Адміністрація Байдена обговорює підтримку несподіваної операції України в Курській області, - WP

Адміністрація президента США Джо Байдена, заскочена зненацька несподіваною операцією України на Курщині, все ще обговорює, чи варто допомагати українським військам утримувати й, можливо, навіть розширювати присутність у Курській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За словами американських чиновників, Пентагон запитав українців, що їм потрібно для успіху цього маневру, але жодних рішень про матеріальну підтримку цих зусиль ухвалено не було.

Внутрішні дискусії в адміністрації зосередилися на тому, чи варто коригувати вміст пакетів з озброєнням, які зараз відправляються Україні: включити в них більше бронетехніки або прискорити доставку певних боєприпасів та іншого обладнання, яке могло б допомогти українцям "окопатися і захистити себе" на російській території, яку вони зараз контролюють, пише видання.

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Які сумніви у Вашингтона?

За інформацією WP, поки тривають дискусії щодо допомоги Україні в проведенні Курської операції, домінують два питання.

У США кажуть, що вони не впевнені в загальній наступальній стратегії Києва, а "залежність України від американської зброї відродила побоювання щодо прямої ескалації конфлікту США і НАТО з Росією".

Поки що США заявляють, що не мають чіткого уявлення про цілі України щодо контролю території всередині Росії, а також про те, чи має Київ намір утримувати цю територію або розширювати операцію.

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"Можливо, у них (України - ред.) є план, але вони не діляться ним з нами", - сказав виданню американський чиновник.

Водночас, попри те, що вони не були проінформовані заздалегідь і наразі занепокоєні загальною стратегією, деякі представники адміністрації США та військові висловили захоплення тим, як українські сили впоралися з наступом на Курську область, зазначивши, що ЗСУ використали деякі американські тактичні прийоми, які не захотіли або не змогли застосувати в контрнаступі торік.