Администрация Байдена обсуждает поддержку неожиданной операции Украины в Курской области, - WP
Администрация президента США Джо Байдена, застигнутая врасплох неожиданной операцией Украины на Курщине, все еще обсуждает, стоит ли помогать украинским войскам удерживать и, возможно, даже расширять присутствие в Курской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
По словам американских чиновников, Пентагон спросил украинцев, что им нужно для успеха этого маневра, но никаких решений о материальной поддержке этих усилий принято не было.
Внутренние дискуссии в администрации сосредоточились на том, стоит ли корректировать содержимое пакетов с вооружением, которые сейчас отправляются Украине: включить в них больше бронетехники или ускорить доставку определенных боеприпасов и другого оборудования, которое могло бы помочь украинцам "окопаться и защитить себя" на российской территории, которую они сейчас контролируют, пишет издание.
Какие сомнения у Вашингтона?
По информации WP, пока продолжаются дискуссии о помощи Украине в проведении Курской операции, доминируют два вопроса.
В США говорят, что они не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а "зависимость Украины от американского оружия возродила опасения относительно прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией".
Пока что США заявляют, что не имеют четкого представления о целях Украины по контролю территории внутри России, а также о том, намерен ли Киев удерживать эту территорию или расширять операцию.
"Возможно, у них (Украины - ред.) есть план, но они не делятся им с нами", - сказал изданию американский чиновник.
В то же время, несмотря на то, что они не были проинформированы заранее и сейчас обеспокоены общей стратегией, некоторые представители администрации США и военные выразили восхищение тем, как украинские силы справились с наступлением на Курскую область, отметив, что ВСУ использовали некоторые американские тактические приемы, которые не захотели или не смогли применить в контрнаступлении в прошлом году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так знищував шпигунів,що Гітлер знав про план Гроза про зосередження колосальних військ Червоної армії у Львівському та Білостоцькому виступах,тому і напав першим.
У сраліна протягом всього життя був менталітет уголовника який втілював у життя ідеї шизофреніка (леніна) 2 посадити 2 розстріляти а ще 6 хай бояться та чекають царства з кисейльними ріками як емелі на печі.
В жодному разі я не закликаю його наслідувати, борони Вас Боже, якщо ви так подумали.
Але гітлерівських штірліців, навіть піонтковських в його отченні не було, я саме про це.
Ви мали би це зрозуміти,, тим більше, як я згадав про тріски з порубаного ним лісу.
Не обговорюємо його кримінальний менталітет, бо це окрема тема велика за обсягом, не для цього коментаря. Хіба що зазначу, що підготовка сраліним нападу на рейх не могла стати таємною хоча би через те, що зоредження війська РККА на кордоні було видно місцевим жителям, які мяко кажучи були неприхильні до більшовиків, советів.
До речі, ЕрЗе аналогічні попередження нападу 24/02.22року проігнорував...
Най буде.
а незабаром:
Просыпаюсь утром рано,
Нет Луиса Корволана...
адміністрація Діду Джо буде в ранкових халатах довго чесати свої рєпи
тому політична еліта і веде іншу політику орієнтуючись на поточний електорат
І чомусь забувають, що Україну формально очолюють якщо не зрадники, якщо не агенти ***** - то, принаймі, дебіли, але й зрадників навколо них вистачає. І що в ЦРУ про таких відомо (можливо, не про всіх, але в Ленглі не дурні сидять). І в саме тому в White House щоразу обдумують, яке надане Україні озброєння не зашкодить США..
Але справа не в тому. Курський наступ триває вже скоро місяць. ЗСУ зробили те, що ніхто ніколи не робив - неядерна держава захопила території ядерної держави. І та всрата ядерна держава в **** і не знає шо робити. В такій ситуації можна було б якось раніше зібратися, обговорити і допомогти.
Виділили 61 млрд $, а тепер ще ***** обговорюють, якими ложечками доцільно давати допомогу -- чайними, чи десертними?
Капець...
Але ж і на расії є повно людей, які хочуть заробити швидкі гроші.