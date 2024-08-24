Администрация Байдена обсуждает поддержку неожиданной операции Украины в Курской области, - WP

Администрация президента США Джо Байдена, застигнутая врасплох неожиданной операцией Украины на Курщине, все еще обсуждает, стоит ли помогать украинским войскам удерживать и, возможно, даже расширять присутствие в Курской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По словам американских чиновников, Пентагон спросил украинцев, что им нужно для успеха этого маневра, но никаких решений о материальной поддержке этих усилий принято не было.

Внутренние дискуссии в администрации сосредоточились на том, стоит ли корректировать содержимое пакетов с вооружением, которые сейчас отправляются Украине: включить в них больше бронетехники или ускорить доставку определенных боеприпасов и другого оборудования, которое могло бы помочь украинцам "окопаться и защитить себя" на российской территории, которую они сейчас контролируют, пишет издание.

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Какие сомнения у Вашингтона?

По информации WP, пока продолжаются дискуссии о помощи Украине в проведении Курской операции, доминируют два вопроса.

В США говорят, что они не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а "зависимость Украины от американского оружия возродила опасения относительно прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией".

Пока что США заявляют, что не имеют четкого представления о целях Украины по контролю территории внутри России, а также о том, намерен ли Киев удерживать эту территорию или расширять операцию.

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"Возможно, у них (Украины - ред.) есть план, но они не делятся им с нами", - сказал изданию американский чиновник.

В то же время, несмотря на то, что они не были проинформированы заранее и сейчас обеспокоены общей стратегией, некоторые представители администрации США и военные выразили восхищение тем, как украинские силы справились с наступлением на Курскую область, отметив, что ВСУ использовали некоторые американские тактические приемы, которые не захотели или не смогли применить в контрнаступлении в прошлом году.