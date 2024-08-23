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Новости
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Российские власти решили игнорировать присутствие ВСУ в Курской области, - эстонская разведка

Курськ

Режим Российской Федерации, очевидно, решил игнорировать масштабы проблемы, которую украинские Вооруженные силы создают для них вторжением в Курскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн.

"Сейчас стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках Украины благодаря беспрецедентно успешной операции в Курской области. Сейчас, насколько нам известно, под контролем ВСУ находится примерно 900-1300 квадратных километров территории Курской области", - подчеркнул он.

Кессельманн добавил, что уничтожение мостов через реку Сейм ставит армию РФ перед дилеммой: отступить подразделениям, которые потенциально находятся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины, или использовать ресурсы для восстановления связующего пути.

"Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легко осуществимым для Российской Федерации", - отметил Кессельманн.

Он отметил, что подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.

"Судя по всему, ВСУ нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия в настоящее время, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо остановить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области", - заявил Кессельман.

Но "похоже, что режим Российской Федерации решил игнорировать масштабы проблемы, которую украинские Вооруженные силы создают для них в Курской области".

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По словам Кессельманна, ВСУ заставили Россию использовать в конфликте, в частности, призывников.

"Хотя РФ с начала войны утверждала, что этого не произойдет", - отметил он.

"Подводя итог, можно сказать, что РФ не смогла адекватно отреагировать на действия Украины в Курской области. Россия по-прежнему оказывает давление на украинские подразделения на Донецком направлении, где продолжаются напряженные бои. Но не видно, чтобы Россия приблизилась к стратегическим целям, о которых она заявляла в начале войны", - подытожил Кессельманн.

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Эстония (1411) внешняя разведка (373) ВСУ (6546) Курск (1074)


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Топ комментарии
+8
А потім відповідати за техногенну катастрофу міжнародного масштабу? Геніальний план, надійний як швейцарський годинник...
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23.08.2024 15:31
+5
Расєйська влада сидить штани сушить. Вони тупо не знають, що робити та як на захоплення Курвської області взагалі реагувати.
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23.08.2024 15:44
+4
Курька АЕС. Треба нищіти інфоаструктуру.
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23.08.2024 15:16
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Курька АЕС. Треба нищіти інфоаструктуру.
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23.08.2024 15:16 Ответить
А потім відповідати за техногенну катастрофу міжнародного масштабу? Геніальний план, надійний як швейцарський годинник...
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23.08.2024 15:31 Ответить
Чому там має статися аварія? Просто АЕС штатно вимкнеться - і пів росії опиниться в темноті.
Максимум згорить декілька сотень трансформаторів.
При зупинені ЗАЕС - не сталася -і там не станеться.
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23.08.2024 17:21 Ответить
Якщо м изахопимо АЕС, а туди в'їбеться шахед - будемо винні ми, бо ніби як не забезпечили безпеку об'єкту. Тут все просто - хто контролює АЕС - той відповідає за все і всіх
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23.08.2024 17:26 Ответить
Захопити Курську АЕС - неможливо - це ціле місто.
Да й не треба цього робити.
Да й не потрібно до неї підходити близько.
ДРОНАМИ ПЕРЕБИТИ високовольтні лінії та підстанції що йдуть до АЕС.
Це можна зробити прямо ВЖЕ за день-два - і готово.
Думаю на це просто відсутні політичні рішення. Але час іде.
Друже - на ситуацію тобі потрібно дивитися ширше.
ліліпутіну як кістка поперек горла стоять Атомні станції України.
Восени, думаю, він планува їх атакувати.
Тому загроза для Курської АЕС - це провал планів ліліпутіна на осінь.
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23.08.2024 17:37 Ответить
Не сталоcя, бо ЗАЕС украiнська, а як обслуговуеться курска, оце питаньячко.🤔😏
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23.08.2024 18:13 Ответить
А цього слід було очікувати, це тільки зебіли думали що квк ще комусь цікавий...
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23.08.2024 15:17 Ответить
Вважаєш квн-ом що 150 000 жителів Курщини тепер біженці і бомжі?
І винен в цьому Гаазький педофіл владімір ліліпутін.
Йому достатньо сьогодні вивести війська з України, виплатити репарації, віддати ВСІХ військових злочинців під суд (в тому числі себе) - і ЗСУ залишить Курськ.
Це дуже просто.
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23.08.2024 17:25 Ответить
Це вже з області фантастики...
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24.08.2024 15:35 Ответить
естонська розвідка раніше опинилась на Сеймі, ніж британська.
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23.08.2024 15:19 Ответить
Ну та всі розуміють чим це закінчиться
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23.08.2024 15:31 Ответить
Таки да, ні чим...
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23.08.2024 15:59 Ответить
А як же від русру, що ботокс наказав визволити і покарати. Отож бо, дилема є, чекаємо на висновок
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23.08.2024 15:32 Ответить
Расєйська влада сидить штани сушить. Вони тупо не знають, що робити та як на захоплення Курвської області взагалі реагувати.
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23.08.2024 15:44 Ответить
Щоб реагувать - треба війська мать! І не "строковиків" та "курків" з рот охорони (які навіть окопи копать не вміють) - а бойові підрозділи А вони всі - на фронті І Путін не дозволяє їх знімать з позицій та перекидать під Курськ - бо його більше цікавить наступ в Україні Літо закінчується - а значних успіхів нема Просто "перемелюється жива сила і техніка!
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23.08.2024 15:52 Ответить
- Владім Владимич, вас єппут!
- Ігнарірую!
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23.08.2024 15:46 Ответить
Ну так це ж класно. Значить підкріплень туди не буде і ЗСУ буде окиздюлювати "народну міліцію" і тих невдах, яких туди вже перекинули.
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23.08.2024 16:10 Ответить
Нова тактика у війні - не помічати, що частина території під контролем чужої армії. Російська влада просто почекає, поки ВСУ образиться на ігнор і піде собі.
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23.08.2024 16:42 Ответить
Перекинули ровно столько что бы более - менее остановить ВСУ. При том использовали вспомогательные подразделения.
ВСУ чтоб двигаться дальше теперь необходимо перебрасывать откуда то дополнительные силы, при том самые боеспособные.
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23.08.2024 19:37 Ответить
Цих ізольованих обов'язково треба знищити, поки є можливість
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23.08.2024 19:12 Ответить
 
 