них в Курской области".
По словам Кессельманна, ВСУ заставили Россию использовать в конфликте, в частности, призывников.
"Хотя РФ с начала войны утверждала, что этого не произойдет", - отметил он.
"Подводя итог, можно сказать, что РФ не смогла адекватно отреагировать на действия Украины в Курской области. Россия по-прежнему оказывает давление на украинские подразделения на Донецком направлении, где продолжаются напряженные бои. Но не видно, чтобы Россия приблизилась к стратегическим целям, о которых она заявляла в начале войны", - подытожил Кессельманн.
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Максимум згорить декілька сотень трансформаторів.
При зупинені ЗАЕС - не сталася -і там не станеться.
Да й не треба цього робити.
Да й не потрібно до неї підходити близько.
ДРОНАМИ ПЕРЕБИТИ високовольтні лінії та підстанції що йдуть до АЕС.
Це можна зробити прямо ВЖЕ за день-два - і готово.
Думаю на це просто відсутні політичні рішення. Але час іде.
Друже - на ситуацію тобі потрібно дивитися ширше.
ліліпутіну як кістка поперек горла стоять Атомні станції України.
Восени, думаю, він планува їх атакувати.
Тому загроза для Курської АЕС - це провал планів ліліпутіна на осінь.
І винен в цьому Гаазький педофіл владімір ліліпутін.
Йому достатньо сьогодні вивести війська з України, виплатити репарації, віддати ВСІХ військових злочинців під суд (в тому числі себе) - і ЗСУ залишить Курськ.
Це дуже просто.
- Ігнарірую!
ВСУ чтоб двигаться дальше теперь необходимо перебрасывать откуда то дополнительные силы, при том самые боеспособные.