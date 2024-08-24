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Новости Война
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Администрация Байдена обсуждает поддержку неожиданной операции Украины в Курской области, - WP

У Байдена обговорюють підтримку наступу України у Курській області

Администрация президента США Джо Байдена, застигнутая врасплох неожиданной операцией Украины на Курщине, все еще обсуждает, стоит ли помогать украинским войскам удерживать и, возможно, даже расширять присутствие в Курской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По словам американских чиновников, Пентагон спросил украинцев, что им нужно для успеха этого маневра, но никаких решений о материальной поддержке этих усилий принято не было.

Внутренние дискуссии в администрации сосредоточились на том, стоит ли корректировать содержимое пакетов с вооружением, которые сейчас отправляются Украине: включить в них больше бронетехники или ускорить доставку определенных боеприпасов и другого оборудования, которое могло бы помочь украинцам "окопаться и защитить себя" на российской территории, которую они сейчас контролируют, пишет издание.

Также читайте: Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

Какие сомнения у Вашингтона?

По информации WP, пока продолжаются дискуссии о помощи Украине в проведении Курской операции, доминируют два вопроса.

В США говорят, что они не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а "зависимость Украины от американского оружия возродила опасения относительно прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией".

Пока что США заявляют, что не имеют четкого представления о целях Украины по контролю территории внутри России, а также о том, намерен ли Киев удерживать эту территорию или расширять операцию.

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"Возможно, у них (Украины - ред.) есть план, но они не делятся им с нами", - сказал изданию американский чиновник.

В то же время, несмотря на то, что они не были проинформированы заранее и сейчас обеспокоены общей стратегией, некоторые представители администрации США и военные выразили восхищение тем, как украинские силы справились с наступлением на Курскую область, отметив, что ВСУ использовали некоторые американские тактические приемы, которые не захотели или не смогли применить в контрнаступлении в прошлом году.

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26409) Курск (1074)


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Топ комментарии
+9
Це той сралін що вбив набагато більше людей ніж Гітлер,завдяки кому розпочалася друга світова бійня,планував вбити та виселити десятки мільйонів західних європейців та створити всесвітній концтабір-союз..
Так знищував шпигунів,що Гітлер знав про план Гроза про зосередження колосальних військ Червоної армії у Львівському та Білостоцькому виступах,тому і напав першим.
У сраліна протягом всього життя був менталітет уголовника який втілював у життя ідеї шизофреніка (леніна) 2 посадити 2 розстріляти а ще 6 хай бояться та чекають царства з кисейльними ріками як емелі на печі.
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24.08.2024 13:54
+8
Якби Рузвельт допомагав сраліну так як нам Байден,світ би давно вже перетворився на ядерний попіл.
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24.08.2024 13:42
+7
Коли вже цей старий сцикливий переляканий скелет альцгеймера буде викинутий на пенсію?
Виділили 61 млрд $, а тепер ще ***** обговорюють, якими ложечками доцільно давати допомогу -- чайними, чи десертними?
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24.08.2024 14:29
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Правила форума Совет форумчан
Якби Рузвельт допомагав сраліну так як нам Байден,світ би давно вже перетворився на ядерний попіл.
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24.08.2024 13:42 Ответить
так то сраліну, а не ЕрЗе. сралін в себе в оточенні шпигунів рейху справді знищив, до останньої тріски
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24.08.2024 13:44 Ответить
Це той сралін що вбив набагато більше людей ніж Гітлер,завдяки кому розпочалася друга світова бійня,планував вбити та виселити десятки мільйонів західних європейців та створити всесвітній концтабір-союз..
Так знищував шпигунів,що Гітлер знав про план Гроза про зосередження колосальних військ Червоної армії у Львівському та Білостоцькому виступах,тому і напав першим.
У сраліна протягом всього життя був менталітет уголовника який втілював у життя ідеї шизофреніка (леніна) 2 посадити 2 розстріляти а ще 6 хай бояться та чекають царства з кисейльними ріками як емелі на печі.
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24.08.2024 13:54 Ответить
а я про що? - саме той сралін.
В жодному разі я не закликаю його наслідувати, борони Вас Боже, якщо ви так подумали.
Але гітлерівських штірліців, навіть піонтковських в його отченні не було, я саме про це.
Ви мали би це зрозуміти,, тим більше, як я згадав про тріски з порубаного ним лісу.
Не обговорюємо його кримінальний менталітет, бо це окрема тема велика за обсягом, не для цього коментаря. Хіба що зазначу, що підготовка сраліним нападу на рейх не могла стати таємною хоча би через те, що зоредження війська РККА на кордоні було видно місцевим жителям, які мяко кажучи були неприхильні до більшовиків, советів.
До речі, ЕрЗе аналогічні попередження нападу 24/02.22року проігнорував...
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24.08.2024 14:05 Ответить
Все так...у жодному художньому фільмі не побачиш німецького шпигуна у верхівці червоної армії...
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24.08.2024 14:31 Ответить
чергова бла-бла-бла ні про що, на цей раз в WP, для підняття власної популярності.
Най буде.
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24.08.2024 13:42 Ответить
Ну,це не на користь сво на курщині((забагато пафосу та публічності((але якби лиш на вас зважали ЗСУ,то був вже давно гаплик(а за решту дякуємо.
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24.08.2024 13:45 Ответить
Даваите більше зброі - ці ігри з рашкою Украіні не підходять - сили не рівні
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24.08.2024 13:46 Ответить
Як вони вже за...ли своїми ескалаціями.
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24.08.2024 13:47 Ответить
українські Голанскі висоти довжиною на століття...
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24.08.2024 13:52 Ответить
"Тормоз комунізму"

а незабаром:

Просыпаюсь утром рано,
Нет Луиса Корволана...

адміністрація Діду Джо буде в ранкових халатах довго чесати свої рєпи
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24.08.2024 13:51 Ответить
Може нам не все відомо.Рано робити висновки.
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24.08.2024 13:54 Ответить
щось мені чуйка підсказує що Бідон все ж таки роздуплиться перед тим як покинути Білий Дім , хоча розпад засрашки у них вважається як поразка китайцям
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24.08.2024 13:56 Ответить
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24.08.2024 13:57 Ответить
Близько 15 тис літаків,серед яких тисячі аерокобр,7 тис танків 437 тис автомобілей 3.8 млн покришок,1900 тепловозів,мільйони тонн палива..продовольства тощо....і все це за 70 років виродилось в адміністрацію саллівана яка рахує кожен доллар і трампа який є аналогом про-німецьких партій в США ( тоді там проживало 30 млн німців-колоністів).
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24.08.2024 14:00 Ответить
Тут не в Салівані справа а в тому що в другу світову війну європейське населення США складало 90% а тепер тільки 58% причому ті ж латиноамериканці і азіати більше ходять на вибори....

тому політична еліта і веде іншу політику орієнтуючись на поточний електорат
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24.08.2024 14:10 Ответить
Дуже багато охочих тут звинувачувати США в неналежній підтримці України...
І чомусь забувають, що Україну формально очолюють якщо не зрадники, якщо не агенти ***** - то, принаймі, дебіли, але й зрадників навколо них вистачає. І що в ЦРУ про таких відомо (можливо, не про всіх, але в Ленглі не дурні сидять). І в саме тому в White House щоразу обдумують, яке надане Україні озброєння не зашкодить США..
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24.08.2024 14:16 Ответить
США не передає чогось супер *********. Всі ті хаймарси, джавелвіни, а тим більше 155мм некеровані снаряди або зняті з виробництва, або доживають останні роки і утілізуються. І все було б добре, якби хочаб їх давали більше.
Але справа не в тому. Курський наступ триває вже скоро місяць. ЗСУ зробили те, що ніхто ніколи не робив - неядерна держава захопила території ядерної держави. І та всрата ядерна держава в **** і не знає шо робити. В такій ситуації можна було б якось раніше зібратися, обговорити і допомогти.
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24.08.2024 14:39 Ответить
ЗСУ не йде вглибину, вони розширюючи фронт,захищають прикордоння.
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24.08.2024 14:17 Ответить
Коли вже цей старий сцикливий переляканий скелет альцгеймера буде викинутий на пенсію?
Виділили 61 млрд $, а тепер ще ***** обговорюють, якими ложечками доцільно давати допомогу -- чайними, чи десертними?
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24.08.2024 14:29 Ответить
У цьому питанні, мені здаєтся шо вони якісь ******* з цім оговоренням.
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24.08.2024 14:31 Ответить
Мде... нашо такій поспіх? Обговорите це через рік чи два.
Капець...
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24.08.2024 14:34 Ответить
Ще не роздуплилися...
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24.08.2024 14:42 Ответить
Иди уже наконец на покой байден, вместе со своей импотентной сворой дедов. Дай дорогу Трампу
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24.08.2024 14:57 Ответить
Так Трамп такий самий дід. Хіба шо розмовляє трохо краще.
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24.08.2024 15:13 Ответить
Продовження серіалу про те, як дід з деменцією ніяк не може вирішити, чи надягати йому памперси, а коли, нарешті, почав їх шукати, вже забув, що шукає.
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24.08.2024 15:41 Ответить
треба розуміти, що сєпари з лугандонії - нйбільш затяті і досвічені вороги.
Але ж і на расії є повно людей, які хочуть заробити швидкі гроші.
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24.08.2024 16:01 Ответить
 
 