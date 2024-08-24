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Новини Війна
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Адміністрація Байдена обговорює підтримку несподіваної операції України в Курській області, - WP

У Байдена обговорюють підтримку наступу України у Курській області

Адміністрація президента США Джо Байдена, заскочена зненацька несподіваною операцією України на Курщині, все ще обговорює, чи варто допомагати українським військам утримувати й, можливо, навіть розширювати присутність у Курській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За словами американських чиновників, Пентагон запитав українців, що їм потрібно для успіху цього маневру, але жодних рішень про матеріальну підтримку цих зусиль ухвалено не було.

Внутрішні дискусії в адміністрації зосередилися на тому, чи варто коригувати вміст пакетів з озброєнням, які зараз відправляються Україні: включити в них більше бронетехніки або прискорити доставку певних боєприпасів та іншого обладнання, яке могло б допомогти українцям "окопатися і захистити себе" на російській території, яку вони зараз контролюють, пише видання.

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Які сумніви у Вашингтона?

За інформацією WP, поки тривають дискусії щодо допомоги Україні в проведенні Курської операції, домінують два питання.

У США кажуть, що вони не впевнені в загальній наступальній стратегії Києва, а "залежність України від американської зброї відродила побоювання щодо прямої ескалації конфлікту США і НАТО з Росією".

Поки що США заявляють, що не мають чіткого уявлення про цілі України щодо контролю території всередині Росії, а також про те, чи має Київ намір утримувати цю територію або розширювати операцію.

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"Можливо, у них (України - ред.) є план, але вони не діляться ним з нами", - сказав виданню американський чиновник.

Водночас, попри те, що вони не були проінформовані заздалегідь і наразі занепокоєні загальною стратегією, деякі представники адміністрації США та військові висловили захоплення тим, як українські сили впоралися з наступом на Курську область, зазначивши, що ЗСУ використали деякі американські тактичні прийоми, які не захотіли або не змогли застосувати в контрнаступі торік.

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22512) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+9
Це той сралін що вбив набагато більше людей ніж Гітлер,завдяки кому розпочалася друга світова бійня,планував вбити та виселити десятки мільйонів західних європейців та створити всесвітній концтабір-союз..
Так знищував шпигунів,що Гітлер знав про план Гроза про зосередження колосальних військ Червоної армії у Львівському та Білостоцькому виступах,тому і напав першим.
У сраліна протягом всього життя був менталітет уголовника який втілював у життя ідеї шизофреніка (леніна) 2 посадити 2 розстріляти а ще 6 хай бояться та чекають царства з кисейльними ріками як емелі на печі.
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24.08.2024 13:54
+8
Якби Рузвельт допомагав сраліну так як нам Байден,світ би давно вже перетворився на ядерний попіл.
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24.08.2024 13:42
+7
Коли вже цей старий сцикливий переляканий скелет альцгеймера буде викинутий на пенсію?
Виділили 61 млрд $, а тепер ще ***** обговорюють, якими ложечками доцільно давати допомогу -- чайними, чи десертними?
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24.08.2024 14:29
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Якби Рузвельт допомагав сраліну так як нам Байден,світ би давно вже перетворився на ядерний попіл.
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24.08.2024 13:42 Відповісти
так то сраліну, а не ЕрЗе. сралін в себе в оточенні шпигунів рейху справді знищив, до останньої тріски
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24.08.2024 13:44 Відповісти
Це той сралін що вбив набагато більше людей ніж Гітлер,завдяки кому розпочалася друга світова бійня,планував вбити та виселити десятки мільйонів західних європейців та створити всесвітній концтабір-союз..
Так знищував шпигунів,що Гітлер знав про план Гроза про зосередження колосальних військ Червоної армії у Львівському та Білостоцькому виступах,тому і напав першим.
У сраліна протягом всього життя був менталітет уголовника який втілював у життя ідеї шизофреніка (леніна) 2 посадити 2 розстріляти а ще 6 хай бояться та чекають царства з кисейльними ріками як емелі на печі.
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24.08.2024 13:54 Відповісти
а я про що? - саме той сралін.
В жодному разі я не закликаю його наслідувати, борони Вас Боже, якщо ви так подумали.
Але гітлерівських штірліців, навіть піонтковських в його отченні не було, я саме про це.
Ви мали би це зрозуміти,, тим більше, як я згадав про тріски з порубаного ним лісу.
Не обговорюємо його кримінальний менталітет, бо це окрема тема велика за обсягом, не для цього коментаря. Хіба що зазначу, що підготовка сраліним нападу на рейх не могла стати таємною хоча би через те, що зоредження війська РККА на кордоні було видно місцевим жителям, які мяко кажучи були неприхильні до більшовиків, советів.
До речі, ЕрЗе аналогічні попередження нападу 24/02.22року проігнорував...
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24.08.2024 14:05 Відповісти
Все так...у жодному художньому фільмі не побачиш німецького шпигуна у верхівці червоної армії...
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24.08.2024 14:31 Відповісти
чергова бла-бла-бла ні про що, на цей раз в WP, для підняття власної популярності.
Най буде.
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24.08.2024 13:42 Відповісти
Ну,це не на користь сво на курщині((забагато пафосу та публічності((але якби лиш на вас зважали ЗСУ,то був вже давно гаплик(а за решту дякуємо.
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24.08.2024 13:45 Відповісти
Даваите більше зброі - ці ігри з рашкою Украіні не підходять - сили не рівні
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24.08.2024 13:46 Відповісти
Як вони вже за...ли своїми ескалаціями.
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24.08.2024 13:47 Відповісти
українські Голанскі висоти довжиною на століття...
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24.08.2024 13:52 Відповісти
"Тормоз комунізму"

а незабаром:

Просыпаюсь утром рано,
Нет Луиса Корволана...

адміністрація Діду Джо буде в ранкових халатах довго чесати свої рєпи
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24.08.2024 13:51 Відповісти
Може нам не все відомо.Рано робити висновки.
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24.08.2024 13:54 Відповісти
щось мені чуйка підсказує що Бідон все ж таки роздуплиться перед тим як покинути Білий Дім , хоча розпад засрашки у них вважається як поразка китайцям
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24.08.2024 13:56 Відповісти
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24.08.2024 13:57 Відповісти
Близько 15 тис літаків,серед яких тисячі аерокобр,7 тис танків 437 тис автомобілей 3.8 млн покришок,1900 тепловозів,мільйони тонн палива..продовольства тощо....і все це за 70 років виродилось в адміністрацію саллівана яка рахує кожен доллар і трампа який є аналогом про-німецьких партій в США ( тоді там проживало 30 млн німців-колоністів).
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24.08.2024 14:00 Відповісти
Тут не в Салівані справа а в тому що в другу світову війну європейське населення США складало 90% а тепер тільки 58% причому ті ж латиноамериканці і азіати більше ходять на вибори....

тому політична еліта і веде іншу політику орієнтуючись на поточний електорат
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24.08.2024 14:10 Відповісти
Дуже багато охочих тут звинувачувати США в неналежній підтримці України...
І чомусь забувають, що Україну формально очолюють якщо не зрадники, якщо не агенти ***** - то, принаймі, дебіли, але й зрадників навколо них вистачає. І що в ЦРУ про таких відомо (можливо, не про всіх, але в Ленглі не дурні сидять). І в саме тому в White House щоразу обдумують, яке надане Україні озброєння не зашкодить США..
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24.08.2024 14:16 Відповісти
США не передає чогось супер *********. Всі ті хаймарси, джавелвіни, а тим більше 155мм некеровані снаряди або зняті з виробництва, або доживають останні роки і утілізуються. І все було б добре, якби хочаб їх давали більше.
Але справа не в тому. Курський наступ триває вже скоро місяць. ЗСУ зробили те, що ніхто ніколи не робив - неядерна держава захопила території ядерної держави. І та всрата ядерна держава в **** і не знає шо робити. В такій ситуації можна було б якось раніше зібратися, обговорити і допомогти.
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24.08.2024 14:39 Відповісти
ЗСУ не йде вглибину, вони розширюючи фронт,захищають прикордоння.
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24.08.2024 14:17 Відповісти
Коли вже цей старий сцикливий переляканий скелет альцгеймера буде викинутий на пенсію?
Виділили 61 млрд $, а тепер ще ***** обговорюють, якими ложечками доцільно давати допомогу -- чайними, чи десертними?
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24.08.2024 14:29 Відповісти
У цьому питанні, мені здаєтся шо вони якісь ******* з цім оговоренням.
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24.08.2024 14:31 Відповісти
Мде... нашо такій поспіх? Обговорите це через рік чи два.
Капець...
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24.08.2024 14:34 Відповісти
Ще не роздуплилися...
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24.08.2024 14:42 Відповісти
Иди уже наконец на покой байден, вместе со своей импотентной сворой дедов. Дай дорогу Трампу
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24.08.2024 14:57 Відповісти
Так Трамп такий самий дід. Хіба шо розмовляє трохо краще.
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24.08.2024 15:13 Відповісти
Продовження серіалу про те, як дід з деменцією ніяк не може вирішити, чи надягати йому памперси, а коли, нарешті, почав їх шукати, вже забув, що шукає.
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24.08.2024 15:41 Відповісти
треба розуміти, що сєпари з лугандонії - нйбільш затяті і досвічені вороги.
Але ж і на расії є повно людей, які хочуть заробити швидкі гроші.
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24.08.2024 16:01 Відповісти
 
 