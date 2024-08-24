Адміністрація Байдена обговорює підтримку несподіваної операції України в Курській області, - WP
Адміністрація президента США Джо Байдена, заскочена зненацька несподіваною операцією України на Курщині, все ще обговорює, чи варто допомагати українським військам утримувати й, можливо, навіть розширювати присутність у Курській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
За словами американських чиновників, Пентагон запитав українців, що їм потрібно для успіху цього маневру, але жодних рішень про матеріальну підтримку цих зусиль ухвалено не було.
Внутрішні дискусії в адміністрації зосередилися на тому, чи варто коригувати вміст пакетів з озброєнням, які зараз відправляються Україні: включити в них більше бронетехніки або прискорити доставку певних боєприпасів та іншого обладнання, яке могло б допомогти українцям "окопатися і захистити себе" на російській території, яку вони зараз контролюють, пише видання.
Які сумніви у Вашингтона?
За інформацією WP, поки тривають дискусії щодо допомоги Україні в проведенні Курської операції, домінують два питання.
У США кажуть, що вони не впевнені в загальній наступальній стратегії Києва, а "залежність України від американської зброї відродила побоювання щодо прямої ескалації конфлікту США і НАТО з Росією".
Поки що США заявляють, що не мають чіткого уявлення про цілі України щодо контролю території всередині Росії, а також про те, чи має Київ намір утримувати цю територію або розширювати операцію.
"Можливо, у них (України - ред.) є план, але вони не діляться ним з нами", - сказав виданню американський чиновник.
Водночас, попри те, що вони не були проінформовані заздалегідь і наразі занепокоєні загальною стратегією, деякі представники адміністрації США та військові висловили захоплення тим, як українські сили впоралися з наступом на Курську область, зазначивши, що ЗСУ використали деякі американські тактичні прийоми, які не захотіли або не змогли застосувати в контрнаступі торік.
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Так знищував шпигунів,що Гітлер знав про план Гроза про зосередження колосальних військ Червоної армії у Львівському та Білостоцькому виступах,тому і напав першим.
У сраліна протягом всього життя був менталітет уголовника який втілював у життя ідеї шизофреніка (леніна) 2 посадити 2 розстріляти а ще 6 хай бояться та чекають царства з кисейльними ріками як емелі на печі.
В жодному разі я не закликаю його наслідувати, борони Вас Боже, якщо ви так подумали.
Але гітлерівських штірліців, навіть піонтковських в його отченні не було, я саме про це.
Ви мали би це зрозуміти,, тим більше, як я згадав про тріски з порубаного ним лісу.
Не обговорюємо його кримінальний менталітет, бо це окрема тема велика за обсягом, не для цього коментаря. Хіба що зазначу, що підготовка сраліним нападу на рейх не могла стати таємною хоча би через те, що зоредження війська РККА на кордоні було видно місцевим жителям, які мяко кажучи були неприхильні до більшовиків, советів.
До речі, ЕрЗе аналогічні попередження нападу 24/02.22року проігнорував...
Най буде.
а незабаром:
Просыпаюсь утром рано,
Нет Луиса Корволана...
адміністрація Діду Джо буде в ранкових халатах довго чесати свої рєпи
тому політична еліта і веде іншу політику орієнтуючись на поточний електорат
І чомусь забувають, що Україну формально очолюють якщо не зрадники, якщо не агенти ***** - то, принаймі, дебіли, але й зрадників навколо них вистачає. І що в ЦРУ про таких відомо (можливо, не про всіх, але в Ленглі не дурні сидять). І в саме тому в White House щоразу обдумують, яке надане Україні озброєння не зашкодить США..
Але справа не в тому. Курський наступ триває вже скоро місяць. ЗСУ зробили те, що ніхто ніколи не робив - неядерна держава захопила території ядерної держави. І та всрата ядерна держава в **** і не знає шо робити. В такій ситуації можна було б якось раніше зібратися, обговорити і допомогти.
Виділили 61 млрд $, а тепер ще ***** обговорюють, якими ложечками доцільно давати допомогу -- чайними, чи десертними?
Капець...
Але ж і на расії є повно людей, які хочуть заробити швидкі гроші.